Dekonstruktion der israelischen Propagandamaschine

M. Reza Behnam

Morgens, wenn ich mich auf meinen Lauf vorbereite, schalte ich meist die BBC-Nachrichten ein. In letzter Zeit hat der Nachrichtensprecher in nüchterner britischer Manier die Zahl der Palästinenser genannt, die in der Nacht zuvor von der israelischen Armee bei ihren fast allabendlichen Angriffen auf Häuser und Flüchtlingslager in den besetzten palästinensischen Gebieten getötet wurden. Wenn ich mich auf amerikanischen Nachrichtenseiten umschaue, um mehr zu erfahren, werden diese Gräueltaten mit keinem Wort erwähnt. Der Äther ist jedoch voll von Nachrichten über den russisch-ukrainischen Krieg und den Tod von Zivilisten.

Was viele Amerikaner von diesen „Nachrichten“-Quellen nicht erfahren, ist, dass die israelische Armee im Jahr 2022 mehr als 170 palästinensische Zivilisten, darunter 30 Kinder, im Westjordanland und in Ostjerusalem getötet hat; und dass die israelische Besatzungsarmee seit Anfang 2023 bereits 158 Palästinenser, darunter 26 Kinder, getötet hat.

Sie werden nicht hören, dass Israel das Leben und die Ressourcen (Zugang zu sauberem Wasser) von etwa 7 Millionen Palästinensern kontrolliert und dass palästinensische Städte, Dörfer, Häuser, Obstgärten und Unternehmen systematisch zerstört und mit mehr als 750.000 illegalen jüdischen Besetzern („Siedlern“) neu besiedelt wurden.

Sie wollen nichts von den 56 Jahren israelischer Besatzung, Enteignung, Hauszerstörungen, Ausgangssperren, Kontrollpunkten, Mauern, Blockaden, Genehmigungen, nächtlichen Razzien, gezielten Tötungen, Militärgerichten, Verwaltungshaft, Tausenden von politischen Gefangenen, gefolterten palästinensischen Kindern und 56 Jahren Unterdrückung und Demütigung hören.

Wie erklärt sich die „außergewöhnliche“ nachsichtige Behandlung, die Israel erfährt, während andere Menschenrechtsverletzer von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten verurteilt oder sanktioniert werden?

Ein Großteil der Erklärung hat mit Israels mächtiger und effektiver staatlicher PR-Industrie zu tun, die sich auf Mythen und Doppelzüngigkeit stützt. Seit seiner Gründung im Jahr 1948 hat Israel erfolgreich eine eigene neue Unlogik geschaffen; eine Unlogik, die das Illegale als legal, das Unmoralische als moralisch und das Undemokratische als demokratisch erscheinen lässt. Es hat meisterhaft eine Reihe von Mythen vermarktet, die Teil des politischen Narrativs und der Mainstream-Medien geworden sind.

Von Anfang an haben die zionistischen Gründer Israels ihr wahres Ziel, ein „Groß-Israel“ zu schaffen – einen jüdischen Staat nicht nur in Palästina, sondern auch in Jordanien, im Südlibanon und auf den syrischen Golanhöhen -, in heroische Begriffe gehüllt.

Die erfundene Geschichte und die Tropen über die „guten“ Israelis, die ein unbesiedeltes Land erschlossen, in der Wüste landwirtschaftliche Wunder vollbrachten und ein historisches gelobtes Land zurückeroberten, haben sich tief eingeprägt.

In Wirklichkeit sahen Zionisten wie Israels erster Premierminister, der gebürtige Pole David Ben-Gurion, den Teilungsplan der UN-Vollversammlung von 1948 für Palästina als ersten Schritt zu einer künftigen Expansion.

Benny Morris schreibt in seinem Buch Righteous Victims (Gerechte Opfer), dass Ben-Gurion 1937 in einem Brief an seinen Sohn den zionistischen Plan zur Besiedlung Palästinas formulierte: „Kein Zionist kann auf den kleinsten Teil des Landes Israel verzichten. [Ein jüdischer Staat in einem Teil [Palästinas] ist kein Ende, sondern ein Anfang. … Dadurch vergrößern wir unsere Macht, und jede Vergrößerung der Macht erleichtert es, das Land in seiner Gesamtheit in Besitz zu nehmen. Die Gründung eines [kleinen] Staates … wird als ein sehr mächtiger Hebel in unseren historischen Bemühungen dienen, das ganze Land zu erlösen.“

Dass Israel die einheimische palästinensische Bevölkerung gewaltsam umsiedeln und entfernen müsste, um seine Kolonisierungspläne zu verwirklichen, wurde aus der israelischen Erzählung gestrichen.

Infolge der effektiven Desinformationskampagne sind viele Amerikaner zu der Überzeugung gelangt, dass Israel ein demokratischer, fortschrittlicher und humaner Staat ist; eine kleine, aber tapfere Nation, die sich gegen „ausländische“ Gewalt und Terrorismus verteidigt.

Um seine Mission der „Groß-Israel“-Annexion zu verwirklichen, schuf Israel eine weitere Fiktion, um den selbst begonnenen Krieg im Jahr 1967 zu legitimieren. Obwohl sich der Sechstagekrieg, der am 5. Juni 1967 begann, als entscheidender Wendepunkt in der modernen Geschichte des Nahen Ostens erwiesen hat, bleiben der israelische Mythos der Verwundbarkeit und die Erfindung der „belagerten Nation“ weitgehend unangefochten.

Vor sechsundfünfzig Jahren griff die israelische Luftwaffe Luftwaffenstützpunkte in Ägypten, Syrien und Jordanien an und zerstörte dabei über 80 Prozent ihrer Kampfflugzeuge am Boden. Israelische Truppen besetzten in kürzester Zeit die ägyptische Sinai-Halbinsel, den Gazastreifen, das jordanische Westjordanland und die syrischen Golanhöhen. Nach israelischen Regierungsprotokollen handelte es sich bei dem Angriff nicht um einen Verteidigungsschlag, sondern um einen geplanten Präventivschlag.

Die Israelis waren sich der Notwendigkeit bewusst, parallel zu ihren geplanten militärischen Erstschlägen eine Desinformationskampagne zu starten, um negative Reaktionen aus Washington und anderen westlichen Mächten zu vermeiden.

Der israelische Mythos, dass der jüdische Staat um sein physisches Überleben gegen einen mächtigeren arabischen Feind kämpfte, hat Amerikas politische Führer und die Öffentlichkeit stark beeinflusst. Tatsächlich hatten die arabischen Führer keine Pläne, in Israel einzumarschieren, und die israelische Führung wusste, dass der Krieg leicht zu gewinnen war. Der Trugschluss der Vernichtung ist in Washington zum unanfechtbaren Dogma geworden – das Mantra vom „Recht auf Selbstverteidigung“ hat es Tel Aviv ermöglicht, seine illegale Annexion von erobertem palästinensischem Land fortzusetzen.

In den 1980er Jahren wurden die zionistischen Mythenmacher wieder aktiv. Um der Kritik zu begegnen, die nach den rücksichtslosen Bombenangriffen auf den Libanon und dem Massaker an Palästinensern in den Flüchtlingslagern Sabra und Schatila in Beirut im Jahr 1982 laut wurde, rief Israel 1983 das Projekt Hasbara (hebräisch für „Erklärung“) ins Leben.

In jenem Jahr veranstaltete der Amerikanisch-Jüdische Kongress in Jerusalem eine Konferenz mit Spitzenmanagern, Journalisten und Akademikern aus Israel und den Vereinigten Staaten, um eine Strategie für den Wiederverkauf Israels zu entwickeln, die wirtschaftliche und militärische Unterstützung der USA zu zementieren und es extrem schwierig zu machen, Israels Handlungen zu kritisieren.

Hasbara baute in den Vereinigten Staaten und in Israel permanente Strukturen auf, um zu beeinflussen, wie die Welt, insbesondere die Amerikaner, in Zukunft über Israel und den Nahen Osten denken würden. Die von ihnen entwickelten Argumente sind in der aktuellen Rhetorik wiederzuerkennen, darunter: Israels strategische Bedeutung für die Vereinigten Staaten, seine physische Verwundbarkeit, seine gemeinsamen kulturellen Werte mit dem Westen und sein Wunsch nach Frieden. Israel bezeichnet seine ständige Hasbara-Propaganda jetzt als „öffentliche Diplomatie“.

Nachrichtenorganisationen, Journalisten, Akademiker, Politiker und Entertainer müssen damit rechnen, unter Druck gesetzt zu werden, wenn sie das von Israel und seinen Unterstützern festgelegte Niveau des akzeptablen Diskurses verlassen. Alternative Darstellungen, die Israels Missstände aufdecken, werden als antiisraelisch abgetan oder mit dem gefürchteten Etikett „antisemitisch“ versehen. Israelische Propagandisten haben dafür gesorgt, dass Kritik am Regime – Antizionismus – mit Antisemitismus gleichgesetzt wird. Der Antisemitismusvorwurf hat sich als ein wirkungsvolles rhetorisches Mittel erwiesen, um Israel vor Schuld zu schützen. Er hat Karrieren und Ansehen zerstört.

Die verstorbene Helen Thomas, bekannte Journalistin, Norman Finkelstein, prominenter jüdischer Intellektueller, Politikwissenschaftler und Autor, und Fatima Mohammed, 2023 Absolventin der CUNY Law School, gehören zu denjenigen, die bereit waren, dem Ansturm der Kritik zu trotzen, dem sie sich unweigerlich ausgesetzt sehen würden, weil sie es „gewagt“ haben, israelische Mythen zu hinterfragen.

Helen Thomas, nationale Ikone und leitende Korrespondentin für das Weiße Haus bei UPI, war 2010 gezwungen, ihre 57-jährige Karriere zu beenden, weil sie darauf bestand, die Unterstützung der USA für Israel öffentlich in Frage zu stellen. Thomas bemerkte später: „Man kann Israel in diesem Land nicht kritisieren und überleben.“

Im Jahr 2007 verweigerte die DePaul University Norman Finkelstein wegen seiner Kritik an Israel die Lehrbefugnis. In seinen Büchern behauptete Finkelstein, dass Antisemitismus dazu benutzt wird, Kritiker der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern zu unterdrücken, und dass der Holocaust von einigen jüdischen Institutionen zu ihrem eigenen Vorteil und zur Verschleierung der illegalen israelischen Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens instrumentalisiert wird. Da sein Name beschmutzt worden war, konnte Finkelstein nie wieder unterrichten.

Fatima Mohammed verurteilte in ihrer kürzlichen Abschlussrede Israel für die Fortführung der Nakba (Katastrophe) und erklärte, dass „unser Schweigen nicht länger akzeptabel ist….Palästina kann nicht länger die Ausnahme für unser Streben nach Gerechtigkeit sein“. Wie vorauszusehen war, wurde Mohammed sofort von US-Politikern und israelfreundlichen Gruppen öffentlich verurteilt, die ihr Antisemitismus vorwarfen und forderten, dass die Universität wegen ihrer Rede nicht mehr finanziert wird.

Im Dezember 2008 und Januar 2009 setzte Israel wie schon zuvor seine PR-Maschine ein. Diesmal ging es darum, die Kritik an der massiven 22-tägigen Bombardierung des Gazastreifens zu kontern, bei der 1.398 Palästinenser getötet wurden.

Das Israel Project (TIP), eine pro-israelische Gruppe mit Sitz in Washington, engagierte Frank Luntz, einen republikanischen Agenten und politischen Strategen, um das Image des Landes aufzupolieren. Luntz führte eine umfassende Studie durch, um herauszufinden, wie die Darstellung Israels in die Mainstream-Medien integriert werden kann. Seine Ergebnisse wurden in einem Dokument mit dem Titel „The Israel Project’s 2009 Global Language Dictionary“ veröffentlicht.

Die Sprache aus Luntz‘ Fibel, mit ihrem geskripteten Diskurs für israelische Unterstützer, ist in das Denken, den Wortschatz und die Kommentare von amerikanischen, israelischen und europäischen Politikern, Akademikern und Mainstream-Medien eingesickert.

In seinen 18 Kapiteln gibt Luntz israelischen Befürwortern Ratschläge, wie sie ihre Antworten auf die verschiedenen Zielgruppen zuschneiden können, und beschreibt, was die Amerikaner hören wollen und welche Wörter und Phrasen sie verwenden bzw. vermeiden sollten. Er gibt Anleitungen, wie man Aussagen von Palästinensern anfechten und Mitgefühl für sie vortäuschen kann. Luntz rät, stets Israels Wunsch nach Frieden zu betonen, auch wenn er anfangs feststellt, dass Israel nicht wirklich eine friedliche Lösung will.

Den Befürwortern wird nahegelegt, den falschen Eindruck zu erwecken, dass der so genannte „Kreislauf der Gewalt“ seit Jahrtausenden andauert, dass beide Seiten gleichermaßen schuld sind und dass die palästinensisch-israelische Katastrophe für sie nicht zu verstehen ist. Er fordert die Befürworter auf, das Sicherheitsbedürfnis Israels zu betonen und betont, dass die Amerikaner positiv reagieren werden, wenn israelische Zivilisten als unschuldige Opfer des palästinensischen „Terrorismus“ dargestellt werden.

Luntz erklärt, dass die Amerikaner Israel eher unterstützen werden, wenn sie erfahren, dass der Iran die Hisbollah und die Hamas unterstützt. Deshalb sollten sie, wenn sie über sie sprechen, immer wieder „die vom Iran unterstützte“ Hamas und Hisbollah erwähnen.

In den seltenen Fällen, in denen die Mainstream-Medien über Israels Missstände berichten, halten sie sich an den offiziellen Wortschatz, der in Luntz‘ Wörterbuch beschrieben wird. Israels Besatzungsarmee wird beispielsweise als „Verteidigungs-“ oder „Sicherheitskräfte“ bezeichnet, zionistische Siedler (Hausbesetzer) werden als „Siedler“ bezeichnet, zionistische Kolonien als „Siedlungen“ oder „Viertel“, Palästinenser „greifen an“, während Israelis lediglich „zurückschlagen“.

Zu den eklatantesten Fälschungen gehört die Charakterisierung des israelisch-palästinensischen Konflikts als „Konflikt“ zwischen zwei Völkern mit gleichen politischen und militärischen Ressourcen und gleichen Ansprüchen, obwohl es sich in Wirklichkeit um einen Konflikt zwischen dem Kolonisator Israel und den Kolonisierten, den Palästinensern, handelt.

Die israelische Propaganda hat es Israel 75 Jahre lang erlaubt, die Ausnahme zu sein und internationale Normen und Gesetze ungestraft zu missachten. Aufgrund dieser Mythen hat Israel einen großen Einfluss auf die Politik der USA im Nahen Osten. Die unablässigen und methodischen Desinformationskampagnen des Landes von 1948 bis heute haben es Israel ermöglicht, die zionistische Flagge auf palästinensischem Land und in den Herzen und Köpfen der Amerikaner zu verankern.

Tel Aviv fällt es jedoch zunehmend schwer, sein tief verwurzeltes Apartheidsystem und den andauernden Völkermord zu beschönigen, vor allem angesichts der offen rassistischen Politik und Praktiken des derzeitigen rechtsgerichteten Regimes, das von seinem rechtlich angeschlagenen Premierminister Benjamin Netanjahu zusammengeschustert wurde. Israels Hasbara-Industrie bleibt jedoch unerschrocken. TIP wurde 2019 aufgelöst, nachdem die Finanzierung versiegte, aber die Demokratische Mehrheit für Israel (DMFI) führt Israels Hasbara-Mission weiter.

Israel weiß, dass die Erzählungen, die es sich selbst und der Welt erzählt, apokryph sind und dass der jüdische Staat in seiner jetzigen Form unrechtmäßig und ungerecht ist. In dem Versuch, das Apokryphe wahr und das Betrügerische legal zu machen, setzt Israel daher seinen ideologischen Krieg zur Normalisierung des Abnormen in Palästina fort.

Dr. M. Reza Behnam ist ein Politikwissenschafter, der sich auf Geschichte, Politik und Regierungen des Nahen Ostens und die Außenpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika in der Region spezialisiert