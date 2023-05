Forscher hatten bereits 2020 einen einfachen Test, um festzustellen, ob eine asymptomatische Person, die positiv auf COVID getestet wurde, infektiös war.

Forscher der Universität Stanford, die den Test entwickelt haben, haben auch festgestellt, dass die große Mehrheit der asymptomatischen Personen, die positiv getestet wurden – 96 % – das Virus nicht übertragen haben.

Ein Test, mit dem genau festgestellt werden kann, ob eine Person mit einem positiven PCR-Testergebnis für COVID-19 infektiös ist, stand bereits im Mai 2020 zur Verfügung – aber die Gesundheitsbehörden scheinen ihn ignoriert zu haben.

Forscher der Universität Stanford, die den Test entwickelt haben, haben außerdem festgestellt, dass die große Mehrheit der asymptomatischen Personen, die positiv getestet wurden – 96 % – das Virus nicht übertragen haben.

Der investigative Reporter und Autor David Zweig, der bereits an der Veröffentlichung der „Twitter-Dateien“ mitgewirkt hat, berichtete zuerst über den Test auf seinem Substack.

The Most Important Test You’ve Never Heard Of



In May 2020, Stanford scientists developed a test that could have altered the course of the pandemic response. It was never rolled out.



My latest:https://t.co/NooGSptreF pic.twitter.com/rXlAZaJ9uB — David Zweig (@davidzweig) May 8, 2023

„Die Übertragung durch asymptomatische Menschen ist viel, viel seltener, als man uns glauben machen wollte“, schrieb Zweig. „Der neuartige Test in Stanford, der eine sehr niedrige Rate an infektiösen asymptomatischen Menschen zeigte, die positiv getestet worden waren, war bereits im Mai 2020 verfügbar.“

„Dennoch haben die CDC [Centers for Disease Control and Prevention] und andere Gesundheitsbehörden nichts unternommen“, so Zweig.

Zweig trat am Donnerstag in der Sendung „Rising“ von The Hill auf, wo er den Moderatoren der Sendung sagte:

In Stanford wurde im Mai 2020, also ganz am Anfang der Pandemie, ein Test entwickelt, mit dem man feststellen konnte, ob man infektiös ist oder nicht.

Wenn man einen normalen PCR-Test gemacht hat und dieser positiv war, konnte man feststellen, ob dieser positive Test bedeutet, dass man andere anstecken kann oder nicht.

Zweig schrieb, dass der PCR-Standardtest, der während der COVID-19-Pandemie üblicherweise durchgeführt wurde, zwar „nachweist, ob jemand das Virus hat … aber er kann nicht nachweisen, ob die Person in der Lage ist, andere zu infizieren“.

Der von den Stanford-Forschern entwickelte Test war jedoch in der Lage, dies zu leisten. Wie Zweig erklärte:

SARS-CoV-2 ist ein positives oder ‚plus-stranded‘ RNA-Virus. Damit es sich replizieren kann, muss es einen Minus-Strang haben.

Das Geniale am Stanford-Test ist, dass er prüft, ob der Minus-Strang vorhanden ist. Ist dies der Fall, bedeutet dies, dass sich das Virus aktiv repliziert und somit potenziell infektiös ist. Fehlt der Minus-Strang, dann repliziert das Virus nicht. (Es ist nicht möglich, das Virus zu übertragen, wenn es sich nicht repliziert.)

Benjamin Pinsky, Ph.D., medizinischer Direktor des Stanford Clinical Virology Laboratory und medizinischer Co-Direktor für Point of Care Testing, war einer der Forscher, die an der Entwicklung des Tests beteiligt waren. Er erklärte Zweig, dass der Test den Klinikern helfen sollte, genau zu bestimmen, ob Patienten infektiös sind oder nicht.

„Der Minusstrangtest gab eine definitive Antwort auf die eine oder andere Weise“, schrieb Zweig. Doch obwohl der Test bereits im Mai 2020 zur Verfügung stand, veröffentlichte die CDC die Arbeit der Forscher über den Test erst im Februar 2021.

In dem Papier, das in der Zeitschrift Emerging Infectious Diseases veröffentlicht wurde, heißt es, dass die analytische Validierung des Tests „im Mai-Juni 2020“ durchgeführt wurde.

Durch die Veröffentlichung des Papiers Anfang 2021 wussten die Bundesbehörden „mit Sicherheit, dass dieser Test existierte“, noch bevor er veröffentlicht wurde, so Zweig gegenüber „Rising“.

„Dies wirft ernsthafte Fragen für die Verantwortlichen der CDC, NIH [National Institutes of Health] und NIAID [National Institute of Allergy and Infectious Diseases] auf, warum keine Ressourcen bereitgestellt wurden, um diesen Test breit verfügbar zu machen“, schrieb Zweig auf seinem Substack und fügte hinzu:

Obwohl der Test für den Einsatz in Krankenhäusern entwickelt wurde, ist sein Nutzen außerhalb eines medizinischen Umfelds offensichtlich.

Normale Menschen hätten für den Test bezahlen können, um nach einer überstandenen COVID-Infektion herauszufinden, ob sie noch infektiös sind oder nicht, sodass sie zur Arbeit gehen, Verwandte besuchen können usw. Millionen von Kindern hätten sich aus der Isolation heraus testen lassen können.

Zweig erklärte gegenüber „Rising“, dass es zwar unklar ist, warum die Studie nicht breiter veröffentlicht wurde, aber „das Faszinierende daran ist, dass wir dieses Instrument hatten, das uns eine Antwort auf eine Frage gab, die für die gesamte Pandemie nur eine Vermutung war“.

Außerdem, so Zweig, haben die Stanford-Forscher „später die Daten dieses Tests von Juli 2020 bis April 2022 untersucht und die Frage beantwortet, die die Gesundheitsbehörden vernachlässigt haben“, und festgestellt, dass „nur 4 % der asymptomatischen SARS-CoV-2 PCR-positiven Patienten nachweislich infektiös waren.“

Zweig merkte jedoch an, dass dieser Prozentsatz während der „Omikronwelle“, bei der die Infektionsrate unter den asymptomatischen Patienten „einen Höchststand von etwa 25 %“ erreichte, abnahm.

Einer der an der Folgestudie beteiligten Forscher, Dr. Ralph Tayyar, ist Stipendiat für Infektionskrankheiten in Stanford. Er stellte seine Ergebnisse auf der Konferenz der Society for Healthcare Epidemiology of America im April vor und erklärte gegenüber Zweig, dass die Wirksamkeit von Beschränkungen bei asymptomatischen Personen wahrscheinlich geringer sei als behauptet.

In Anlehnung an das Umfeld im Klassenzimmer sagte Tayyar zu Zweig: „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind in der Klasse, das nicht krank ist, tatsächlich ansteckend ist, ist sehr gering.

Tayyar wies darauf hin, dass die Gesundheitsbehörden den Stanford-Test nicht übernommen haben und dass Stanford selbst die Durchführung von Zulassungstests eingestellt hat. Er sagte, es gebe keinen Beweis dafür, dass dies zu einer Zunahme der Übertragung von COVID-19 geführt habe.

„Die CDC hätte sofort eine große Studie durchführen können, um die Frage zu beantworten, über die die Gesundheitsbehörden nur Vermutungen angestellt hatten – wie viel Prozent der positiven Personen ohne Symptome in der Lage sind, andere zu infizieren“, sagte Zweig, entschied sich aber dagegen.

Stattdessen schrieb Zweig, dass in den ersten Monaten der COVID-19-Pandemie „das Schreckgespenst der asymptomatischen Übertragung nicht nur die Masken-, sondern auch die Distanzierungs- und Quarantänestrategien untermauerte“.

Laut Zweig berief sich Dr. Anthony Fauci auf die angebliche Gefahr einer asymptomatischen Ausbreitung, um seinen „180°-Kurs bei den Empfehlungen für Gemeinschaftsmasken“ zu rechtfertigen. Zum Beispiel sagte Fauci der Washington Post im Juli 2020:

Uns war das Ausmaß der asymptotischen Ausbreitung nicht bewusst … als die Wochen und Monate vergingen, wurden zwei Dinge klar: Erstens, dass es keinen Mangel an Masken gab, wir hatten viele Masken und Abdeckungen, die man aufsetzen konnte, die aus einfachem Stoff bestanden … damit war das Problem gelöst.

Zweitens haben wir erkannt, dass es viele Menschen gibt, die asymptomatisch sind und Infektionen verbreiten. Es wurde also klar, dass wir unbedingt konsequent Masken tragen sollten.

Das Konzept der „stillen Ausbreitung“ war so einflussreich, dass Dr. Deborah Birx, die Coronavirus-Koordinatorin des Weißen Hauses vom 27. Februar 2020 bis 20. Januar 2021, ihr Buch „Silent Invasion“ nannte: The Untold Story of the Trump Administration, Covid-19, and Preventing the Next Pandemic Before It’s Too Late“, so Zweig.

„Der gesamte Apparat unserer Pandemiebekämpfung – die, was am folgenreichsten ist, Millionen gesunder Kinder für mehr als ein Jahr von der Ganztagsschule fernhielt – basierte auf dieser Vorstellung“, schrieb Zweig.

Auch andere Studien zeigten, dass eine asymptomatische Ausbreitung von COVID-19 unüblich ist.

„Im Juni 2020 sagte Dr. Maria Van Kerkhove, Leiterin der Abteilung für neu auftretende Krankheiten und Zoonosen der Weltgesundheitsorganisation [WHO], dass die Übertragung durch asymptomatische Personen ’sehr selten‘ sei“, eine „Schlussfolgerung, die auf einer Reihe von Ländern beruhte, die sehr detaillierte Kontaktverfolgung betrieben“, schrieb Zweig.

Am nächsten Tag jedoch, nach der Kritik einiger Gesundheitsexperten, nahmen WHO-Beamte ihre Aussage zurück, und Van Kerkhove sagte, es handele sich um eine ‚komplexe Frage'“, so Zweig weiter.

Und in einem Leitartikel, der im Dezember 2020 im BMJ veröffentlicht wurde, hieß es: „Die Suche nach Menschen, die asymptomatisch, aber infektiös sind, ist wie die Suche nach Nadeln, die vorübergehend im Heuhaufen auftauchen und wieder verschwinden.“

Diese Erkenntnisse wurden jedoch von Forschungsergebnissen überschattet, die besagen, dass ein erheblicher Prozentsatz der COVID-19-Infektionen von asymptomatischen Personen verursacht wird.

Zweig zufolge unterstützten solche Erkenntnisse „die Botschaften der Gesundheitsbehörden … rechtfertigten verschiedene Gemeinschaftsmaßnahmen“ und wurden „überall berichtet“.

„Viele der Maßnahmen, die man uns sagte – oder zu denen wir gezwungen wurden -, einschließlich der Akzeptanz all dieser geschlossenen oder halb leeren Schulen, hatten wenig bis gar keinen Nutzen“, schrieb Zweig. „Die Schulen – wie in Schweden – und der größte Teil der Gesellschaft hätten einfach den klassischen Ratschlag ‚wenn du krank bist, bleib zu Hause‘ befolgen können, und wir wären am gleichen Punkt gelandet.“

Zweig sagte gegenüber „Rising“, er wolle nicht darüber spekulieren, warum die Stanford-Studie nicht durchgeführt wurde. „Ich sehe meine Aufgabe lediglich darin, dies ans Licht zu bringen und … das ist eine größere Diskussion“, sagte er. „Vielleicht ist es sogar etwas, das Ermittler im Kongress oder andere untersuchen können.“