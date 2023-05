Whistleblower-Anwalt entlarvt Mitarbeiter von Big- Pharma, die wissen, dass „Covid-Impfstoffe“ Menschen töten (Exklusiv-Interview)

„Es sind Schlangenölverkäufer, genau wie im 19. Jahrhundert. Sie haben ihre kleinen Erfindungen; Sie verkaufen sie völlig unreguliert.“

Ein Anwalt aus Ohio, der sich auf Whistleblower-Fälle spezialisiert hat, erklärt das schiere Ausmaß der Mitarbeiter von Pharmaunternehmen, die wissen, dass die mRNA-Spritzen weltweit Menschen töten.

In einem exklusiven Interview für die RAIR Foundation USA erklärt Warner Mendenhall, dass er sein ganzes Leben lang politisch aktiv war. Er hat seine Erfahrungen in der Kommunalverwaltung und seine juristische Ausbildung genutzt, um Bürgern im Kampf gegen Korruption zu helfen. Mendenhall hat „eine Leidenschaft dafür, normalen Menschen die Macht zu geben, sich gegen Regierungsmissbrauch und Unternehmensbetrug zu wehren.“ Er wird sehr, sehr viel zu tun bekommen.

„Wir haben von Mitarbeitern aller großen Arzneimittelhersteller und -vertreiber in diesem Prozess gehört, von jedem, den man sich vorstellen kann, einschließlich der Entwickler der Aufnahmen. Die Mitarbeiter dieser Unternehmen sind sehr besorgt darüber, was vertrieben wird. Sie wollen die Impfungen nicht einnehmen, aber die großen Unternehmen üben großen Druck aus, die Impfungen einzunehmen. Sie empfinden das als sehr riskant. Und ich kann Ihnen sagen, dass Mitarbeiter, die sich in der Arzneimittelindustrie gut auskennen, wissen, dass es schlecht ist“.

Vor kurzem hatte Mendenhall ein Gespräch mit einem Mitarbeiter eines großen Pharmaunternehmens. Er war überrascht, dass fast 50 Personen aus Büros in der ganzen Welt an diesem Gespräch teilnahmen. „Das zeigt, dass es in diesen Unternehmen selbst eine Menge Widerstand gibt“, sagte er. „Ich denke, wir sollten die Menschen dazu ermutigen, diese Unternehmen einfach zu verlassen. Denn dieses mRNA-Produkt ist so tödlich, und ich glaube, es ist so schädlich für die Menschen, dass es zu propagieren und zu fördern – wie wir es bei Bourla wiederholt gesehen haben – zum jetzigen Zeitpunkt einfach eine böse Tat ist.“

Derzeit untersucht Mendenhall die Frage der Nötigung und wie diese eingesetzt werden könnte, um eine Entscheidung eines Richters zu erwirken, dass sie illegal ist und ein Verbrechen begangen wurde. Er bittet die Gerichte, in einer Zivilsache über die Frage zu entscheiden: „Ist es illegal, jemanden im Staat (Ohio) zur Einnahme eines Medikaments zu zwingen. Das ist doch offensichtlich, oder? Man kann niemanden zwingen, ein Medikament gegen seinen Willen zu nehmen, Punkt. Es ist an der Zeit, dass ein Richter feststellt, dass mit der Nötigung ein Verbrechen begangen wurde.“

Mendenhall konzentriert sich derzeit besonders auf die Probleme im Herstellungsprozess der Spritzen. Eine mutige frühe Whistleblowerin, Melissa McAtee, eine Produktqualitätsinspektorin, meldete sich im Oktober 2021 mit Bedenken über Produktkontaminationen. „Wir stellen unglaubliche Mengen an DNA-Kontaminationen, Plasmid-Kontaminationen und Variationen bei den mRNA-Mengen fest“, erklärt Mendenhall. „Das sind die Gründe, warum diese Lose manchmal als Hot Lots bezeichnet werden. Wir wissen, dass es einige tödliche Chargen gibt, die 10 oder 100 Mal tödlicher sind als andere. Das reicht von Menschen, die eine Spritze bekommen, die im Wesentlichen aus Kochsalzlösung besteht, bis zu Menschen, die etwas bekommen, das sehr giftig ist.“

Laut Mendenhall regelt die FDA nicht nur die Uneinheitlichkeit und Verunreinigung dieser Spritzen nicht, sondern sie regelt auch nicht die Sicherheit der Dosierung und bewertet sie nicht. „Aufgrund der unterschiedlichen Größe und des unterschiedlichen Körpergewichts, auf das diese injizierbaren DNA-Produkte reagieren, wissen wir nichts, wie groß die Sicherheitsgrenze ist. Und da die Reaktion bei den einzelnen Personen extrem unterschiedlich ausfällt, gibt es eine riesige Bandbreite an Nebenwirkungen. Bei einer Person kann es zu einer Herzmuskelentzündung kommen, bei einer anderen zu einer Hirnblutung, bei einer anderen zu Blutgerinnseln in der Lunge, und bei einer weiteren zu Diabetes oder Alzheimer. Wir wissen nicht, wie dieses Produkt bei einer bestimmten Person wirkt“, sagt Mendenhall. „Selbst wenn es nicht gepanscht und nicht mit anderen Dingen verunreinigt wäre. Auch wenn das alles vom Tisch wäre, können wir immer noch nicht vorhersagen, wie eine einzelne Person auf die Spritzen reagieren wird. Ich hatte schon vorher meine Probleme mit unseren Aufsichtsbehörden, aber es gibt keine Grundlage mehr, etwas zu glauben, was sie sagen. Sie haben in meinen Augen völlig an Glaubwürdigkeit verloren, und ich denke, das wird auch für andere in der Bevölkerung immer deutlicher, die vielleicht nicht so genau aufgepasst haben.“

Diese unerwünschten Wirkungen tauchen überall in den Daten auf. Das VAERS-System meldet inzwischen mehr als 35.000 Todesfälle, aber es sind die Gesamtsterblichkeitsraten (die in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen um 40 % gestiegen sind) und die Invaliditätsansprüche, die ebenfalls das Ausmaß der Zerstörung durch diese mRNA-Spritzen zeigen. „Wir können anhand des Bureau of Labor Statistics feststellen, dass die Invaliditätsraten dramatisch gestiegen sind, was zu zusätzlichen 3 Millionen Behinderten in diesem Land führt; das ist ein Anstieg von 10 %“, sagt Mendenhall.

Weitaus schlimmer ist, was mit den Fruchtbarkeitsraten weltweit geschieht. Während die Geburtenraten sinken und Geburtsfehler und die fötale Sterblichkeit in die Höhe schnellen, „zeigt sich auf erschreckende Weise, wie sehr die Fortpflanzungssysteme von Männern und Frauen geschädigt werden“, sagt Mendenhall. „Ich habe kürzlich von einigen Hebammen hier in Ohio gehört, dass sie seit Monaten keine normale Plazenta mehr gesehen haben. Und einige der Frauen sind nicht geimpft. Das ist wirklich beängstigend. Wo haben sie sich angesteckt? War es durch Ausscheidungen?“ Dies sind Fragen, die Dr. James Thorp, Spezialist für Mutter-Fötal-Medizin, seit der Einführung des mRNA-Impfstoffs exponentiell ansteigen sieht.

Mendenhalls Praxis in Akron City liegt gleich um die Ecke des Krankenhauses. „Ich hatte einige sehr junge Krankenschwestern, die entsetzt und unter Tränen zu mir kamen, weil sie die Babys in der Leichenhalle des Krematoriums abliefern mussten.“

Mendenhall ermutigt die Menschen, sich als Whistleblower zu melden. „Einer der Gründe, warum ich dieses Interview machen wollte, ist, dass ich hoffe, dass die Leute es sehen und sich dazu entschließen, Whistleblower zu werden. Ich bin so stolz auf jeden, der aufgestanden ist. Wissen Sie, so viele Millionen Menschen sind erwerbslos geworden, weil sie sich geweigert haben, sich impfen zu lassen. Und es ist an der Zeit, dass diejenigen, die für eines dieser Unternehmen arbeiten, das diese bösen Substanzen herstellt, darüber nachdenken, ob sie nicht gehen sollten, denn viele Ihrer Mitbürger haben es getan. Und es ist Ihre patriotische Pflicht, etwas zu ändern und sich von diesem Übel abzuwenden. „