Aufbau des mRNA-Imperiums

„Das Gehirn hat die Wissenschaft erschaffen und wird ihr nun untergeordnet sein.“ Edward Hunter

Wir stehen am Rande eines neuen Weltreichs, das von Gesundheits- und Sicherheitszaren regiert wird, die ihren Plan zur Kontrolle der Bevölkerung durch die konsequente Verabreichung von Medikamenten, insbesondere von mRNA-„Impfstoffen“, fertigstellen.

Um diese Wahrheit zu akzeptieren, müssen wir mit der harten Realität beginnen, dass die Vereinigten Staaten eine Drogenkultur sind, und das ist das Beispiel, das wir für die Welt gesetzt haben. Ich sage das nicht zum ersten Mal, und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Es ist diese Anhänglichkeit an Drogen, dieser Glaube an die Lüge, dass sie uns retten können, die sich als unser Untergang erweist.

Der erste Schritt zur Genesung besteht darin, sich das Problem einzugestehen. Aber das ist schwierig, wenn so viele Millionen Menschen wirklich glauben, dass sie ohne Drogen nicht überleben können. Die Tragödie ist, dass viele nicht überleben können, weil sie schon so lange Medikamente nehmen, dass ein Absetzen der Drogen sie buchstäblich umbringen würde. Ich sage das nicht leichtfertig. Ich habe Angehörige dieser Art, und es ist sehr schwer zu ertragen.

Die Drogenzaren wollen, dass wir alle so werden. So süchtig nach Medikamenten, dass wir uns alles gefallen lassen, nur damit der Strom der Drogen weiter durch unseren Körper fließt. Der Staat wird keine hohen Mauern oder Schlösser brauchen. Die Bevölkerung wird Gefangene in ihrem eigenen Körper sein. Das ist die Art von Hölle auf Erden, auf die wir zusteuern.

(Und ja, ich muss hinzufügen, dass es Zeiten gibt, in denen Drogen lebensrettend sein können. Davon spreche ich hier aber nicht.)

Als ich über die BioNTainers von BioNTech las, wusste ich, dass ich dieses Update zu mRNA Madness schreiben musste

Das Foto oben zeigt eine der tragbaren, versendbaren, modularen und schlüsselfertigen mRNA-Herstellungsanlagen BioNTainer von BioNTech. Jeder dieser Container kann 50 Millionen Dosen mRNA-Impfungen pro Jahr herstellen. Diese tragbaren Anlagen können so aufgestellt werden, dass sie Menschen überall erreichen, selbst in den entlegensten Gebieten des Amazonaswaldes oder in der Wüste Gobi. Das Atlasgebirge und die Anden. Die entlegensten Gebiete der afrikanischen Savanne.

Der erste BioNTainer traf im März 2023 in Kigali, Ruanda, ein. Wie auf der Website von BioNTech beschrieben:

Jeder BioNTainer soll ein Knotenpunkt in einem dezentralisierten und robusten afrikanischen End-to-End-Produktionsnetzwerk werden, das eine größere Unabhängigkeit und eine schnellere Versorgung mit Impfstoffen innerhalb der Afrikanischen Union ermöglichen soll. Sie werden so ausgestattet sein, dass sie eine Reihe von mRNA-basierten Impfstoffen herstellen können, die auf die Bedürfnisse der Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union zugeschnitten sind, z.B. unseren COVID-19-Impfstoff und unsere Impfstoffe gegen Malaria und Tuberkulose, die sich in der Erprobung befinden….

In Partnerschaft mit Pfizer baut BioNTech Fabriken in Ruanda, Senegal und Südafrika. Auch in Australien und Israel sollen BioNTainer-basierte Produktionsstätten entstehen.

In Davos 2023 sagte Moderna-Chef Stephane Bancel, er würde gerne mRNA-Fabriken auf allen Kontinenten bauen.

Das Unternehmen baut bereits Anlagen in Kanada, Australien, Großbritannien und Kenia. Außerdem ist Moderna in Gesprächen mit China, um Covid-19-Impfstoffe zu liefern.

„Für die nächste Pandemie werden wir gigantische mRNA-Fabriken in Indien haben“, sagt Bill Gates.

Die Leute haben den Eindruck, dass Bill Gates aus Indien rausgeworfen wurde. Dem ist nicht so. Seine Stiftung hat Milliarden von Dollar in die globale, regionale und landesweite integrierte Krankheitsüberwachung investiert, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen wie Indien, um sicherzustellen, dass bei der nächsten Pandemie schneller und effektiver reagiert werden kann.

Es wird eine monolithische, vernetzte Struktur geschaffen, um sicherzustellen, dass niemand seine „individuellen“ Gesundheitsuntersuchungen und Medikamenteninjektionen verpasst – alles zu unserer Gesundheit und Sicherheit.

Aber die meisten Menschen nehmen die Covid-Impfungen nicht mehr, sagen Sie. Die Impfungen sind vorbei! Der Grund dafür, dass die Menschen nicht mehr geimpft werden, ist nicht, dass sie denken, sie hätten versagt. Sondern weil sie denken, dass sie ein Erfolg waren! In dieser Hinsicht waren die Covid-19-Impfungen keineswegs die Katastrophe, die uns die alternativen Medien weismachen wollten, sondern ein phänomenaler Erfolg.

Mehr als 5,55 Milliarden Menschen weltweit haben eine Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten, was etwa 72,3 Prozent der Weltbevölkerung entspricht. Mehr als 2,72 Milliarden zusätzliche Dosen sind weltweit verabreicht worden.

Gestern sah ich ein Video von Dr. Naomi Wolf, die über die Enthüllungen der Pfizer-Dokumente sprach. Da ich im Begriff war, diesen Aufsatz zu schreiben, war ich frustriert und wütend. Ich dachte an die Lügen über Lügen, mit denen man uns über den Erfolg der mRNA-Impfstoffe gefüttert hatte, und daran, wie Milliarden von Menschen diese Lügen akzeptiert hatten, weil sie den Experten glaubten – und warum sollten sie auch nicht? Die gesamte Marketingmaschinerie, der wir im Westen unser ganzes Leben lang zugehört hatten und die uns Medikamente verkaufte, die Millionen von Menschen zu Sklaven der Pharmaindustrie gemacht hatten, riet uns nun, diese Impfung zu nehmen, und wie diese Millionen von Menschen es seit Menschengedenken getan hatten, folgten sie ihr.

Und am Rande standen diese Kämpfer, die alles taten, um die andere Seite der Geschichte zu erzählen; eine Geschichte, die der jahrelangen Konditionierung, der die Menschen ausgesetzt waren, widersprach. Ich bin kein Experte, das steht fest. Aber die Experten haben bewiesen, dass sie nicht sehr ehrlich zu uns sind. Ich bin ein Schriftsteller mit gesundem Menschenverstand, der den Schwachsinn durchschaut. Ich tue das Beste, was ich kann, wie diese anderen Krieger. Manchmal ist es wie in einem Albtraum, in dem ich schreie, aber kein Ton herauskommt. Es hört sowieso niemand zu. Vor allem nicht die Leute, die es wirklich hören müssten, da sie bereits zu sehr unter Drogen stehen und zu sehr abgelenkt sind, um sich darum zu kümmern. Aber wir können nicht aufhören. Ich für meinen Teil habe nicht die Absicht, aufzuhören.

Die FDA hat nun zugestimmt, ca. 23.751 Seiten des Antrags auf Notfallzulassung von Moderna freizugeben. Die FDA räumt ein, dass es sich bei etwa 13.685 Seiten um Dokumente über unerwünschte Ereignisse handelt. Ich nehme an, dass dies eine ganz neue Untersuchung auslösen wird, so wie es bei den Pfizer-Dokumenten der Fall war.

Was hat die Freigabe der Dokumente durch Pfizer bewirkt? Traurigerweise hat sie dieses Imperium nicht zu Fall gebracht. Auch die Enthüllungen in den Moderna-Dokumenten werden dies nicht tun. Aber das sollte uns nicht überraschen.

Die Marketingexperten haben absichtlich inspirierende Geschichten rund um die Impfstoffe aufgebaut, und die Mehrheit der Menschen hat bereitwillig ihr Vertrauen in diese Geschichten investiert. Sie krempelten ihre Ärmel hoch und ließen sich impfen. Sie erlaubten ihren Kindern, sich impfen zu lassen. Schwangere Frauen ließen sich impfen. Was all diese Menschen wirklich geglaubt haben, kann nicht durch neue Geschichten zerstört werden, die von Leuten erzählt werden, von denen sie glauben, dass sie psychotische Lügner sind. Selbst wenn die alternativen Geschichten mehr Sinn ergeben. Es gibt keinen Sinn. Unsinn ist jetzt die Norm. Es musste so sein, oben musste unten sein und rechts musste links sein, sonst wären die Menschen nie auf die Lügen hereingefallen, dass die mRNA-„Impfstoffe“ ein solcher Erfolg seien.

Der Beweis, dass diese Lügen erfolgreich waren, ist überall um uns herum.

Pfizer hat kürzlich seinen neuen Hauptsitz im The Spiral in New York Citys Hudson Yards vorgestellt. Die 2.500 Mitarbeiter von Pfizer werden 11 Stockwerke von The Spiral belegen, die sich über 800.000 Quadratmeter erstrecken.

Neben dem üblichen Arbeitsbereich bietet das moderne Büro von Pfizer auch sieben Entspannungsräume, darunter vier für Unterhaltung und Spiele, sowie Kaffeebars, Cafés, ein zweistöckiges Fitnesscenter, ein Wellness-Studio und Mütterzimmer. Das Hauptquartier verfügt außerdem über fast 9.000 Quadratmeter Terrassenfläche, eine lebende grüne Wand in der Lobby und Innenbepflanzungen.

Wer würde nicht davon träumen, in einer solch paradiesischen Umgebung zu arbeiten? Biowissenschaften ist das, was heutzutage jeder studieren möchte. Dort gibt es die guten Jobs und man hat das Gefühl, „die Welt zu verändern“. Die neuen Büros von Pfizer zeigen das. Es wird von uns allen erwartet, dass wir diesen Erfolg feiern. Dank Pfizer können wir alle aufatmen, weil wir wissen, dass das Unternehmen an den Impfstoffen der Zukunft arbeitet.



Und diese Zukunft hat für die Hersteller von mRNA-Impfstoffen noch nie so rosig ausgesehen.

Es ist zwei Unternehmen, Moderna und BioNTech, und ihrer Forschung im Bereich der mRNA-Technologie zu verdanken, dass wir heute in dieser Situation sind. Bevor Covid-19 auf den Markt kam, hatte keines der beiden Unternehmen jemals ein Produkt auf dem Markt gehabt. Dennoch wurden im Laufe der Jahre Milliarden von Dollar in diese Unternehmen investiert, die nur darauf warteten, dass der richtige Zeitpunkt gekommen war.

„BioNTech ist seit seiner Gründung vor 12 Jahren ein verlustbringendes Unternehmen, und wir haben über 1 Milliarde Dollar in die Entwicklung unserer mRNA-Technologieplattform investiert“, sagte Ryan Richardson, Leiter der Strategieabteilung bei BioNTech, auf einer Konferenz der Financial Times.

Im Jahr 2018 begann BioNTech eine rechtzeitige Beziehung mit Pfizer, als der US-Arzneimittelriese zustimmte, dem deutschen Unternehmen bis zu 425 Millionen US-Dollar für eine Allianz zur Entwicklung von mRNA-basierten Impfstoffen zur Grippeprävention zu zahlen.

Der Plan war nie nur Covid-Spritzen. Covid wurde zum Test, um zu sehen, ob die Menschen sich experimentellen Injektionen unterwerfen würden. Um zu sehen, ob sie sich mit religiöser Inbrunst auf die Versprechungen von Experten verlassen würden, denen eine fast gottähnliche Autorität über ihr Leben verliehen wurde.

Der Test funktionierte und öffnete die Tür für die Massenproduktion von mRNA-Impfstoffen auf der ganzen Welt. Die wohlhabenden Länder mussten zuerst mitmachen, bevor sie sich den ärmeren Ländern zuwenden konnten.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, sagt, dass sie „die Initiative von BioNTech zur Steigerung der Impfstoffproduktion in Afrika als Ergänzung zum mRNA-Technologietransferzentrum der WHO in Südafrika und ihrem Netzwerk von ‚Speichen‘ in der ganzen Welt“ begrüßen.

Ein CNN-Artikel von 2019 mit dem Titel Präsident Kagame und Bill Gates: Every vaccine is a shot of adrenaline into the heart of the African economy“ – tatsächlich verfasst von dem skrupellosen ruandischen Diktator und dem ebenso skrupellosen „Philanthropen“ – spricht davon, dass Afrika das perfekte Testgebiet für Impfstoffe ist. So war es schon immer.

„Nach Prognosen der Vereinten Nationen wird bis zum Ende dieses Jahrhunderts einer von drei Menschen auf dem Planeten in Afrika leben und fünf der zehn größten Städte der Welt beherbergen, darunter die größte – Lagos, Nigeria.“

Um das Ausmaß dieses globalen Impfplans zu verstehen, werden hier einige der Orte genannt, an denen mRNA-Anlagen gebaut werden.

Aber all das ist nichts im Vergleich zu dem, was Indien tut.

Indien verspricht, „gigantische mRNA-Fabriken“ für die nächste Pandemie bereitzuhalten:

„Wir sollten uns zum Ziel setzen, dass wir so viel Fabrikkapazität haben, dass wir innerhalb von 200 Tagen genug Impfstoffe für die ganze Welt herstellen können“ schwärmt Bill Gates.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) baut im Rahmen ihres globalen Plans ein Zentrum für mRNA-Impfstoffe in Hyderabad, Indien, auf.

Die indische Regierung hat für das ehrgeizige Pharma-City-Projekt „ein riesiges Stück trockenes Buschland in der Größe von etwa 14.000 Fußballfeldern“ erworben.

„Im Jahr 2020 protestierten die Bauern dagegen, ihr Land für die Stadt aufzugeben. Ein Bauer, der mit den Tränen kämpfte, beschrieb, wie er Teller aus Lotusblättern verkaufte, um sein Land zu kaufen. Es ist das Blut und der Schweiß meiner Familie‘, sagte er.“

Natürlich scheiterten die Proteste der Bauern.

„Im Mittelpunkt des Vorhabens steht der Wettlauf Indiens, China, das fast 70 % der pharmazeutischen Wirkstoffe liefert, die Kontrolle zu entreißen. Es wird erwartet, dass es etwa 8,4 Milliarden Dollar einbringen und 560.000 Menschen in Hunderten von weitläufigen Anlagen beschäftigen wird.

450 indische und internationale Unternehmen haben ihr Interesse an einer Ansiedlung in Pharma City bekundet.

Vielleicht haben Sie noch nie von Indiens „Genome Valley“ gehört? Ich hatte auch noch nie davon gehört, bis ich mit der Recherche für diesen Aufsatz begann.

Genome Valley ist Asiens größtes „Life-Science-Cluster“ und beheimatet mehr als 200 Unternehmen mit rund 20.000 wissenschaftlichen Fachkräften.

All dies wäre nicht möglich gewesen, wenn die Covid-19-„Impfstoffe“ nicht als Erfolg bezeichnet worden wären – fast wie ein Wunder.

Die staatlich kontrollierten Medien trugen ihren Teil dazu bei, dass dies geschah. Ein Artikel in Wired vom März 2021 ist ein perfektes Beispiel für die wichtige Rolle der Medien, in dem beschrieben wird, wie angesehene „Experten“ die Impfstoffe anfangs lobten und die Menschen davon überzeugten, sie zu nehmen:

Uğur Şahin, der Mitbegründer und CEO von BioNTech, sagte den Leuten „routinemäßig“, dass „dies immunologisch ein nahezu perfekter Impfstoff ist“.

Im November 2020 sagte er Dinge wie: „Er ist zu mehr als 90 Prozent wirksam. Ich wusste, dass dies ein Durchbruch war. Wir haben einen Impfstoff.“

„Wir waren überglücklich“, sagte Dr. Ann Falsey, Medizinprofessorin an der Universität von Rochester, New York, die eine der Studien leitete. „Es schien zu schön, um wahr zu sein. Kein Impfstoff gegen Atemwegserkrankungen hat jemals diese Art von Wirksamkeit gezeigt.

Im Oktober 2021 sagte der CEO von Pfizer, Albert Bourla, gegenüber Maria Aspan von Fortune: „Pfizer befindet sich gerade auf dem Höhepunkt seiner 173-jährigen Geschichte.“

Dies waren die Geschichten, mit denen wir gefüttert wurden und die die Amerikaner gerne hörten. Die glücklichen Geschichten von Unternehmern, die scheinbar unüberwindbare Hindernisse überwinden, um erfolgreich zu sein. Doch die wahre Geschichte der Impfstoffforschung und -entwicklung war weder rosig noch inspirierend. Diese wahre Geschichte ist in den schrecklichen Experimenten der Pioniere verkörpert, die die ersten Impfstoffe testeten, und zwar nicht als unabhängige Wissenschaftler, sondern unter der Herrschaft der Impfstoffunternehmen, die sie dafür bezahlten, dass sie die von ihnen erwarteten Ergebnisse erzielten.

Ein Beispiel ist Dr. Stanley Plotkin, dessen Interessenkonflikte erörtert wurden, als er im Januar 2018 von dem US-Anwalt Aaron Siri im Rahmen einer Befragung für ein Gerichtsverfahren zu Impfstoffen befragt wurde.

Im Rahmen der Befragung entlockte Herr Siri Dr. Plotkin Einzelheiten über das Ausmaß seiner Interessenkonflikte in der Industrie, wie etwa Plotkins Beratungstätigkeit für Sanofi, Merck, Glaxo und Pfizer sowie seine Verbindung zu Dynavax Technologies, MyMetics, Inovio, CureVac AG, SynVaccine, GeoVax Labs, GlycoVaxyn AG, Adjuvance Technologies, BioNet-Asia, Abcombi Biosciences und Hookipa Biotech.

Ich danke Exposing the Darkness dafür, dass er mich auf diesen schockierenden Videoausschnitt aufmerksam gemacht hat, in dem Dr. Stanley Plotkin zugibt, dass er an abgetriebenem fötalem Gewebe von Föten, die älter als drei Monate sind, experimentiert und Impfstoffe an Waisen und geistig behinderten Kindern sowie an Babys von Müttern in Gefängnissen und an Menschen unter kolonialer Herrschaft getestet hat. In nüchterner Sachlichkeit gibt er zu, im damaligen kolonialen Belgisch-Kongo Versuche an 1 Million Menschen durchgeführt zu haben.

Nachstehend finden Sie die gesamte Aussage.

Dr. Plotkin sagt zunächst, er habe nur an 2 abgetriebenen Föten experimentiert. Aber als der Anwalt ihn unter Druck setzt und ihm einen Artikel aushändigt, den Plotkin selbst über eine Studie mit Föten geschrieben hat, muss der gute Doktor zugeben, dass allein in dieser einen Studie an 76 abgetriebenen Föten experimentiert wurde. Alle waren drei Monate oder älter, alle normal entwickelt. Gewebe von vielen Organen wurde in kleine Stücke geschnitten, darunter Hypophyse, Lunge, Haut, Niere, Milz, Herz und Zunge.

Als der Anwalt die Zunge erwähnt, lacht Plotkin und sagt, er könne sich nicht daran erinnern, das getan zu haben.

Als er darauf hingewiesen wird, dass dies nur eine von vielen Studien ist, die er durchgeführt hat, und er gefragt wird, an wie vielen Föten er in seiner gesamten Laufbahn Experimente durchgeführt hat, kann er sich nicht erinnern, gibt aber zu, dass es ziemlich viele waren, bevor beschlossen wurde, Föten zur Herstellung von Impfstoffen zu verwenden.

Plotkin gibt zu, Äußerungen gemacht zu haben, wonach es besser sei, an Kindern und Erwachsenen zu experimentieren, die weniger geeignet seien, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Plotkin schrieb an den Herausgeber von Ethik am Menschen:

Die Frage ist, ob wir Experimente an voll funktionsfähigen Erwachsenen und an Kindern durchführen sollen, die potenziell zur Gesellschaft beitragen, oder ob wir erste Studien an Kindern und Erwachsenen durchführen sollen, die zwar der Form nach menschlich sind, aber nicht dem sozialen Potenzial nach. Man mag einwenden, dass dies eine Nazi-Philosophie impliziert, aber ich glaube nicht, dass es schwierig ist, nicht funktionierende Personen von Mitgliedern ethnischer, rassischer oder [normale Grafik – konnte das nicht deutlich hören] Gruppen zu unterscheiden.

Plotkin sagt, er habe ein Problem mit religiösen Überzeugungen. Er hat kein Verständnis für jemanden, der aufgrund seines persönlichen Glaubens gegen einen Impfstoff ist. Er ist ein bekennender Atheist.

Nein, die Geschichte von Dr. Plotkin wird von den staatlichen Medien nie erzählt werden.

Aber die Geschichte von Katalin Karikó ist weitaus erfreulicher. Sie wird in demselben Wired-Artikel mit dem Titel The mRNA vaccine revolution is just beginning erzählt, den ich oben erwähnt habe.

Zu der Zeit, als der Wired-Artikel erschien, begann Dr. Fauci zuzugeben, dass neue Daten zeigten, dass die Impfstoffe weniger wirksam waren als ursprünglich angenommen.

Und im November 2022 gab Fauci in einem veröffentlichten Forschungspapier zu, dass von den COVID-19-Impfstoffen nicht zu erwarten war, dass sie die Pandemie unter Kontrolle bringen würden.

Die Kehrtwende war nicht von Bedeutung. Zu diesem Zeitpunkt waren die Menschen an Kehrtwendungen bei allem gewöhnt, von Masken bis zur Geschlechtsidentität. Es war „die Wissenschaft“, und jeder verstand nun, dass „die Wissenschaft“ sich ändert. Die einzige Möglichkeit, mit diesen Veränderungen Schritt zu halten, bestand darin, sich auf Galionsfiguren wie den heiligen Fauci zu verlassen.

Inspirierende Geschichten von Helden wie Kariko halfen, das Narrativ zu festigen.

Katalin Karikó, eine ungarische Biochemikerin, wuchs als Tochter eines Kleinstadtmetzgers in Ungarn auf. Schon in jungen Jahren wusste Karikó, dass sie Wissenschaftlerin werden wollte. Im Jahr 1989 begann sie, mit mRNA zu arbeiten. Ihre Forschungen an der University of Pennsylvania legten Mitte der 2000er Jahre den Grundstein für die Impfstoffe von BioNTech und Moderna (Karikó ist heute als Senior Vice President für RNA-Pharmazeutika bei BioNTech zuständig).

Als die Covid-Impfstoffe auf den Markt kamen, schwärmte Karikó von „der Herstellung, dem unglaublichen Umfang, 200 Millionen Menschen wurden bereits geimpft“.

Die Wissenschaft habe immer gesagt, dass es „wie geschmiert laufen würde„, sagte sie.

Lange Zeit hatte Kariko Schwierigkeiten, Finanzmittel zu erhalten, aber in seinen „Notes“ vom April 2022 gibt Bill Gates einen erschreckenden Einblick, wie Moderna und BioNTech mit dem auserwählten Ziel gegründet wurden, ihre Arbeit in ein Produkt zu verwandeln, das riesige Geldsummen einbringen könnte:

So bahnbrechend diese Arbeit auch war, sie führte nicht unmittelbar zu neuen Impfstoffen. Dies wäre die Aufgabe von Unternehmen, die sich der Umsetzung des Durchbruchs in ein zulassungsfähiges und verkaufsfähiges Produkt widmen würden; die in den USA ansässige Firma Moderna und die in Deutschland ansässigen Firmen CureVac und BioNTech wurden genau zu diesem Zweck gegründet.

Gates beendet seinen Eintrag in den Notizen mit diesem letzten „inspirierenden“ Absatz:

Trotz ihres erstaunlichen Weitblicks bezweifle ich, dass selbst Dr. Karikó sich vorstellen konnte, dass mRNA-Impfstoffe eines Tages eine wesentliche Rolle bei der Beendigung einer Pandemie spielen würden – und uns ein Instrument zur Verhinderung der nächsten Pandemie an die Hand geben würden. Und das ist für mich die wichtigste Lehre aus ihrer Geschichte: Es ist unmöglich, genau vorherzusagen, wie bahnbrechende Entwicklungen die Zukunft gestalten werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir bereit sind, auf verrückte Ideen und Forscher wie Dr. Kariko zu setzen, die bereit sind, mit Zähnen und Klauen für diese Ideen zu kämpfen, wenn die Wissenschaft Sinn macht. Sie könnten einfach die Welt verändern.

Und sie haben die Welt verändert. Aber nicht auf die Art und Weise, die Gates beschreibt. Die mRNA-Impfstoffe funktionierten nicht so, wie sie sollten. Doch das spielte keine Rolle.

Milliarden von Menschen waren nun darauf konditioniert, jede Lüge zu glauben, die ihnen erzählt wurde. In dieser Hinsicht war das riesige Experiment, das Covid-19 und die mRNA-Impfungen darstellten, ein großer Erfolg.

„Das Ziel ist es, all diese Anwendungen, auf die wir gehofft und auf die wir gedrängt haben, zu einem Teil des täglichen Lebens zu machen„, sagt Amesh Adalja, Experte für neu auftretende Krankheiten am Johns Hopkins Center for Health Security.

„Wenn man die Geschichte der Impfstoffe schreibt, wird dies wahrscheinlich ein Wendepunkt sein“, fügte er hinzu.

Der Wendepunkt ist gekommen und es gibt keinen Weg zurück.

Das Feld ähnelt manchmal dem Anfangsstadium eines Goldrausches, da Pharmariesen vielversprechende Forscher für riesige Verträge aufkaufen – Sanofi zahlte kürzlich 425 Millionen Dollar (307 Millionen Pfund) für eine Partnerschaft mit einem kleinen amerikanischen mRNA-Biotech namens Translate Bio, während GSK 294 Millionen Dollar (212 Millionen Pfund) für die Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen CureVac zahlte. (Wired)

Hartaj Singh, ein Branchenanalyst von Oppenheimer & Co. sagte voraus, dass „viele ältere Impfstoffplattformen in ein paar Jahren verschwunden sein werden – ersetzt – oder zumindest stark reduziert sein werden.“

Für jede Krankheit und jede künftige Pandemie, die sie auslösen könnte, wird es einen mRNA-Impfstoff geben, der dagegen „schützt“.

Das ist „transformativ„, sagte Singh.

Und die Menschen glauben daran. Je beängstigender die Welt wird, desto mehr klammern sie sich an diese Überzeugung. So wie die Unternehmen, die diese Impfstoffe herstellen, so viel in den Aufbau dieses Narrativs investiert haben, dass sie jetzt nicht mehr zurücktreten können, so hat auch die Öffentlichkeit so viel in den Glauben daran investiert, dass sie ebenfalls nicht mehr zurücktreten kann. Es ist das perfekte Gleichgewicht zwischen dem Erzählen und dem Glauben an Lügen.

1950 schrieb Edward Hunter, ein Journalist, der auch für die CIA arbeitete (nicht viel anders als Journalisten heute), Artikel zum Thema Gehirnwäsche und wie ein Mensch „seiner Menschlichkeit beraubt“ und „in einen Roboter oder Sklaven verwandelt“ werden kann. Ich habe über Hunter in Annie Jacobsons brillantem Buch The Pentagon’s Brain gelesen.

Ich zitiere aus ihrem Buch:

Man habe Taktiken entwickelt, so Hunter, „um den Verstand eines Menschen in einen Nebel zu versetzen, so dass er das Wahre mit dem Unwahren verwechselt, das Richtige mit dem Falschen.“ Einem Mann, der einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, könnten Erinnerungen eingepflanzt werden, so dass er „zu der Überzeugung gelangt, dass das, was nicht geschehen ist, tatsächlich geschehen ist, bis er schließlich zu einem Roboter wird…“

„Was der totalitäre Staat anstrebt, ist die ‚Insektivierung‘ des Menschen“, erklärte Hunter. „Die Veränderung des Gehirns ist die Krönung dieses ganzen bösen Prozesses. Das Gehirn hat die Wissenschaft erschaffen und nun wird es ihr untergeordnet.“

Hunter schrieb diese Worte in Bezug auf das Schreckgespenst Kommunismus. Was sich damals niemand vorstellen konnte, war, dass es heute unsere eigene Regierung sein würde, die ihrer eigenen Bevölkerung eine solche Gehirnwäsche verpasst.