Davos auf Steroiden: Ultrageheime Bilderberg-Treffen beginnen in Portugal – Update: die Teilnehmer und das Programm

Die Medien berichten nicht über das bevorstehende Treffen der Schattenelite.

Die Bilderberg-Gruppe, eine berüchtigte Schattenorganisation, deren Mitgliederliste einige der mächtigsten und einflussreichsten Menschen der Welt umfasst, hält dieses Wochenende in Lissabon, Portugal, ihr jährliches Treffen ab.

Seltsamerweise gibt es in der Wirtschaftspresse eine komplette Mediensperre über die bevorstehende Konferenz, trotz der bedeutenden geopolitischen Verzweigungen, die mit ihren Mitgliedern und den diskutierten Tagesordnungspunkten verbunden sind. Ihr bescheidener Korrespondent kann immer noch keinen einzigen Bericht über die Bilderberg-Treffen in den Unternehmensmedien finden.

Wenn Sie mit der jährlichen, nur auf Einladung stattfindenden Klausurtagung des Weltwirtschaftsforums in Davos vertraut sind, können Sie erahnen, was Bilderberg bedeutet. Doch Bilderberg ist noch eine Stufe exklusiver, denn im Gegensatz zu den Tausenden, die nach Davos gehen, werden in der Regel weniger als 150 Personen zu der Konferenz eingeladen. Bilderberg besteht nur aus den allerbesten Wirtschaftsmagnaten, Königshäusern, einflussreichen Medienvertretern und Regierungsvertretern.

Die unabhängigen Journalisten vor Ort, Charlie Skelton und Dan Dicks, gehen davon aus, dass die Treffen im 5-Sterne-Hotel Pestana Palace in Lissabon stattfinden werden, für das an diesem Wochenende offensichtlich keine Reservierungen möglich sind.

Die Bilderberg-Website wurde seit 2022 nicht mehr aktualisiert, aber wir haben die Bestätigung, dass die Treffen stattfinden, über die Website der Europäischen Kommission, die sie im Kalender von zwei ihrer Spitzenbeamten vermerkt hat. Ansonsten gibt es eine totale Nachrichtensperre bezüglich der erwarteten Teilnehmer.

Die Bilderberg-Treffen finden seit Mitte der 1950er-Jahre regelmäßig statt, wobei das erste Treffen 1954 im Hotel Bilderberg in den Niederlanden abgehalten wurde.

Obwohl sie in erheblichem Umfang mit öffentlich gewählten Beamten besetzt sind, bleiben die Diskussionen, die während der Bilderberg-Konferenzen stattfinden, ein streng gehütetes Geheimnis. Es überrascht nicht, dass dies viele zu dem Verdacht veranlasst hat, dass die mächtigen globalistischen Ideologen, die an diesen geheimen Wargaming-Diskussionen teilnehmen, nichts Gutes im Schilde führen. Die Organisatoren verteidigen die Geheimhaltung der Konferenz damit, dass sie den Teilnehmern ermöglicht, informell unter Gleichgesinnten zu sprechen.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, warum Bilderberg-Konferenzen oft mit konspirativen Untersuchungen in Verbindung gebracht werden, genügt ein Blick auf die Teilnehmerliste des letztjährigen Treffens in Washington, D.C.

An den Treffen nahmen mehrere Staatsoberhäupter und die weltweit mächtigsten Spionagechefs teil. Auf amerikanischer Seite waren mehrere Kabinettsmitglieder der Biden-Administration sowie der CIA-Direktor, Albert Bourla, CEO von Pfizer, Eric Schmidt von Google, Sam Altman von ChatGPT und Peter Thiel vertreten, um nur einige zu nennen. Auf europäischer Seite waren unter anderem die britischen und französischen Spionagechefs sowie NATO-Chef Jens Stoltenberg anwesend. Zu den Diskussionsthemen gehörten:

Geopolitische Neuausrichtungen

NATO-Herausforderungen

China

Indo-pazifische Neuausrichtung

Technischer Wettbewerb zwischen China und den USA

Russland

Kontinuität von Regierung und Wirtschaft

Störung des globalen Finanzsystems

Desinformation

Energiesicherheit und Nachhaltigkeit

Gesundheit nach einer Pandemie

Fragmentierung der demokratischen Gesellschaften

Handel und Deglobalisierung

Ukraine

Die diesjährige Tagesordnung wurde noch nicht veröffentlicht, und auch die Teilnehmer wurden noch nicht bekannt gegeben. NATO-Chef Jens Stoltenberg wird in der Stadt sein, aber die einzigen öffentlich bestätigten Teilnehmer sind die EU-Kommissare Paolo Gentiloni und Didier Reynders Justice. Das Dossier wird Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Informationen erhalten.

Update 18. Mai 15.15 Quelle

Die Teilnehmerliste für das diesjährige berüchtigte Bilderberg-Treffen wurde soeben veröffentlicht, und wie in den Jahren zuvor finden sich auf der Liste für 2023 globale Schwergewichte. Auf der Liste stehen die obersten Spionagechefs Amerikas und Europas, mehrere Staatsoberhäupter und einige der weltweit mächtigsten Wirtschaftsführer.

„Obwohl die Konferenz in erheblichem Umfang mit öffentlich gewählten Vertretern besetzt ist, bleiben die Diskussionen, die während der Bilderberg-Konferenzen stattfinden, ein streng gehütetes Geheimnis. Es überrascht nicht, dass dies viele zu dem Verdacht veranlasst hat, dass die mächtigen globalistischen Ideologen, die an diesen verdeckten Kriegsplanungsdiskussionen teilnehmen, nichts Gutes im Schilde führen. Die Organisatoren verteidigen die Geheimhaltung der Konferenz damit, dass sie es den Teilnehmern ermöglicht, informell unter Gleichgesinnten zu sprechen.“

Bilderberg-Treffen werden nach den Chatham-House-Regeln abgehalten, was bedeutet, dass es den Teilnehmern freisteht, die erhaltenen Informationen zu nutzen, dass aber weder die Identität noch die Zugehörigkeit des/der Redner(s) oder eines anderen Teilnehmers preisgegeben werden darf“.

Auf der Teilnehmerliste für 2023 finden sich viele neue und wiederkehrende Stars.

Zum amerikanischen Kontingent gehören unter anderem:

Albert Bourla von Pfizer

Sam Altman von ChatGPT

Avril Haines, Amerikas oberste Geheimdienstbeamtin als Director of National Intelligence der Biden-Administration

Henry Kissinger, der Ende des Monats 100 Jahre alt wird

Satya Nadella, der CEO von Microsoft

Matthew Pottinger, der frühere nationale Sicherheitsbeamte, der eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung von Covid Lockdowns spielte.

Eric Schmidt, ehemaliger CEO von Google

Peter Thiel

General Christopher Cavoli, der Kommandeur des U.S. European Command

Auf der nicht-amerikanischen (meist europäischen) Seite sind vertreten:

Borge Brende, der Präsident des Weltwirtschaftsforums

Jens Stoltenberg, Generalsekretär der NATO

Bernard Emie, Leiter der obersten französischen Spionagebehörde

Jeremy Fleming, ein langjähriger britischer Top-Spionagebeamter

Chrystia Freeland, stellvertretende Premierministerin Kanadas und Leiterin des Weltwirtschaftsforums, berüchtigt für ihr hartes Durchgreifen gegen die Redefreiheit

Mette Frederiksen, Premierministerin von Dänemark

Dmytro Kuleba, ukrainischer Minister für auswärtige Angelegenheiten

Sanna Marin, die finnische Premierministerin

Radoslaw Sikorski, der polnische Politiker, der sich bei den USA für die Bombardierung der NordStream-Pipeline bedankte



Die komplette (es darf davon ausgegangen werden, dass nicht alle Teilnehmer aufgelistet werden) Liste hier

Zu den Diskussionsthemen in diesem Jahr gehören (neue Themen für 2023 sind fett gedruckt):

KI

Bankensystem

China

Energiewende

Europa

Fiskalische Herausforderungen

Indien

Industriepolitik und Handel

NATO

Russland

Transnationale Bedrohungen

Ukraine

US-Führung

Besonders interessant ist die Einbeziehung von künstlicher Intelligenz, fiskalischen/banktechnischen Herausforderungen und der so genannten Energiewende sowie das vage Thema der „US-Führung“.

Wenn Sie mit den Namen auf der Teilnehmerliste vertraut sind, werden Sie feststellen, dass sie größtenteils ein globalistisches, hyper-interventionistisches Weltbild vertreten, was die jährliche Bilderberg-Konferenz zu einer Echokammer der Ideologen der herrschenden Klasse macht.

In den Medien wird das Bilderberg-Treffen an diesem Wochenende nach wie vor totgeschwiegen. Obwohl unter den Teilnehmern auch die Chefs mehrerer großer Publikationen waren, gab es praktisch keine Presseberichterstattung über das Treffen an diesem Wochenende in Portugal.