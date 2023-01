Dekonstruktion der Agenda von Bill Gates

Letztendlich ist geplant, alles miteinander zu verbinden – unsere Identität, unsere Finanzen, unsere medizinischen Daten, unsere Impfstoffdaten und vieles mehr.

Gates hat seinen unglaublichen Reichtum genutzt, um sich die Kontrolle zu erkaufen, und zwar unter dem Deckmantel der „Wohltätigkeit“. Ein wichtiger Teil dieser Kontrolle ist die Kontrolle über das Bevölkerungswachstum. Gates‘ Familie hat auch eine lange Geschichte der Unterstützung von Eugenik

Laut Gates könnte die Weltbevölkerung um 10 bis 15 % gesenkt werden, wenn wir „bei neuen Impfstoffen, der Gesundheitsversorgung [und] der reproduktiven Gesundheit wirklich gute Arbeit leisten“. Seine Theorie ist, dass sich Familien bei besserer Gesundheit dafür entscheiden, weniger Kinder zu bekommen

2017 beschloss Gavi, die von der Gates-Stiftung in Zusammenarbeit mit der WHO, der Weltbank und Impfstoffherstellern gegründete Impfstoffallianz, jedes Kind mit einer digitalen biometrischen Identität auszustatten, um eine 100-prozentige Durchimpfung zu gewährleisten

Gates hat auch in die Entwicklung und Umsetzung von Programmen zur biometrischen Identifizierung in Verbindung mit digitalen Währungen investiert

Letztendlich ist geplant, alles miteinander zu verbinden – unsere Identität, unsere Finanzen, unsere medizinischen Daten, unsere Impfstoffdaten und vieles mehr – und dann werden wir zu 100 % versklavt sein

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind ein wichtiger Akteur und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog.

In „How Bill Gates Monopolized Global Health“ (Wie Bill Gates die globale Gesundheit monopolisierte) habe ich Teil 1 und 2 des Berichts des Enthüllungsjournalisten James Corbett über diesen nicht gewählten globalen Gesundheitszaren vorgestellt.

In Teil 1 wurde beschrieben, wie Gates in die Lage versetzt wurde, die globale Gesundheit zu monopolisieren, obwohl er weder über eine medizinische noch über eine medizinische Ausbildung verfügt. In Teil 2 erläuterte er Gates‘ Plan, die Weltbevölkerung gegen COVID-19 zu impfen (obwohl es keinen Grund gibt, sich vorzustellen, dass der Plan auf einen einzigen Impfstoff beschränkt bleiben würde).

In den Teilen 3 und 4, die Sie in der obigen Playlist finden, taucht Corbett in die Motive, Ideologie und Verbindungen von Gates ein, die seine Pläne für die Welt nach COVID-19 geprägt zu haben scheinen und vorantreiben – Pläne, die eine beispiellose Kampagne zur Kontrolle der Weltbevölkerung in ihrer Gesamtheit, von der Wiege bis zur Bahre, beinhalten.

Bevölkerungskontrolle ist ein Hauptziel

Wie Corbett feststellte, hat Gates seinen enormen Reichtum genutzt, um sich Kontrolle zu erkaufen, und zwar unter dem Deckmantel der „Wohltätigkeit“. Ein wichtiger Teil dieser Kontrolle ist die Kontrolle über das Bevölkerungswachstum.

In der Tat, ein Treffen im Mai 2009 zwischen Sir Paul Nurse, dem damaligen Präsidenten der Rockefeller University, Warren Buffet, David Rockefeller Jr., George Soros, dem New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, Ted Turner und Oprah Winfrey, ging es darum, wie diese Milliardäre ihren Reichtum nutzen könnten, um das Bevölkerungswachstum einzudämmen – ohne den Beitrag oder die Einmischung von Regierungsbehörden.

Einem Artikel in der Sunday Times trafen sie sich auf Bitten von Gates, um zu erörtern, „wie man mit vereinten Kräften politische und religiöse Hindernisse für Veränderungen überwinden kann“. Der Artikel fährt fort:

„Stacy Palmer, Herausgeberin des Chronicle of Philanthropy, sagte, der Gipfel sei beispiellos. Wir haben erst hinterher davon erfahren, durch Zufall. Normalerweise reden diese Leute gerne über gute Zwecke, aber dies ist anders – vielleicht, weil sie nicht als globale Kabale gesehen werden wollen‘, sagte er … In Anlehnung an Gates waren sie sich einig, dass die Überbevölkerung eine Priorität ist … Ein anderer Gast sagte, es gäbe ’nichts so Grobes wie eine Abstimmung‘, aber es zeichnete sich ein Konsens ab, dass sie eine Strategie unterstützen würden, in der das Bevölkerungswachstum als potenziell katastrophale ökologische, soziale und industrielle Bedrohung angegangen würde … ‚Sie müssen unabhängig von Regierungsbehörden sein, die nicht in der Lage sind, die Katastrophe abzuwenden, die wir alle heraufziehen sehen.'“ Laut Gates könnte die Weltbevölkerung um 10 bis 15 % gesenkt werden, wenn wir „bei neuen Impfstoffen, der Gesundheitsfürsorge [und] den reproduktiven Gesundheitsdiensten wirklich gute Arbeit leisten“. Seine Theorie lautet: „Wenn sich die Gesundheit verbessert, entscheiden sich Familien dafür, weniger Kinder zu bekommen … Wenn man die Gesundheit verbessert, sinkt die Bevölkerungswachstumsrate innerhalb einer halben Generation“.

Impfstoffe zur Verringerung der Fruchtbarkeit

Leider, wie Corbett feststellt, „Die Idee, Impfstoffe als Sterilisationsmittel zu verwenden – sogar ohne das Wissen oder die Zustimmung der Öffentlichkeit – ist kein Verschwörungsmärchen, sondern eine dokumentierbare Tatsache.“

Er verweist auf einen Auszug aus dem Jahresbericht 1968 der Rockefeller Foundation4

und dem Fünfjahresbericht der Rockefeller Foundation, in dem es unter der Überschrift „Bevölkerungsprobleme“ heißt: „An immunologischen Methoden, wie z. B. Impfstoffen, zur Verringerung der Fruchtbarkeit wird nur sehr wenig gearbeitet, und es ist noch viel mehr Forschung erforderlich, wenn hier eine Lösung gefunden werden soll.“

Um das Problem anzugehen, verpflichtete sich die Rockefeller Foundation, „etablierte und angehende Forscher aufzufordern und zu finanzieren, ihre Aufmerksamkeit auf Aspekte der Forschung in der Reproduktionsbiologie zu richten, die Auswirkungen auf die menschliche Fruchtbarkeit und ihre Kontrolle haben.“

1972 schloss sich der von der Rockefeller-Stiftung finanzierte Population Council mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen und gründete die Task Force on Vaccines for Fertility Regulation (Arbeitsgruppe für Impfstoffe zur Regulierung der Fruchtbarkeit). 1995 berichtete die Arbeitsgruppe, dass sie einen Prototyp eines Anti-HCG-Impfstoffs entwickelt habe, der Frauen daran hindern würde, ein Kind auszutragen.

In den frühen 1990er Jahren führte „eine Reihe von Skandalen über von der WHO geleitete Impfprogramme in der Dritten Welt zu Behauptungen, dass Tetanusimpfstoffe in Ländern wie den Philippinen und Kenia mit hCG versetzt wurden, um heimlich Bevölkerungskontrolle zu betreiben“, so Corbett. Die darauf folgende Kontroverse führte zu einer Abkühlung der Kampagnen zur Bevölkerungskontrolle durch Impfstoffe.

Die Bill & Melinda Gates Foundation griff das Konzept während ihres Gipfels zur Familienplanung 2012 in London wieder auf, als bekannt gegeben wurde, dass die Stiftung die Forschung, Entwicklung und den Einsatz von „injizierbaren Verhütungsmitteln“ für die Entwicklungsländer finanzieren wird.

„Aber die Gates haben sich damit nicht zufrieden gegeben“, sagt Corbett. „2014 wurde bekannt, dass das Unternehmen Microchips Biotech, Inc. in Lexington, Massachusetts, eine neue Form der Geburtenkontrolle entwickelt hat: ‚ein drahtloses Implantat, das mit einer Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden kann und bis zu 16 Jahre lang halten soll‘. Laut MIT Technology Review entstand die Idee, als Bill Gates 2012 das MIT-Labor von Robert Langer besuchte und ihn fragte, ob es möglich wäre, ein implantierbares Verhütungsmittel zu entwickeln, das aus der Ferne ein- oder ausgeschaltet werden kann. Langer wies Gates auf die von ihm erfundene und an MicroCHIPS Biotechnology lizenzierte Mikrochip-Technologie mit kontrollierter Freisetzung hin, und die Gates-Stiftung gewährte dem Unternehmen 20 Millionen Dollar für die Entwicklung der Implantate. Die Verringerung des Bevölkerungswachstums ist, wie Gates selbst zugibt, seit der Gründung der Gates Foundation eine ihrer Hauptaufgaben. Um jedoch wirklich zu verstehen, was Gates mit „Bevölkerungskontrolle“ meint, müssen wir über das Konzept der Kontrolle der Bevölkerungsgröße hinausgehen. Auf der grundlegendsten Ebene ist die ‚Bevölkerungskontrolle‘, von der Gates spricht, keine Geburtenkontrolle, sondern die Kontrolle der Bevölkerung selbst.“

Bevölkerungskontrolle durch Technologie

In Teil 3 geht es weiter mit einem Überblick über die Arbeit von Gavi, der Vaccine Alliance, die von der Gates Foundation in Partnerschaft mit der WHO, der Weltbank und verschiedenen Impfstoffherstellern gegründet wurde.

Im Jahr 2017 beschloss Gavi, jedes Kind mit einer digitalen biometrischen Identität auszustatten, in der gleichzeitig die Impfdaten des Kindes gespeichert werden. Ohne ein solches System sei eine 100-prozentige Impfrate einfach nicht zu erreichen, erklärte Gavi-CEO Seth Berkley.

Kurz darauf wurde Gavi zusammen mit Microsoft und der Rockefeller Foundation Gründungsmitglied der ID2020 Alliance. Im Jahr 2019 arbeitete Gates erneut mit Langer zusammen, um eine neuartige Methode zur Verabreichung von Impfstoffen zu entwickeln, bei der fluoreszierende Mikropunkte zum Einsatz kommen – im Grunde eine unsichtbare „Tätowierung“ -, die mit einem modifizierten Smartphone gelesen werden kann.

„Es sollte daher nicht überraschen, dass die Impfstoffhersteller der Big Pharma – in ihrem Bemühen, den Coronavirus-Impfstoff zu produzieren, der, wie Gates versichert, notwendig ist, um ‚wieder zur Normalität zurückzukehren‘ – sich einer neuartigen Methode zur Verabreichung des Impfstoffs zugewandt haben: einem auflösbaren Mikronadel-Array-Pflaster“, so Corbett.

„Wie bei so vielen anderen Aspekten der sich ausbreitenden Krise wird die unwissenschaftliche Aussage von Gates, dass wir in der ’neuen Normalität‘ der Post-Coronavirus-Welt digitale Zertifikate benötigen, um unsere Immunität nachzuweisen, nun von einer Reihe von Regierungen umgesetzt.

Corbett geht auch auf die rasche Entwicklung und Umsetzung von Programmen zur biometrischen Identifizierung in Verbindung mit digitalen Währungen ein. Zweifelsohne ist geplant, alles miteinander zu verbinden – Ihren Ausweis, Ihre persönlichen Finanzen, Ihre medizinischen Daten und Impfungen. Höchstwahrscheinlich wird der Ausweis zu Ihrer eigenen „Bequemlichkeit“ auch an Ihrem Körper befestigt werden, damit Sie ihn nicht verlieren können. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass alles, was gehackt werden kann, irgendwann einmal gehackt wurde oder wird.

„Das ID-Kontrollnetz ist ein wesentlicher Bestandteil der Digitalisierung der Wirtschaft“, sagt Corbett. „Und obwohl dies als Chance für die ‚finanzielle Inklusion‘ der Ärmsten der Welt in das Bankensystem verkauft wird, die von Leuten wie Gates und seinen Bank- und Geschäftspartnern bereitgestellt wird, ist es in Wirklichkeit ein System für den finanziellen Ausschluss. Ausschluss von Personen oder Transaktionen, die nicht von der Regierung oder den Zahlungsanbietern genehmigt wurden … Die verschiedenen Teile dieses Bevölkerungskontrollnetzes passen zusammen wie die Teile eines Puzzles. Die Impfkampagne ist mit der Kampagne für biometrische Identitäten verbunden, die wiederum mit der Kampagne für eine bargeldlose Gesellschaft zusammenhängt. In Gates‘ Vision wird jeder die staatlich vorgeschriebenen Impfungen erhalten, und jeder wird seine biometrischen Daten in national verwalteten, weltweit integrierten digitalen Ausweisen speichern lassen. Diese digitalen Identitäten werden mit all unseren Handlungen und Transaktionen verknüpft sein, und wenn sie als illegal erachtet werden, werden sie einfach von der Regierung – oder sogar von den Zahlungsanbietern selbst – abgeschaltet.

Wenn Sie glauben, dass Online-Zensur schlecht ist, dann stellen Sie sich doch einmal eine Welt vor, in der Ihre Online-Aktivitäten mit Ihrem biometrischen Chip und all Ihren Finanzen und persönlichen Daten verknüpft sind. Gibt es einen einfacheren Weg, Menschen zum Schweigen zu bringen, als den Zugang zu ihrem eigenen Geld zu blockieren? Ich bin sicher, dass es noch viele andere Möglichkeiten gibt, wie ein solches System zur Kontrolle aller Menschen eingesetzt werden könnte.

„Nur die absichtlich begriffsstutzigsten Menschen könnten behaupten, dass sie die alptraumhaften Auswirkungen einer solchen allsehenden, alles durchdringenden Gesellschaft, in der jede Transaktion und jede Bewegung eines jeden Bürgers von der Regierung in Echtzeit überwacht, analysiert und in Datenbanken gespeichert wird, nicht erkennen.

Und Bill Gates ist einer dieser vorsätzlich begriffsstutzigen Menschen“, sagt Corbett. „Bei dieser von Gates gesteuerten Agenda geht es nicht um Geld. Es geht um Kontrolle. Kontrolle über jeden Aspekt unseres täglichen Lebens, von dem, wo wir hingehen, wen wir treffen, was wir kaufen und was wir tun.“

Gates Familiengeschichte

Was treibt einen Mann, der unvorstellbar reich ist, dazu, sein Leben damit zu verbringen, Pläne zur Kontrolle der menschlichen Bevölkerung zu entwickeln? fragt Corbett. Sicherlich muss etwas anderes als Geld Gates‘ unstillbares Verlangen nach Kontrolle antreiben. Um diese Frage zu beantworten, untersucht Corbett die Familiengeschichte von Gates.

Sowohl sein Urgroßvater, J.W. Maxwell, als auch sein Großvater, Willard Maxwell, waren Bankiers. Gates‘ Großmutter, Adele, war eine prominente Bürgervertreterin. Seine Mutter, Mary Maxwell Gates, war Direktorin in mehreren Unternehmen, darunter First Interstate Bancorp und KIRO-TV in Seattle. Sie war außerdem Mitglied des Verwaltungsrats der University of Washington und gehörte dem Vorstand von United Way of America an.

Gates‘ Vater, William H. Gates, Sr., war ein prominenter Anwalt, der eine einflussreiche Anwalts- und Lobbying-Firma mitbegründete. Er war auch in mehreren Unternehmens- und Organisationsvorständen tätig und leitete Planned Parenthood. Wie von Corbett angemerkt:

„Von der Bankiersfamilie seiner Mutter erbte er eine ‚Nase für den Dollar‘, wie der Vater eines Jugendfreundes es nannte. Von seinem hartnäckigen, rechtsbewussten Vater lernte er, wie wichtig es ist, geschäftliche Vereinbarungen zu legalisieren … Eine „Nase für den Dollar“ und das Wissen, wie man das Rechtssystem nutzt, um zu bekommen, was man will, waren jedoch nicht die einzigen Dinge, die aus Bill Gates‘ Kindheit hervorgingen. Seine Eltern ermutigten auch zu Gesprächen über die Wohltätigkeitsarbeit der Familie und die Anliegen, die ihnen am Herzen lagen. Wie Gates 2003 gegenüber Bill Moyers verriet, gehörte dazu auch „das Bevölkerungsproblem“, das sein lebenslanges Interesse an „reproduktiver Gesundheit“ weckte … Das Thema ist besonders umstritten, weil „Bevölkerungskontrolle“ und „reproduktive Gesundheit“ seit einem halben Jahrhundert als Euphemismus für Eugenik verwendet werden, die diskreditierte Pseudowissenschaft, die davon ausgeht, dass bestimmte Familien aufgrund ihrer überlegenen Gene geeignet sind, die Gesellschaft zu führen … So durchschaubar es uns heute erscheint, dass diese Ideologie eine eigennützige Selbstrechtfertigung für die herrschende Klasse war, so schnell wurde sie zum großen sozialen Kreuzzug des frühen 20. Ein gängiges Argument der Eugeniker lautete, dass die knappen Ressourcen der Gesellschaft nicht zur Unterstützung der unteren Klassen verwendet werden sollten, da dies nur noch mehr von ihrer Sorte fördere. Stattdessen sollten lebensrettende medizinische Versorgung und Eingriffe rationiert werden, damit diese Ressourcen besser anderweitig eingesetzt werden können. Sogenannte negative Eugeniker gingen sogar noch weiter: Einige, wie der berühmte Dramatiker George Bernard Shaw, forderten, dass Menschen vor ein staatlich eingesetztes Gremium gerufen werden sollten, um ihre Existenz zu rechtfertigen oder um getötet zu werden.“

Gates treibt die moderne Eugenik-Agenda voran

Wie Corbett feststellt, wurde die Eugenik nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der grausamen Taten der Nazis gemieden, doch die Unterstützung für sie starb nicht aus. Stattdessen wandelte sich das Konzept der Eugenik einfach in Diskussionen über Bevölkerungskontrolle und reproduktive Gesundheit.

„Es lohnt sich zu hinterfragen, warum man diesen Mann, der offen über Todeslisten und die Kompromisse bei der Gesundheitsversorgung älterer Menschen nachdenkt, bei seinen Versuchen, das Bevölkerungswachstum in der Dritten Welt zu verlangsamen oder eine Gesundheitskrise durch das Coronavirus zu bewältigen, von der vor allem ältere Menschen betroffen sind, für bare Münze nehmen sollte. Dass die Gates-Agenda von einer eugenischen Ideologie angetrieben wird, dafür gibt es zahlreiche Beweise, sowohl historisch als auch aktuell“, so Corbett.

Wie die Familie Maxwell/Gates hat auch die Familie Rockefeller Eugenik in der ganzen Welt finanziert und gefördert. Sie finanzierten sogar das Eugenics Record Office, eine Abteilung der Carnegie Institution of Washington Station for Experimental Evolution in Cold Spring Harbor New York.

Wie auf der Website des Cold Spring Harbor Laboratory erklärt wird, erläutert, widmete sich das Eugenics Record Office „der Sammlung und Analyse amerikanischer familiengenetischer und merkmalsgeschichtlicher Aufzeichnungen“. Die Studien „sammelten Informationen wie angeborene körperliche, geistige und temperamentvolle Eigenschaften, um die Familie in die Lage zu versetzen, die Segregation und Rekombination von angeborenen oder vererbbaren Eigenschaften nachzuvollziehen.“

William Welch, der Gründungsdirektor des Rockefeller Institute for Medical Research, saß im Vorstand des Eugenics Record Office, und die Rockefellers förderten Eugenik-Forscher an den Kaiser-Wilhelm-Instituten in Deutschland, darunter Ernst Rüdin, der das Zwangssterilisationsgesetz der Nazis entwarf.

Als die American Eugenics Society ihre Pforten schloss, wurde ihr langjähriger Direktor, Frederick Osborne, Präsident des Population Council – einer weiteren von den Rockefellers finanzierten Organisation. In seinem 2009 erschienenen Buch „Showing Up for Life“ drückt Gates Sr. seine Bewunderung für das jahrzehntelange Engagement der Rockefellers im Bereich der öffentlichen Gesundheit aus, einschließlich ihrer Unterstützung von Impfprogrammen.

Epsteins Programm für kontrollierte Züchtung

„Aber die anzüglichsten Hinweise auf eine tiefere Absicht sind nicht in den öffentlichen Verbindungen der Gates zu finden, sondern in den Verbindungen, die sie versucht haben, vor der Öffentlichkeit zu verbergen“, sagt Corbett. Eine kuriose und höchst verdächtige Verbindung ist Gates‘ offensichtliche Verwicklung mit dem inzwischen berüchtigten Sexhändler Jeffrey Epstein.

Gates hat zwar bestritten, Epstein zu kennen, doch Medienberichten zufolge trafen sie sich mehrfach und diskutierten über die gemeinsame Gründung eines Wohltätigkeitsfonds mit Startkapital von der Bill & Melinda Gates Foundation und JPMorgan Chase. Corbett merkt an:

Der Times zufolge schrieb Gates seinen Kollegen 2011 eine E-Mail über Epstein: „Sein Lebensstil ist ganz anders und irgendwie faszinierend, obwohl er nicht zu mir passen würde. In Epsteins Testament wurde sogar Boris Nikolic – ein in Harvard ausgebildeter Immunologe, der als leitender wissenschaftlicher Berater sowohl für Microsoft als auch für die Bill and Melinda Gates Foundation tätig war und der auf dem einzigen öffentlich bekannten Foto des Treffens von Epstein und Gates im Jahr 2011 in Epsteins Villa in Manhattan zu sehen ist – als Ersatzvollstrecker für Epsteins Nachlass eingesetzt. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Gates versuchen würde, sich von seiner Beziehung zu einem Kindersexhändler zu distanzieren … Aber wie sich herausstellt, war der Versuch, die Gates-Epstein-Geschichte zu unterdrücken, möglicherweise ein Versuch, die Enthüllung eines ganz anderen gemeinsamen Interesses zu unterdrücken … Die ohnehin kaum glaubliche Jeffrey-Epstein-Geschichte nahm im August 2019 eine weitere bizarre Wendung, als berichtet wurde, dass Epstein „hoffte, die menschliche Rasse mit seiner DNA auszusäen Wie die New York Times erklärte, verlieh Epsteins Plan, auf seiner Ranch in New Mexico jeweils 20 Frauen zu schwängern, um ‚die menschliche Rasse mit seiner DNA zu säen‘ – ein Plan, den er einer Reihe von ‚wissenschaftlichen Koryphäen‘, die er in seinem Umfeld hatte, mitteilte – einer sehr alten Idee einen modernen Anstrich.“

Eine dieser wissenschaftlichen „Koryphäen“ war George Church, ein Harvard-Genetiker, der von Epsteins Stiftung Mittel für verschiedene Projekte erhielt und einen Vorschlag für eine „Genetik-Dating-App“ vorlegte. Epstein und Gates finanzierten beide ein Startup-Unternehmen, das mit Hilfe von Gen-Editing Krankheiten beseitigen will.

Es ist an der Zeit, die globale Agenda als das zu sehen, was sie ist

„Wir können nicht erwarten, dass Bill Gates selbst eine Antwort auf die wahren Motive gibt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Frage nach Bill Gates‘ Absichten unter dem Gewicht von Hunderten von Millionen Dollar an bezahltem PR-Spin begraben worden“, sagt Corbett. „Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, warum dieser Mann motiviert ist, ein solches Netz der Kontrolle zu errichten – Kontrolle über unsere Gesundheitsbehörden. Kontrolle über unsere Identitäten. Kontrolle über unsere Transaktionen. Und sogar Kontrolle über unsere Körper … Wir müssen uns mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass dieses Streben nach Kontrolle nicht einem selbstlosen Geist der Großzügigkeit entspringt, den es nie zu geben schien, bevor er zum Multimilliardär wurde, sondern dem gleichen Drang nach Geld, dem gleichen Wunsch nach Herrschaft und dem gleichen Gefühl der Überlegenheit, das ihn auf seinem Weg nach oben auf der Karriereleiter motivierte. Aber wenn die Antwort auf die Frage „Wer ist Bill Gates“ lautet: „Bill Gates ist ein Eugeniker“, dann sagt uns das einiges über die Welt, in der wir leben… Wenn Bill Gates ein Eugeniker ist, getrieben vom Glauben an die Überlegenheit seiner selbst und seiner Mitstreiter aus der reichen Elite, dann haben wir es nicht mit einem Mann oder gar einer Familie zu tun, sondern mit einer Ideologie. Dies ist kein trivialer Punkt. Ein einzelner Mann, unabhängig von seinem Reichtum, kann leicht genug gestoppt werden. Aber selbst wenn Bill Gates morgen ins Gefängnis käme, würde die Agenda, die bereits in Gang gesetzt wurde, ohne Unterbrechung weiterlaufen. Es gibt eine ganze Infrastruktur von Forschern, Labors, Unternehmen, Regierungsbehörden und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens … angetrieben von dem Glauben all der Millionen von Menschen, die für diese verschiedenen Einrichtungen arbeiten, dass sie wirklich im besten Interesse der Menschen arbeiten. Nein, eine Ideologie kann nicht gestoppt werden, indem man einen einzelnen Mann aufhält. Sie kann nur gestoppt werden, wenn genügend Menschen die Wahrheit über diese Agenda und die Welt der totalen, allumfassenden Kontrolle, die sich abzeichnet, erfahren. Wenn Sie alle vier Teile dieser Untersuchung über Bill Gates gesehen haben, dann sind Sie jetzt einer der am besten informierten Menschen auf dem Planeten über die wahre Natur dieser Agenda … Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, liegt es an Ihnen, die Menschen in Ihrer Umgebung gegen die korrupte Ideologie von Bill Gates und all jenen zu impfen, die die Weltbevölkerung kontrollieren wollen. Sie müssen helfen, diese Informationen zu verbreiten, damit andere die Chance haben, das Gesamtbild zu sehen und selbst zu entscheiden, ob sie bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln und zu akzeptieren, was auf sie zukommt, oder nicht.“

