Demnächst – mRNA-Krebs- und Grippe-‚Impfstoffe‘

Obwohl die mRNA-COVID-Spritzen die gefährlichsten medizinischen Produkte sind, die jemals auf den Markt gekommen sind, arbeiten Impfstoffhersteller und US-Gesundheitsbehörden mit Hochdruck an einer langen Liste von mRNA-basierten Impfungen, einschließlich Kombinationsimpfungen zur gleichzeitigen Behandlung mehrerer Virusinfektionen.

Wenn die COVID-Impfungen die gefährlichsten Injektionen sind, die wir je gesehen haben, warum glauben sie dann, dass mRNA-Impfungen gegen Krebs, Herzkrankheiten, Grippe, das Respiratorische Synzytialvirus (RSV), HIV oder irgendeine andere Krankheit sicherer sein werden?

Es ist ein wissenschaftliches Experiment, das völlig aus den Fugen geraten ist. Keiner schützt mehr die öffentliche Gesundheit. Man könnte sagen, dass unsere Gesundheitsbehörden die Öffentlichkeit an die Pharmaindustrie verkauft haben und ihr erlauben, wilde bevölkerungsweite genetische Experimente durchzuführen, um die transhumanistische Agenda mit halsbrecherischer Geschwindigkeit voranzutreiben.

Personalisierte Krebsimpfung wird beschleunigt

Wie The Guardian Anfang April 2023 berichtete, plant Moderna zum Beispiel, bis Ende 2028 eine personalisierte Krebsspritze anzubieten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat es bereits als „bahnbrechende Therapie“ eingestuft, was bedeutet, dass die behördliche Prüfung beschleunigt wird.

Auch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) verfolgt das Verfahren im Rahmen des europäischen PRIME-Programms (Priority Medicines) im Schnellverfahren. So soll die personalisierte Krebs-Gentherapie von Moderna funktionieren:

Eine Biopsie Ihres Krebstumors wird entnommen Mutationen in der genetischen Sequenz des Tumors werden identifiziert Ein Algorithmus für maschinelles Lernen bestimmt, welche der identifizierten Mutationen das Wachstum des Krebses antreiben könnten. Außerdem werden abnormale Proteine identifiziert, die durch diese Mutationen entstehen Es wird ein synthetisches mRNA-Molekül erstellt, das Anweisungen für Ihre Zellen enthält, ein Antigen herzustellen, auf das Ihr Immunsystem reagieren wird Nach der Injektion wird die mRNA in Proteine übersetzt, die angeblich mit denen in Ihrem Tumor „identisch“ sind. Wenn Immunzellen auf Krebszellen treffen, die diese Proteine tragen, zerstören sie sie

In der Theorie hört sich das gut an, aber wie wir bei den COVID-Spritzen gesehen haben, kann alles Mögliche schief gehen, wenn Ihre Zellen in giftige Proteinfabriken verwandelt werden. Entgegen dem Glauben der Transhumanisten ist Ihr Körper keine „Hardware-Plattform“ und Ihr Immunsystem kein Stück Software, das einfach mit neuen genetischen Anweisungen „aktualisiert“ werden kann.

Nicht einmal annähernd. Es ist eher wie ein Spinnennetz aus miteinander verbundenen Systemen und Bahnen. Wenn man an einem Faden zieht, reagiert das ganze Netz mit Kaskaden von Aktivitäten, von denen wir vieles noch nicht verstehen. Es ist mehr als töricht zu glauben, man könne einfach eine neue genetische Anweisung in einen der Fäden einfügen, ohne den Rest des Netzes zu stören oder zu beeinflussen.

mRNA-Grippeimpfstoffe demnächst erhältlich

Auch mRNA-basierte Grippeimpfungen sind in Arbeit. Pfizer und Moderna haben beide im Herbst 2022 Versuche mit mRNA-Grippeimpfstoffen gestartet. Wir wissen jetzt, dass die COVID-Impfung nicht vor einer SARS-CoV-2-Infektion oder -Übertragung schützt, wird die Grippeimpfung also anders sein? Wird sie irgendwie verändert, um eine Infektion zu verhindern? Oder wird es eine Wiederholung der COVID-Impfung sein – nur Risiko und kein Nutzen?

Meiner Meinung nach gibt es bei der mRNA-Grippeschutzimpfung zusätzlichen Anlass zur Sorge, denn es wurde bereits zugegeben, dass die anvisierten Virusstämme mitten in der Grippesaison spontan aktualisiert werden können und werden, sollte sich herausstellen, dass die im Februar ausgewählten Grippestämme nicht zu den im folgenden Winter zirkulierenden Stämmen passen.

Die Industrie will Ihnen weismachen, dass die Änderung des Antigens keinen Einfluss auf die potenziellen Nebenwirkungen hat, aber sie hat keine Beweise, die diese Behauptung stützen. Bei jeder Änderung des Antigens besteht das Risiko neuer Nebenwirkungen, da nicht alle Antigene das Immunsystem auf die gleiche Weise beeinflussen.

So wurde beispielsweise kein Impfstoff gegen Coronaviren auf den Markt gebracht, obwohl 20 Jahre lang geforscht und experimentiert wurde, weil es immer wieder zu schwereren Infektionen kam. Viele Impfstoffe gegen andere Viren haben diese Wirkung nicht.

Und obwohl sich die mRNA-Plattform völlig von der herkömmlichen Impfstoffherstellung mit lebenden oder abgeschwächten Coronaviren unterscheidet, ist die Wirkung auf das Immunsystem immer noch eindeutig negativ. Die Änderung der Methode hat das Problem also nicht beseitigt.

Da die mRNA-Plattform eine endlose Anpassung ohne zusätzliche Sicherheitstests ermöglicht, um sicherzustellen, dass das gewählte Antigen keine unerwarteten Probleme verursacht, stellt sie eine einzigartige Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar. Wahrscheinlich werden Millionen von Menschen geimpft, bevor ein Problem erkannt wird.

Gentherapien wirken nicht wie Impfstoffe

Es ist wichtig zu wissen, dass mRNA-basierte „Impfstoffe“ keine Impfstoffe sind. Sie sind Gentherapien. Der einzige Grund, warum die Pharmaunternehmen und Gesundheitsbehörden jetzt darauf bestehen, sie als Impfstoffe zu bezeichnen, ist, dass sie die Definition des Wortes geändert haben, so dass ein Impfstoff nicht mehr vor der betreffenden Infektion schützen muss. Er muss lediglich die Immunreaktion des Körpers gegen die Krankheit anregen.

Aber wenn ein Impfstoff Sie nicht vor einer Infektion schützt, wozu ist er dann gut? Auch eine natürliche Infektion stimuliert Ihre Immunreaktion, aber Sie entwickeln eine Immunität. Die Impfung stimuliert also lediglich Ihr Immunsystem – möglicherweise durch Überstimulierung, was zu Autoimmunkrankheiten führen kann -, ohne Immunität zu verleihen.

Das Rätsel der mRNA-Dosierung ist noch nicht gelöst

Ursprünglich dachte man, dass modifizierte mRNA der Schlüssel zu einer neuen Quelle für embryonale Stammzellen sei, die Forscher zur Behandlung von Krankheiten wie Parkinson oder Rückenmarksverletzungen einsetzen wollten. Mit der modifizierten synthetischen mRNA hofften sie, die Kontroverse um die Verwendung von Stammzellen aus abgetriebenen Föten zu umgehen.

„In Tierversuchen stießen die Wissenschaftler auf ein mittlerweile bekanntes Problem mit den mRNA-Dosen. Die Therapie löste gefährliche Immunreaktionen aus, doch die niedrigeren Dosen waren zu schwach, um einen Nutzen zu zeigen, und es gibt keine zwingenden Beweise dafür, dass dieses Dosierungsproblem jemals gelöst wurde.“

Das Versprechen hing von einer sicheren Dosierung ab, aber in Tierversuchen stießen die Wissenschaftler auf ein mittlerweile bekanntes Problem mit den mRNA-Dosen. Die Therapie löste gefährliche Immunreaktionen aus, aber die niedrigeren Dosen waren zu schwach, um einen Nutzen zu zeigen.

Es gibt keine zwingenden Beweise dafür, dass dieses Dosierungsproblem jemals gelöst wurde. Tatsächlich scheint es, dass die schlampige Herstellung der COVID-Impfung zu unterschiedlichen Stärken der Spritzen geführt hat, wobei einige Chargen mit weitaus höheren Verletzungs- und Todesraten in Verbindung gebracht werden, wie auf HowBadIsMyBatch.com ausführlich beschrieben wird.

Nicht zu vergessen ist auch, dass die COVID-Impfung offenbar die Krebsentwicklung massiv beschleunigt, da „Turbo-Krebsarten“ immer häufiger auftreten. Was können wir also von einer unsachgemäß dosierten mRNA-Krebsimpfung erwarten?

Können mRNA-Impfungen gegen Herpes und Gürtelrose eine Infektion verhindern?

Moderna entwickelt auch mRNA-Impfungen gegen Gürtelrose und Genitalherpes die auf der gleichen Plattform wie die COVID-Impfung basiert – eine Technologie, die die Infektion nicht stoppt und die Immunfunktion schwächen kann, so dass man anfälliger für Infektionen und chronische Krankheiten aller Art wird.

Die mRNA-COVID-Impfung steht außerdem im Verdacht, durch molekulare Mimikry Autoimmunerkrankungen auszulösen. Dies geschieht, wenn Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Antigenen das Immunsystem verwirren.

Werden also mRNA-Impfungen gegen Herpes und Gürtelrose eine Infektion verhindern? Oder werden sie das Risiko erhöhen, so wie es die COVID-Impfungen getan haben? Wir werden abwarten müssen, aber ich würde nicht empfehlen, sich für einen Test anzustellen.

mRNA-Integrität ist eine weitere technische Schwierigkeit

Ein weiteres technisches Problem, das wahrscheinlich nicht gelöst werden konnte, ist die Integrität der mRNA. Wie in dem Artikel „Data Leaks Reveal Disturbing Facts About mRNA Instability“ (Datenlecks enthüllen beunruhigende Fakten über mRNA-Instabilität) beschrieben, zeigen die gehackten COVID-Jab-Daten von Pfizer, dass die europäischen Aufsichtsbehörden erhebliche Bedenken wegen des Mangels an intakter mRNA in den untersuchten kommerziellen Chargen hatten.

Im Vergleich zu den klinischen Chargen, d. h. den in der klinischen Studie verwendeten Impfungen, wiesen 55 % bis 78 % der kommerziellen Impfungen „einen signifikanten Unterschied bei der prozentualen RNA-Integrität/abgeschnittenen Arten“ auf.

Dies ist wichtig, da intakte mRNA für die Wirksamkeit entscheidend ist. Laut Daan Crommelin, Professor für Biopharmazie, kann selbst eine geringfügige Degradationsreaktion an irgendeiner Stelle eines mRNA-Strangs die ordnungsgemäße Translationsleistung dieses Strangs stark verlangsamen oder stoppen und somit zu einer unvollständigen Expression des Zielantigens führen.“

Für ein wirksames Produkt muss die Integrität der mRNA 100 % betragen. Wenn man bedenkt, wie unwirksam die Impfungen sind, stellt sich die Frage, ob die mangelnde mRNA-Integrität daran schuld sein könnte. Wir wissen auch nicht, ob und in welchem Maße fragmentierte mRNA schädlich sein könnte.

Die Gesundheitsbehörden behaupten zwar, fragmentierte RNA stelle kein Gesundheitsrisiko dar, aber woher wissen sie das? Aus den durchgesickerten Dokumenten geht hervor, dass sie keine Antwort auf diese Frage haben. Es gibt auch keine Beweise dafür, dass die Herstellungsprozesse perfektioniert wurden, um die Fragmentierung von mRNA zu verhindern. Wie bei so vielen anderen Dingen auch, werden die Einzelheiten des Herstellungsprozesses von mRNA-Injektionen nicht offengelegt oder diskutiert.

Der transhumanistische Wettlauf zum Menschen 2.0

Die Rücksichtslosigkeit, mit der Pharmakonzerne und Gesundheitsbehörden an die mRNA-Therapie herangehen, ist kaum anders zu bewerten als ein Versuch, einen transhumanistischen Traum auf dem schnellsten Weg zu verwirklichen. Die genetische Manipulation des Menschen zu perfektionieren, würde unter normalen Umständen viele Jahrzehnte, vielleicht fast ein Jahrhundert oder mehr dauern.

Die globalistische Kabale, die die transhumanistische Agenda vorantreibt, hat offenbar beschlossen, stattdessen bevölkerungsweite Experimente durchzuführen, um den Prozess zu beschleunigen. Groß angelegte Studien sind immer erforderlich, wenn man Sicherheit und Wirksamkeit beweisen will, und die Weltbevölkerung wurde im Grunde zu Versuchskaninchen gemacht. Es ist ihnen egal, wie viele dabei verletzt oder getötet werden. Das haben sie bewiesen, indem sie die steigende Zahl der Todesopfer ignoriert haben.

Für die Kabale ist es wahrscheinlich ein Zahlenspiel. Man injiziert Milliarden von Menschen Gentherapien verschiedener Art in unterschiedlichen Dosierungen, schaut, was passiert, und nimmt dann die nächsten Anpassungen vor. Letzten Endes ist nicht die allgemeine Bevölkerung der beabsichtigte Nutznießer dieser groß angelegten Experimente. Sondern die Globalisten. Die Versuchskaninchen sind entbehrlich.

Die Transhumanisten können den Traum von der Menschheit 2.0 nicht ohne Opfer verwirklichen, und wer wäre ein besseres Opfer als Menschen, deren künftige Sozialversicherungsfonds bereits geplündert und verschleudert wurden?

