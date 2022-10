Demo Winterthur: Hochkarätige Redner – aktueller Klartext zu Corona! mit Dr. Heiko Schöning, Dr. Astrid Stuckelberger, Dr. Thomas Binder und vielen mehr

Am 2. Oktober 2022 fand eine Corona-Demo in Winterthur statt. Der Winterthurer „Landbote“ titelt: „Die Wut treibt sie noch immer auf die Straße.“ Und schreibt weiter: „Sammelbecken der Hässigen. Hunderte Corona-Skeptiker gingen auf die Straße…“ Kla.TV war live für Sie an der Kundgebung und Demonstration dabei, um zu prüfen: Waren es wirklich hunderte hässige Demonstranten, die sich trotz strömendem Regen der Frage stellten: „War Corona nur der Anfang?“ Oder muss hier dem „Landboten“ Polemik attestiert werden? Sehen Sie selbst!