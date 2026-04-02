Je blutrünstiger Israel wird, desto öfter hören wir von „Antisemitismus“

Von Caitlin Johnstone

Immer wenn Israel zahlreiche Zivilisten tötet, bringen die westlichen Medien sofort Artikel über „Antisemitismus“ und die Gefühle der Juden heraus.

Immer wenn Israel massenhaft Zivilisten tötet, bringen die westlichen Medien sofort Artikel über „Antisemitismus“ und die Gefühle der Juden heraus.

„Juden fragen sich: Gibt es noch einen sicheren Ort?“, lautet eine aktuelle Schlagzeile im Wall Street Journal, mit dem Untertitel: „‚Es fühlt sich wieder wie in den 1930er Jahren an.‘ Die Feindseligkeit gegenüber Juden nimmt in westlichen Ländern zu, in denen sie sich in den letzten Jahrzehnten sicher gefühlt haben.“

Ein Artikel für The Atlantic mit dem Titel „Kanadas höfliches Pogrom“ versucht auf bizarre Weise zu argumentieren, dass „Toleranz gegenüber Fanatismus“ irgendwie dazu führe, „Juden aus dem öffentlichen Leben zu verbannen“.

Eine Schlagzeile des Washington Examiner verkündet, dass „jüdische Wähler sich ‚politisch heimatlos‘ fühlen, da der Antisemitismus auf beiden Seiten zunimmt“.

Eine Schlagzeile des Telegraph behauptet, dass „viele Juden im Großbritannien der 2020er Jahre beängstigende Anklänge an das Deutschland der 1930er Jahre spüren“.

Der Kriegsverbrecher Tony Blair schreibt einen Artikel für The Free Press mit dem Titel „Warum der Westen es nicht schafft, den Antisemitismus zu stoppen“.

What about 92 million people in Iran, 5 million people in Lebanon, 2.7 million people in the West Bank, and 2 million people in Gaza? Is anywhere safe for them? https://t.co/ztMlGrpK4f — Frances 'Cassandra' Coppola (@Frances_Coppola) March 27, 2026

Übersetzungen von „X“: Was ist mit den 92 Millionen Menschen im Iran, den 5 Millionen Menschen im Libanon, den 2,7 Millionen Menschen im Westjordanland und den 2 Millionen Menschen im Gazastreifen? Gibt es für sie überhaupt einen sicheren Ort?

Ein neuer Krieg im Nahen Osten löst einen erneuten Anstieg des Antisemitismus aus. Juden fragen sich: Gibt es überhaupt einen sicheren Ort? https://on.wsj.com/3PA8hxd

Unterdessen werden im wirklichen Leben Menschen im Iran, im Libanon und in Palästina von Israel und seinen Verbündeten gnadenlos abgeschlachtet. Je schlimmer die Lage wird, desto aggressiver wird das vorgetäuschte Besorgnisgeplänkel über „Antisemitismus“.

Der Jewish Chronicle hat einen Artikel von Maureen Lipman mit dem Titel „Hat die Welt überhaupt eine Vorstellung davon, wie erschöpft die Menschen in Israel sind?“ veröffentlicht, mit dem Untertitel „Ein lieber Freund erzählte mir, dass seine Enkelkinder seit Beginn der aktuellen Kämpfe mehr als 200 Mal in ihren Schutzraum flüchten mussten.“

„Die BBC und Reporter weltweit gehen nicht in die Schutzräume, in denen Kinder darauf trainiert werden, sich auf den Boden zu legen, wenn die Sirenen heulen“, schreibt Lipman. „Ebenso wenig berichten sie über die Schließung von Schulen. Die meisten israelischen Kinder haben seit Covid jeden Tag einen Teil des Unterrichts verpasst. Sind sich die Medien überhaupt der Angst der älteren Menschen in Israel bewusst?“

Absolut unglaublich. Sie schreibt, als wären die Israelis die einzigen Menschen auf der Welt, deren Land bombardiert wird. Nur Zionisten könnten jahrelang jeden Tag Bomben auf benachbarte Bevölkerungsgruppen abwerfen und dann behaupten: „NIEMAND AUF DER WELT KANN SICH VORSTELLEN, WIE ES IST, IN ANGST VOR LUFTANGRIFFEN ZU LEBEN!“

We do not care Maureen, not an ounce pic.twitter.com/cObeT8b37d — keewa 🇵🇸 (@keewa) March 26, 2026

Übersetzung von „X“: Das interesiert uns nicht, Maureen, nicht im Geringsten

Westliche Nachrichtenreporter stehen unter so großem Druck, Israels Image aufzubessern und israelische Informationsinteressen zu fördern, dass die Associated Press gerade einen Leitartikel mit dem Titel „AP bezeichnet Israels Angriff auf den Libanon als Invasion. Was bedeutet das und warum ist es wichtig?“ veröffentlicht hat, in dem sie ihre Entscheidung rechtfertigt, das, was offensichtlich und unbestreitbar eine Invasion ist, auch als solche zu bezeichnen.

Bei der Ukraine hat man das nie gesehen. Man hat nie erlebt, dass die Medien lange interne Beratungen darüber führten, wie man das Ganze bezeichnen solle, und dann Leitartikel veröffentlichten, in denen es hieß: „Wir werden das als russische Invasion bezeichnen, wir sind uns ziemlich sicher, dass man das so nennt, bitte seid nicht böse auf uns!“ So sehr lassen sie sich von Israels Unterstützern einschüchtern, und so groß ist der Druck, den sie verspüren, sich unter allen Umständen der imperialen Linie anzupassen.

Gleichzeitig sehen wir in der israelischen Presse Kommentare wie den Artikel „Langfristige Deradikalisierung in Gaza steht vor großen Hürden“ in der Jerusalem Post, der ausdrücklich für die vollständige ethnische Säuberung des palästinensischen Gebiets plädiert.

Der Autor des Artikels, Martin Sherman, weist Behauptungen zurück, die Bevölkerung von Gaza könne „deradikalisiert“ werden – als ob die Radikalisierung der Palästinenser das Problem wäre und nicht die radikale politische Ideologie derjenigen, die eine Vernichtungskampagne gegen sie führen. Stattdessen, so argumentiert Sherman, müsse jeder die „harte Realität“ akzeptieren, dass nur Annexion und ethnische Säuberung zu einem dauerhaften Frieden im Gazastreifen führen können.

To be clear, this is an opinion column in a major Israeli newspaper advocating ethnic cleansing. https://t.co/0Bd8SXzWMv — Niall Stanage (@NiallStanage) March 29, 2026

Übersetzungen von „X“: Um es klar zu sagen: Dies ist ein Meinungsbeitrag in einer großen israelischen Zeitung, in dem ethnische Säuberung befürwortet wird.

Meinung: Der einzige Weg, wie Israel den Gazastreifen regieren kann, ohne zu einem externen Unterdrücker „eines anderen Volkes“ zu werden, besteht darin, „das andere Volk“ aus dem Gazastreifen selbst zu entfernen. https://jpost.com/opinion/articl

Wichtiger Kontext: Dies wird als ethnische Säuberung bezeichnet

„Die einzige Möglichkeit für Israel, sicherzustellen, wie der Gazastreifen regiert wird und wer ihn regiert, besteht darin, ihn selbst zu regieren“, schreibt Sherman. „Darüber hinaus ist die einzige Möglichkeit für Israel, den Gazastreifen zu regieren, ohne zum externen Unterdrücker ‚eines anderen Volkes‘ zu werden, darin, ‚das andere Volk‘ aus dem Gazastreifen selbst zu entfernen.“

„Das ist kein rechtsextremer Radikalismus. Es ist lediglich fundierte und nüchterne Politikwissenschaft“, schreibt Sherman.

Wenn es kein Rechtsextremismus ist, die Massenvertreibung einer kolonialisierten indigenen Bevölkerung aus ihrer Heimat zu befürworten, nur weil sie der falschen ethnischen Gruppe angehört, dann gibt es keinen Rechtsextremismus. Das ist so ziemlich das Rechtsextremistischste, was es gibt.

Und dies ist eine völlig etablierte israelische Publikation.

Wenn irgendjemand auf der Welt deradikalisiert werden muss, dann sind es die Israelis und ihre Unterstützer.