Die Vereinnahmung der Religion: Wie das Pentagon die Bergpredigt in ein Kriegshandbuch verwandelte

Von John & Nisha Whitehead

„Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen.“ — Matthäus 5:3–12

„Wir verhandeln mit Bomben.“ — Pete Hegseth, Verteidigungsminister der Trump-Regierung

Die Sprache moderner Regierung ist die Sprache des Imperiums.

Es ist die Sprache von Dominanz, Vergeltung, Eroberung und Kontrolle – von Feinden, die vernichtet werden sollen, Nationen, die unterworfen werden müssen, und Andersdenkenden, die zum Schweigen gebracht werden.

Unter der Trump-Regierung wurde diese Sprache des Imperiums zusätzlich mit religiösem Eifer aufgeladen, der Jesus Christus nicht mehr als Friedensstifter darstellt, sondern als Symbol für Macht, Eroberung und Kontrolle.

Krieg wurde in Patriotismus gekleidet. In Schriftstellen gehüllt. Als „gerecht“ bezeichnet. Als „Frieden durch Stärke“ vermarktet.

Doch das ist kein heiliger Krieg. Es ist ein politischer Krieg, der als heiliger Krieg getarnt ist.

Trotz all der Inszenierung – erhobene Kreuze, Gebete von Podien, Politiker, die Gott anrufen, während sie Loyalität einfordern – haben die Werte, die Amerikas Kriege und Machtausübung antreiben, nichts mit den Lehren Jesu Christi zu tun.

Jesus sagte: Liebe deine Feinde. Die Regierung sagt: Vernichte sie.

Jesus sagte: Selig sind die Friedensstifter. Die Regierung sagt: Selig sind die Kriegstreiber.

Jesus sagte: Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die Regierung sperrt die Armen ein, kriminalisiert Obdachlose, bombardiert Fremde und nennt es Sicherheit.

Das ist kein Missverständnis des Christentums.

Es ist eine bewusste Umschreibung.

Betrachten wir das Gebet, das Verteidigungsminister Pete Hegseth bei einem Gottesdienst im Pentagon sprach: „Möge jeder Schuss sein Ziel treffen… Verleihe … überwältigende Gewalt gegen jene, die kein Erbarmen verdienen. Wir bitten darum mit fester Zuversicht im mächtigen Namen Jesu Christi.“

Kein Erbarmen. Gesprochen im Namen des Friedensfürsten.

Das ist kein Glaube. Das ist Blasphemie, getauft im Nationalismus.

Es ist die Instrumentalisierung der Religion, um Gewalt zu heiligen – die Verwandlung der Bergpredigt in ein Kriegshandbuch.

Es ist zugleich ein Versuch, moderne Kriegsführung als heiligen Krieg darzustellen – von Gott gebilligt, durch den Glauben gerechtfertigt und jenseits moralischer Kritik.

Diese Vorstellung ist ebenso verfassungswidrig wie unchristlich.

Und sie wirft eine verfassungsrechtliche Frage auf, die jeden Amerikaner beunruhigen sollte, unabhängig von seinem Glauben.

Der Erste Verfassungszusatz wurde geschaffen, um genau diese Vermischung von Kirche und staatlicher Macht zu verhindern. Er schützt die freie Religionsausübung – verbietet aber zugleich, dass der Staat Religion etabliert, unterstützt oder fördert.

Es gibt einen Unterschied zwischen Religionsfreiheit und religiöser Indoktrination.

Es gibt einen Unterschied zwischen persönlichem Glauben und staatlich geförderter Theologie.

Wenn Regierungsvertreter Gott anrufen, um Gewalt zu rechtfertigen, wenn militärische Macht in religiöse Sprache gehüllt wird, wenn Gebet zum Instrument staatlicher Politik wird – dann haben wir es nicht mehr mit Religionsfreiheit zu tun.

Wir stehen am Anfang einer staatlichen Religionsetablierung.

Die Geschichte zeigt, wohin dieser Weg führt.

Wie Thomas Jefferson warnte, errichtet die Verfassung eine „Mauer der Trennung zwischen Kirche und Staat“, um genau diese Vermischung politischer Macht und religiöser Autorität zu verhindern.

Wenn der Staat beginnt, in der Sprache eines göttlichen Auftrags zu sprechen, ist diese Mauer bereits durchbrochen.

Und noch wichtiger: Es ist genau dieser Missbrauch der Religion, gegen den Jesus selbst auftrat.

Jesus predigte keine „überwältigende Gewalt“. Er segnete kein Imperium. Er salbte keine Regierungen, um in seinem Namen zu töten.

Als er hingerichtet wurde – zu Unrecht beschuldigt, geschlagen, ans Kreuz genagelt – rief Jesus nicht nach Rache. Er betete: „Vater, vergib ihnen.“

Vergib ihnen. Nicht Rache. Nicht Vergeltung. Nicht „überwältigende Gewalt“. Nicht „kein Erbarmen“.

Und dennoch wird uns heute gesagt, dass Gewalt Frieden bringe, dass Dominanz Sicherheit garantiere und dass Rache Stärke sei.

Das widerspricht allem, wofür Jesus stand.

Was wir erleben, ist kein Christentum.

Es ist christlicher Nationalismus – eine Ersatzreligion, die politische Macht in religiöse Sprache kleidet und sie als heilig darstellt.

Es ist die Vergötterung der Nation, getarnt als Hingabe an Gott.

Wie der Theologe Mark Lewis Taylor warnte, liegt die wahre Kraft Jesu darin, das Imperium zu kritisieren – nicht es zu krönen.

Christen sind nicht dazu berufen, sich mit Macht zu identifizieren, sondern der Macht die Wahrheit entgegenzuhalten – selbst um einen hohen Preis.

Das war schon immer die Trennlinie zwischen echtem Glauben und politischer Religion.

Doch heute haben viele Kirchen diese Linie aufgegeben. Sie haben Prophetie gegen Nähe zur Macht eingetauscht. Das Kreuz gegen die Flagge.

Wie Peter Wehner in The Atlantic schreibt:

„Das Marketinggenie von Donald Trump besteht darin, dass er sich Christen nie als einer von ihnen verkauft hat – fromm, hingebungsvoll, barmherzig, vergebend, friedliebend, bibelfest, ein treuer Ehemann und Vater, ein Mann mit hohen moralischen Standards. Stattdessen verkaufte er sich als ihr Beschützer. Er verbarg weder seine Grausamkeit noch seinen Glauben daran, dass der Zweck die Mittel heiligt… Er präsentierte sich Christen als harter, ja rücksichtsloser Kämpfer in ihrem Namen. Es funktionierte. Er baute eine riesige, loyale, fanatische Anhängerschaft auf… Ein Großteil der heutigen evangelikalen Welt sieht Trumps Härte nicht als Laster, sondern als Tugend, solange sie gegen diejenigen eingesetzt wird, die sie als ihre Feinde betrachten.“

Indem sie den radikalen, unbequemen Jesus aufgegeben hat, hat die moderne evangelikale Kirche in Amerika ihn durch einen groben, rachsüchtigen politischen Erlöser ersetzt.

Das Ergebnis ist eine tiefe Diskrepanz zwischen dem, was Christentum sein sollte, und dem, was es im amerikanischen Polizeistaat geworden ist.

Die gleichen Christen, die politische Maßnahmen unterstützen, die auf Grausamkeit, Täuschung und Gewalt basieren, präsentieren gleichzeitig stolz ihre Kreuze und zitieren Bibelverse.

Dieser Widerspruch spricht lauter als jede Predigt.

Er zeigt der Welt, dass es im Christentum nicht mehr um das Folgen Jesu geht – sondern um Macht.

Das ist nichts Neues.

Macht hat immer versucht, Religion zu vereinnahmen.

Doch der Preis dafür ist hoch. Religiöse Institutionen verlieren ihre Integrität, ihre moralische Autorität und ihre Botschaft.

Denn der echte Jesus ist gefährlich für die Macht.

Er schmeichelt keine Könige. Er stellt sie zur Rede.

Jesus wurde nicht gekreuzigt, weil er nett war. Er wurde als Bedrohung hingerichtet.

Und das wirft eine unbequeme Frage auf:

Wenn Jesus heute in den Machtzentren auftauchen würde – im Pentagon, im Weißen Haus, im Kongress – würde man ihn willkommen heißen?

Oder überwachen, zum Schweigen bringen und als Gefahr einstufen?

Denn das Christentum, das heute verbreitet wird, ist kein Glaube des Widerstands – sondern des Gehorsams gegenüber der Macht.

Doch Jesus stand nicht auf der Seite der Mächtigen.

Er stand auf der Seite der Armen, der Ausgegrenzten, der Gefangenen, der Fremden.

Heute jedoch wird Macht verherrlicht, Reichtum geheiligt und Loyalität zum Staat eingefordert – und das wird „Glaube“ genannt.

Doch Jesus war klar:

„Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden.“

„Selig sind die Barmherzigen.“

„Selig sind die Friedensstifter.“

Es gibt keine Ausnahme „im Interesse der nationalen Sicherheit“.

Das ist die moralische Krise unserer Zeit.

Nicht nur, dass der Staat endlose Kriege führt – sondern dass er dies im Namen Gottes tut.

Und dass zu viele das bejubeln.

Die frühen Christen verstanden etwas, das heute verloren gegangen ist: Ihre Loyalität galt nicht dem Imperium.

Sie weigerten sich, sich anzupassen.

Heute hingegen hat sich ein Großteil der Kirche der Macht angenähert – und ist ihr ähnlich geworden.

Doch die Lehren Jesu haben sich nicht verändert.

Sie fordern uns weiterhin heraus.

Und sie lassen sich nicht für politische Zwecke missbrauchen.

Am Ende bleibt eine Entscheidung:

Folgen wir dem Imperium – oder Jesus?

Segnen wir Gewalt – oder leben wir Barmherzigkeit?

Passen wir uns an – oder leisten wir Widerstand?

Denn diese Wege sind nicht dieselben.

Und sie waren es nie.

„Jesus weinte.“

Er weinte um eine Welt, die Macht mit Gerechtigkeit verwechselt.

Er weinte um ein Volk, das lieber herrscht als liebt.

Er weinte um jene, die seinen Namen benutzen, während sie alles verraten, wofür er stand.

Und wenn wir genau hinsehen – weint er noch immer.