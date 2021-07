Demnächst die tödlichste Grippeimpfung der Geschichte? Werden mRNA-Grippeimpfstoffe als Nächstes eine Notfallzulassung erhalten?

mercola.com

Trotz der Hinweise auf ernsthafte Gefahren befinden sich eine Reihe von mRNA-„Impfstoffen“ in der Pipeline. Darunter befindet sich eine COVID-Grippe-RNA-Impfstoffkombination, die derzeit an Frettchen getestet wird, sowie mehrere verschiedene mRNA-Impfstoffe gegen die saisonale Grippe, die bereits an Menschen getestet werden

Zu den Unternehmen, die derzeit mRNA-Grippe-„Impfstoffe“ an Menschen testen, gehören Moderna, Sanofi und Translate Bio. Pfizer/BioNTech verfolgt ebenfalls Pläne für eine mRNA-Grippeimpfung

Eine Grippeimpfung verleiht nur eine begrenzte Immunität gegen einen oder mehrere bestimmte Virusstämme und lässt den Körper für andere Viren offen. Die mRNA-Impfung verleiht eine noch spezifischere Immunität, da der Körper nur auf das Antigen und nicht auf das gesamte Virus reagiert.

Pfizer plant, im August 2021 die EUA-Zulassung für eine dritte COVID-Auffrischungsimpfung zu beantragen und beruft sich dabei auf Hinweise auf eine nachlassende Immunität

Forscher arbeiten an übertragbaren Impfstoffen, um virale Reservoirs zu kontrollieren und die Möglichkeit eines Spillover zu verringern. Sind übertragbare Impfstoffe für den Menschen die nächsten?

Wie in „Wie COVID-Impfstoffe Blutgerinnsel und mehr verursachen können“ beschrieben, sind die genbasierten COVID-19-Injektionen eine entstehende Katastrophe. mRNA-basierte „Impfstoffe“ sind seit Jahren in Arbeit und wurden nie perfektioniert. Jetzt sind plötzlich, trotz Hinweise auf ernsthafte Gefahr, eine ganze Reihe von mRNA-„Impfstoffen“ in der Pipeline.

Darunter ist eine COVID-Grippe-RNA-Impfstoff-Kombination, die derzeit an Frettchen getestet wird, und mehrere verschiedene mRNA-Impfstoffe gegen die saisonale Grippe, die bereits in Studien am Menschen getestet werden. Wie von The Verge, 7. Juli 2021, berichtet:

„Moderna gab seine mRNA-basierte saisonale Grippe-Impfstoff auf die erste Reihe von Freiwilligen in einer klinischen Studie, das hat heute das pharmazeutische Unternehmen angekündigt. Der Start der Studie markiert die nächste Stufe der Arbeit des Unternehmens an dieser Art von Impfstoff-Technologie nach dem überwältigenden Erfolg seines COVID-19-Impfstoffs, der mit der gleichen Strategie entwickelt wurde …

Menschen, die einen mRNA-Impfstoff erhalten, bekommen winzige Schnipsel des genetischen Materials des Zielvirus injiziert. Ihre Zellen verwenden diese genetische Information, um Teile des Virus zu bauen, gegen die das körpereigene Immunsystem zu kämpfen lernt …

Moderna ist die zweite Gruppe, die ihre mRNA-Grippeschutzimpfung in Versuchen am Menschen testet – Sanofi und Translate Bio haben in diesem Sommer mit einer Studie begonnen. Pfizer und BioNTech sind schon seit einigen Jahren an mRNA-Grippeschutzimpfungen interessiert und treiben diese Pläne ebenfalls voran.

Moderna testet vierwertigen mRNA-Grippe „impfstoff

Moderna plant die Aufnahme von 180 Teilnehmern im Alter von 18 Jahren und älter in seine randomisierte, stratifizierte, beobachterverblindete, dosisabhängige Phase-1/2-Studie mit mRNA-1010, einem quadrivalenten Grippe-„Impfstoff“, der gegen die saisonale Grippe A H1N1, H3N2 und Influenza B Yamagata und Victoria schützen soll.

In einer Pressemitteilung erklärte Stephanie Bancel, CEO von Moderna, dass das Unternehmen hofft, Kombinationsimpfstoffe entwickeln zu können, die gegen mehrere verschiedene Infektionen gleichzeitig schützen, wie z. B. Influenza, COVID-19 und andere Infektionen der Atemwege:

„Respiratorische Kombinationsimpfstoffe sind eine wichtige Säule unserer gesamten mRNA-Impfstoffstrategie“, sagte Bancel. „Wir glauben, dass die Vorteile von mRNA-Impfstoffen in der Möglichkeit liegen, verschiedene Antigene zu kombinieren, um gegen mehrere Viren zu schützen, und in der Fähigkeit, schnell auf die Evolution von Atemwegsviren wie Influenza, SARS-CoV-2 und RSV zu reagieren.

Unsere Vision ist es, einen mRNA-Kombinationsimpfstoff zu entwickeln, sodass die Menschen mit einer einzigen Impfung im Herbst einen hochwirksamen Schutz gegen die problematischsten Atemwegsviren erhalten können.

Der schnelle Vorstoß, herkömmliche Grippeimpfstoffe durch mRNA-basierte Alternativen zu ersetzen – noch bevor die mRNA-COVID-Impfung überhaupt zugelassen ist – wirft die Frage auf, ob die mRNA-Grippeimpfung als nächstes eine Notfallzulassung (EUA) erhalten könnte.

Weltweit erkranken 3 bis 5 Millionen Menschen an Grippe, was laut Moderna eine „erhebliche Belastung für das Gesundheitssystem“ darstellt, sodass es nicht schwer vorstellbar ist, dass die U.S. Food and Drug Administration eine EUA für eine beliebige Anzahl von Impfungen erteilt, mit der Begründung, dass wir das Gesundheitssystem vor einer Überlastung mit Fällen von Atemwegsinfektionen schützen müssen.

Impfstoffe und Virusbeeinflussung

Ob die mRNA-Kombinationsimpfungen gegen verschiedene Arten von Atemwegsviren tatsächlich funktionieren oder ein noch größeres Katastrophenpotenzial haben als die COVID-Impfungen, bleibt abzuwarten. Was wir wissen, ist, dass herkömmliche Grippeimpfstoffe das Potenzial haben, virale Interferenzen mit den mRNA-COVID-Impfungen zu verursachen, was Sie im Wesentlichen anfälliger für schwere COVID-19 macht, wenn Sie einen herkömmlichen Grippeimpfstoff erhalten haben.

Wir haben dies in meinem Interview mit Judy Mikovits, Ph.D., im Mai 2020 besprochen. Dr. Michael Murray, ein naturheilkundlicher Arzt und Autor, wies in seinem Blogbeitrag „Does Flu Shot Increase COVID-19 Risk? darauf hin, dass dieser Trend zu Beginn der COVID-Pandemie in Italien besonders deutlich war, wo viele ältere Menschen der Infektion erlagen.

Wie sich herausstellte, hatte Italien im September 2019 einen neuen, wirksameren Typ des Grippeimpfstoffs, genannt VIQCC, eingeführt. VIQCC wird mit kultivierten tierischen Zellen anstelle von embyonierten Hühnereiern hergestellt, was dem Immunsystem einen größeren Schub verleiht. Außerdem enthält er vier Arten von Influenzaviren. Es sieht so aus, als ob dieser ‚Super‘-Impfstoff das Immunsystem so beeinflusst, dass die Infektion mit Coronaviren durch Virusinterferenz verstärkt wird“, schrieb Murray.

Lehren aus der Schweinegrippe-Pandemie 2009

Die Art der Virusinterferenz, auf die sich Murray bezog, war bereits während der Schweinegrippe-Pandemie 2009 nachweislich im Spiel. Eine 2010 in PLOS Medicine veröffentlichte Studie unter der Leitung von Dr. Danuta Skowronski, einer kanadischen Influenza-Expertin des Centre for Disease Control in British Columbia, ergab, dass der saisonale Grippeimpfstoff das Risiko der Menschen erhöhte, an der pandemischen H1N1-Schweinegrippe zu erkranken, und zu schwereren Krankheitsverläufen führte.

Menschen, die während der Grippesaison 2008-2009 den trivalenten Grippeimpfstoff erhielten, hatten ein 1,4- bis 2,5-mal höheres Risiko, sich im Frühjahr und Sommer 2009 mit der pandemischen H1N1-Grippe zu infizieren, als diejenigen, die nicht gegen die saisonale Grippe geimpft wurden.

Um die Ergebnisse zu überprüfen, führten Skowronski und andere Forscher eine Folgestudie an Frettchen durch. Ihre Ergebnisse wurden auf der Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2012 vorgestellt.

Insgesamt fanden fünf Beobachtungsstudien, die in mehreren kanadischen Provinzen durchgeführt wurden, identische Ergebnisse. Diese Ergebnisse bestätigten auch vorläufige Daten aus Kanada und Hongkong. Wie der australische Experte für Infektionskrankheiten Professor Peter Collignon gegenüber ABC News erklärte:

„Es sind einige interessante Daten verfügbar geworden, die darauf hindeuten, dass man, wenn man mit dem saisonalen Impfstoff geimpft wird, einen weniger breiten Schutz erhält, als wenn man eine natürliche Infektion bekommt …

Möglicherweise stellen wir uns perverserweise darauf ein, dass, wenn etwas wirklich Neues und böses daherkommt, Menschen, die geimpft wurden, tatsächlich anfälliger sein könnten, als wenn sie diese natürliche Infektion bekommen.“

Grippeimpfung erhöht unspezifizierte Coronavirus-Infektionen

Die Interferenz von Viren wurde auch in einer Studie vom Januar 2020 nachgewiesen, in der festgestellt wurde, dass Angehörige des Verteidigungsministeriums, die gegen Grippe geimpft waren, signifikant häufiger an anderen Atemwegsviren erkrankten, einschließlich nicht spezifizierter Coronavirus-Infektionen und humaner Metapneumoviren (hMPV16).

Angehörige der Streitkräfte, die während der Grippesaison 2017-2018 eine saisonale Grippeimpfung erhalten hatten, erkrankten mit 36 % höherer Wahrscheinlichkeit an einer Coronavirus-Infektion und mit 51 % höherer Wahrscheinlichkeit an einer hMPV-Infektion als ungeimpfte Personen.17,18 Wie sich herausstellt, ist hMPV eines der Atemwegsviren, die Moderna mit mRNA-Kombinationsimpfungen bekämpfen will.

Ein weiteres ist das Respiratorische Synzytialvirus (RSV), das dem Coronavirus ähnlich ist. RSV ist ein weiteres Virus, das sich als sehr schwer mit einem Impfstoff zu verhindern erweist. In den 1960er Jahren durchgeführte RSV-Impfstoff-Experimente endeten in einer Katastrophe, da mehrere der untersuchten Kinder ein Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) entwickelten und an dem daraus resultierenden Zytokinsturm starben, wenn sie dem Wildvirus ausgesetzt waren.

Wenn man bedenkt, dass Influenza-Antikörper das Risiko für eine Infektion mit hMPV und Coronaviren erhöhen und ein RSV-Impfstoff aufgrund des bekannten Risikos einer durch den Impfstoff verstärkten RSV-Erkrankung noch nicht entwickelt wurde, warum konzentriert sich Moderna dann auf die Herstellung eines mRNA-Impfstoffs gegen alle vier Viren zur gleichen Zeit?

COVID-19-Impfungen vermitteln nur eine geringe Immunität

Das Problem, das alle diese Studien aufzeigen, ist, dass die Grippeimpfung nur eine sehr enge Immunität gegen einen bestimmten Virusstamm verleiht und den Körper für andere Viren offen lässt. Die mRNA-Impfung verleiht eine noch spezifischere Immunität, da der Körper nur auf das Antigen und nicht auf das gesamte Virus reagiert.

Wenn Sie Ihren Körper anweisen, ein enges Spektrum an Antikörpern gegen, sagen wir, SARS-CoV-2, ein paar Influenza-Stämme, zusammen mit hMPV und/oder RSV zu entwickeln, wird Sie das anfälliger für andere, weitaus ernstere Infektionen machen? Oder werden sie anfangen, sich gegenseitig aufzuheben oder Kreuzreaktionen zu verursachen? Könnte eine solche Kombination Ihr Immunsystem völlig erschöpfen und zerstören?

Wenn es um SARS-CoV-2 geht – das anscheinend ein genetisch manipuliertes Virus ist, das darauf ausgelegt ist, Ihr Herz-Kreislauf-System und Ihre grundlegende Immunfunktion anzugreifen – ist das Spike-Protein tatsächlich der gefährlichste Teil. Das erklärt, warum so viele Menschen ernste Nebenwirkungen von diesen COVID-Spritzen haben. Das Spike-Protein wirkt an und für sich wie ein Toxin.

Die Frage ist: Wenn Sie Ihren Körper anweisen, ein enges Spektrum von Antikörpern gegen, sagen wir, SARS-CoV-2, ein paar Influenza-Stämme, zusammen mit hMPV und/oder RSV zu entwickeln, wird Sie das anfälliger für andere, weitaus ernstere Infektionen machen? Oder werden sie anfangen, sich gegenseitig aufzuheben oder Kreuzreaktionen zu verursachen?

Könnte eine solche Kombination Ihr Immunsystem völlig erschöpfen und zerstören? Dies sind nur einige der Fragen, die uns in den Sinn kommen, basierend auf dem, was wir mit anderen konventionellen Impfstoffen und den aktuellen mRNA-Impfungen für COVID erlebt haben.

Pfizer beantragt EUA für dritte Booster-Dosis

Pfizer plant, im August 2021 die EU-Zulassung für eine dritte COVID-Auffrischungsimpfung zu beantragen, berichtet Bloomberg. Laut Pfizers Forschungsleiter Mikael Dolsten deuten erste Daten darauf hin, dass eine dritte Dosis der aktuellen Pfizer-Impfung die neutralisierenden Antikörperspiegel um das Fünffache bis Zehnfache erhöhen kann. Das Unternehmen arbeitet auch an variantenspezifischen Formulierungen.

Der Booster würde sechs bis acht Monate nach der zweiten Dosis verabreicht werden. Dolsten verweist auf Daten aus Israel, wo ausschließlich die mRNA-Injektion von Pfizer verwendet wurde, die einen jüngsten Anstieg der Durchbruchsfälle zeigen. Dies deutet darauf hin, dass der Schutz um die Sechs-Monats-Marke herum zu schwinden beginnt, obwohl Dolsten sagte, dass es immer noch einen guten Schutz gegen schwerere Erkrankungen zu bieten scheint.

Im Moment scheut die FDA davor zurück, Auffrischungsimpfungen zuzulassen, da die aktuellen Impfungen effektiv genug erscheinen. In einer gemeinsamen Erklärung, die am 8. Juli 2021 veröffentlicht wurde, erklärten die Centers for Disease Control and Prevention und die FDA:

„Amerikaner, die vollständig geimpft wurden, brauchen derzeit keine Auffrischungsimpfung. Wir sind auf Auffrischungsimpfungen vorbereitet, falls und wenn die Wissenschaft zeigt, dass sie notwendig sind.“

So wie sich die Dinge entwickelt haben, habe ich keinen Zweifel daran, dass sie eine ganze Reihe von Auffrischungsimpfungen für neue Varianten freigeben werden. Der Ruf nach Auffrischungsimpfungen wird wahrscheinlich mit den anerkannten Durchbruchsfällen zunehmen, die eher als nachlassende Immunität interpretiert werden als ein Zeichen für ein völliges Versagen des Impfstoffs oder ADE.

Freiheit basierend auf den Medikamenten, die Sie akzeptieren

Ein weiterer Grund, warum ich sicher bin, dass Auffrischungsimpfungen die EUA-Zulassung erhalten werden, ist, dass die Tretmühle der Auffrischungsimpfungen die erklärte „Notwendigkeit“ von Impfpässen unterstützen wird, um den Überblick über sie alle zu behalten. Seien wir mal ehrlich, Impfpässe sind in Wirklichkeit pharmazeutische Pässe.

Letztendlich werden sie diktieren, was Sie tun können und was nicht, basierend darauf, welche pharmazeutischen Produkte und Behandlungen Sie akzeptieren. Darüber hinaus sind sie Teil eines viel größeren sozialen Kreditsystems, in dem jede Übertretung Ihre Freiheit stark einschränkt. Wie die ehemalige Clinton-Beraterin und Autorin Naomi Wolf in einem Fox-News-Interview bemerkte:

„Es geht nicht um den Impfstoff, es geht nicht um den Virus, es geht um Ihre Daten … Was die Leute verstehen müssen, ist, dass jede andere Funktionalität auf diese Plattform ohne jedes Problem geladen werden kann. Es kann mit Ihrem Paypal-Konto zusammengeführt werden, mit Ihrer digitalen Währung.

Microsoft spricht bereits davon, es mit Zahlungsplänen zu verschmelzen. Ihr Netzwerk kann aufgesaugt werden. Es geolokalisiert Sie überall, wo Sie hingehen. Ihre Kredithistorie kann einbezogen werden. Ihre gesamte medizinische und gesundheitliche Historie kann mit einbezogen werden.

Das ist bereits in Israel passiert, und … wir hören von Aktivisten, dass es eine Zweiklassengesellschaft ist und dass Aktivisten im Grunde genommen geächtet und ständig überwacht werden. Es ist das Ende der Zivilgesellschaft, und sie versuchen, es auf der ganzen Welt auszurollen.

Es ist absolut so viel mehr als ein Impfpass … Ich kann nicht genug betonen, dass es die Macht hat, dein Leben auszuschalten oder einzuschalten, dich an der Gesellschaft teilhaben zu lassen oder ausgegrenzt zu werden.

Wolf wies auch auf die schreckliche Geschichte von IBM hin, deren „Digital Health Pass“ über eine Smartphone-App biometrische Ausweise mit Gesundheitsdaten verknüpfen soll. Dieser „Gesundheitspass“ gewährt oder verweigert Ihnen dann den Zugang zu öffentlichen Räumen und Veranstaltungen, basierend auf Ihrem Impfstatus.

Dies ist im Wesentlichen die moderne Version des Lochkartensystems – dem Vorläufer der digitalen Eingabe auf Computern -, das IBM für das Nazi-Regime entwickelt hat, um eine Volkszählung von Juden und anderen unerwünschten Personen zu erstellen, die dann identifiziert, verfolgt und in Gruppen sortiert werden konnten, die für die Inhaftierung oder Vernichtung vorgesehen waren.

IBM hat nicht nur das Ende des Krieges überlebt, obwohl es eine wesentliche Rolle beim Völkermord gespielt hat, sondern wurde nun ausgewählt, eine identische, aber technologisch fortschrittlichere Kopie des Identifizierungs- und Verfolgungssystems zu schaffen, das es für das Nazi-Regime entwickelt hat. Irgendwie scheint mir das nicht ganz zufällig zu sein. Um mehr über IBMs erschreckende Erfolgsbilanz zu erfahren, siehe „IBM Colluded With Hitler, Now Makes Vaccine Passports.“

Bekämpfung der zoonotischen Übertragung mit übertragbaren Impfstoffen

Beunruhigend ist, dass wir zusätzlich zu den extrem gefährlichen mRNA-COVID-„Impfstoffen“, zu deren Einnahme wir jetzt gezwungen werden, auch einer Zukunft mit übertragbaren Impfstoffen entgegensehen, die den freien Willen und die informierte Zustimmung gänzlich auslöschen würden.

Das Versprechen von übertragbaren Impfstoffen wird in einem Artikel in der Zeitschrift Virus Evolution vom Januar 2021 detailliert beschrieben, wo die Entwicklung von rekombinanten viralen Impfstoffen diskutiert wird, die übertragbar sind und somit in der Lage sind, sich selbst durch schwer erreichbare Populationen von Wildtieren zu verbreiten.

Mathematischen Modellen zufolge würden übertragbare Impfstoffe den Aufwand für die Bekämpfung von Krankheitserregern in Tierreservoiren erheblich reduzieren, und durch die Senkung der Infektionsrate dort würde sich die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung des Menschen verringern. Das Problem ist jedoch, dass die Impfung den Erreger unter evolutionären Druck setzt, was Mutationen beschleunigt. Die Autoren beschreiben dies folgendermaßen:

Eine zentrale Herausforderung für diese neuen Impfstoffe … ist die Unvermeidbarkeit evolutionärer Veränderungen, die sich aus ihrer Fähigkeit ergeben, sich selbst zu replizieren und ausgedehnte Übertragungsketten zu erzeugen. Darüber hinaus ist das Tragen von immunogenen Transgenen oft kostspielig, sei es in Form von metabolischer Belastung, erhöhter Konkurrenz mit dem Pathogen oder aufgrund unbeabsichtigter Interaktionen mit dem regulatorischen Netzwerk des viralen Wirts.

Infolgedessen ist zu erwarten, dass die natürliche Selektion Impfstämme bevorzugt, die diese Transgene herunterregulieren oder löschen, was zu erhöhten Übertragungsraten und geringerer Wirksamkeit gegen den Zielerreger führt.

Darüber hinaus stehen Wirksamkeit und evolutionäre Stabilität oft im Widerspruch zueinander, z. B. wenn längere, wirksamere Antigene schnellere evolutionäre Abbaugeschwindigkeiten erfahren … Wir stellen jedoch fest, dass zumindest in einigen Fällen die Impfstoffstabilität und die Gesamtleistung durch die Aufnahme eines zweiten, redundanten Antigens verbessert werden können.

Interessanterweise nehmen die Autoren COVID-19 in ihre Liste der „Zoonosen auf, für die das Risiko eines Spillovers durch den Einsatz von übertragbaren Impfstoffen möglicherweise reduziert oder eliminiert werden könnte.“ Wie jedoch in der Bayes’schen Analyse von Dr. Steven Quay detailliert dargelegt, wurde SARS-CoV-2 in keiner der 80’000 Proben, die von 209 verschiedenen Tierarten genommen wurden, gefunden.

Allein diese Tatsache beweist, dass SARS-CoV-2 aus dem Labor stammt und nicht durch zoonotische Übertragung entstanden ist. Außerdem wurde keiner der ersten 259 Fälle in China auf Tierkontakt zurückgeführt. Alle waren Übertragungen von Mensch zu Mensch. Es ist jedoch verständlich, dass die Forscher darauf hinweisen, dass ihre Arbeit gegen COVID-19 von Vorteil ist, wenn man bedenkt, wie sehr es den globalen Dialog übernommen hat.

Sind menschlich übertragbare Impfstoffe die nächsten?

Was mich an der Entwicklung von übertragbaren Impfstoffen am meisten beunruhigt, ist, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie in der menschlichen Bevölkerung eingesetzt werden. Ich sage voraus, dass übertragbare Impfstoffe das nächste große Ding nach den mRNA-„Impfstoffen“ sein werden.

Im besten Fall (und der ist alles andere als gut) könnten transmissible Impfstoffe eingeführt werden, wenn die COVID-19-Impfung weltweit zur Pflicht wird. In einem Worst-Case-Szenario könnten sie auch ohne ein weltweites Impfmandat eingeführt werden. In jedem Fall kann man sich von der medizinischen Freiheit verabschieden.

Anekdotische Hinweise auf die Übertragung von Spike-Proteinen oder Exosomen zwischen Menschen, die die COVID-Impfung erhalten haben, und denen, die sie nicht erhalten haben, werfen die Frage auf, ob es bereits übertragbare Impfstoffe gibt.

Während das noch spekulativ ist, können wir sicher sein, dass mRNA-Grippe-„Impfstoffe“, die Ihre Körperzellen in Antigen-Fabriken verwandeln, kommen werden. Wissenschaftler haben sich auf dieses transhumanistische Modell festgelegt, bei dem es darum geht, Ihre gottgegebenen genetischen Anweisungen zu verändern, anstatt Krankheiten durch einen gesunden Lebensstil und Behandlungen mit sicheren Medikamenten zu verhindern.

Quelle: