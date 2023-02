Davoser Eliten bejubeln die Politik, die den Ärmsten schaden würde

Bei Kaviar und edlem Wein diskutierten wohlhabende Eliten auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos mit Wissenschaftlern, Regierungsvertretern und Umweltaktivisten über ihre Pläne für eine globale Umstellung der landwirtschaftlichen Produktion. Sie alle waren sich einig, dass die konventionellen Methoden, mit denen die Welt derzeit ernährt wird, abgeschafft und durch eine ökologische Landwirtschaft ersetzt werden müssen, die ihrer Meinung nach den Klimawandel bekämpfen und die Nahrungsmittelsysteme sicherer machen würde.

Sie betonten, dass die Hilfe für die 600 Millionen Kleinbauern der Welt mit Bemühungen verbunden werden müsse, die Übernahme ökologischer Methoden zu „fördern“, die sie mit all den bekannten Schlagwörtern wie „regenerativ“ und „nachhaltig“ beschrieben. Die neue Mode ist jedoch die „Agrarökologie“, die nicht nur moderne Pestizide, synthetische Düngemittel und GVO verbietet, sondern auch von der Mechanisierung abrät.

Man fragt sich, ob diese anspruchsvollen Führer bei ihren Überlegungen einen Moment innegehalten haben, um an das anhaltende Leid und den Hunger in Sri Lanka zu denken, wo der frühere Präsident Gotabhaya Rajapaksa diese Art von Ratschlägen befolgte und sich in die Fantasie hineinsteigerte, die erste „vollständig biologische und giftfreie“ Nation der Welt zu werden.

Unter dem Jubel der Öko-Extremisten von Davos verkündete Rajapaksa auf dem Klimagipfel 2021 in Glasgow stolz seine Pläne. Fast über Nacht verbot er Agrochemikalien und zwang die Landwirte, ökologischen Landbau zu betreiben und mit der Natur in Einklang zu kommen.

Kurz darauf, im Juli 2022, floh Rajapaksa inmitten von Massenprotesten und Chaos, als die landwirtschaftliche Produktion um 40 % zurückging. Noch heute leiden dort mehr als 43 % der Kinder unter fünf Jahren an Unterernährung.

Die Eliten von Davos preisen die ökologische Landwirtschaft als Mittel zur Überwindung der Ernährungsunsicherheit an, obwohl sie im Durchschnitt 35 % weniger Nahrungsmittel pro Acker liefert und unmöglich die derzeitige Bevölkerung ernähren könnte, geschweige denn die für 2050 prognostizierten fast 10 Milliarden. Ihre Schweizer Experten geben zu, und Forscher bestätigen, dass sie nicht einmal die Hälfte der derzeitigen Weltbevölkerung ernähren kann.

In der Tat würden alle in Davos angepriesenen Nachhaltigkeitsziele durch eine Umstellung auf Bio untergraben. Eine um 35 % geringere Produktivität bedeutet, dass 50 % mehr Land benötigt wird, um die gleiche Menge an Lebensmitteln anzubauen. Eine massive Vergrößerung der Anbauflächen bedeutet die Abholzung von Wäldern und die Zerstörung von Lebensräumen. Dies würde die Artenvielfalt zerstören und 50 bis 70 % mehr Treibhausgase erzeugen.

Die Befürworter des ökologischen Landbaus sollten zugeben, dass Biobauern viele Pestizide einsetzen. Dabei handelt es sich lediglich um ältere, weniger zielgerichtete Pestizide wie Kupfersulfat, die für Menschen und Wildtiere weitgehend giftig sind und in größeren Mengen eingesetzt werden müssen, weil sie weniger wirksam sind.

Nur wenige Wochen vor dem WEF auf der diesjährigen Konferenz der Vertragsparteien, auch bekannt als UN-Klimakonvention in Ägypten (COP27) und UN-Konvention über die biologische Vielfalt in Montreal (COP15), sangen die Staats- und Regierungschefs die gleiche schlechte Melodie und forderten „regenerative Landwirtschaft“, „nachhaltige Intensivierung“ und das Wort, das in aller Munde ist: „Agrarökologie“.

Dieser Cocktail aus Nachhaltigkeitsbegriffen ist nichts anderes als eine Neuauflage der nicht nachhaltigen bäuerlichen Landwirtschaft, und diese Bemühungen sind die Bastardkinder von Politikern, die mit Fehlinformationen von Aktivisten infiziert wurden.

Es geht nicht nur darum, dass mehr Land für den ökologischen Landbau benötigt wird. Die Treibhausgasemissionen steigen, weil die Landwirte die Felder zur Unkrautbekämpfung bestellen (pflügen) oder überfluten müssen, anstatt moderne Herbizide einzusetzen. Um 100 kg synthetischen Dünger zu ersetzen, sind 2 bis 3 Tonnen organischer Kompost erforderlich, und organischer Dünger aus landwirtschaftlichen Abfällen enthält phytoakkumulierte Schwermetalltoxine aus den Böden, die einen gefährlichen Abfluss fördern.

Dennoch wurde bei diesen Treffen der europäische Green Deal angepriesen – ein Paradebeispiel für eine gescheiterte ökologische Politik, ähnlich wie sie in Sri Lanka versucht wurde.

Die konventionelle Landwirtschaft hat die Produktivität der landwirtschaftlichen Flächen zwischen 1948 und 2019 verdreifacht. Weltweit hat sie die Getreideproduktion um über 300 % gesteigert. Auch wenn die Fachwelt etwas anderes behauptet, hat die konventionelle Landwirtschaft viele wirklich regenerative Verfahren eingeführt. Bei der Direktsaat setzen die Landwirte Herbizide wie Atrazin und Glyphosat zur Unkrautbekämpfung ein, anstatt maschinell zu pflügen.

Ja, Atrazin und Glyphosat verringern die Erosion und schaffen eine bessere Bodenqualität. Außerdem verringern sie die CO2-Emissionen um 280.000 Tonnen und sparen jährlich 588 Millionen Liter Diesel ein – das entspricht den Emissionen von einer Million Autos. Und, nein, diese Herbizide sind nicht schädlich für Mensch und Umwelt. Atrazin sickert nicht ins Grundwasser, wie Health Canada als Reaktion auf das Atrazin-Verbot der EU gezeigt hat; und Glyphosat verursacht keinen Krebs, wie die weltweit größte und längste Gesundheitsstudie belegt.

Die wohlhabenden Eliten, die das WEF und die COP leiten, könnten Fortschritte bei der Verwirklichung ihrer lobenswerten Ziele machen, wenn sie ihre Politik auf solche nachweisbaren Fakten stützen würden, statt auf modische Bio-Fantasien.

Doch die Pseudo-Ökologie, die auf der COP27, der COP15, in Davos und in der EU umgeht, lenkt die Bemühungen um die Ernährungssicherheit, die biologische Vielfalt und die Verringerung der Treibhausgasemissionen des Planeten in eine Katastrophe, wie Sri Lanka bezeugen kann.

So fliegen diese Politiker mit ihren Treibhausgas emittierenden Jets nach Hause, ohne sich der Schäden für Mensch und Umwelt bewusst zu sein, die ihre Politik fördert.