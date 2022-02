Verhandlungen haben Russland nicht weitergebracht

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Man fragt sich, ob Putin und Lawrow jemals begreifen werden, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, mit Washington erfolgreich über Russlands Sicherheitsbelange zu verhandeln. Es gibt gewichtige Gründe für diese Unmöglichkeit, und die Gründe liegen auf der Hand.

Ein Grund ist, dass Washington Russland viel lieber als Feind denn als Partner sieht. Und warum? Weil der militärische und sicherheitspolitische Komplex der USA eine mächtige, fest verankerte Ansammlung von Institutionen ist, die über ein jährliches Budget von 1.000 Milliarden Dollar verfügt. Eine so hohe Summe braucht einen Feind, um sie zu rechtfertigen.

Russland ist der Feind der Wahl, weil es so groß ist und weil die Amerikaner durch den jahrzehntelangen Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion daran gewöhnt sind, Russland als Feind zu sehen. Besser der alte Feind, den wir kennen, als dass wir einen neuen kennen lernen müssen.

Ein weiterer Grund ist, dass die US-Außenpolitik unter dem Einfluss der zionistischen Neokonservativen steht. Die Neokonservativen hassen Russland aus historischen Gründen. Ihr Hass wurde auf die Spitze getrieben, als Putin Russland wieder so stark machte, dass es seine Souveränität behaupten konnte. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 verkündete Putin das Ende der „unipolaren Welt“ der USA. Die Neokonservativen, die sich an ihren Eroberungen im Nahen Osten erfreuten, wurden von Russlands Wiederauferstehung überrascht.

Dies war ein massiver Affront gegen den Anspruch der Neokonservativen auf die Vorherrschaft der USA in der Welt. In den 1990er Jahren verkündete US-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz die „Wolfowitz-Doktrin“ als Grundlage für den Unilateralismus der USA und präventive Militäraktionen, um jede potenzielle Bedrohung der US-Hegemonie, die in der Zukunft auftreten könnte, im Voraus zu unterdrücken. Die Doktrin besagt:

„Unser erstes Ziel ist es, das Wiederauftauchen eines neuen Rivalen zu verhindern, entweder auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion oder anderswo, der eine Bedrohung in der Größenordnung der früheren Sowjetunion darstellt. Dies ist eine der wichtigsten Überlegungen, die der neuen regionalen Verteidigungsstrategie zugrunde liegen, und erfordert, dass wir uns bemühen, jede feindliche Macht daran zu hindern, eine Region zu beherrschen, deren Ressourcen unter einer konsolidierten Kontrolle ausreichen würden, um eine globale Macht zu schaffen.“

Die Erklärung wurde als zu freizügig und zu arrogant angesehen. Die Erklärung definiert ein Land als feindlich, wenn es stark genug ist, um die Hegemonie der USA zu beeinträchtigen. Wolfowitz‘ Erklärung wurde umgeschrieben, umformuliert und in schöner klingende Worte gekleidet, aber die Bedeutung blieb.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz stellte Putin die Doktrin der US-Hegemonie in Frage. Er tat es erneut, als er Präsident Obamas geplante Invasion in Syrien blockierte und als die russische Luftwaffe dem syrischen Militär half, die Dschihadisten zu besiegen, die sich als „demokratische Elemente Syriens“ ausgaben. Putin hat auch verhindert, dass Washington bei einem Angriff auf den Iran als Stellvertreter Israels fungiert.

Für die Neokonservativen sind diese Beschränkungen der Hegemonie Washingtons unerträglich.

Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Initiative gegenüber Russland zu ergreifen, ergriffen die Neokonservativen, die die Konzentration des Kremls auf die Olympischen Spiele in Sotschi beobachteten, die Gelegenheit, die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine zu stürzen und ein neonazistisches Regime zu installieren, das Washington untersteht. Washingtons Versuch, durch diesen Putsch den russischen Marinestützpunkt im Schwarzen Meer auf der Krim zu erobern, scheiterte, als die Bevölkerung dort mit überwältigender Mehrheit für die Rückkehr nach Russland stimmte. Die Russen im Donbass taten dasselbe. Putin akzeptierte das erste, aber nicht das zweite. Damit blieb das Donbass-Gebiet, das früher zu Russland gehörte, ein Unruheherd, auf den Washington Einfluss nehmen konnte und dies auch acht Jahre lang getan hat.

Das Minsker Protokoll bzw. das Minsker Abkommen, das die Russen im Donbass schützen und sie gleichzeitig als Teil der Ukraine erhalten sollte, war im Januar 2015 toter Buchstabe. Dennoch scheint Putin zu glauben, dass diese aufgegebene Vereinbarung immer noch die Lösung ist. Es ist unklar, warum Putin glaubt, dass eine erneute Unterzeichnung durch dieselben Parteien mehr bedeuten würde als zuvor.

Washington hat nicht die Absicht, von diesem Krisenherd abzulassen. Je länger er andauert, desto mehr arbeitet er gegen Russland. Nicht einmal der Abzug der russischen Soldaten aus dem Gebiet kann die Lage beruhigen. Washington sagt weiterhin eine russische Invasion voraus, und die US-Außenministerin ist wieder in der UNO, während ich schreibe, und erhebt weitere falsche Anschuldigungen gegen Russland. Das Beharren Russlands darauf, dass seine eigenen Sicherheitsbelange vom Westen beachtet werden, wird von Außenminister Blinken als russische Aggression dargestellt.

Es wäre für die Ukraine von Vorteil, dem Minsker Abkommen zuzustimmen, denn damit wird die Region Donbass offiziell wieder der Ukraine angegliedert, was es der ukrainischen Regierung ermöglichen würde, die der Region zugestandene Halbautonomie allmählich auszuhöhlen und die Verfolgung der russischen Bevölkerung wieder aufzunehmen.

Aber Washington will nicht, dass der Donbass wieder zur Ukraine gehört. Washington will einen Krisenherd, um weiter Unruhe zu stiften. Der ständige Beschuss der Russen im Donbass untergräbt Putins Ansehen bei den patriotischen Russen. Der Krieg auf niedrigem Niveau hält die Aussicht auf eine russische Invasion am Leben, um Europa zu erschrecken und es auf Washingtons Vorbehalt zu verweisen. Kurzum, Washington hat keinerlei Interesse an einer Lösung der Situation. Das schadet Washington nicht. Es schadet nur Russland.

Vielleicht hofft Putin, dass die westlichen Völker früher oder später der Situation überdrüssig werden und ein Ende der Situation fordern. Aber die Menschen haben nur die Informationen, die die Presse ihnen gibt, und das ist, dass Russland die Schuld trägt.

Putin mag hoffen, dass die Ukrainer, die seit langem zu Russland gehören, früher oder später der Situation überdrüssig werden und von ihrer Regierung verlangen, nicht mehr im Interesse Washingtons, sondern im Interesse der Ukraine zu handeln. Dies kann aufgrund der Stärke des neonazistischen Elements nicht geschehen.

Die ganze Welt, nicht nur Putin, sollte der Rede Blinkens vor der UNO (> LINK zu Video in englischer Sprache) aufmerksam zuhören. Sie dauert nur ein paar Minuten. Diese Rede wurde am heutigen Donnerstag, dem 17. Februar, gehalten, nachdem weltweit von einem Rückzug der russischen Streitkräfte berichtet wurde, die nie dazu da waren, in die Ukraine einzumarschieren. Blinkens Rede hat etwas Zynischeres, Böseres an sich als die „Massenvernichtungswaffen“-Lüge von Außenminister Powell im Februar 2003, mit der die US-Invasion im Irak vorbereitet wurde. Es macht keinen Sinn, dass Blinken sich selbst und die US-Geheimdienste lächerlich macht, indem er vorhersagt, dass ein russisches Ereignis unter falscher Flagge bevorsteht, solange es nicht eintritt. Ich kann mich nur fragen, ob Blinken damit einen geplanten US-Angriff unter falscher Flagge beschreibt und ihn im Voraus Russland anlastet.

Wir wissen mit Sicherheit, dass die westlichen Medien Russland keine faire Behandlung zuteil werden lassen. Was auch immer geschieht und wer auch immer dafür verantwortlich ist, es wird Russland angelastet werden. Russische Dementis werden genauso wenig Wirkung zeigen wie ihre wiederholten Dementis, dass sie die Ukraine angreifen wollen.

Westliche Medien und westliche Regierungen sind so korrupt, dass Blinken erklären könnte, Russland sei in die Ukraine einmarschiert, obwohl das nicht der Fall ist, und die Medien würden die Welt davon überzeugen, dass eine Invasion stattgefunden hat. Die Funktion der westlichen Medien besteht darin, Fiktion in Wahrheit zu verwandeln.

Und der Kreml glaubt, dass Russland ein Sicherheitsabkommen mit dem Westen aushandeln kann, einem Westen, der ganz sicher nicht will, dass Russland sicher ist.

Ich bin überzeugt, dass ein gefährlicher Krieg nur dann vermieden werden kann, wenn:

– Putin das Votum der Donbass-Russen für die Rückkehr ihrer Heimat nach Russland akzeptiert

– Putin klarstellt, dass die Ukraine zerstört wird, wenn das Land Mitglied der NATO wird

– Putin klarstellt, dass jede US oder NATO-Raketenbasis in der Ukraine zerstört wird

– Putin deutlich macht, dass die US-Raketenbasen an seinen Grenzen zerstört werden, wenn sie nicht entfernt werden

– Putin den Iran mit konventionellen Raketen zur Verteidigung seines Luftraums versorgt

– Russland den Westen und die Globalisierung ignoriert und einen russisch-chinesischen Handelsblock schafft

Washington warnt Europa ständig vor einem gefährlichen Russland, aber sobald Europa entschlossenes russisches Handeln sieht, wird es nicht mehr mitmachen, um den Bären zu ködern. Russlands Haltung sollte sein, dass Europa russische Energie in Rubel oder Gold kaufen kann, wenn es das will, aber ansonsten kann der Westen zur Hölle fahren.

Es ist höchste Zeit für Russland, den Westen aus seinem System zu entfernen. Seit Jahren muss Russland Beleidigungen, falsche Anschuldigungen, Provokationen, Raketenbasen an seinen Grenzen und die Errichtung von US-Marionettenstaaten in den ehemaligen Teilen Russlands ertragen. Was haben die Proteste und Verhandlungen Russlands gebracht? Überhaupt nichts. Warum glaubt der Kreml, dass sich das ändern wird? Das wird sich ändern, wenn Russland seine roten Linien erklärt und durchsetzt und seine Energien in den Teilen der Welt einsetzt, in denen sie geschätzt werden. Es macht für den Kreml keinen Sinn, Russland der Neuen Weltordnung zu opfern.