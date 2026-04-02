Michael Hudson und Steve Keen am David-Graeber-Institut. Wie sich die globale Krise entwickeln wird

Hallo zusammen. Wir freuen uns sehr, Michael Hudson und Professor Steve Keen wieder am David Graeber Institute begrüßen zu dürfen. Steve Keen ist Ökonom und Autor, einer der wenigen, die die Krise von 2008 im Voraus gewarnt haben. Er ist bekannt für seine Kritik an der neoklassischen Mainstream-Theorie und für seine Modelle der Schulden-Deflation und finanziellen Instabilität. Michael Hudson ist ein amerikanischer Ökonom und Historiker der Verschuldung an der University of Missouri, Kansas City. Seine Arbeit über Finanzen, Rente und Deindustrialisierung hat David Graebers eigenes Denken über Imperium, Tribute und die Politik der Schulden tief geprägt.

Heute wollen wir die sich vertiefende Krise und mögliche Szenarien ihres Verlaufs untersuchen, insbesondere im Kontext des andauernden Krieges, der für mich persönlich zunehmend an die sowjetische Invasion Afghanistans erinnert. Meine Frage an Michael und Steve lautet: Inflation, Hyperinflation oder Deflation? Welches Szenario denken sie wird eintreten? Wir beginnen mit Michael Hudson.

MICHAEL HUDSON

Wenn man sich die Aktien- und Anleihemärkte heute ansieht, geht die Welt davon aus, dass der Krieg im Iran nicht länger als etwa einen Monat dauern wird.

Es ist ein Weltkrieg, weil die gesamte Welt von Öl und verflüssigtem Erdgas abhängt – für Dünger, Energie, Elektrizität, Heizen, Kochen, Glasherstellung und Helium.

Helium und Erdgas wurden einem großen Teil der Welt von Katar geliefert, als Teil der arabischen OPEC-Länder. Aber deren milliardenschwere Anlagen zur Verflüssigung von Erdgas – deren Bau vier Jahre dauerte – sind gerade vom Iran bombardiert worden, weil Katar US-Militärbasen beherbergt, die für Angriffe auf Iran genutzt werden.

Iran hat erklärt: Wenn ihr versucht, unsere Ölindustrie zu zerstören, werden wir dafür sorgen, dass die gesamte weltweite Öl-, Gas-, Helium- und Energieindustrie stillsteht und eine Große Depression auslöst – als Folge sich verdoppelnder Ölpreise. Das wird eine Zahlungsbilanzkrise für Amerikas Verbündete auslösen, nicht nur in Europa, sondern auch in Korea, Japan und den Philippinen, die bereits Notfallmaßnahmen ergreifen.

Trump beabsichtigt offenbar klar, absichtlich eine weltweite Wirtschaftskrise auszulösen, die mindestens vier Jahre dauern wird – so wie der Erste und der Zweite Weltkrieg es taten. Er glaubt, dass dies Amerika auf den Fahrersitz setzen wird: Amerika ist bei Gas und Öl autark. Andere Länder werden von uns kaufen müssen. Und wenn sie das tun, werden wir verlangen, dass sie Sanktionen gegen Russland, Iran und jeden anderen verhängen, den wir zum Feind erklärt haben.

Währenddessen ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe über 4,5% gestiegen, und die der 30-jährigen liegt über 5%. Wall Street hat erkannt, dass, wenn die Öl-Exportpreise sich verdoppeln, das inflationär ist. Aber all das ist Schrottökonomie.

Natürlich steigen die Ölpreise – so stark, dass Asien und der Globale Süden am Ende aussehen werden wie Deutschland, nachdem die USA es daran gehindert hatten, russisches Gas zu kaufen. Deutschlands Glasindustrie ist zusammengebrochen. Die Düngemittelindustrie ist zusammengebrochen. Die Automobilindustrie fährt zurück – Mercedes und andere verlagern nach China.

Trumps Zölle auf Stahl und Aluminium erhöhen den Preis für landwirtschaftliche Mähdrescher und Traktoren. Bauern in den USA stehen vor demselben Problem wie Bauern überall: höhere Düngemittelkosten, höhere Kosten für Erntemaschinen, höhere Benzinkosten.

Was Wall Street nicht berücksichtigt: Ja, die Energie- und energiebezogenen Preise steigen. Aber das wird Industrien stilllegen und eine riesige Depression verursachen. Entlassungen. Regierungen werden Einnahmen umleiten müssen, um Familien zu helfen, sich Strom und Gas leisten zu können – was Kürzungen bei den Sozialausgaben bedeutet. Arbeitslosigkeit.

Menschen werden immer ärmer. Das ist keine Inflation. Das ist Deflation.

Die Preise werden für Öl, Stahl, Aluminium, Dünger, Gas und Helium steigen, während andere Preise im Allgemeinen fallen. Wir stehen vor dem größten Zusammenbruch seit der Großen Depression.

Das ist das beabsichtigte Ziel der US-Außenpolitik. Sie haben es durchgeplant. Sie glauben, dass es, egal wie sehr es die amerikanische Wirtschaft schädigt, die Arbeiterklasse treffen wird, indem ihre Löhne sinken, indem es Arbeitslosigkeit schafft und die Menschen verzweifelt macht. Es ist ein Geschenk des Himmels für den Klassenkrieg.

Wenn Unternehmen die Produktion kürzen müssen, wie sollen sie dann ihre Schulden bezahlen? Arbeiter – beschönigend als „Konsumenten“ bezeichnet – zahlen bereits über 30% Zinsen auf Kreditkartengebühren und Strafgebühren. Studentenschuldenausfälle nehmen zu. Medizinische Schulden sind die am schnellsten wachsende Ursache für Privatinsolvenzen in den Vereinigten Staaten. Die Hypothekenzinsen sind stark gestiegen.

Das ist eine neue Form des Klassenkampfs. Es ist nicht Arbeitgeber gegen Arbeiter, denn Industrie und Arbeiterschaft leiden gemeinsam beim Versuch zu überleben. Es ist die Finanzklasse gegen den Rest der Wirtschaft.

Finanzwesen, Versicherungen und Immobilien – der FIRE-Sektor – ist der Bereich, in dem fast das gesamte Wachstum des US-BIP stattgefunden hat, während die Realwirtschaft geschrumpft ist.

Das ist eigentlich eine Wiederholung von Debatten aus der Mitte des 18. Jahrhunderts: Wie sollte Großbritannien damit umgehen, dass Gläubiger ihr Geld für Luxusimporte statt für inländische Produktion ausgeben? London wurde reich, nicht der Rest Englands.

NIKA

Michael, ich möchte Steve dazunehmen. Was hältst du von Michaels Darstellung?

STEVE KEEN

Wenn es eine Person gibt, der ich zustimme, dann ist es Michael. Als du mich zum ersten Mal gefragt hast, habe ich gesagt: zuerst Inflation, dann Deflation. Michael hat den historischen Kontext geliefert. Ich möchte ein paar statistische Elemente hinzufügen.

Das absolute Fundament der Wirtschaft ist Energie. Was ich hier zeige, ist der Energieverbrauch in Petajoule auf der linken Achse und das Weltbruttoprodukt auf der rechten. Die beiden Linien passen nahezu perfekt zusammen. Und entscheidend: Es ist eins zu eins. Ein Rückgang der Energie um 5% bedeutet einen Rückgang des Weltbruttoprodukts um 5%.

Was jetzt passiert: Etwa 20% des weltweit verfügbaren Flüssigerdgases sind abgeschnitten worden. Zusammen mit dem Verlust von Öl aus der Straße von Hormus und anderen Störungen der Versorgung könnten wir von einem Rückgang der globalen Energie um etwa 10% sprechen – was einen Rückgang des BIP um 10% impliziert.

Meine Kurzformel: Arbeit ohne Energie ist eine Leiche; Kapital ohne Energie ist eine Skulptur.

Dieser Zusammenbruch wird die Ölpreise steigen lassen – die konventionelle Denkweise stimmt darin zu. Aber wir leben auch in einer finanziarisierten Wirtschaft. Und hier unterscheiden Michael und ich uns von den Mainstream-Ökonomen, weil sie private Schulden vollständig ignorieren. Sie sind besessen von Staatsschulden. Sie schauen sich private Schulden nicht einmal an.

In Amerika liegen die privaten Schulden derzeit bei etwa 140% des BIP – also immer noch enorm. Das ist die Last, von der Michael sprach, für Haushalte und Unternehmen. Wenn sie feststellen, dass sie wegen höherer Ölpreise nicht mehr so viel Gewinn machen können, wenn die Arbeitslosigkeit steigt – dann werden sie diese Schulden nicht mehr bedienen können. Und was man dann wahrscheinlich sehen wird, ist dasselbe wie 2007–08, nur auf Steroiden: ein vollständiger Zusammenbruch der kreditgetriebenen Nachfrage.

Arbeiter können steigende Ölpreise nicht durch höhere Löhne weitergeben. Industrielle Kapitalisten können das auch nicht unbedingt. Also was passiert? Die Leute senken ihre Preise, in der Hoffnung, Kunden zu behalten. Aber ihr Nachbar tut dasselbe. Alle versuchen, Schulden abzubauen – und das zerstört Geld, verlangsamt die Wirtschaft und verursacht Deflation.

Irving Fisher hat es in den 1930ern schön formuliert – was ich Fishers Paradox nenne: Je mehr Schuldner zahlen, desto mehr schulden sie. Die reale Last steigt, wenn das Preisniveau fällt. Das ist es, was zu Großen Depressionen führt.

Und hier ist der schreckliche Teil: Wenn die Düngemittelversorgung um 20% sinkt, sinkt die Lebensmittelproduktion weltweit wahrscheinlich um mehr als 20%. Das bedeutet genug Nahrung für etwa 6 Milliarden Menschen – und es gibt 8 Milliarden. Wir könnten in diesem Jahr vor einer globalen Hungersnot stehen.

So wie der Anarchist, der den Schuss abgab, der den Erzherzog tötete, keine Ahnung hatte, was er auslösen würde – ich denke, Trump ist genauso. Er hat keine Ahnung von den Konsequenzen. Er verhält sich wie ein Mafiaboss, der Geld aus Auf- und Abwärtsbewegungen des Marktes presst. Aber der Rest von uns wird mit den unbeabsichtigten Folgen leben müssen.

Und wenn irgendeine Weltregierung zuschaut – was ich bezweifle – dann entfernt Trump. Stoppt das. Amerika muss eine Niederlage eingestehen und einen Schritt zurücktreten, damit wir eine Chance haben, die physische Infrastruktur der Welt wieder aufzubauen, bevor die globale Hungersnot einsetzt.

MICHAEL HUDSON

Ich möchte auf Nikas Frage zur Hyperinflation eingehen, denn Deflation und Hyperinflation können zusammen auftreten. Wenn Länder ihre Auslandsschulden nicht bezahlen können – und der Globale Süden hat enorme in Dollar fällige Auslandsschulden – was tun sie dann? Der IWF sagt: Austerität. Macht die Arbeiterschaft immer ärmer, bis ihr die Schulden bezahlen könnt. Das ist die heutige Schrottökonomie, und sie geht auf David Ricardos Bullionismus zurück.

Jede Hyperinflation in der Geschichte wurde durch die Notwendigkeit verursacht, Auslandsschulden zu bezahlen.

Die Hyperinflation in Deutschland in den 1920er-Jahren wurde nicht durch Staatsausgaben für Arbeit oder Sozialprogramme verursacht – das ist der Mythos. Sie wurde dadurch verursacht, dass Reichsmark gedruckt und auf den Devisenmarkt geworfen wurden, um Reparationen zu bezahlen. Chile und Frankreich hatten dasselbe Hyperinflationsmuster.

Und diese Realität wird in der akademischen Ökonomie nicht gelehrt. Deshalb verstehen die Absolventen, die weltweit Zentralbanken beitreten, nicht den Unterschied zwischen Hyperinflation, normaler Preisinflation und Deflation. Steve und ich sind in höflichen Kreisen im Grunde persona non grata, weil das, was wir erklären, einen großen Machtgriff bedroht, der gerade aufgebaut wird – ähnlich wie die asiatische Zahlungsbilanzkrise von 1997–1998.

NIKA

Es ist interessant, Michael – ich habe gerade realisiert, dass Russland auch viele Schulden hatte, weil Jelzin zustimmte, die Auslandsschulden der gesamten Sowjetunion zu übernehmen. Und Öl lag damals vielleicht bei 10 Dollar pro Barrel. Ich hätte nie gedacht, dass Hyperinflation und Deflation gleichzeitig auftreten könnten. Aber vielleicht war genau das in Russland in den Neunzigern der Fall.

STEVE KEEN

Ja – Russland hatte nicht viel inländische Verschuldung, aber enorme Auslandsschulden. Und es gibt Argumente – die ich noch nicht vollständig recherchiert habe –, dass die Hyperinflation in Weimar teilweise absichtlich war: Sie tilgte die Schulden, die amerikanische Spekulanten in deutschen Anleihen gekauft hatten. Es hatte also einen furchtbaren Preis, aber einen nützlichen Nebeneffekt: Deutschlands Auslandsschulden wurden beseitigt.

Und eines müssen Michael und ich immer wieder korrigieren: Leute sagen, die Weimarer Inflation habe Hitler verursacht. Nein. Hitler saß während der Weimarer Inflation im Gefängnis. Er kam zehn Jahre später an die Macht. Was ihn an die Macht brachte, war Deflation – der sich zuspitzende Zusammenbruch von 1932–33, als die Preise um 10% pro Jahr fielen. Das ist es, was sozialen Zerfall hervorbringt.

Wir werden ein katastrophales Jahr erleben. Selbst wenn man die Schuldendynamik außen vor lässt, bedeutet allein der Verlust von 10% der globalen Energie einen Rückgang des BIP um 10%. Und die Menschen werden hungern, weil du keine Gemüse isst – du isst Öl. Der Haber-Bosch-Prozess, der im Ersten Weltkrieg erfunden wurde, nutzt Erdöl, um Stickstoffdünger herzustellen. Ohne ihn liegt die Tragfähigkeit des Planeten bei etwa 1–2 Milliarden Menschen. Wir haben derzeit 8 Milliarden. Wenn wir 20% der weltweiten Düngemittelproduktion verlieren, verlieren wir Nahrung für 20% der Weltbevölkerung. Wir haben noch nie eine globale Hungersnot erlebt. Lokale Hungersnöte schon. Das hier wäre etwas völlig anderes.

MICHAEL HUDSON

Zur Klarstellung der von Steve erwähnten Chronologie: Die Finanzwirtschaft brach 1929 zusammen. Die Welt geriet 1931 in die Depression. 1931 erklärte die Welt schließlich ein Moratorium auf Europas alliierte Schulden gegenüber den Vereinigten Staaten und auf deutsche Reparationen. Dieses Moratorium – die Anerkennung, dass die Schulden nicht bezahlt werden konnten – kam, bevor Hitler an die Macht kam. Die danach folgende Deflation war es, die die politischen Bedingungen für seinen Aufstieg schuf.

STEVE KEEN

Und das hängt mit dem zusammen, was die neoklassische Ökonomie grundsätzlich falsch versteht. Sie modellieren die Wirtschaft als ein einzelnes Gut, das durch die Kombination von Arbeit und Kapital produziert wird – ohne natürliche Ressourcen, ohne Energieeinsatz. Sie sind sich nicht einmal bewusst, dass man ohne Energie keine Produktion erzielen kann. Sie wissen nicht, dass Helium nicht gelagert werden kann – es entweicht innerhalb von ein oder zwei Monaten durch jeden Behälter. Sobald diese Versorgung abgeschnitten ist, brechen diese Industrien zusammen.

Vor vierzig oder fünfzig Jahren hatten sogar die Ökonomen, die wir wegen ihrer Gleichgewichtsfixierung kritisierten, noch Input-Output-Matrizen. Sie verstanden: Um dies zu produzieren, brauchst du diese Inputs. Die Idioten, die seitdem das Feld übernommen haben – mit ihren DSGE-Modellen [Dynamic Stochastic General Equilibrium] – haben ein Ein-Gut-Modell der Realität ohne natürliche Ressourcen. Sie wissen nicht, dass ein Krieg um die Straße von Hormus ein Drittel der weltweiten Düngemittelversorgung abschneidet. Sie lernen es auf die harte Tour.

Deshalb denke ich, es ist Idiotie und keine Verschwörung.

Die Leute, die diese Entscheidungen treffen, verstehen nicht, dass man physische Inputs aus der natürlichen Welt braucht, um Güter und Dienstleistungen zu produzieren.

MICHAEL HUDSON

Jede Wirtschaftstheorie hat eine politische Implikation. Gleichgewichtstheorie dient denen, die wollen, dass der Staat keine Rolle spielt: Die Finanzbranche soll die Märkte regulieren, die Löhne sollen auf das sinken, was das Gleichgewicht verlangt, das die obersten 1% wollen. Der Grund, warum Steve und ich Schuldenerlass unterstützen, ist nicht abstrakt – sondern weil das Stornieren der Schulden die Ersparnisse der Gläubigerklasse cancelt. Es beendet den Würgegriff der Finanzklasse über die Wirtschaft.

China hat getan, was der Westen versäumt hat. Es behandelt Geld und Kredit als öffentliche Dienstleistung. Fast 80% des Kredits in den USA und Großbritannien werden geschaffen, um Immobilien zu kaufen – das bläht Vermögenspreise auf, bläht Schulden auf und bereichert vor allem die Finanzklasse. Die chinesische Zentralbank schafft Geld, um Infrastruktur, Industrieinvestitionen und Hochtechnologie zu finanzieren. Es gibt dort keine Finanzklasse. Diese Klasse floh nach Taiwan oder in den Westen nach Maos Revolution.

Das historische Vorbild reicht dreitausend Jahre zurück. Von Sumer, Babylonien, dem alten Nahen Osten – von der Bronzezeit bis ins erste Jahrtausend – wurden Schulden, wenn sie nicht bezahlt werden konnten, gestrichen. Die Gesetze Hammurabis bestimmten, dass bei Überschwemmung oder Dürre und Ernteausfall landwirtschaftliche Schulden gestrichen werden. Denn die Alternative wäre gewesen, dass sich die Schulden zu einer Gläubigerklasse anhäufen, die zur Oligarchie wird, das Land zwangsversteigert und die Bevölkerung in Schuldknechtschaft drängt. Genau das geschah in Rom. Und genau diese Dynamik tritt jetzt weltweit wieder ein.

Darum geht es in meinem Buch The Collapse of Antiquity. China hat es geschafft, nicht zuzulassen, dass eine Finanzklasse die Kontrolle übernimmt.

STEVE KEEN

Und ein Grund dafür ist, dass China von Marx gelernt hat, nicht von neoklassischem Schrott. Marx beschrieb in Band III des Kapitals, Kapitel 33, die Finanzklasse als „umherziehende Reiter des Kredits“, die hohe Zinsen aus der Tasche anderer Leute zahlen und in großem Stil vom erwarteten Gewinn leben. Er beschrieb das Kreditsystem so, dass diese Klasse von Parasiten „die wundervolle Macht“ gibt, „nicht nur die Industriekapitalisten periodisch zu ruinieren, sondern auch in die tatsächliche Produktion auf gefährlichste Weise einzugreifen“, und dass „dieser Haufen nichts von Produktion versteht und nichts mit ihr zu tun hat.“

Dieses Bewusstsein ist bis in die Knochen der Kommunistischen Partei Chinas eingesickert. Weil die neoklassische Theorie die Finanzen vollständig ignoriert, hat der Westen zugelassen, dass das Finanzsystem die Wirtschaft übernimmt. Deshalb sind westliche Volkswirtschaften in dem Zustand, in dem sie sich befinden.

MICHAEL HUDSON

Und Marx wurde von Ricardo vorweggenommen, der zeigte, dass es keine Profite für Industrielle mehr geben wird, wenn Grundbesitzer die gesamte Rente abschöpfen – weil sie Arbeiter gerade genug bezahlen müssen, um Nahrung zu kaufen, deren Preis durch Rente aufgebläht wird. Marx erweiterte dieses Konzept von Grundrente auf Monopolrente und dann auf Finanzrente. Das war das analytische und fiskalische Projekt der klassischen Ökonomie: unverdientes Einkommen zu identifizieren und zu beseitigen. Adam Smith und John Stuart Mill wurden als Sozialisten bezeichnet, weil sie verhindern wollten, dass eine Finanzoligarchie entsteht.

Dann kam Ende des 19. Jahrhunderts die Gegenrevolution. Die neoklassische Ökonomie bestritt das Konzept der ökonomischen Rente überhaupt – denn Rente ist im klassischen Sinn Einkommen ohne produktive Rolle. Der Neoliberalismus wurde auf dieser Verneinung aufgebaut, dass Rentier-Einkommen unproduktiv sei. Und so haben wir heute Ökonomen, die Schulden nicht einmal in ihre Modelle aufnehmen – weil, wie sie sagen, „die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen“.

Was sie nicht sagen, ist: Die Schulden der 90% sind das Vermögen der 10%.

Und diese 10% an Kredit wachsen exponentiell, unabhängig davon, ob die Wirtschaft überhaupt in der Lage ist, irgendetwas zu produzieren oder zurückzuzahlen. Das ist der blinde Fleck der akademischen Ökonomie.

Und doch schickt China immer noch Studierende in die Vereinigten Staaten, um Ökonomie zu studieren. Michael hat zwei Jahre an der Peking University gelehrt. Seine Studenten sagten ihm: Regierung und Unternehmen stellen lieber Ökonomen ein, die in den USA ausgebildet wurden, als solche, die in China ausgebildet wurden. Das ist der Widerspruch, den China noch nicht vollständig gelöst hat.

NIKA

Aber worin unterscheidet sich China? Sie haben alles gehortet – Öl, Getreide. Sie haben Elektrofahrzeuge. Sie sind in einer völlig anderen Position. Michael, wie glaubst du, wird China von dieser Krise profitieren? Könnten sie einfach übernehmen?

STEVE KEEN

China hat offenbar anderthalb Jahre Getreide in Reserve. Selbst wenn es zu einer globalen Hungersnot kommt – und ich glaube, sie wird kommen – kann China seine Bevölkerung ernähren. Sie haben außerdem mehr Energie als jedes andere Land in den Übergang weg von fossilen Brennstoffen gesteckt: Solar, Kernenergie, Wind.

Und es gibt einen tiefen kulturellen Grund für diese Vorbereitung: Jedes chinesische Schulkind lernt etwas über die Opiumkriege. Sie wissen, dass Großbritannien, weil es nichts herstellen konnte, was China wollte, China zwang, Opium zu importieren, um den Handel auszugleichen – und dass diese Demütigung das 19. Jahrhundert prägte. Chinesische Kinder lernen das. Amerikanische Kinder wissen nicht einmal, was die Opiumkriege waren. Chinas Streben nach Selbstversorgung ist also nicht nur Politik – es ist eine generationenübergreifende Reaktion auf koloniale Ausbeutung. Weil sie sich vorbereitet haben, können sie vieles von dem vermeiden, was für den Rest der Welt kommt.

NIKA

Kannst du erklären – in Worten, die ich tatsächlich verstehe –, wie Deflation und Inflation gleichzeitig passieren können? Ich glaube, viele Leute finden das wirklich verwirrend. Besonders wenn ein Teil der Welt, China, so aussieht, als würde es viel besser dastehen als alle anderen. Plötzlich haben wir keine vernetzte Welt mehr. Wir haben diese Spaltung. Und bei uns werden wir dieses seltsame Ungeheuer haben – Deflation und Inflation zusammen.

STEVE KEEN

Der grundlegende Punkt ist dieser: Die Mainstream-Ökonomie versteht die Abhängigkeit der Wirtschaft von Energie nicht. Die Zerstörung von Energieversorgung, Dünger und kritischen Produktionsinputs wird zu einem Einbruch der globalen physischen Produktion führen – das allein schon. Und sie verstehen private Verschuldung nicht. Sie sind besessen von Staatsschulden. Indem sie private Schulden ignorieren, sehen sie die deflationäre Kettenreaktion nicht – wenn so viele Menschen und Unternehmen ihre Schulden nicht mehr bedienen können, zerstört das Geld, schrumpft die Wirtschaft und drückt die Preise nach unten.

Ich muss los – dritter Podcast des Tages. Schön, Michael, dich zu sehen.

MICHAEL HUDSON

Steve hat es genau gesagt. Deflation und Inflation gleichzeitig. Das, was aufgebläht wird, sind die Energiepreise. Das, was deflationiert wird, ist der Rest der Wirtschaft – der diese Energie braucht und sich den Betrieb nicht mehr leisten kann.

NIKA

Sieht nach einem beängstigenden Jahr aus. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Wir hatten etwa 250 Leute, die live auf Twitter zugeschaut haben – das ist gut. Vielen Dank, Michael. Können wir danach weiterreden?

MICHAEL HUDSON

Ja, ja. Uns ist einfach die Zeit ausgegangen.