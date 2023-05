Grenzen des Wachstums, Klimawandel, Digitalisierung von allem und weltweite Zensur – alles führt zum WEF und dem es befehlenden Behemoth-Kult

„Grenzen des Wachstums“, 1972 von verschiedenen Autoren des Club of Rome verfasst, befürwortet bereits seit über 50 Jahren den Massengenozid. Der Club of Rome wurde 1968 von David Rockefeller (1915 – 2017) gegründet. Er war ein berüchtigter Eugenist. Die Familien Rockefeller und Gates – letztere ebenfalls Eugenisten – sind miteinander verwandt.

Seit 2008 hat der Club of Rome seinen Sitz im „beschaulichen“ Winterthur in der Schweiz, das zufällig viele der berüchtigtsten kriminellen Institutionen der Welt beherbergt, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO); GAVI, der Impfverband und enger Verbündeter der WHO, der auch als „Cash Cow“ der Pharmaindustrie bezeichnet wird; das Weltwirtschaftsforum (WEF), die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) mit Sitz in Basel, nahe der deutschen Grenze, von wo aus sie während des Zweiten Weltkriegs Geld der US-Notenbank an die deutsche Reichsbank weiterleitete, um Hitlers Krieg gegen Russland zu finanzieren. Heute ist die BIZ die Rothschild-kontrollierte Zentralbank aller Zentralbanken und das dunkle Schweizer Bankenkonglomerat unter der Oberfläche – und mehr.

Nur ein Zufall?

Zur Erinnerung für die Leser: Die WHO, die als UN-Sonderorganisation registriert ist, ist in Wirklichkeit keine UN-Organisation. Sie wurde 1948 auf Geheiß der Rockefellers gegründet, mit demselben Ziel wie fast alles andere, was die Rockefellers unternommen haben: die Kontrolle der Weltbevölkerung – und ihrer „Gesundheit“.

Heute wird die WHO zu mehr als 80 % aus privaten Quellen finanziert, hauptsächlich von der Pharmaindustrie, der Bill und Melinda Gates Stiftung und anderen privaten Interessen. Der Rest kommt von den Mitgliedsländern. Eine solche Organisation arbeitet nicht für die Interessen der Menschen, sondern für die ihrer Geldgeber.

Die WHO ist ein wichtiger Akteur bei der Umsetzung des Great Reset des WEF und der UN-Agenda 2030, die vollständig in den Great Reset integriert ist. Antonio Guterres, Generaldirektor der UNO, ist ebenfalls Mitglied des Club of Rome. Er ist ebenfalls auf dem Zug der massiven Bevölkerungsreduktion – und er ist ein enger Verbündeter des CEO des WEF, Klaus Schwab.

Alle diese Agenturen mit fragwürdiger Ethik, die bequem in der Schweiz untergebracht sind, haben einen steuerfreien Status, entweder als Nichtregierungsorganisationen oder als so genannte internationale oder UN-Organisationen, und die meisten, wenn nicht alle, sind durch volle Immunität gegen Gerichtsverfahren geschützt. Sie alle sind auf die eine oder andere Weise mit dem WEF verbunden.

Nur ein Zufall?

Bis heute ist „Grenzen des Wachstums“ die Blaupause für eines der Hauptziele des WEF: Massive Bevölkerungsreduktion.

*

Der Reset / die Agenda 2030 greifen den Globus krakenartig an vielen Fronten gleichzeitig an – alles gründlich geplant und angepasst mit Ausweichpositionen, bereit mit Alternativen in letzter Minute, um das endgültige Ziel nicht aus den Augen zu verlieren – die vollständige Dominanz über die Welt durch eine kleine Elite und ihre „regelbasierte“ Eine-Welt-Hegemonie.

Die zunehmenden Gräueltaten, die rund um den Globus immer deutlicher sichtbar werden, wie die ungerechtfertigte Zensur ohne Rechtsgrundlage, die dem Ersten Zusatzartikel der USA, der „Redefreiheit“, völlig widerspricht; die aufgezwungene „Klimawandel“-Agenda, der niemand zu widersprechen wagt, aus Angst, „sanktioniert“ zu werden, weil eine neue „gottgegebene“ Grüne Agenda entwickelt wurde, um den Globus und die Menschheit vor Überhitzung zu schützen. Die Absurditäten kennen keine Grenzen.

Ein weiterer Programmpunkt von Reset / Agenda 2030 ist die „Digitalisierung von allem“ – im wahrsten Sinne des Wortes. Dazu gehört eine neue Form des Geldes, die Central Bank Digital Currency (CBDC), eine programmierbare Form des Geldes, die je nach dem Verhalten des Einzelnen verfallen oder gesperrt werden kann oder für die der Besitzer nur begrenzten Zugang hat. Totale Kontrolle, eine Vorstufe zur Tyrannei.

Sogar die menschlichen Gehirne der Überlebenden sollen gechipt werden, um Menschen in Transhumane oder Cyborgs zu verwandeln – eine Art Roboter, die elektronisch versklavt werden – und auch elektronisch „ausgelöscht“ werden können, wenn ihr Verhalten aus irgendeinem Grund der Kontrolle der Elite entgleiten sollte.

Und schließlich, um das Ganze abzurunden, die vollständige Zensur des geschriebenen und gesprochenen Wortes sowie die Kontrolle der Gedanken. Das „Woke“-Konzept auf die Spitze getrieben. Irland versucht, ein Gesetz einzuführen, das das Lesen und Verbreiten von Informationen, die nicht dem Mainstream entsprechen, verbietet, unter dem Vorwand, dass alles, was nicht dem Mainstream entspricht, „Fehlinformation“ ist – und deshalb verboten werden muss. Menschen, die sich nicht daran halten, riskieren eine Gefängnisstrafe. Siehe Video unten.

Erstaunlicherweise hatte Präsident John F. Kennedy bereits vor mehr als 60 Jahren die Menschheit vor der kommenden Zensur und absoluten Kontrolle gewarnt. Im April 1961 sprach JFK vor der American Newspaper Publishers Association über die Gefahren, die die Globalisten für uns alle darstellen. Konkret sagte er:

„Sie erfordert eine Änderung der Einstellung, eine Änderung der Taktik, eine Änderung der Missionen – von der Regierung, vom Volk, von jedem Geschäftsmann oder Arbeiterführer und von jeder Zeitung. Denn uns steht weltweit eine monolithische und rücksichtslose Verschwörung gegenüber, die sich in erster Linie auf verdeckte Mittel stützt, um ihren Einflussbereich auszudehnen – auf Infiltration statt Invasion, auf Subversion statt Wahlen, auf Einschüchterung statt freier Wahl, auf Guerillas bei Nacht statt Armeen bei Tag. „Es handelt sich um ein System, das enorme menschliche und materielle Ressourcen für den Aufbau einer engmaschigen, hocheffizienten Maschine eingesetzt hat, die militärische, diplomatische, nachrichtendienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen kombiniert. „Seine Vorbereitungen werden verheimlicht, nicht veröffentlicht. Ihre Fehler werden begraben, nicht in den Schlagzeilen. Andersdenkende werden zum Schweigen gebracht, nicht gelobt. Keine Ausgabe wird in Frage gestellt, kein Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis wird gelüftet. Sie führt den Kalten Krieg, kurz gesagt, mit einer Kriegsdisziplin, mit der keine Demokratie jemals mithalten könnte oder wollte.“

Siehe dies.

JFK wurde am 22. November 1963 ermordet, als er in einer Autokolonne durch die Innenstadt von Dallas, Texas, fuhr.

Sein visionärer Weitblick und seine zahlreichen Aktionen und Pläne zugunsten des amerikanischen Volkes und der Weltbevölkerung insgesamt standen im Widerspruch zu den Interessen der etablierten Elite und machten ihn zum Ziel eines kaltblütigen Mordes durch die CIA.

*

Heute gibt es Anzeichen dafür, dass mehrere Länder, darunter Australien, Neuseeland und die USA (siehe Rex 84: FEMA’s Blueprint for Martial Law in America), Konzentrationslager in Erwägung ziehen, um für all jene Bürger, die sich nicht benehmen, bereit zu sein, die weggesperrt werden müssen – als Warnung für andere, aber auch als Strafe für Ungehorsam; möglicherweise eine endgültige Bestrafung, im Einklang mit der eugenistischen Agenda.

Die Existenz von Rex 84 der FEMA wurde zum ersten Mal während der Iran-Contra-Anhörungen im Jahr 1987 aufgedeckt und anschließend vom Miami Herald am 5. Juli 1987 berichtet

„Diese Lager sollen von der FEMA betrieben werden, falls in den Vereinigten Staaten das Kriegsrecht verhängt werden muss, und alles, was es dazu braucht, ist die Unterschrift des Präsidenten auf einer Proklamation und die Unterschrift des Generalstaatsanwalts auf einem Haftbefehl, dem eine Liste mit Namen beigefügt ist.“

Das alles klingt beängstigend. Es wurde entwickelt, um Angst auf die Bevölkerung zu projizieren. Eine Bevölkerung, die unter Angst leidet, hat wenig oder keinen Widerstand – körperlich und gesundheitlich – und kann leicht manipuliert werden.

Sie, die fatale Kabale, werden keinen Erfolg haben. Ein „Kult“ ist ein Parasit, der von den körperlichen und geistigen Eigenschaften der Menschen lebt. Sie werden dies tun, solange wir es zulassen.

Es dämmert ein Erwachen. Die Sekte weiß das, und in einem letzten Versuch, ihre Hegemonie über die Eine-Welt-Ordnung (OWO) zu sichern, beschleunigen sie den Reset-/Agenda 2030-Prozess mit dem Ziel, in der begrenzten Zeit so viel wie möglich zu zerstören und zu beherrschen, bevor das Licht die Macht übernimmt.

Das wird ihnen nicht gelingen. Doch je länger wir, Wir, das Volk, brauchen, um uns friedlich, aber kraftvoll gegen unsere Regierungen und die Finanzelite des großen Geldes, die sie über die WHO und das WEF kontrolliert, zu organisieren, desto verheerender sind ihre Auswirkungen in Form von Tyrannei und Völkermord.

Sei es die irische Ultra-Zensur-Gesetzgebung, der US-EU-NATO-Deutschland-Konsens zur Zerstörung von Europas wirtschaftlicher Lebensader, die russisch-deutsche Nord-Stream-Pipeline sowie die fortgesetzte genozidale und sterilisierende mRNA-Vaxx-Initiative – alles ist dazu bestimmt, die Weltbevölkerung zu verletzen, zu quälen, zu verängstigen und zu reduzieren.

Dies soll keine Angst einflößen. Aber der Zustand der Menschheit ist ernst, und es gilt, keine Zeit zu verlieren.

Für einen organisierten, friedlichen Anfang – KEINE Mainstream-Nachrichten mehr. Schaffen wir unsere eigenen, unveränderlichen sozialen Plattformen, um zu kommunizieren und zu informieren.

Und bleiben Sie weg von 5G, denn 6G wird kommen. Diese Ultrakurzwellen werden für die vollständige Digitalisierung von allem verwendet, auch um unsere Gehirne zu kontrollieren und zu manipulieren.

Wir müssen bereit sein, einen Neuanfang zu wagen – eine neue Zivilisation -, die auf Ethik und Liebe basiert und auf eine multipolare Welt zusteuert, mit einem internationalen Rechtssystem, das den Menschen dient, nicht dem Elitenkult.

Das Wichtigste, und vielleicht die größte Herausforderung, ist, nicht zu hassen. Ganz gleich, wie viel Tyrannei – kein Hass gegenüber unseren Tätern, ganz gleich, welche grenzenlosen, Hass schürenden Gräueltaten sie begehen.

Hass ist das, was die Kabale will. Er senkt unsere Schwingung auf ihre niedrige Frequenz der Dunkelheit, in die das Licht nicht eindringen kann.

Liebe ist es, die Licht und Frieden bringt – und wir, das Volk, werden in einer neuen Gesellschaft die Oberhand gewinnen und uns dynamisch von den Schrecken und der Tyrannei der kultischen Staatskabale distanzieren.

*

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang in der ganzen Welt tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Instituts der Renmin Universität in Peking.