Davos und die entwendete Briefverschwörung. Klaus Schwabs „Global Leaders of Tomorrow“

Die berühmte Kurzgeschichte von Edgar Allen Poe , The Purloined Letter, beschreibt treffend die Agenda von Klaus Schwab , dem Gründer des heutigen weltweit einflussreichen Davos World Economic Forum (WEF) vor rund 50 Jahren – vor aller Augen verborgen.

Schwab veröffentlichte 2020 ein Buch mit dem Titel The Great Reset, in dem die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert werden, die „Gelegenheit“ der COVID-19-Pandemie zu nutzen, um die Weltwirtschaft grundlegend in eine dystopische Top-down-Version der technokratischen UN-Agenda 2030 umzugestalten.

Für diejenigen, die bereit sind, geduldige Nachforschungen anzustellen, enthüllt Schwabs WEF einen erstaunlichen Grad der aktuellen globalistischen Agenda für einen technokratischen Totalitarismus. Darüber hinaus hat er über drei Jahrzehnte handverlesene Kader entwickelt, um diese Agenda umzusetzen, mit einer ausgewählten globalen „Kaderschule“ für „zukünftige globale Führungskräfte“.

