Den Schweizer NATO-Freunden ins Stammbuch!

So paradox es klingt: Manchmal muss man US-amerikanische Medien lesen, um von Dingen zu erfahren, die die europäischen Medien unter den Teppich kehren. Die prominenteste amerikanische Fachzeitschrift im Bereich Außenpolitik, «Foreign Affairs», hat eben einen Artikel, den sie am 11. August 2014 erstmals publiziert hatte, zum zweiten Mal publiziert. Darin beschreibt die US-Historikerin Mary Elise Sarotte anhand der vorhandenen Akten, wie die USA damals 1990 Michail Gorbatschow mit politischem Druck und mit finanziellen Versprechungen an die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckende Sowjetunion dazu brachte, eine Wiedervereinigung Deutschlands zuzulassen, ohne eine Osterweiterung der NATO mit einem klaren Vertrag zu untersagen.

Vertrag hin oder her, die USA und die NATO wussten sehr genau, dass die Sowjetunion eine Erweiterung der NATO nach Osten als Bedrohung empfinden würde. Aber was kümmert das schon die USA und die NATO? Sie sind ja schließlich da, um ihre Weltherrschaft auszubauen!