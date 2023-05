Dem Vergessensschlund entrissen

Von Hans-Jürgen Geese

Wenn die Wahrheit auf Erden herrschte, bräuchte ich Ihnen nicht die folgende Geschichte zu erzählen. Ich muss sie Ihnen erzählen. Unbedingt. Damit Sie ein klein wenig besser diese Welt verstehen. Sagen Sie nicht, das war damals. Und heute ist heute. Nein, es ist leider inzwischen mit der Verlogenheit und der Manipulation und der Unmenschlichkeit noch viel schlimmer geworden. Womit eigentlich schon der vor unseren Augen ablaufende dramatische Verfall unserer Zivilisation erklärt ist. Wir leben, wie man so sagt, in geschichtsträchtigen Zeiten.

Das grösste Erstaunen des Autors liegt in der niederschlagenden Erkenntnis, dass die meisten Menschen das Böse unserer Zeit nicht sehen können oder nicht sehen wollen. Dabei kann man es doch an den bösen Augen erkennen. Und es dann beim Namen nennen. So wie es die heldenhaften Männer taten, von denen ich jetzt berichten werde. Und noch immer tun. Diese Männer wissen, dass, wenn sie sich nicht wehren, ihr geliebtes Land untergehen wird. Sie wissen, dass ihre Kinder und Enkel dann keine Zukunft haben werden. Diese Lektion müssen Sie auch in Deutschland lernen. Unbedingt. Resignation bedeutet Untergang.

Die Vergatterung zur Lüge

Hier sind die Worte, die Admiral Isaac Kidd Jr. seinen überlebenden Soldaten nach dem Gemetzel sagte: “Ok Jungs, ich bin euer Admiral und ich will, dass jeder einzelne von euch versteht, worum es hier geht. Wir reden hier von nationaler