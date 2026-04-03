Der Albtraum einer weiteren Woche in Washington

Von Philip Giraldi

Als Nächstes steht „Boots on the Ground“ auf dem Programm, aber das ist noch nicht alles

Die vergangene Woche brachte die übliche Mischung aus Entwicklungen seitens der US-Regierung mit sich, die einen entweder zum Lachen oder zum Weinen bringen. Auf der humorvollen Seite – wenn auch mit mehr als nur einem Hauch von extremem Ekel – stehen die jüngsten Schritte des größenwahnsinnigen Oberhaupts im Weißen Haus, seinen Namen und sein Bild überall im Land und sogar auf Karten, die den Rest der Welt zeigen, anzubringen. Sein jüngster Vorstoß bestand darin, in eine ansonsten harmlose Rede den Vorschlag einzustreuen, dass er die viel diskutierte Straße von Hormus nach sich selbst umbenennen könnte, und anzudeuten, er könnte sie „Straße von Trump“ nennen, nachdem die USA sie den Iranern weggenommen haben. Dies kommt natürlich noch hinzu zur Umbenennung des US-Instituts für Frieden und des Kennedy Center for the Performing Arts, um seinen Namen einzubeziehen, sowie zu den erwarteten bevorstehenden Umbenennungen von Orten wie dem Dulles International Airport in Virginia. Hinzu kommt der bald beginnende Bau des riesigen „Arch’ De’Trump“ außerhalb des Arlington National Cemetery. Man könnte auch vermuten, dass die Zerstörung ehemals integraler Teile des Weißen Hauses und der Bau eines monströsen, vergoldeten Ballsaals letztendlich ebenfalls den Namen Trump tragen werden.

Was die Umbenennung von Hormuz besonders bemerkenswert macht, ähnlich wie das geplante Riviera Resort Trump auf den Ruinen von Gaza, ist, dass es geografisch nicht innerhalb oder neben den Vereinigten Staaten liegt. Es muss jedoch angemerkt werden, dass The Donald, der seine Außenpolitik auf der Grundlage seiner „Gefühle“ betreibt, dies möglicherweise nicht als Problem ansieht, nachdem er bereits nächste Woche die 82. Luftlandedivision entsendet, um in den Iran einzumarschieren. Es ähnelt ein wenig seiner Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika per Durchführungsverordnung mit Blick auf eine Invasion Venezuelas und, in Kürze, Kubas. Auch wenn der Umnamen des Golfs von Mexiko nicht den Glanz des Trump-Labels besitzt, lässt sich das sicherlich durch eine weitere Durchführungsverordnung ändern.

Ebenfalls letzte Woche gab das Finanzministerium bekannt, dass fortan alle auf US-Dollar lautenden Banknoten die Unterschrift unseres geschätzten Führers tragen werden und damit die des Finanzministers ersetzen, die seit 165 Jahren auf solchen Dokumenten zu sehen war. Ein Kommentar auf der Meinungsseite der New York Times brachte die passende Reaktion auf den Punkt, indem er feststellte: „Kein Präsident hat jemals US-Dollar-Banknoten unterschrieben, bevor Donald Trump beschloss, seine Unterschrift hinzuzufügen.“ Indem er den Nutzern von US-Dollar-Scheinen seine Unterschrift aufzwingt – etwas, das noch kein amtierender Präsident zuvor getan hat –, verstößt Donald Trump erneut gegen grundlegende Anstandsregeln. Ich für meinen Teil werde jeden Dollar-Schein, der mir ausgehändigt wird und seine Unterschrift trägt, an Organisationen spenden, die ihn und seine Politik bekämpfen. Ich ermutige andere, dasselbe zu tun. Dies ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass seine unanständige Handlung auf ihn zurückfällt.“ Die neuen Banknoten werden zusammen mit den Gold-Gedenkmünzen zum 250. Jahrestag der Gründung der Vereinigten Staaten erscheinen, die bald auf den Markt kommen und auf denen Trump mit finsterer Miene und auf seine winzigen, geballten Fäuste gestützt zu sehen ist. Trump hatte nur einen Vorschlag für die Münzen, nämlich dass sie so groß wie möglich sein sollten, was sie mit einem Durchmesser von drei Zoll auch sein werden.

Genug von dem, was als Lachen durchgeht. Und dann gibt es noch das Zeug, das aus dem Weißen Haus kommt und einen zum Weinen bringt! Man könnte vernünftigerweise annehmen, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, falls er noch am Leben ist, all den Trump’schen Unsinn mit einem Grinsen betrachtet, während er den Präsidenten manipuliert, ähnlich wie damals, als er Trump einen vergoldeten Pager überreichte, wie er 2024 dazu benutzt wurde, heimlich mehr als 5.000 Libanesen zu töten und zu verletzen.

Vermutlich wollte er damit eine Botschaft senden, die selbst Trump verstehen würde, nämlich dass Israel in der Lage ist, etwas ziemlich Übles zu tun, um sicherzustellen, dass Washington sich an die Vorgaben hält. Man könnte vermuten, dass dies einen von Israel durchgeführten Angriff unter falscher Flagge auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte beinhalten könnte, für den der Iran verantwortlich gemacht würde, oder sogar den Einsatz einer taktischen Atomwaffe durch Israel gegen den Iran, falls die Lage vor Ort zu brenzlig wird – was die USA dann gutheißen müssten.

Unter dem Strich wird in den Vereinigten Staaten zunehmend klar, dass die zionistische Entität Donald J. Trump in der Hand hat und ihn kontrolliert, entweder direkt durch Erpressung oder indirekt durch die riesigen Geldsummen, mit denen die Milliardäre, die die Israel-Lobby leiten, amerikanische Wahlen korrumpieren und die Medien aufkaufen, damit diese vermeiden, die Wahrheit über den jüdischen Staat zu berichten. Trumps konsequentes Handeln im Namen eines fremden Landes, das den Vereinigten Staaten gegenüber keinerlei wohlwollende Absichten hegt, könnte von vielen Amerikanern als Verrat angesehen werden.

Diese destruktive Beziehung ist nach dem Rücktrittsschreiben des Direktors des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, Joe Kent, sowie nach Kommentaren des führenden konservativen Journalisten Tucker Carlson noch deutlicher geworden, wonach die israelische Regierung, direkt unterstützt von Israels mächtiger und wohlhabender US-Lobby, eine wichtige Rolle dabei gespielt habe, dass die Vereinigten Staaten gegen den Iran in den Krieg zogen. Kent nannte zwei Hauptgründe für sein Vorgehen und war damit der ranghöchste Regierungsbeamte, der auf diese Weise gegen einen der Kriege nach dem 11. September Einspruch erhob. Erstens erklärte er, dass die Behauptung des Weißen Hauses und seiner Anhänger, der Krieg gegen den Iran sei notwendig, weil der Iran eine „unmittelbare Bedrohung“ für die Vereinigten Staaten darstelle, eine Lüge sei, und zweitens, dass der Krieg für Israel geführt werde, nicht zur Unterstützung eines erkennbaren amerikanischen nationalen oder sicherheitspolitischen Interesses.

Kent, der mit den Worten „Wir dürfen diesen Fehler nicht noch einmal machen!“ schließt, hatte in jedem Detail Recht, als er beobachtete, wie „hochrangige israelische Beamte und einflussreiche Mitglieder der amerikanischen Medien“ hart an einer Desinformationskampagne arbeiteten, um einen Krieg gegen den Iran herbeizuführen – zum Vorteil von Tel Aviv und Premierminister Benjamin Netanjahu. Und sowohl sie als auch Trump und seine Mitarbeiter haben in Bezug auf den Konflikt beharrlich gelogen und sind sogar so weit gegangen, ihn als „Exkursion“ statt als „Krieg“ zu bezeichnen, um ihn der Öffentlichkeit zu verkaufen. Trump log sogar über den US-Bombenangriff am ersten Kriegstag, bei dem 170 iranische Schulmädchen ums Leben kamen, und behauptete fälschlicherweise, der Iran habe den Angriff durchgeführt.

Eine Mehrheit der Amerikaner glaubt mittlerweile, dass der Iran-Krieg Israel mehr nützt als den Vereinigten Staaten. Kents Brief und die Berichterstattung von Tucker Carlson und anderen offenbaren eine sich auftunende große Kluft zwischen konservativen Republikanern, die den Krieg aufgrund von Regierungserklärungen unterstützen, und jenen, die die angebotenen Erklärungen als politisch motiviert ablehnen. Tatsächlich wächst die Zahl der Dissidenten, während sich der Krieg ohne erkennbares Ziel hinzieht, obwohl die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft weiter eskalieren, da der Iran die Straße von Hormus – die normalerweise als wichtiger Transitkanal durch die großen Öl- und Gasförderregionen des Nahen Ostens dient – teilweise blockiert.

Die Verwirrung um den Iran wird nicht dadurch gemildert, dass Präsident Trump sich hinsichtlich der Ziele oft widersprochen hat; zuletzt deutete er an, dass er eine „Abwicklung“ des Iran-Kriegs in Erwägung ziehe, während er gleichzeitig prahlte: „Wir machen den Iran fertig!“ Trump hat auch gesagt, der Krieg sei vorbei, „wenn ich es spüre – wenn ich es in meinen Knochen spüre“. Gleichzeitig entsendet er jedoch zahlreiche Flugzeuge, die 82. Luftlandedivision sowie mehr als 5.000 Marines und amphibische Angriffseinheiten der Marine in das Kriegsgebiet, möglicherweise um eine Bodeninvasion („Boots on the Ground“) gegen die Insel Kharg zu starten, auf der sich der wichtigste Ölterminal des Iran befindet. Manche haben die Initiative als „Selbstmordmission“ bezeichnet, da die US-Streitkräfte den bereits vor Ort befindlichen und in schwer angreifbaren, gut vorbereiteten Stellungen verschanzten iranischen Revolutionsgarden zahlenmäßig weit unterlegen sein werden. Kriegsminister Pete Hegseth hat zudem den Kongress aufgefordert, 200 Milliarden Dollar zur Finanzierung der Fortsetzung des Krieges bereitzustellen, was eher darauf hindeutet, dass kein Ende in Sicht ist. Zugegebenermaßen basiert Trumps Überlegung bezüglich der Beendigung des Krieges auf seiner fragwürdigen Behauptung, dass US-amerikanische und israelische Streitkräfte die offensiven und defensiven militärischen Fähigkeiten des Iran weitgehend zerstört hätten – eine Lüge, die von der israelischen Regierung verbreitet wird, um die USA im Kampf zu halten. Damit bleiben dem Weißen Haus die Optionen, entweder seinen Vorteil auszunutzen oder alternativ das Gesicht zu wahren, indem es die Ziele aufgibt, die den Krieg überhaupt erst ausgelöst haben; doch Israel tut alles, um das amerikanische Engagement zu verstärken.

Es gibt jedoch ein größeres Problem hinsichtlich der Frage, wie es nun weitergehen soll, und zwar, dass Israel zwar der Auslöser des Konflikts war, Tel Aviv und Washington seit dessen Beginn jedoch Partner in den Kämpfen sind, ohne eine gemeinsame Vorstellung davon zu haben, wie das Endspiel aussehen könnte. Während Trump aufgrund der allgemeinen Unbeliebtheit des Krieges und der bevorstehenden Zwischenwahlen nach einem Ausweg sucht, ist Israel umso entschlossener, die amerikanische Hilfe zu nutzen, um die Zerstörung des Iran als konkurrierende Nation im Nahen Osten herbeizuführen. Unterdessen spielt der Iran mit harten Bandagen, nicht nur, weil er die Oberhand zu haben scheint, sondern auch, weil er erkennt, dass Israel und die USA so lange zurückkommen werden, bis er als Nation zerstört ist.

Man könnte also argumentieren, dass der von den Vereinigten Staaten und Israel geführte Krieg gegen den Iran auf etwas hinausläuft, aber was genau das bedeutet, hängt sehr stark von den unterschiedlichen Zielen der drei Kriegsparteien ab. Die Vereinigten Staaten möchten sich vielleicht durchaus aus dem Konflikt zurückziehen, tun sich jedoch schwer, einen einfachen und politisch lohnenden Weg dafür zu finden. Der Iran und Israel hingegen sind auf den Kampf eingestellt, da beide erkennen, dass die Konsequenzen für sie schwerwiegender und komplizierter sind. Eines ist jedoch sicher: Das Schwanken zwischen Zielen und Methoden kann nicht allzu lange andauern, bevor Donald Trump angesichts der bevorstehenden Wahlen entweder entscheiden muss, noch einen draufzusetzen oder seine Karten einzustecken und nach Hause zu gehen. Alles in den Vereinigten Staaten nach sich selbst zu benennen, wird an dieser Realität nichts ändern und ihn weltweit nur noch mehr zum Gespött machen.