„Völlig dämonisch“: Catherine Austin Fitts warnt vor einem finanziellen Tsunami durch programmierbares Geld

Catherine Austin Fitts (CAF), Herausgeberin von „The Solari Report“, empfiehlt seit einigen Jahren Gold (und Silber) als Investition.

Der Rekordhochpreis – auch wenn beide inzwischen etwas zurückgekommen sind – hat ihr erneut Recht gegeben. Nun steht laut CAF jedoch eine überwältigende Veränderung bevor, die die Welt treffen wird. CAF sagt:

„Was ich das Rothschild-Syndikat nenne, will programmierbares Geld, und sie wollen nicht, dass irgendjemand es aufhält…

Das ist Nummer eins. Die zweite Sache ist, dass die meisten Menschen nicht verstehen, was im Zusammenhang mit der Distributed-Ledger-Technologie auf uns zukommt – was sie mit den Währungsmärkten, den Aktien- und Anleihemärkten machen wird. Es ist Blasenökonomie und zugleich Kontrolle. …Wir sprechen hier von etwas, das völlig dämonisch ist. Lassen Sie mich ein paar Beispiele geben: Herr Smith, hier ist die Regierung am Apparat, und wir wissen, dass Sie drei Kinder haben. Wir wollen, dass eines von ihnen transgender wird. Sie können wählen, welches, aber wenn Sie keines von ihnen transgender machen lassen, schalten wir Ihr Geld ab, und Sie werden Ihre anderen Kinder nicht ernähren können.“ CAF fährt fort: „Sie nehmen die Covid-Impfung oder wir schalten Ihr Geld ab… Programmables Geld bedeutet auch räumliche Kontrolle. Wenn wir zu einer 15-Minuten-Stadt übergehen, würde Ihr programmierbares Geld außerhalb dieser 15-Minuten-Stadt nicht funktionieren. Es geht nicht nur um programmierbares Geld. Wenn Sie ein Elektroauto haben und versuchen, die 15-Minuten-Stadt zu verlassen, wird Ihr Auto nicht funktionieren.“ Deshalb arbeitet CAF unermüdlich mit mehreren Parlamente der Bundesstaaten zusammen, um programmierbares Geld zu stoppen, bevor es zu spät ist.

CAF sagt: „Wir sagen: Setzt jetzt die Leitplanken, und wartet nicht bis zum letzten Kilometer der Autobahn…

Seht euch an, wie der Markt explodiert. Wenn ihr wartet, könnte es zu spät sein.

Das Pferd ist ohne Zaumzeug und ohne Sattel aus dem Stall gelaufen…

Jeder in einer Landesregierung, der daran arbeitet, die Freiheit zu schützen – wir wollen alles tun, um euch dabei zu helfen.

Ihr könnt das tun, indem ihr Bargeld schützt oder jetzt Leitplanken einzieht, damit eine Distributed-Ledger-Technologie nicht benutzt werden kann, um menschliche und verfassungsmäßige Rechte zu zerstören. Darauf konzentrieren wir uns jetzt.“

CAF spricht auch darüber, dass Energiepreise der wichtigste Kostenfaktor für die Produktion von fast allem sind.

CAF ist besorgt, dass der Krieg mit Iran die Düngemittelproduktion behindern könnte. CAF sagt:

„Wir könnten enorme Verwerfungen auf dem Lebensmittelmarkt sehen, mit gestörten Lieferketten und steigenden Preisen. … Wenn das so weitergeht, könnten wir – besonders in Ländern mit niedrigerem Einkommen – von einer echten Hungersnot im großen Maßstab sprechen.“

Zum Abschluss sagt CAF: „Gold ist derzeit als Anlageposition sehr attraktiv…

…Jeder sollte eine Kernposition haben. … Für den allgemeinen Trend und die Richtung kenne ich im Moment keinen besseren Trend und keine bessere Richtung als Gold und Silber.“

In dem 52-minütigen Interview gibt es noch viel mehr.