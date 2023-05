Heucheln bis zum bitteren Ende

von James Howard Kunstler

„Wer hätte 2020 gedacht, als sie für Joe gestimmt haben, dass sie den historisch fanatischsten Kandidaten eines beschleunigten Zusammenbruchs wählen würden.“ – Deep South SR auf Twitter

Jene Kreaturen der Unterwelt, die unser Land beherrschen, müssen denken, dass die Öffentlichkeit schrecklich dumm ist. Wir sollen die Behauptung für bare Münze nehmen, dass „Joe Biden“ für eine erneute Wahl zur Verfügung stehe. Geht’s noch offensichtlicher, dass er nur so tut als ob? (Genauso wie er nur so tut als sei er der CEO unserer Regierung.) Gleichzeitig sollen wir nicht bemerken, dass die Einheiten hinter ihm alles daran setzen, die Überreste der USA zu zerlegen, zu zerstören und auszurauben, sowohl materiell als auch spirituell. Aber genug von uns bemerken das, und das macht es für sie zu einem Problem.

Zunächst einmal – wer sind diese Einheiten? Es sind genau die, die ihr im Sinn habt. Was Ihr rund um euch herum sieht, ist nicht nur ein komplexes System (die westliche Zivilisation), das sich zerlegt und auseinanderfällt – auch wenn das ein Teil der Story ist. Es ist auch das Auftauchen einer kontrollierten Zerstörung durch verzweifelte, verängstigte und verrückte Menschen, die jene sein wollen, die nach der vollständigen Zerstörung übrig bleiben. Die Sache ist die, dass sie auch nur so tun als ob. Sie sind Kontroll-Freaks, die nichts unter Kontrolle halten können.

Diese mächtige Unterwelt ist eine Koalition aus großen öffentlichen und privaten Organisationen, gelegentlich draußen in der Welt, und jene Leute, die dort verantwortlich sind, haben auch nichts unter Kontrolle. Sie tun so, als ob ihre Unternehmungen kohärent und effektiv wären. Unter anderem das riesige Konsortium aus Geheimdiensten in unserem Land, CIA, DIA, bis zum Abwinkenn, ihre unzähligen Ableger und ihre internationalen Partner (z.B. MI6, Mossad, WHO). Wenn Ihr sehen wollt, wie sie tatsächlich arbeiten, dann schaut euch den Coen-Brüder-Film Burn After Reading an. Dort sieht man das Gewurle aus komplett unglückseligen, hektischen und aberwitzig selbstzerstörerischen Aktivitäten, vorgeführt von ahnungslosen Clowns in hübschen Geschäftsanzügen.

Dann ist da noch die Matrix aus dem Bankenwesen, einschließlich internationaler Regulierungsbehörden wie dem IWF, der Weltbank, der Fed, der EZB und den Banken selbst. Und die Banker – Powell, Lagarde, Dimon u.a. – und die Geldmanager, Fink, Soros und ihre schändlichen Aktivitäten. Sie alle tun so, als ob sie die Kontrolle über ein Geldsystem hätten, das dermaßen mit Fälschungen und Tricksereien befrachtet ist, dass es demnächst in den kosmischen Abort fliegt und verschwindet und die westliche Zivilisation im Grunde pleite zurücklassen wird.

Meine Vermutung ist, dass der nominelle Anführer dieser Unterwelt in den USA – mehr ein Zeremonienmeister denn tatsächlicher Direktor – Barack Obama ist. Seit dem Staatsstreich gegen Mr. Trump im Jahr 2020 betreibt er „Joe Biden“. Die Clintons wollten auch dabei sein, aber es scheint als hätten sie den Kampf um die Vorherrschaft verloren – Bill für ewig in Ungnade gefallen und Hillary mit dem großen „Loser“-Schild auf ihrem Rücken. Momentan ist „Joe B“ ein Platzhalter für die Chaos-Partei. Wen haben sie noch? Gavin Newsom? Schon klar. Frisur und Zähne bringen einen auch nur so weit. Wartet ab, bis sie die Videoaufnahmen von San Francisco bringen. Kamala Harris? Ein Diskussion lohnt sich nicht. Elizabeth Warren? (Wir nennen sie „Grandma Oatmeal“). Eine Reihe von Gouverneuren, von denen noch niemand gehört hat? Derzeit versuchen sie, RFK Jr. zu ignorieren, denn der will die Demokratische Partei auf den Kopf stellen und mit Abflussreiniger ausspülen.

Wen bringen sie aufs Tableau, wenn „Joe B“ geschasst wird? Michelle Obama, natürlich. Ich weiß, das scheint lächerlich. (Und ja, es ist komplett lächerlich). Aber unser Land wurde so mit recycelten Produkten, Berühmtheiten und Narrativen gegart, dass Mr. Barack Obama (und Kohorten) das tatsächlich wagen könnten. Michelle ist zu diesem Zeitpunkt nur ein weiteres Produkt, so wie eine Dose Bud Lite oder eine Packung KitKat. Und so werden sie sie auch zu verkaufen versuchen. Das kollektive Gedächtnis der Öffentlichkeit wurde erfolgreich bis zu einem Punkt verwirrt, dass so eine Unwirklichkeit nicht länger auffällt. Wenn sie das durchziehen, dann wird es Mr. Obamas vierte Amtszeit werden – und der Gnadenstoß für die Nation.

Ich denke nicht, dass die Öffentlichkeit da mitmachen wird, aber der Zustand unseres Landes ist mittlerweile so schlimm, dass der aktuelle Wettbewerb nicht zwischen politischen Persönlichkeiten stattfindet, sondern zwischen ökonomischem Kollaps und Bürgerkrieg. Bei diesem Rennen wird es einen Sieger und einen Zweitplatzierten geben, und es sieht so aus als würde der ökonomische Kollaps weit in Führung liegen. Die Inflation zerschlägt die Mittelschicht und die Geschäftsaktivitäten an allen Fronten – vielleicht mit Ausnahme des Drogenhandels – fallen in ein Koma.

Währenddessen erreichen die Eskapaden der „Joe Biden“ Verbrecherfamilie langsam eine kritische Masse. Es ist ein weiteres Anzeichen für den verwirrten Zustand des kollektiven Gedächtnisses, dass so viele Beweise grotesker Kriminalität bereits aufgedeckt wurden und keine Autorität (sprich: Justizministerium und FBI) irgendeinen Druck der öffentlichen Meinung zum Handeln verspürt. Merrick Garland und Christopher Wray haben sich närrischerweise durch ihre Vertuschungen zu Komplizen bei den ganzen Verbrechen gemacht. Jeder weiß es und das ist wohl das Demoralisierendste dieser ganzen Verfehlungen. Wahre Justiz ist abwesend.

Scher habt Ihr die Lage an der mexikanischen Grenze mitbekommen (Anm.d.Ü.: etwa den Ausnahmezustand in El Paso). In wenigen Tagen werden Zehntausende aus fremden Ländern illegal über den Rio Grande verfrachtet, durch Agenten des US-Außenministeriums in Zusammenarbeit mit NGOs und den Vereinten Nationen, die den raschen Übertritt ermöglichen. Dieser Zustrom wird endlos weitergehen. Die Operation hat den Segen des „Joe Biden“-Regimes, und auch das weiß jeder. Ich vermute, dass das einen neuen Bürgerkrieg auslösen wird. Wenn Bürger in den Grenzstaaten gegen diese Invasion schließlich zu den Waffen greifen und unsere Regierung sie dabei aufzuhalten versucht, ihr eigenes Land zu verteidigen.