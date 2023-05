Neues »Zentrum für böswillige ausländische Einflüsse« soll Desinformationsorganisationen beaufsichtigen

Die Bundesregierung wird nicht aufgeben, die freie Meinungsäußerung und den ersten Verfassungszusatz zu unterdrücken. Diese neue Behörde wird weitreichende Befugnisse haben, um andere „Desinformations“-Organisationen in der Regierung zu überwachen. Obwohl sie sich auf Dinge wie Wahlbeeinflussung aus ausländischen Quellen konzentriert, wird jeder Amerikaner, der solche Dinge wiederholt, auf dem Radar für rechtliche Schritte sein.⁃ TN Editor

Innerhalb der Bundesregierung sprießen Büros, die sich der Bekämpfung ausländischer Desinformation widmen, wie Pilze aus dem Boden, vom neuen Influence and Perception Management Office des Pentagon bis zu mindestens vier Organisationen allein im Heimatschutzministerium sowie im FBI und im Außenministerium.

Um die zunehmenden Bemühungen zu überwachen – die als Reaktion auf die Besorgnis über die Auswirkungen der russischen Einmischung in die Wahlen von 2016 entstanden sind, aber nun ausgeweitet wurden – hat der Direktor der nationalen Nachrichtendienste ein neues Büro eingerichtet.

In seiner Aussage vor dem Senatsausschuss für Streitkräfte am Donnerstag erwähnte Avril Haines, Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste, zum ersten Mal die Einrichtung des Foreign Malign Influence Center (FMIC). „Der Kongress hat die Einrichtung eines Zentrums für ausländische bösartige Einflüsse in der Nachrichtendienstgemeinschaft gesetzlich verankert; wir haben uns dafür eingesetzt“, sagte Haines und bezog sich dabei auf ein im vergangenen Jahr verabschiedetes Gesetz. „Es umfasst unsere Arbeit im Bereich der Wahlbedrohungen und befasst sich im Wesentlichen mit ausländischer Einflussnahme und Einmischung in Wahlen, aber auch mit Desinformation im Allgemeinen.“

Das FMIC wurde am 23. September letzten Jahres gegründet, nachdem der Kongress die Finanzierung genehmigt hatte, aber seine Gründung wurde erst nach der Anfrage von The Intercept öffentlich bekannt gegeben. Da es im Büro des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste (ODNI) angesiedelt ist, genießt es die einzigartige Befugnis, die Unterstützung aller Elemente der US-Nachrichtendienste zu bündeln, um ausländische Beeinflussungsversuche wie Desinformationskampagnen zu überwachen und zu bekämpfen.

Der FMIC ist befugt, gegen ausländische Desinformationen vorzugehen, die nicht nur auf US-Wahlen abzielen, sondern auch auf die „öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten“ im Allgemeinen, wie es im Gesetz heißt.

Haines machte auch deutlich, dass die Bemühungen zur Bekämpfung von Desinformation nicht nur auf Wahlen und Russland, sondern auch auf andere ausländische Gegner ausgedehnt wurden: „Wir haben versucht, das Global Engagement Center und andere in der US-Regierung dabei zu unterstützen, die Pläne und Absichten der wichtigsten Akteure in diesem Bereich zu verstehen: China, Russland, Iran, usw.“ Das GEC ist eine Einrichtung des Außenministeriums, deren Aufgabe es ist, ausländischen Desinformationen entgegenzuwirken, indem es Amerikas eigene Propaganda verstärkt.

Die Einrichtung des FMIC wurde im Kongress monatelang diskutiert, wobei sich die Senatoren die Frage stellten, inwiefern sich die Aufgabe des FMIC von der Vielzahl der bereits bestehenden Einrichtungen unterscheiden würde. „Wir wollen sicher sein, dass dieses Zentrum diese Bemühungen verstärkt, anstatt sie zu duplizieren oder in unnötiger Bürokratie zu versinken“, sagte Senator Mark Warner, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Senats, im Januar 2022 und fügte hinzu, dass es „berechtigte Fragen darüber gibt, wie groß eine solche Organisation sein sollte und sogar darüber, wo sie hingehören würde“. Das Büro von Warner teilte auf Anfrage mit, dass sich der Standpunkt des Senators nicht geändert habe.

Der Nachrichtendienstoffizier der U.S. Air Force Reserves, Major Neill Perry, wiederholte die Bedenken in einem Artikel aus dem Jahr 2022 in der Cyber Defense Review der Armee, einer von West Point finanzierten Zeitschrift. „Die Entscheidung, eine neue Agentur zu schaffen, ist aus zwei Gründen rätselhaft“, schrieb Perry. „Erstens dupliziert das FMIRC [Foreign Malign Influence Response Center, eine frühere Bezeichnung für das FMIC] den Auftrag des GEC. Das GEC erstellt bereits Einschätzungen zu Einflussoperationen, einschließlich eines Teams von dreißig Datenwissenschaftlern, die das öffentliche Informationsumfeld überwachen und ihre Analysen mit dem Außenministerium und behördenübergreifenden Partnern teilen.

„Zweitens hat der Kongress nicht näher ausgeführt, wie das FMIRC mit dem GEC zusammenarbeiten würde. Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes hat der Kongress das GEC weder abgeschafft noch seinen Auftrag eingeschränkt. Das GEC besteht nicht nur weiter, sondern könnte bald über größere Ressourcen verfügen“, schrieb er. „Im Mai 2021 verabschiedete der Senat ein Gesetz, das das Jahresbudget der GEC verdoppeln würde“, fügte Perry hinzu. Das derzeitige Budget des GEC beläuft sich auf 12 Millionen Dollar, und das Außenministerium hat für das nächste Haushaltsjahr ein Budget von 14 Millionen Dollar beantragt.

Laut einem kurzen Eintrag auf der Website des ODNI ist das FMIC die wichtigste Behörde der US-Regierung für die Analyse und Integration von Informationen über ausländischen Einfluss. Der amtierende Direktor des FMIC, Jeffrey K. Wichman, ist eine ehemalige CIA-Führungskraft, der zuvor als Chef der Analyse für das Counterintelligence Mission Center der Behörde tätig war.

„Täuschung aufdecken, um die Freiheit zu verteidigen“ lautet das Motto des Zentrums, heißt es auf der Website des ODNI. Es hat Zugang zu „allen nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, die in Bezug auf FMI [Foreign Malign Information – ausländische bösartige Informationen] vorliegen oder erstellt werden, einschließlich der Wahlsicherheit“.

Ausländische Desinformation wurde zu einem Schwerpunkt der US-Regierung nach Russlands staatlich sanktionierten Versuchen, sich in die Wahlen 2016 einzumischen, die sich teilweise auf Bots und Trolle stützten, um über soziale Medien verbreitete Unwahrheiten zu verstärken. Nach der Wahl verabschiedete der Kongress ein parteiübergreifendes Gesetz, den Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act, mit dem der GEC des Außenministeriums eingerichtet wurde.

Seitdem gibt es immer mehr staatliche Stellen, die sich mit der Bekämpfung ausländischer Desinformation befassen. Im Herbst 2017 richtete das FBI die Foreign Influence Task Force ein. Im Jahr 2018 richtete das Heimatschutzministerium die Countering Foreign Influence Task Force ein – die 2021 um ein Team für Fehlinformation, Desinformation und Malinformation erweitert wurde – sowie eine Abteilung für ausländische Beeinflussung und Einmischung und im letzten Jahr das Disinformation Governance Board.

Die rasche und unzusammenhängende Einrichtung dieser Stellen veranlasste den Generalinspekteur des Ministeriums für Innere Sicherheit, einen Bericht zu veröffentlichen, in dem eine kohärentere, einheitliche Strategie zur Bekämpfung von Desinformation gefordert wird.

Vor kurzem hat das Pentagon das Influence and Perception Management Office eingerichtet, um seine verschiedenen Bemühungen zur Desinformationsbekämpfung zu überwachen. Wie so oft gab es weder eine Pressemitteilung zur Gründung des Büros noch einen Hinweis der Regierung, abgesehen vom diesjährigen Haushaltsantrag, der der einzige öffentlich zugängliche Hinweis der US-Regierung auf das Büro zu sein scheint.

Dass ausländische Regierungen wie Russland Lügen als Teil ihrer Propaganda verbreiten, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen, ist unbestritten. Aber die Bemühungen zur Bekämpfung von Desinformation sind inzwischen zu einer Heimindustrie geworden, die nach Ansicht von Kritikern in keinem Verhältnis zur Bedrohung steht.

Vergangenen Monat kam eine vom Pentagon finanzierte Denkfabrik zu dem Schluss, dass Russlands Bemühungen ab 2019 nicht gut koordiniert und in ihrer Wirkung überschätzt seien. „Die russische Desinformationsmaschinerie war weder gut organisiert noch besonders gut ausgestattet (im Gegensatz zu einigen Andeutungen in den populären Medien), und die Auswirkungen der russischen Bemühungen auf den Westen waren ungewiss“, so das Fazit einer ausführlichen Studie der RAND Corporation im vergangenen Jahr. Der Bericht forderte größere Anstrengungen, um „die übermäßige Zuordnung von Desinformationen in sozialen Medien zu Russland zu reduzieren“ und warnte, dass „bei jeder Aktivität in sozialen Medien, die einer russischen Einmischung ähnelt, mit dem Finger auf Russland zu zeigen, das Verständnis der Bedrohung verzerrt“. Die Studie betonte auch, dass „Algorithmen, die lediglich Bots, pro-russische Inhalte oder beides in sozialen Medien aufspüren, dazu neigen, zu viel zuzuordnen“.

Angesichts ihrer inhärent subjektiven Natur kann das, was Desinformation ausmacht – und welche Desinformation oder Propaganda tatsächlich eine Bedrohung darstellt – schnell eine politische Wertigkeit annehmen, wie The Intercept zuvor berichtet hat.

Im Jahr 2021 glaubte Senatorin Susan Collins, ein republikanisches Mitglied des Geheimdienstausschusses des Senats, fälschlicherweise, dass der Iran hinter der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar steckte, obwohl es zahlreiche öffentlich zugängliche Beweise dafür gab, dass Trump-Anhänger dies geplant hatten.

Nach der weitverbreiteten Kritik, die Stürmung des Kapitols nicht vorhergesehen zu haben, versuchte das Ministerium für Innere Sicherheit wie viele andere Behörden, anderen Störungen zuvorzukommen. Am 19. Januar 2021 zeigte eine nachrichtendienstliche Bewertung, die The Intercept vorliegt, dass das Büro für Nachrichtendienste und Analysen des Heimatschutzministeriums überzeugt war, dass der Iran aus den Unruhen vor der Amtseinführung von Joe Biden Kapital schlagen könnte. Unter dem Titel „Iran Is Likely Seeking to Foment Inauguration Day Unrest“ (Der Iran versucht wahrscheinlich, am Tag der Amtseinführung Unruhen zu schüren) zitierte die Einschätzung „glaubwürdige Informationen“, wie aus einer Kopie des Berichts hervorgeht. Am nächsten Tag wurde Biden ohne Probleme in sein Amt eingeführt.

„Es gab einen großen Anstieg der Besorgnis bis ins Jahr 2022, vorwiegend wegen einer Menge ausländischer Einflussnahme im Jahr 2020, aber dann kam der Wahltag und verlief ohne große Zwischenfälle, soweit ich gesehen habe“, sagte ein ehemaliger Auftragnehmer des Heimatschutzes, der mit dem Team für Fehlinformation, Desinformation und Fehlinformation zusammenarbeitete, gegenüber The Intercept und bat um Anonymität, um berufliche Repressalien zu vermeiden. „Soweit ich gesehen habe, gab es nur sehr wenige Desinformationen im Kontext der Zwischenwahlen, die von ausländischen Akteuren kamen.“