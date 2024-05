Den Transhumanismus zurück auf den Teppich holen, Teil 3: Militärische Operationen in ziviler Verkleidung, Bio-Nano-Governance und Nutzungsbedingungen für den Menschen 2.0

Zusammenfassung

Da der Staat an der Kapitalakkumulation beteiligt sein muss, um seine Aktivitäten zu legitimieren, und da der Mensch in den Augen des Staates eine Schlüsselressource ist, muss der Staat daher an Aktivitäten beteiligt sein, die diese Ressourcen verwalten, kontrollieren und ihre Effizienz steigern, während er gleichzeitig die Ausbreitung der Wirtschaft fördert. Wie wir in den Teilen 1 und 2 dargelegt haben, zeigt die Geschichte, wie die transhumanistische Bewegung durch Regierungs- und Unternehmensaktivitäten in Übereinstimmung mit Prognosen und Szenarienplanungen des Militärgeheimdienstes auf höchster Ebene in der Gesellschaft Fuß gefasst hat und wie das globale Programm als die einzige rationale Antwort auf die zunehmend überalterten Menschen angesehen und verstanden werden kann, die, abgesehen von der Gabe von Hightech-Bio-/Nano-Gehirnchip-Upgrades, nicht mit den Maschinen konkurrieren können. Diese Art von Gefühlen, so falsch sie auch sein mögen, spiegeln sich in der Sprachausgabe wider, die das Zentrum unseres Denkens darstellt. In Teil 3 werden daher Aspekte der Kognitionswissenschaft vorgestellt, um genauer zu untersuchen, wie Machtzentren den Menschen und seine Umwelt als Behälter begreifen, die von Behörden verwaltet und kontrolliert werden müssen, und wie sich diese Vorstellungen in der Sprache, in der Politik und in der Praxis niederschlagen. Wir argumentieren, dass hinter den Kulissen der Regierung, der Wahlpolitik und der fabrizierten globalen Krisen transhumanistische Schlachtpläne in der Politik und in der Regierungsführung konsequent umgesetzt werden, so dass „demokratische Prozesse“ kaum mehr als eine zivile Tarnung für militärische Operationen darstellen.

Einführung

Wie wir in Teil 2 erörtert haben, erzählen offizielle Dokumente die Geschichte einer anhaltenden, gut finanzierten und heimlichen Militär- und Geheimdienstkampagne, die darauf abzielt, den Menschen von einer natürlichen biologischen Lebensform, die unveräußerliche Rechte, Handlungsfähigkeit und Souveränität besitzt, in ein synthetisch verändertes Wesen zu verwandeln, dessen Körper und Psyche von den neuesten technologischen „Verbesserungen“ durchdrungen sind. Es werden also clevere Neologismen benötigt, um die imaginierten ontologischen Zustände zu repräsentieren, die für die menschliche Erfahrung neu sind, um diese neuen Formen der Existenz in den Ohren und Herzen der unterwürfigen Massen akzeptabel zu machen. Das Projekt wirft die Frage auf: Werden wir wirklich in völlig neue soziale Kategorien eingeteilt, wie in den „Proteus“-Papieren beschrieben?

Eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, besteht darin, genauer zu untersuchen, wie die Sprache zur Legitimierung von Praktiken der Neudefinition des Menschen und der Umgestaltung sowohl biologischer als auch sozialer Systeme eingesetzt wird. Da die Sprache im Zentrum der menschlichen Begriffsbildung steht[1], stellt sie einen Schlüsselbereich dar, um zu verstehen, wie sie das gängige Denken darüber widerspiegelt, wie und warum bestimmte Maßnahmen in der realen Welt ergriffen werden – wie und warum zum Beispiel solch absurde sozialpolitische Maßnahmen ausgearbeitet werden und welches Ziel damit letztlich verfolgt wird.

In vielen Ländern spiegelt die offizielle Sprachpolitik heute direkt das Denken der Machthaber wider, die die Frau als etwas anderes begreifen als das, was sie seit Jahrtausenden ist – der Kern der menschlichen Reproduktion. Das Patriarchat, wie es heute gemeinhin genannt wird, drängt der Bevölkerung die Politik auf, das Weibliche in seine Bestandteile aufzuteilen, um es zu erobern, zu kommerzialisieren[2] und zu finanzieren[3], und musste clevere neue Namen erfinden, um das übergeordnete soziale Programm der Trennung der natürlichen Frau von ihren immensen weiblichen Kräften wirksam zu tarnen. Wenn der Mensch transhuman werden soll, müssen diese angeborenen Kräfte der (Re-)Produktion unterworfen werden, um einer Welt Platz zu machen, in der, wie es in einer „Proteus“-Monographie aus dem Jahr 2008 heißt

… Sex nicht mehr die einzige generative Kraft [ist]; diese Ehre wird von den Technologien geteilt werden, die die Singularität schaffen. Die wahren unsichtbaren Mächte sind nicht höhere Mächte an sich, sondern die Quelle der Gaben der ESIs und die vernetzten Verbindungen, die sie mit dieser Quelle verbinden.[4]

Um den sozialen und wirtschaftlichen Weg zu neuen künstlichen Erzeugungskräften zu ebnen, werden jetzt neue künstliche sprachliche Kategorien (z. B. Uterus-Haber)[5] für die Umstrukturierung der Frau in unseren Köpfen geschaffen. Das Konzept der Frau, das seit Jahrtausenden im Zentrum verschiedener Formen sozialer und kultureller Macht steht, wird ausradiert. An seine Stelle tritt die Form einer zweideutigen geschlechtslosen Anderen, die ihres weiblichen Charismas, ihrer Vernunft, ihrer Emotionen und ihrer Anziehungskraft sowie ihrer zusätzlichen Reproduktionskräfte völlig beraubt ist – der eigentliche Kern des lange Zeit unlösbaren Problems für die Eliten, die an der Umgestaltung der sozialen Welt arbeiten. Um die verderbliche Logik dieses offiziellen Angriffs von oben auf den Körper und den rationalen Verstand zu erklären, bedarf es einer Pathologie, die die Art des depravierten Denkens, das heute die ganze Welt durchdringt, bis zu ihren Wurzeln zurückverfolgen kann.

Bei der Beurteilung der behaupteten Notwendigkeit, die menschliche Frau in diese neuen sozialen und biologischen Formen umzugestalten, stützen wir uns auf die Arbeit von George Lakoff und sein klassisches Argument, das seinerzeit die laufende Forschung in der Kognitionswissenschaft unterstützte[6]. In „Women, Fire and Dangerous Things“ (1985) führt Lakoff einen faszinierenden Aspekt der menschlichen Fähigkeit aus, die Fülle von Sinnesdaten zu verarbeiten, denen wir in jedem Augenblick unseres Lebens begegnen, und wie wir auf diese Weise konzeptualisieren, was diese Daten bedeuten und wie wir die komplexe soziale Welt erkennen und navigieren, darin überleben und gedeihen können.

„Kategorisierung“, so Lakoff, „geschieht automatisch und unbewusst, und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann nur in problematischen Fällen“, etwa wenn Politiker versuchen, Politiken zu rationalisieren und zu legitimieren, die darauf abzielen, Menschen ihrer natürlichen Rechte und Fähigkeiten, ihr Leben zu reproduzieren, zu berauben. Menschen schaffen mentale Klassifizierungen für die Dinge, die wir entdecken und wahrnehmen, und so spiegeln unsere Worte selbst die Kategorien wider, in die wir Dinge und Konzepte einordnen. Bei der sozialen Konditionierung radikaler neuer Überzeugungen und Verhaltensweisen für eine neue entmenschlichte Wirtschaftsordnung besteht der Trick darin, Normen und Konzepte so gründlich umzugestalten, dass nur eine neue synthetische Form des Denkens und Sprechens folgt und weithin erkennbar und akzeptabel wird – der Standardjargon ist unanfechtbar.

Theoretisierung der Kategorie „Transhugendermensch“

Warum durften über Jahrtausende hinweg nur Männer in bestimmten Sportarten antreten und Frauen in anderen? Unsere Vorfahren erkannten mit Hilfe der Vernunft und der Grundsätze der Fairness die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern – Frau/Mann – an. Vor allem eine Theorie hat Forschern geholfen, sich mit den komplexen mentalen Prozessen der Bildung von Schlussfolgerungen des gesunden Menschenverstands aus extrapolierten Sinnesdaten auseinander zu setzen. Die Prototypentheorie beschreibt die Art des Denkens, die unsere Entscheidungen darüber beeinflusst, wie wir die Vielzahl der uns begegnenden Naturphänomene kategorisieren.

Die verschiedenen Taxonomien in den Wissenschaften sind beispielsweise das Ergebnis der menschlichen Wahrnehmung von Objekten und Verhaltensweisen – wie etwa der Fortpflanzung – und unserer Tendenz, diese Phänomene zu betrachten und zu kategorisieren. Theoretiker wie Brent Berlin, Paul Kay[7], Eleanor Rosch, Barbara Lloyd[8], Eugene Hunn[9,] Carolyn Mervis[10], Barbara Tversky[11] und andere haben eine wichtige Ebene der menschlichen Interaktion mit der äußeren Umgebung und deren Erkennung beschrieben, die in der Gestaltwahrnehmung, den mentalen Bildern und den motorischen Bewegungen liegt. Auf dieser Wahrnehmungsebene funktionieren wir am effektivsten im Umgang mit Diskontinuitäten in unserer Umgebung. So ist es zum Beispiel leicht zu erkennen, wann ein Mann ausreichend ausgerüstet ist, um gegen einen anderen im Octagon fair zu kämpfen.

In den vergangenen Jahrtausenden fiel es den Menschen nicht schwer, Muster und Diskontinuitäten in den verschiedenen Stärken und Schwächen beider Geschlechter zu erkennen, und so trug diese grundlegende Erkenntnis dazu bei, den Boden für die Rollen zu bereiten, die der Mensch auf natürliche Weise in zivilisierten Gemeinschaften, Kulturen, Gesellschaften und Landschaften einnahm. Wir können im Allgemeinen äußerliche Unterschiede zwischen ethnischen Kategorien erkennen, aber eine Ebene tiefer in der Wahrnehmungsschärfe ist es wesentlich komplexer. Der Unterschied zwischen jemandem, der in Seoul geboren und aufgewachsen ist, und jemandem, der in Jeju geboren und aufgewachsen ist, ist auf den ersten Blick nicht so leicht zu erkennen.

Die Theorie besagt, dass unsere grundlegende Gestaltwahrnehmung nicht darauf eingestellt ist, solche wichtigen Unterschiede auf niedrigeren Ebenen leicht zu erkennen. Dies ergibt Sinn, wenn wir den Ursprung und die Entwicklung der wissenschaftlichen Methode selbst als systematische Anstrengung betrachten, klar zu erkennen, was der Beobachtung zugänglich ist. Offensichtliche Diskontinuitäten in ansonsten vorhersehbaren Verhaltensmustern lösen tiefere Ebenen der wissenschaftlichen Untersuchung aus (wenn die Wissenschaft nicht durch das Versprechen von Gunst oder materiellem Gewinn korrumpiert und erstickt wurde). Lakoff argumentiert, dass Studien zur Kategorisierung auf der grundlegenden Ebene darauf hindeuten, dass die menschliche Erfahrung selbst auf dieser Ebene vorkonzeptionell strukturiert ist. Das ist der Grund, warum wir Diskontinuitäten und Diskontinuitätsmuster auf der Basisebene so leicht erkennen können, aber mehr Zeit, sorgfältige Beobachtung und Studium – mit besseren Werkzeugen und Labortechniken – benötigen, um komplexere Muster und Diskontinuitäten auf der unteren Ebene auch nur ansatzweise zu erkennen.

Das bloße Auge allein wäre für den Epidemiologen nutzlos, der sich mit den offensichtlichen kausalen Zusammenhängen zwischen den injizierbaren Gentherapien von Covid-19 und dem schockierenden rapiden Rückgang der weltweiten Fruchtbarkeitsraten auseinandersetzt.[12] Tatsächlich bleibt die neue injizierbare mRNA-Technologie – dank des dominanten Mediensystems – weitgehend in der mentalen Grundkategorie für „Impfstoff“ verankert, und zwar genau wegen der jahrzehntelangen Hintergrundkonditionierung in der Kultur und des aggressiven Marketings, das das öffentliche Bewusstsein lenkt und die Technologie mit all den positiven Zeichen und Symbolen verschmilzt, die für die sterile Arbeit stehen, die wir uns bei klinischen Impfungen vorstellen und erwarten. In ähnlicher Weise hat sich das bloße Auge als zunehmend unfähig erwiesen, dem Beobachter zu helfen, die Unterschiede zu erkennen, die seit Jahrtausenden Männer und Frauen in einer Kultur unterschieden, die heute von der systematischen Top-down-Operation beherrscht wird, die beide mit der „geschlechtergerechten Pflege“ verschmilzt und damit auslöscht.[13]

Denken Sie auch an die Schwierigkeiten, die Anzeichen anderer ernsthafter Erkrankungen, die sich hinter gewöhnlichen Symptomen wie Verdauungsstörungen verbergen, richtig zu beurteilen. Offensichtliche Anzeichen einer Dyspepsie, die fortbestehen und sich einer Behandlung widersetzen, können in Wirklichkeit einen Krebsbefall der Bauchspeicheldrüse verschleiern. Eine gründlichere Untersuchung der Ursache der anhaltenden Symptome mit Hilfe eines MRT bringt den Arzt näher an das Verständnis der Schwere des Zustands des Patienten. Darüber hinaus enthalten andere verwandte Kriegskonzepte, in die die grundlegende Begriffskategorie eingeordnet wird, eher Bilder, die für konventionelle Waffen typisch sind: Bomben, Kugeln, Bajonette, Raketen und Düsenjäger, um nur einige zu nennen. Die Waffen eines Krieges, der auf einem Schlachtfeld ausgetragen wird, enthalten all die konventionellen Zeichen, die wir uns vorstellen, wenn Kriegskämpfer gegen einen feindlichen Angreifer kämpfen. Die Tarnkappenwaffen eines transhumanistischen Krieges gegen die Menschheit sind jedoch kaum konventionell und daher ohne entsprechende Laborinstrumente und -techniken äußerst schwer zu erkennen.

Kategorien für Herdenhaltung und Keulung

Wer hat in einer Welt, in der der Wert von Körpern, Gehirnen und Blutströmen ständig gegen die Anforderungen des freien Marktes und die „Finanzialisierung von allem“[14] abgewogen wird, noch die Zeit für solche Aktivitäten wie tiefergehende unabhängige Studien? Die Aufmerksamkeit der gelegentlichen Konsumenten von „Corporate News“, die von den Stimmen in den Echokammern des Mainstreams, die ihre Vorurteile bestätigen, gefangen genommen werden, ist bereits überlastet. Um beispielsweise die entscheidenden Unterschiede zwischen der Bildung von Salzkristallen in Blutproben und der offensichtlichen Selbstorganisation von Nanostrukturen, die elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind, zu erkennen, sind Studien, Kenntnisse über Nanomaterialien, innerkörperliche Netzwerke, die Pläne der Transhumanisten und ein historischer Kontext erforderlich, der weit über das hinausgeht, was die Konzernmedien bieten.

Um diese Unterschiede zu erkennen, ist eine gewisse Kenntnis der größeren Geschichte darüber erforderlich, wie Macht- und Autoritätsorgane sich Freiheiten gegenüber Mitgliedern der „menschlichen Herde“[15] genommen und Frauen – und Männer – heimlich verschiedenen biotechnologischen Injektionen, chemischen Verfälschungen und genetischen Manipulationen ausgesetzt haben. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum der gegenwärtige Krieg gegen Frauen und seine raffinierten Waffen nicht so leicht zu erkennen sind. Erschwert wird das allgemeine Bemühen, diesen Krieg zu erkennen, durch diejenigen, die sich in einem Zustand emotionaler Erregung befinden und sich weniger auf die tiefer liegenden Muster der Diskontinuität konzentrieren können. Außerdem haben sie wahrscheinlich noch nicht die grundlegenden Kategorien für solche neuartigen Formen der Kriegsführung aus ihren Wahrnehmungen heraus gebildet.

Seit dem Aufkommen des Covid-19-Narrativs sind die staatlich geförderten Kampagnen der Angst, des Abscheus und der Entmenschlichung, die auf der ganzen Welt durchgeführt werden, ein wesentlicher Bestandteil der Koordinierung von Programmen zur erfolgreichen kulturellen Konditionierung. Viele Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft, die durch die Praktiken des Social Engineering verängstigt und ständig beunruhigt sind, sehen sich nun eher als synthetische Objekte, die jederzeit modifiziert werden können, denn als natürliche Subjekte, die Handlungsfähigkeit und Souveränität besitzen. Die Wahrung der persönlichen körperlichen Unversehrtheit bedeutet für sie daher wenig. Sogar viele Feministinnen – die lange Zeit für das Recht der Frau eintraten, selbst zu entscheiden, was in ihren Körper kommt – haben die Kontrolle über ihre körperliche Integrität und Autonomie an diejenigen abgegeben, die auf Vorschriften und „Upgrades“ drängen[16]. Vielleicht ist dieses Maß an Duldung in der heutigen Zeit nicht so überraschend.

In seinem Buch „The Body in the Mind“ liefert Mark Johnson ein überzeugendes Argument für die Verkörperung bestimmter kinästhetischer Bildschemata[17]. Er argumentiert, dass unsere Erfahrungen auf tiefgreifende Weise strukturiert sind, und zwar vor und unabhängig von unseren mentalen Prozessen der Begriffsbildung. Johnson argumentiert, dass Bildschemata selbst durch bestimmte wiederkehrende Muster von Körpererfahrungen konstruiert werden. Diese bestehenden Konzepte, so stellt er fest, können unseren Wahrnehmungen eine weitere Strukturierung dessen, was wir erleben, aufzwingen, aber die grundlegenden Erfahrungsstrukturen sind unabhängig von einer solchen Auferlegung von Konzepten vorhanden. Dies mag verwirrend erscheinen oder kaum unserer Aufmerksamkeit wert sein, aber wenn wir die Sprache selbst betrachten, können wir sehen, in welchem Ausmaß die Vor-Konzeptualisierung stillschweigend in die verbale Produktion einfließt.

Ein Beispiel von vielen, die Johnson anführt, ist das Containerschema. Wir stellen uns Container so vor, dass sie Grenzen mit Außen- und Innenbereichen haben. Wir gehen mit Containern um, tun Dinge hinein und werfen sie wieder hinaus. Container können auch Details ihres Inhalts vor der Außenwelt verbergen, so dass das Geheimnis, was sich in ihnen befinden könnte, Angst oder Verwirrung auslösen kann. Man bedenke, wie in den letzten vier Jahren (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels) ganz gewöhnliche Körperfunktionen in unseren Köpfen umgestaltet wurden – das zufällige Husten oder Niesen wurde in eine Art biologische Waffe verwandelt, vor der wir uns fürchten. Das begriffliche Bild eines Behälters ist die grundlegendste Unterscheidung zwischen unserer Wahrnehmung dessen, was drin ist – und dem, was draußen ist. Wenn wir unseren Körper als Behälter verstehen, ist leicht zu erkennen, wie wir die Verarbeitung aller Arten von Chemikalien, Nahrungsmitteln, Dämpfen und Flüssigkeiten und sogar Ideen über uns selbst in der größeren Welt immer als einen geschlossenen Behälter begreifen. In diesem Behälter nehmen wir auf, verdauen, verarbeiten, scheiden aus, atmen aus, stoßen aus, werfen aus und geben ab. Völlig natürliche Praktiken, die jetzt als schädlich für die „Nachhaltigkeit“ des Behälters selbst angepriesen werden.

Wie Johnson hervorhebt, verblasst unser Verständnis des eigenen Körpers als Behälter im Vergleich zu all den anderen täglichen Erfahrungen, die wir stillschweigend kennen und mit denen wir uns in Bezug auf den Behälter beschäftigen. Was folgt, sind zahlreiche implizit verstandene In-Out-Orientierungen, die in routinemäßigen Zuständen der Erregung des Bewusstseins und der Reproduktion auftreten – jenem unglaublichen natürlichen Prozess, der unter die Kontrolle der in die Revolution investierten transnationalen Giganten[18] kommen muss.

Inwieweit können wir die Praktiken der Privatisierung und der Investitionen in die Erde als einen geschlossenen Container verstehen, der vor der Bedrohung durch natürliche Lebensformen geschützt werden muss, die weitere unerwünschte künftige Kohlenstoff-Fußabdrücke erzeugen und hervorbringen? Den Giganten, die sich selbst rechtfertigen und verpflichtet fühlen, die „Herde“ in mentale Räume des Gehorsams gegenüber den Anforderungen einer neuen Ordnung zu stoßen, zu „nudgen“, zu stechen, zu injizieren und zu treiben, sollte die Sprache etwas Tiefgründiges über die Denkweise der Eigentümer offenbaren.

Die Erde als geschlossener Behälter, dessen Inhalt kontrolliert werden muss

Was genau ist der Grund für die heutigen Behauptungen, dass die Erde überbevölkert sei und die Bevölkerung reduziert werden müsse? Die meisten berufen sich auf Thomas Malthus, den Ökonomen und Geistlichen aus dem 18. Jahrhundert, der sich zu der Aussage hinreißen ließ: „Die Kraft der Bevölkerung ist unendlich größer als die Kraft der Erde, den Lebensunterhalt für den Menschen zu produzieren.“[19] Andere plappern einfach eine zeitgenössische Rekonstruktion der Malthus-Behauptung nach, die von den Konzernmedien verbreitet wird. Natürlich stellte Malthus diese Behauptung in den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts auf, als die Erdbevölkerung in der Tat ungefähr so groß war wie die heutige indische Bevölkerung[20]. Seit ihrer Wiederbelebung durch den „Club of Rome“ im Jahr 1968 haben Eugeniker[21] in aller Welt die Behauptung aufgestellt (genug, um ein ganzes Buch zu füllen), dass jemand etwas gegen die ständig steigende Bevölkerungszahl unternehmen müsse. In „Grenzen des Wachstums“ (1972) dramatisiert Generalsekretär U Thant in seinem Vorwort die dringende Notwendigkeit, die Geburtenrate zu senken:

„…, die Mitglieder der Vereinten Nationen haben vielleicht noch zehn Jahre Zeit, um ihre alten Streitigkeiten zu überwinden und eine globale Partnerschaft zu gründen, um das Wettrüsten einzudämmen, die menschliche Umwelt zu verbessern, die Bevölkerungsexplosion zu entschärfen [ein Augenzwinkern und eine Anspielung auf Paul Erhlichs hyperbolische „Bevölkerungsbombe„?], …. Wenn eine solche globale Partnerschaft nicht innerhalb des nächsten Jahrzehnts geschmiedet wird, dann befürchte ich sehr, dass die von mir genannten Probleme ein so erschütterndes Ausmaß erreicht haben werden, dass wir sie nicht mehr in den Griff bekommen.“[22]

Natürlich sind seit dem Erscheinen von „Grenzen des Wachstums“ die 1980er Jahre gekommen und gegangen, und die einzige signifikante Veränderung – abgesehen von den ständig erneuerten apokalyptischen Warnungen, die jedes Jahrzehnt herausgegeben werden – lag in der Hauptaussage: Weg von der kommenden Eiszeit und hin zur globalen Erwärmung. Heute fahren andere Figuren wie Sadhguru, die religiöse Inspiration des WEF, einfach fort, das eugenische Mantra vorzutragen: „Alle religiösen Gruppen sind gegen mich, weil ich über die Bevölkerung spreche: Sie wollen mehr Seelen auf dem Planeten, ich will weniger“.

Diesen Bestrebungen liegt die Überzeugung zugrunde, dass drastische Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Macht der Frauen zu regulieren, in ihren Gebärmüttern neue Lebensformen heranzuziehen, die nur zu diesen ständig steigenden Zahlen beitragen werden. Schließlich weiß jeder, dass Babys Nahrung brauchen, und ein schreiendes Kind mit leerem Magen ist eine ständige Erinnerung daran, dass die Frau und der Spender des Samens (der Mann) sich mit der rohen Gewalt der Ökonomie der Aufzucht von Nachkommen abfinden müssen.

Daher dient die Propagandakampagne zur Förderung neofeudaler wirtschaftlicher Arrangements („Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein„) gleichzeitig dazu, Männern und Frauen Angst einzujagen, sich auf ihr natürliches Geburtsrecht zur Fortpflanzung einzulassen und zu investieren. Wenn Frauen („Körper mit Vaginas“[23]) das eigentliche Zentrum der Bevölkerung und der kulturellen (Re-)Produktion sind, müssen ihre Eizellen der eugenischen Logik zufolge letztlich unter die Kontrolle des Staates kommen, der sich stets um die Zuteilung von Ressourcen und die heimische Produktion kümmert – ein Diktat der Kommandowirtschaft des nationalsozialistischen Deutschlands, als „dein Körper nicht dein eigener war [und] er der nationalen Gemeinschaft gehörte, [da] Fortpflanzungspolitik eine Angelegenheit des Staates war“.[24] Dies gilt insbesondere für die so genannten Interessengruppen, die geistig und finanziell in die „vierte industrielle Revolution“ investiert sind und sich darüber aufregen, wer letztendlich die Kontrolle über ihre Investitionen und all die anderen natürlichen Ressourcen erlangen könnte, von denen sie glauben, dass sie ihnen rechtmäßig gehören.

Cyborg-Gesellschaften: Transhumanistische Entwürfe zur Governance

Mit einem schärferen Blick auf solche zeitgenössischen sozialtechnischen Bemühungen, zu verschleiern, zu entwürdigen und zu ersetzen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, erscheinen die „Proteus“-Visionen für posthumane Gesellschaften, die in Teil 2 beschrieben werden, weniger fern. In Übereinstimmung mit den „Proteus“-Projektionen verläuft die sprachliche Mechanisierung der zutiefst beeindruckenden Leistung der Biologie – der Geburt und der Erschaffung von Leben – parallel zu den Arbeiten des akademischen Transhumanismus, wonach Menschen moralisch und rechtlich nicht von ihren nicht-menschlichen Gegenstücken zu unterscheiden sind. Akademische Konzepte wie die „posthumane Würde“[25, 26] und Argumente gegen die Menschenrechte als eigenständige Kategorie[27] dienen dazu, den Menschen auf denselben Status zu bringen wie technologische Produkte oder transhumanistische Waren, die im Diskurs der Bioethik geschmückt werden. Im Einklang mit der langen korpokratischen Tradition, technologische Grenzen zu überschreiten und technologisch veraltete Produkte aufzurüsten, ist es daher ein logischer nächster Schritt, beliebige Wesen, die zufällig menschlich sind, in Proteus-„Freaks“ zu verwandeln.

Wenn man die Prognosen von „Proteus“ für die „Menschheit 2.0“ abtun will, muss man ein umfangreiches Dossier offizieller Dokumente ignorieren, in denen das Thema der Vermarktung, Unterwerfung und schließlich der Abschaffung eines zunehmend veralteten (menschlichen) Produkts offenkundig ist. Der bahnbrechende, vom Verteidigungsministerium unterstützte NBIC-„Zukunfts“-Bericht [28] zur Jahrtausendwende machte beispielsweise ebenso wie die „Proteus“-Monografie von 2008[29] deutlich, dass transhumanistische „Verbesserungen“ nicht nur für das Militärpersonal gedacht waren.

Während die „Proteus“-Monographie darauf hinwies, dass „die ersten Wellen von ESIs“ (auch Cyborgs genannt) wahrscheinlich aus militärischen Forschungslabors hervorgehen würden[30], sah das frühere, übergreifende NBIC-Projekt immer eine breitere gesellschaftliche Bio-Nano-Info-Cogno-Zukunft vor, mit dem Potenzial, „unsere Spezies zu verändern“[31]. Es ist kaum verwunderlich, warum die dominanten Mythenmacher in Hollywood in den letzten Jahren eine Flut von Superhelden-Transhumanen produzierten, die aus geheimen militärisch-industriellen Forschungslabors hervorgehen.

Als Teil des evolutionären Weges zu einer veränderten Spezies und Gesellschaft ging das NBIC-Projekt davon aus, dass elektronische Geräte bis 2020 so weit fortgeschritten sein würden, dass die Zivilbevölkerung eine „signifikante Verschiebung der Trennlinie zwischen dem, was natürlich ist, und dem, was von Menschenhand gemacht wurde“ erleben würde[32]. Diese grundlegende Verschiebung der Wahrnehmung des Natürlichen und des Synthetischen sollte wiederum den gesellschaftlichen Weg zur Verschmelzung von Mensch und Maschine erleichtern.

Letztlich dienten die Mensch-Maschine-Hybride der Zukunft in den offiziellen Dokumenten des NBIC und in der Folgezeit nicht nur der nationalen Sicherheit, sondern auch kommerziellen Interessen (die als „wirtschaftlicher Wohlstand“, „Reichtum“, „Wettbewerbsfähigkeit“, „E-Business“, „Produktivität der Nation“, „Arbeitseffizienz“, „Unterhaltungsindustrie“, „Tourismusindustrie“, „neue Produkte und Dienstleistungen“ usw. beschrieben wurden) sowie der Medizin- und IT-Industrie und einem als unhinterfragbar empfundenen Zwang für die Nationen, „technologische Überlegenheit“ zu erreichen[33].

Dementsprechend sahen das NBIC-Projekt und eine Fülle nachfolgender militärischer Geheimdienstberichte über staatliche, kommerzielle, medizinische und bildungspolitische Wege für den normalen Bürger die gleichen transhumanistischen „Verbesserungen“ vor, die auch für Soldaten vorgesehen waren. Dazu gehören Gentechnik, Gehirnimplantate, Schnittstellen zwischen Gehirn und Maschine sowie Gehirn und Gehirn, künstliches Gewebe, synthetische Organe und Zellen, Nanoimplantate und Bio-Nano-Elektronik/Molekularelektronik. Sie alle ermöglichen virtuelle Umgebungen, die mit Hilfe der Bio-Nanotechnologie „die biologischen Grenzen der menschlichen Sinne überwinden und eine neue Beziehung des Menschen zur physischen Umwelt schaffen“[34].

Wie weiter unten gezeigt wird, finden sich in den Berichten des militärischen Geheimdienstes zahlreiche ausdrückliche Verweise auf zivile Cyborg-Szenarien, die mit den Projektionen von „Proteus“ übereinstimmen und die gleichzeitig mit Empfehlungen für Politik und Verwaltung gespickt sind, um die strategischen Visionen in die Realität umzusetzen. In diesen Berichten tauchen eine Reihe von Schlüsselthemen auf: Es wird erwartet, dass Menschen in der sozialen Hierarchie nach unten fallen werden; Injektionen sind eine Methode, um Menschen technologisch umzuwandeln; bestimmte transhumanistische Eingriffe werden voraussichtlich obligatorisch werden; Regierungen sollten die gesellschaftsweiten Bemühungen um die menschliche Augmentation anführen, und Regierungen und der private Sektor werden bei dem ganzen Unterfangen zusammenarbeiten und mit „nationaler Sicherheit“ und „wirtschaftlichem Wohlstand“ Seite an Seite voranschreiten.

In „Human Augmentation: The Dawn of a New Paradigm“ (2021) schreibt das britische Verteidigungsministerium beispielsweise, dass die menschliche Augmentation, die „die Person als Plattform … eine menschliche Plattform … begreift, in der gesamten Gesellschaft und im Verteidigungsbereich relevant ist … Designer-Babys“, so heißt es, könnten „in den nächsten 30 Jahren wahrscheinlich sein“.[35]

In gesellschaftlicher Hinsicht sieht das Dokument des Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2021 ebenso wie die „Proteus“-Monographie von 2008 das Entstehen sozialer Klassen vor, die nach ihrem „Enhancement“-Status geschichtet sind. Es besagt Folgendes:

Die menschliche Augmentierung wird wahrscheinlich die Ungleichheit verschärfen und könnte zu gesellschaftlichen Spannungen führen. Es ist davon auszugehen, dass die Wohlhabenden zu den ersten Anwendern der menschlichen Augmentierung gehören werden, und sie könnten ihre erworbenen überlegenen Fähigkeiten nutzen, um ihren Status zu festigen. Mit der Zeit könnte dies zu einer elitären Oberschicht führen, die sich genetisch vom Rest der Menschheit unterscheidet und eine nicht augmentierte Unterschicht zurücklässt, die relativ gesehen so benachteiligt ist wie die Analphabeten in den heutigen Gesellschaften“. Diejenigen, die die technologische Veränderungen ablehnen, könnten darüber hinaus „an den Rand gedrängt oder sogar verfolgt werden“[36].

Nichtsdestotrotz argumentiert der Bericht des Verteidigungsministeriums, dass „es eine moralische Verpflichtung geben kann, Menschen zu augmentieren“, und zwar aus bestimmten Gründen, etwa im Namen des „Wohlbefindens“ oder zum Schutz vor „neuartigen Bedrohungen“. (Siehe Teil 1 zur Erörterung des euphemistischen sprachlichen Hütchenspiels mit beschönigenden Begriffen wie „Wohlergehen“ oder „Schutz“, hinter denen sich fragwürdige transhumanistische Bestrebungen verbergen können). In Bezug auf „neuartige Bedrohungen“ fügt das Dokument hinzu: „Man könnte argumentieren, dass Behandlungen mit neuartigen Impfverfahren … Beispiele für die bereits in der Pipeline befindliche Augmentierung des Menschen sind“. In Anbetracht des Datums (2021) fragen wir uns, ob sich das Verteidigungsministerium auf „neuartige Bedrohungen“ wie Covid-19 und „neuartige Impfverfahren“ wie die Bio-Nano-„Impfstoffe“ von Covid-19 bezieht, die angeblich entwickelt wurden, um das menschliche Genom und Immunsystem mit Hilfe synthetischer RNA synthetisch zu „verbessern“ (sprich zu verfälschen). In dem Dokument heißt es weiter: „Die Zukunft der menschlichen Augmentation sollte jedoch nicht von Ethikern oder der öffentlichen Meinung entschieden werden … vielmehr müssen die Regierungen eine klare politische Position entwickeln, die den Einsatz der menschlichen Augmentation maximiert“[37].

Das haben die Regierungen im Jahr 2021 auch getan. Klare politische Positionen zu „Impfstoff“-Aufträgen maximierten die Verwendung von genbasierten Injektionen zur „Verstärkung“ der menschlichen Immunität. Auf Anraten des Verteidigungsministeriums wurden die öffentliche Meinung und die ethische Sorgfaltspflicht außer Acht gelassen – mit katastrophalen Folgen[38]. Dies bestätigt, dass die Demokratie heute eine bloße Hülle ist, ein Kunstgriff, um die Bevölkerung abzulenken und zu täuschen, während die wirkliche Macht bei der Exekutive liegt, die eine auf der Grundlage militärischer Geheimdienstinformationen formulierte Politik umsetzt.

Nachdem wir bereits erlebt haben, wie Regierungen unter der Schirmherrschaft von Covid-19 und unter Anleitung der WHO den Einsatz injizierbarer Bio-Nano-Technologie maximiert haben, vermuten wir, dass die WHO mit ihrer bevorstehenden Autorität über die Nationalstaaten [39, 40, 41, 42, 43, 44], wie von „Proteus“[45] prognostiziert, und ihrer damit verbundenen globalen Macht, einseitig Notstandsregelungen, einschließlich Bio-Nano-„Gesundheits“-Anforderungen, aufzuerlegen, in der Lage sein könnte, als führende Quelle für eine Politik aufzutreten, die „den Einsatz der menschlichen Augmentation maximiert“. Wir werden dieses Thema in Teil 4 erneut aufgreifen.

Auf dem Weg der „Augmentation“ schreiben die US Army DEVCOM und ihre Mitautoren in „Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD“ (2019):

Die Einführung augmentierter Menschen in die allgemeine Bevölkerung … wird sich in den Jahren nach 2050 beschleunigen und zu Ungleichgewichten, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in den bestehenden rechtlichen, sicherheitstechnischen und ethischen Rahmenbedingungen führen. Jede dieser Technologien wird den Endnutzern angeblich ein gewisses Maß an Leistungsverbesserung bieten, wodurch sich die Leistungskluft zwischen erweiterten und nicht erweiterten Einzelpersonen und Teams vergrößern wird.

Der Bericht empfiehlt, solche Technologien durch einen „gesamtstaatlichen“ Ansatz zu unterstützen und gleichzeitig negativen Erzählungen über sie entgegenzuwirken[46].

Wieder einmal rät ein militärisches Geheimdienstgremium Regierungen in angeblich demokratischen Ländern, ihrer Bevölkerung transhumanistische Technologien (d. h. Gen- und Bio-Nano-Technologien) aufzuzwingen. Wann und wie hat DEVCOM, ein wissenschaftlich-technischer Ableger der US-Armee, dessen Cyborg-Bericht 2019 vom Büro des dritthöchsten DoD-Beamten gesponsert wurde, diese Befugnis erhalten? Ist es relevant, dass seit 2020 der Einsatz von genbasierten Bio-Nano-Covid-Injektionen sowohl in den USA [47, 48] als auch in Australien[49], angeblich aus gesundheitlichen Gründen, von militärisch-intelligenten Stellen und nicht von Gesundheitseinrichtungen koordiniert wurde?

Das Militär und Covid-19-Injektionen

In den Vereinigten Staaten wurde die „Operation Warp Speed“ (OWS), das US-Projekt zur Entwicklung, Herstellung und Verteilung von 300 Millionen Dosen eines „Coronavirus-Impfstoffs“ bis Januar 2021, von Präsident Trump bei seiner Vorstellung am 16. Mai 2020 mit dem Manhattan-Projekt verglichen – eine klare Anspielung auf streng geheime Militärtechnologie[50].

OWS wurde nicht von Wissenschaftlern und Gesundheitsexperten, sondern vom Militär geleitet. Aus einem Organigramm geht hervor, dass 61 der 90 Führungspositionen im OWS von Beamten des Verteidigungsministeriums besetzt waren, darunter vier Generäle[51]. Die Rolle des Militärs bestand nicht nur darin, bei der Logistik zu helfen; vielmehr hatte das Verteidigungsministerium von Anfang an die „volle Kontrolle“ über das „Impfprogramm“, einschließlich „Entwicklung, Herstellung, klinische Versuche, Qualitätssicherung, Vertrieb und Verwaltung“. [52] Die Coronavirus-Koordinatorin im Weißen Haus war Deborah Birx, die mit ihren bunten Schals ein ziviles Erscheinungsbild abgab und in Medienberichten als nächste Leiterin des HHS, einer zivilen Behörde, angepriesen wurde;[53] Birx hat jedoch den Rang eines Obersts. Die Einführung des „Covid-19-Impfstoffs“ in den Vereinigten Staaten, wie auch in Europa und Australien, war von Anfang bis Ende eine getarnte Militäroperation[54, 55].

Im Rahmen der „Operation Warp Speed“ wurden die Aufträge heimlich über die Firma „Advanced Technology International“, die enge Verbindungen zur CIA unterhält,[56] an „Impfstoff“-Unternehmen vergeben, so dass die behördliche Aufsicht und die Transparenz, die durch die regulären staatlichen Auftragsvergabemechanismen gewährleistet werden, umgangen werden konnten.

In einer biopolitischen Ära, in der die Kontrolle direkt über den menschlichen Körper ausgeübt wird (Agamben, 1998)[57] – mit Bio-Nano-Technologien militärischer Qualität, die durch „‚trojanische Pferde‘, ‚zivile‘ Systeme’“[58] eingesetzt werden, und so genannten „Impfstoffen“, die in einem transhumanistischen Krieg gegen die Menschheit als transhumanistische Verabreichungsmechanismen dienen[59, 60] – bieten Injektionen die perfekte Waffe, um hinter die feindlichen Linien einzudringen.[61-66]

Militärische Operationen in ziviler Verkleidung?

Dokumente wie der DEVCOM-Bericht[67] zeigen, dass „Proteus“ nicht der einzige hochrangige militärische Geheimdienstakteur ist, der hochrangigen Entscheidungsträgern rät, sich auf Gesellschaften vorzubereiten, die entlang transhumanistischer Klassenlinien stratifiziert sind.

In ähnlicher Weise und im Einklang mit dem Konzept der obligatorischen „Verbesserung“ wurde 2009 ein Forschungsbericht des Air War College der US Air Force mit dem Titel „Cognition 2035: Surviving a Complex Environment through Unprecedented Intelligence“ [Überleben in einer komplexen Umwelt durch beispiellose Intelligenz, Anm. d. Übersetzers] davon die Rede, dass „Enhanced Human Intelligence“ in einigen Szenarien bis zum Jahr 2035 obligatorisch sein wird, zum Beispiel als Bedingung für eine Anstellung. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die kognitiven Technologien trotz ihrer potenziellen Fallstricke weiterverfolgt werden müssen“[68]. Aber warum? Ist „verbesserte menschliche Intelligenz“ überhaupt ein Thema?

Auf der Ebene der Forschungs- und Entwicklungspolitik versprach die DARPA-Direktorin 2013 in einer Erklärung vor dem Unterausschuss für neue Bedrohungen und Fähigkeiten des US-Senats, mit dem zivilen Sektor zusammenzuarbeiten, um Technologien wie synthetische Biologie, Gehirn-Computer-Schnittstellen und Robotik voranzutreiben. Sie fügte vorausschauend hinzu, dass die DARPA zu diesem Zeitpunkt daran arbeitete, „den Zeitplan“ für „neuartige Techniken zu beschleunigen, die es dem menschlichen Körper ermöglichen werden, seine eigenen Impfstoffe direkt herzustellen“. Eines der Ziele der DARPA für diese Impfstoffe, so die Direktorin vor dem Unterausschuss des Senats, sei es, „die traditionellen Herstellungsverfahren für Impfstoffe zu umgehen, die Monate dauern können“[69] – mit anderen Worten, die neuen „Impfstoffe“ schneller auf den Markt zu bringen. Eine solche Beschleunigung neuartiger Impfstofftechnologien wurde später in Form einer Zusammenarbeit zwischen Moderna und der DARPA bei der synthetischen mRNA-Plattform von 2020 verwirklicht, die mit „Warp-Geschwindigkeit“ eingeführt wurde.

Ebenso vorausschauend wurde im selben Jahr in einem Folgebericht von 2013 zum NBIC-Gründungsdokument von 2002, der sich diesmal auf die gesellschaftliche Einführung von Nano-Bio-Info-Cogno-Technologien konzentrierte, in Übereinstimmung mit dem Zeitplan der NASA für ein BioNANO-Zeitalter vorhergesagt, dass die „Konvergenz“ von Bio-Nano-Technologie und Gesellschaft ab 2020 „systemisch“ und durch einen „übergeordneten Zweck“ angetrieben sein würde. (70) (Ein übergeordneter Zweck, fragen wir uns, wie z. B. die Bekämpfung einer „neuartigen Bedrohung“, wie sie vom britischen Verteidigungsministerium in Form eines „neuartigen“ Virus festgestellt wurde, der eine „Verpflichtung“ zur Verwendung der neuartigen Autoimmunisierungstechnologie der DARPA schafft?)[71] Das Papier von 2013 wurde u. a. von der NASA und dem „Office of Naval Research“ gesponsert; zu den Mitwirkenden und Gutachtern gehörten der Mitbegründer von Moderna, Robert Langer, sowie Mitarbeiter von Johnson & Johnson, IBM, Hewlett Packard, Microsoft und der US-Army. Es trug den Titel „Convergence of knowledge, technology, and society (CKTS): Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies“ [Konvergenz von Wissen, Technologie und Gesellschaft (CKTS): Über die Konvergenz der Nano-Bio-Info-Kognitiv-Technologien hinaus, Anm. d. Übersetzers]. Der Bericht ging einen Schritt weiter als die Förderung der Konvergenz von Technologie und Biologie, die dem Transhumanismus zugrunde liegt, und befürwortete die Konvergenz von Technologie und Governance, die der Technokratie zugrunde liegt.

Zu diesem Zweck wird in dem Dokument ein „radikaler Paradigmenwechsel in den menschlichen Bestrebungen“ gefordert, um „den Fortschritt bei den grundlegenden NBIC-Technologien zu beschleunigen“. Das Dokument sprach sich für ein „neues Governance-Modell“ aus, das „öffentlich-private Partnerschaften“ und ein „globales Konvergenznetzwerk“ umfassen sollte.[72] Bis 2020 – mit dem „übergeordneten Ziel“ eines Krieges gegen einen Virus – schienen das Netzwerk öffentlich-privater Partnerschaften des WEF und sein Vorstoß zur „Konvergenz“ unserer physischen, digitalen und biologischen Identitäten (unter dem Begriff Vierte Industrielle Revolution) gut dazu zu passen. Das CKTS-Dokument von 2013 befürwortete auch die Nutzung künstlich erweiterter und vernetzter Gehirne (die es als „konvergente kognitive Technologien“ bezeichnete) für die künftige Entscheidungsfindung, insbesondere im Bereich der öffentlichen Gesundheit und „auf allen Ebenen der Gesellschaft“.[73] Im Folgenden wird die Realisierbarkeit solcher Vorschläge und ihre wahrscheinliche Absicht kritisch hinterfragt.

Im Jahr 2020, als öffentlich-private Partnerschaften, u. a. mit Moderna, Johnson & Johnson und Microsoft, die am CKTS-Bericht mitgewirkt haben, sich auf ihren militärischen, durch Lockdowns gesteuerten, auf Bio-Nano-Injektionen basierenden „Krieg auf höherer Ebene“ gegen ein Virus vorbereiteten, enthielt ein NASA-Langley-Bericht mit dem Titel „Disruptive Technologien und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft“ einen Abschnitt mit dem Titel „Zunehmender Cyborgismus“. Der Bericht stellte fest, dass „die Menschen die Menschheit 2.0 entwickeln“. Er erklärte, dass die Gesellschaft „in das virtuelle Zeitalter eintritt [das die NASA Langley, wie wir in Teil 1 beschrieben haben, für die Zeit nach 2020 angesetzt hatte], mit großen Veränderungen hin zu direkter Interaktion zwischen Gehirn und Maschine, der Verschmelzung von Mensch und Maschine, immersiver digitaler Realität, autonomer Robotik, Tele-Everything, einem globalen Sensornetz und einem gemeinsamen globalen Geist“. Der Bericht fügte fast beiläufig hinzu: „Die große existenzielle Frage wird dann lauten: ‚Wo bleibt der Mensch?’“[74].

Wer braucht schon „schwere“, „zarte“, „langsame“, Kohlenstoff emittierende, das Klima verändernde Menschen auf einem „überbevölkerten“ Planeten?

Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und Bio-Nanostrom

Etwa zwanzig Jahre bevor NASA Langley den Eintritt der Gesellschaft in das virtuelle Zeitalter im Jahr 2020 verkündete, zur Jahrtausendwende, als in dem vom Verteidigungsministerium unterstützten 424-seitigen NBIC-Bericht der Weg zur „Menschheit 2.0“ vorgezeichnet wurde, wurden Fortschritte bei Gehirn-Maschine-Schnittstellen als „ein wichtiger nächster Schritt in der menschlichen Evolution angesehen, möglicherweise so wichtig wie die Entwicklung der ersten Sprache, die zwischen unseren Vorfahren gesprochen wurde“. Über Verbindungen von Gehirn zu Gehirn und von Gehirn zu Internet hoffte man, dass „vernetzte, verbesserte Individuen“ der Zukunft „eine vernetzte Gesellschaft von Milliarden von Menschen“ bilden würden, die zusammen eine „globale kollektive Intelligenz“ oder einen „Bienenstock“ bilden würden[75]. Mit anderen Worten: Die Vision der Behörden für ihre „verbesserten“ Bürger der Zukunft war die eines Knotenpunkts in einem riesigen Netzwerk.

Eine solche Entwicklung würde natürlich, unabhängig davon, ob sie das Leben der Betroffenen „verbessert“, die Machtausübung erheblich verbessern, insbesondere im Hinblick auf Fragen wie Informationsoperationen und Bevölkerungskontrolle. Im Einklang mit diesem Thema erklärte das „War College Center for Strategic Leadership“ der US-Armee 2004 in Bezug auf die Szenarioplanung für das Jahr 2020: „In allen Teilen der Welt ist klar, dass Machtinstrumente und Bedrohungsquellen in immer kleineren Paketen daherkommen werden … Die klassischen Werkzeuge der Staatsmacht (z. B. Waffen und Überwachungssysteme) werden durch die Bio- und Nanotechnologie dramatisch miniaturisiert“[76].

Die Beobachtungen wurden im Rahmen einer Präsentation auf dem „9th International Command and Control Research and Technology Symposium“ gemacht, einer jährlich stattfindenden Veranstaltung unter der Leitung eines ehemaligen Beamten des Verteidigungsministeriums, die auch heute noch stattfindet. Interessanterweise stellte das War College auf derselben Seite derselben Powerpoint-Präsentation mit Blick auf das Jahr 2020 fest, dass „biologische Viren gute Beispiele für Machtinstrumente und Bedrohungsquellen sind“[77].

Das war für die damalige Zeit eine seltsame Aussage. Warum beschrieb das „Army War College Center for Strategic Leadership“ im Jahr 2004 Viren als Instrumente der Macht? Die Aussage erfolgte 16 Jahre, bevor sich die Armee mit dem US-Präsidenten im Rahmen der „Operation Warp Speed“ zusammengetan hatte, um Bio-Nano-Impfstoffe als intravenöse Waffen zwangsweise einzusetzen – angeblich gegen ein Virus. Die Erklärung wurde auch 16 Jahre vor der Verhängung eines effektiven Hausarrests über die Bürger abgegeben, um eine überhöhte Virenkurve abzuflachen. Und 16 Jahre, bevor Notstandsverwaltung und Notfallmedizin verschmolzen, um eine schöne neue Ära politisch-medizinischer Herrschaft zu schaffen, die ermächtigt ist, Grundrechte wie Bewegungsfreiheit und körperliche Autonomie außer Kraft zu setzen – alles im Namen eines Virus.

Wir werden auf diese und andere Fragen in Teil 4 zurückkommen, aber welche Arten von miniaturisierten Machtinstrumenten außer Viren könnte das „Army Center for Strategic Leadership“ der US-Armee in der Zwischenzeit gemeint haben?

Es gibt zwar zahlreiche Kandidaten, aber „Nano-Taggants“[78], einschließlich „Smart Dust“, werden in der militärisch-intelligenten Literatur offen als Machtmittel diskutiert. Der aus den 1990er Jahren stammende „Smart Dust“ besteht aus mikroelektronischen Miniaturpartikeln, die im Jahr 2020 nur noch 20 Mikrometer groß sein würden und aus Nanokomponenten bestehen. Sie können versprüht, verstreut, implantiert oder eingeatmet werden und drahtlose Netzwerke bilden, die in der Lage sind, Informationen „über fast alles“ (z. B. Temperatur, Standort, Licht, Bewegung, Geräusche usw.) an eine Cloud oder eine andere Basis zur Verarbeitung zu übermitteln[79, 80].

In einem Papier des Zentrums für Strategie und Technologie des US-Air War College mit dem Titel „Enabling Battlespace Persistent Surveillance: The Form, Function, and Future of Smart Dust“ [Form, Funktion und Zukunft von Smart Dust, Anm. d. Übersetzers] wird die Fähigkeit der Technologie beschrieben, „ein drahtloses Sensornetzwerk auf den Körpern“ von Gegnern zu verstreuen und „wichtige taktische Informationen wie Standort und Anzahl zur Unterstützung von Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen“ zu liefern. In dem Papier heißt es weiter: „Smart Dust bietet eine ISR-Anlage (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) mit geringem Beobachtungswert, die detaillierte Informationen über Aufständische und die US-Bevölkerung liefert [Kursivschrift hinzugefügt]“[81].

Da „Smart Dust“ von der Größe eines Sandkorns in den 1990er Jahren auf mikroskopische Dimensionen im Jahr 2020 geschrumpft ist, scheint er das zu verkörpern, was das US-Army War College gemeint haben könnte, als es sagte, dass die Energiequellen in immer kleineren Paketen kommen werden. Die Tatsache, dass die US-Bevölkerung in den Berichten der US-Luftwaffe als Überwachungsziel für „Smart Dust“ genannt wird, steht im Einklang mit einem immer wiederkehrenden Thema im Zusammenhang mit der Aufstandsbekämpfung in wissenschaftlichen und technologischen Papieren des Verteidigungsministeriums, wie z. B. einem Papier des „Air War College Center for Strategy and Technology“ aus dem Jahr 2009 mit dem Titel „Disaster-Proofing Senior Leadership“. In diesem Papier, das ebenfalls von der US-Luftwaffe stammt, werden die Führungskräfte gewarnt, dass das „nano-fähige Schlachtfeld“ der Zukunft Gegner hervorbringen wird, „die das gesamte Spektrum von staatlichen Akteuren bis hin zu ermächtigten Einzelpersonen abdecken“[82].

Um für das Nano-fähige Schlachtfeld und die befähigten Individuen der Zukunft gerüstet zu sein, betont das „Smart Dust“-Papier von 2007, dass „das US-Militär heute seine Energie und sein Geld investieren muss, um dauerhafte Überwachungsanwendungen wie Smart Dust zu entwickeln“, wobei klargestellt wird, dass diese „dauerhafte Überwachung“ die gesamte Gesellschaft betreffen sollte. Es rät: „Die Vereinigten Staaten müssen jetzt und in Zukunft eine wirksame Informationskampagne durchführen, um die Öffentlichkeit über die Vorteile von Smart Dust für ihre Lebensweise aufzuklären“[83].

Sollte ein Staatschef seine Bevölkerung auf diese Weise überwachen wollen, wurde 2007, im selben Jahr, in dem das „Smart Dust“-Papier veröffentlicht wurde, unter der Schirmherrschaft des 11. Septembers ein rechtlicher und praktischer Rahmen geschaffen. Im August 2007 unterzeichnete Präsident Bush ein Gesetz mit dem Titel „Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007„. Im Rahmen dieses Gesetzes wurde ein „National Biosurveillance Integration Center“ eingerichtet, um künftige „biologische Ereignisse von nationaler Bedeutung“ zu verfolgen. Ein solches Ereignis wurde entweder als bioterroristischer Akt oder als Ausbruch einer Infektionskrankheit definiert, der zu einer Epidemie führen „kann“ (oder auch nicht). Im Falle einer solchen Infektionskrankheit hatte das Integrationszentrum die Aufgabe, „in Absprache mit dem Direktor der Nationalen Nachrichtendienste [und] dem Staatssekretär für Nachrichtendienste und Analysen“ die Überwachungsdaten der Nation aus Regierungsquellen sowie aus „privaten Überwachungsquellen im In- und Ausland“ zusammenzuführen. Mit anderen Worten: Seit 2007 ist der US-Geheimdienst rechtlich befugt, unter dem Deckmantel der Seuchenbekämpfung Überwachungsdaten über seine Bürger aus öffentlichen und privaten Quellen im In- und Ausland zu sammeln. Dem Gesetz zufolge ist das Zentrum (im Wesentlichen eine vom Gesetzgeber ermächtigte transnationale öffentlich-private Überwachungspartnerschaft) dafür verantwortlich, sich der „besten verfügbaren“ Informationstechnologie zu bedienen, um Bio-Ereignisse „so nah an der Echtzeit wie möglich“ zu verfolgen.[84]

Rückblickend können wir nicht umhin, uns zu fragen, ob die Umsetzungsempfehlungen des „9/11 Commission Act“ im Jahr 2020 ausgelöst wurden, als die Welt im Stil von 9/11 durch ein „biologisches Ereignis von [inter]nationaler Bedeutung“ in den Notfallmodus versetzt wurde. Könnte „Smart Dust“ mit seiner Fähigkeit, in einem Windstoß – oder am Ende eines Nasenabstrichs – über die Bevölkerung gestreut zu werden, als „beste verfügbare“ Technologie in Frage kommen?[85, 86, 87, 88]

Während die Covid-„Impfstoffe“ als potenzielle Quellen für den verdeckten Einsatz von Nanotechnologie die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, wurde der einfache PCR-Nasenabstrich seit seiner Masseneinführung im Jahr 2020 auch von Mikroskopikern auf nicht deklarierte Einschlüsse untersucht. Im Jahr 2023 untersuchten Gatti und Kollegen neun verschiedene PCR-Abstrichtupfer auf ihre Morphologie und chemische Zusammensetzung, wobei sie optische Mikroskopie und ein „Feldemissionskanonen -Umwelt-Rasterelektronenmikroskop mit energiedispersivem System einsetzten.[89] Die Wissenschaftler stellten eine Reihe von Substanzen auf den Abstrichtupfern fest, die in den Datenblättern der Hersteller nicht deklariert worden waren. Zu diesen Stoffen gehörten schwarze Fasern, die „fast systematisch“ vorhanden waren, Silbernanopartikel, Beschichtungen auf den Tupferfasern, die verschiedene Kombinationen von Silikat, Zirkoniumdioxid, Titan, Aluminium und Schwefel enthielten, sowie „extrem hohe“ Mengen von etwas, das die Autoren als „Staub“ bezeichneten.[90] Der Staub auf den Nasenabstrichen bestand aus Silizium, Kohlenstoff, Aluminium, Kalium, Sauerstoff, Magnesium, Titan, Eisen und Schwefel.

Waren diese Elemente Ausdruck einer „schmutzigen Umgebung“, wie die Autoren vorschlugen, oder handelte es sich um andere Arten von Staub, wie z. B. ferromagnetischen Smart-Staub auf Siliziumbasis[91] oder neuralen Staub aus Siliziumdioxid und Aluminiumoxid zur Schaffung einer „neuralen Staub-Gehirn-Maschine-Schnittstelle (BMI)“? [92] So oder so warnten die Autoren, dass die Verabreichung von nicht deklarierten Nanokomponenten wie diesen an den Enden von Nasenstäbchen „tief in der Nasenhöhle“ nicht nur das Riechepithel schädigen, sondern „schließlich auch das Gehirn erreichen“ kann[93].

All dies erinnert an die Prognose von NASA-Langley aus dem Jahr 2001, wonach in der Bio-NANO-Ära (um 2020) alles und jeder zu Status- und Identifizierungszwecken mit einem heimlichen Nano-Tag versehen und mit Mikrowellen abgefragt werden würde (wie wir in Teil 1 erörtert haben). Danach betonte Yuval Noah Harari Anfang 2020, dass die Überwachung mit der Ankunft der Pandemie™ (und ihren PCR-Tests) unter die Haut gegangen sei. War es der intelligente Staub, auf den sie sich bezogen?

Neben Überwachungsanwendungen wurde „Smart Dust“ im kommerziellen Bereich als „Höhepunkt des Internets der Dinge“[94] beschrieben, mit „der Fähigkeit, IoT-Technologien bis zu einer Milliarde Mal zu vervielfältigen“[95]. Angetrieben durch die IoT-Nachfrage und damit verbundene medizinische Sensoranwendungen prognostiziert ein Bericht des US-Army War College mit dem Titel „Technology Convergence 2035“, dass Smart Dust „bis 2028 den Mainstream der kommerziellen Nutzung erreichen wird“[96].

Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und Bio-Nano-Governance

Dieser gleichzeitige Nutzen von „Smart Dust“ für militärische und kommerzielle/medizinische Anwendungen ist ein Beispiel für den „doppelten Nutzen“ von Nanomaterialien und Nanotechnologien. Technologien mit doppeltem Verwendungszweck sind solche, die sowohl zivile als auch militärische Anwendungen haben und/oder sowohl schädliche als auch nützliche Zwecke verfolgen, bei denen Schaden in großem Maßstab angerichtet werden kann[97, 98]. Ein üblicher Bestandteil von Kosmetika kann beispielsweise zur Herstellung von Senfgas verwendet werden. „Smart Dust“ kann von medizinischem Personal zur Überwachung und Behandlung von Krankheiten oder von den Machthabern zur heimlichen Überwachung und drahtlosen Vernetzung ihrer Bürger oder als Bio-Nano-Waffe zur „Identifizierung und/oder Zerstörung bestimmter Zelltypen im Körper“[99] verwendet werden.

Zu diesem Thema warnt in dem Buch „Nano Weapons: A Threat to Humanity“ ein Physiker und ehemaliger leitender Angestellter von IBM und Honeywell, der an der Entwicklung von Mikroelektronik und Sensoren (wie z. B. „Smart Dust“) beteiligt war, vor existenziellen Bedrohungen durch waffenfähige Nanotechnologien, die „bisher nur in der Fantasie existierten“. Zu den von ihm beschriebenen Technologien gehören „selbstreplizierende intelligente Nanoroboter“, die „Ziele ohne menschliches Zutun suchen und zerstören und sich mit in der Umwelt gefundenen Materialien selbst replizieren“[100]. 2001 beschrieb die NASA Langley neben „Smart Dust“ auch „Micro Dust Weaponry“ oder „mikrometergroßen mechanisierten ‚Staub‘, der als Aerosol verteilt und in die Lunge eingeatmet wird. Der Staub bohrt sich mechanisch in das Lungengewebe und führt verschiedene ‚pathologische Missionen‘ aus. Eine völlig ’neue‘ Waffenklasse, die legal ist“[101].

Der doppelte Verwendungszweck vieler, wenn nicht sogar der meisten Bio-Nanotechnologien hat zur Folge, dass ihr verdeckter Einsatz als Waffe so einfach ist wie die Vergabe eines harmlosen Namens, z. B. „medizinischer Eingriff“. Das erinnert an den Kommentar der NASA Langley über die „Angriffsmöglichkeiten“ von „‚Trojanischen Pferden‘ [Anführungszeichen im Original] für zivile Systeme“. [102] In Verbindung mit der zunehmenden Einstufung der westlichen Bevölkerung als Gegner (vgl. 2021 Berichte der Europäischen Kommission[103] und des US-Ministeriums für Heimatschutz über „Terrorismus“, „Extremismus“, „Radikalismus“ und „Verschwörungstheoretiker“)[104] wären die Bürger gut beraten, gegenüber dem potenziellen doppelten Nutzen und Missbrauch der Bio-Nano-Macht wachsam zu sein.

Dennoch bleibt die Frage: Gibt es Anzeichen dafür, dass die Machthaber versuchen, Bio-Nano/transhumanistische politische Ratschläge in die Praxis umzusetzen, indem sie beispielsweise die Einführung von mikroelektronischem („intelligentem“) Staub vorantreiben? Sind sie überhaupt an Bio-Nano-Energie interessiert?

Wenn der Beweis in der Politik liegt, dann scheint es so zu sein. Um nur einige Beispiele für den Übergang von der einen zur anderen Regierung zu nennen: Die Clinton-Regierung rief im Jahr 2000[105] auf Anraten des federführenden Autors des bahnbrechenden, vom Verteidigungsministerium unterstützten NBIC-Berichts[106] die Nationale Nanotechnologie-Initiative (NNI) ins Leben. Die NNI wird bis heute fortgeführt[107]. Kurz darauf, im Dezember 2003, unterzeichnete Präsident George W. Bush das Gesetz zur Erforschung und Entwicklung der Nanotechnologie des 21. Jahrhunderts (Public Law 108-153)[108], mit dem ein Nationales Institut für Nanotechnologie geschaffen wurde [109]. Auf internationaler Ebene gab es ähnliche Aktivitäten in Europa, China, Iran, Indien, Südkorea und Saudi-Arabien, um nur die aktivsten Regionen zu nennen. [110, 111] Die NBIC-Initiative war auch der Auslöser für das Forschungs- und Innovationsprogramm „Horizont 2020“ der Europäischen Union für den Zeitraum 2014-2020[112], in dessen Rahmen 2018 das „Horizont 2020 Graphene Flagship“-Projekt ins Leben gerufen wurde, Europas bisher größte Forschungsinitiative[113], die laut ihrer Website darauf abzielt, das Fachwissen von 170 akademischen und industriellen Partnern[114] zu bündeln, um „Graphen-Innovationen aus dem Labor in kommerzielle Anwendungen zu bringen“,[115] … „den Zeitplan für die industrielle Akzeptanz von Graphen-Technologien zu beschleunigen“[116].

Aufbauend auf dieser wachsenden internationalen Nanotechnologie-Basis startete die Obama-Regierung 2013 die BRAIN-Initiative („Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies“), eine öffentlich-private Partnerschaft, die bis 2025 läuft und an der unter anderem DARPA, IARPA, die NIH, die FDA und die Streitkräfte beteiligt sind. [117] Zu den Projekten gehören Projekte in den Bereichen Nanowissenschaften, Gehirn-Maschine-Schnittstellen und Bioengineering.[118, 119] Einige Jahre später, im Jahr 2016 unter der Trump-Administration, richtete der Kongress im Rahmen des „National Defense Authorization Act“ von 2017 das Amt des Unterstaatssekretärs der Verteidigung für Forschung und Entwicklung ein (USD R&E). Der neue Staatssekretär würde „Risiken eingehen, den technologischen Rahmen sprengen, testen und experimentieren und den Spielraum haben, gegebenenfalls zu scheitern“.[120] Im darauffolgenden Jahr, am 18. Dezember 2017, veröffentlichte die Trump-Administration ihre Nationale Sicherheitsstrategie und erklärte, dass „die Vereinigten Staaten aufkommenden Technologien, die für das Wirtschaftswachstum und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, wie Datenwissenschaft, Verschlüsselung, autonome Technologien, Gen-Editierung, neue Materialien, Nanotechnologie, fortschrittliche Computertechnologien und künstliche Intelligenz Priorität einräumen werden“.[121]

Im Februar 2022, während der Biden-Administration, kündigte die unter Trump geschaffene Unterstaatssekretärin für Forschung und Technik an, dass ihr Amt „eine nationale Strategie für Verteidigungswissenschaft und -technologie für das Verteidigungsministerium (DoD) anführen“[122] werde, die „Erfolg durch eine Politik anstrebt, die Innovation und Risikobereitschaft fördert“[123]. Zu den „kritischen Technologiebereichen“, die von Interesse sind, gehören Mensch-Maschine-Schnittstellen, fortschrittliche Materialien, drahtlose Kommunikation der nächsten Generation und KI. Im September 2022 erließ Bidens Weiße Haus eine Durchführungsverordnung, in der die Finanzierung einer neuen „Bioökonomie“ angekündigt wurde, in deren Rahmen die Vereinigten Staaten in die „Entwicklung von Ingenieurtechnologien und -techniken investieren würden, um in der Lage zu sein, Schaltkreise für Zellen zu schreiben und die Biologie vorhersehbar zu programmieren, so wie wir Software schreiben und Computer programmieren“[124].

Bidens Executive Order ist insofern bemerkenswert, als sie die Biologie als Technologie darstellt, die im Namen der „Wirtschaft“ wie ein Computerprogramm manipuliert werden soll.[125] Wie die Schaffung eines risikofreudigen DoD-Büros für Wissenschaft und Technologie durch die Trump-Administration wurde die Order im Gleichschritt mit dem US-Militär durchgeführt. Wenige Tage nach der Executive Order Bidens sagte die von Trump geschaffene Unterstaatssekretärin des DoD für „Research and Engineering“, die auch oberste Beamtin des Pentagon ist[126] und die Aktivitäten der DARPA beaufsichtigt[127]: „Diese Executive Order wird unsere Bemühungen vorantreiben und synchronisieren – im gesamten DoD und in der gesamten Bundesregierung“.[128] Vor ihrer politischen und militärischen Ernennung[129] verbrachte die Unterstaatssekretärin einen Großteil ihrer Karriere bei „Raytheon“.[130]

Und so kommt es, dass die Regierungen und das US-Militär in aller Stille die konzeptionellen, strukturellen und technologischen Grundlagen für transhumanistische Gesellschaften gelegt haben, während die Bevölkerung durch das Theater der Wahlpolitik geblendet, geködert und abgelenkt wurde – Regierung für Regierung. Hinter dem Spektakel von Clintons sexuellen Ausschweifungen, Bushs Fehltritten, Obamas Eloquenz, Russiagate und der Verschwörung vom 6. Januar ist eine militärische Operation im Bereich des Transhumanismus unaufhaltsam vorangeschritten, weitgehend unbemerkt und unangefochten. Kein Wahlausgang scheint jemals etwas an dieser Entwicklung geändert zu haben. Wir wetten, dass die Wahl 2024 keine Ausnahme sein wird.

Verweise

[1] Alderson-Day, B., and Fernyhough, C. 2015. Inner speech: Development, cognitive functions, phenomenology, and neurobiology. Psychological Bulletin, Vol. 141, No. 5. pp. 931-965. [Journal]

[2] dos Santos Barbosa, A., Marcello Romani-Dias, M., and Veludo-de-Oliveira, T.M.. 2020. Data for the acets of women commodification: Violence in the university Ccntext in administration (Version 1) [Data set]. Zenodo. [Journal]

[3] van de Wiel, L. 2020. Freezing fertility: Oocyte cryopreservation and the gender politics of aging. Chapter 3, Frozen Eggs and the Financialization of Fertility: Distributing Reproductive Aging in the Reproductive-Industrial Complex. New York (NY): New York University Press. [Website]

[4] Kunstler, B. 2008. Leadership in the era of the human singularity: New demands, new skills, new response. The Proteus Monograph Series, Vol. 2, Issue 1, p.25. [Website]

[5] Gamble, J., and Gribble, K. 2022. ‘Inclusive’ language on maternity care risks excluding many women. The Guardian. [Website]

[6] Lakoff, G. 1985. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind. Chicago: University of Chicago Press.

[7] Berlin, B., Kay, P. 1969. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley: University of California Press.

[8] Rosch, E. 1978. Principles of categorization. In Cognition and Categorization, Rosch, E. and Lloyd, B.B., Eds., pp.27-48. Hillsdale, NJ: Lawrence. [Website]

[9] Hunn, E. 1982. The utilitarian factor in folk biological classification. American Anthropologist, Vol. 84, No. 4, pp. 830-847. [Journal]

[10] Mervis, C. 1975. Family resemblances: Studies in the internal structure of categories. Cognitive Psychology, Vol. 7, No. 4, pp. 573-605. [Journal]

[11] Tversky, B. 1983. Components and Categorization, Noun Classes and Categorization: Proceedings of a symposium on categorization and noun classification, Eugene, Oregon. [Website]

[12] Edwards, M. 2022. What’s happening? The miscarriage of declining fertility rates. Uncover DC. [Website]

[13] Mondegreen, E. 2022. The dangers of gender-affirmative care: American doctors are unnecessarily harming children. UnHerd. [Website]

[14] Harvey, D. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press, p. 33.

[15] Alen, G.E. 2013. “Culling the herd”: Eugenics and the conservation movement in the United States, 1900-1940. Journal of the History of Biology, Vol 46, No. 1, pp.31–72. [Journal]

[16] Murphy, M. 2021. The feminist case against vaccine mandates. UnHerd. [Website]

[17] Johnson, M. 1987. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago University Press.

[18] Phillips, P. 2018. Giants. New York: Seven Stories Press. [Website]

[19] Malthus, T.R. 2010. An Essay on the Principle of Population. Oxfordshire, England: Oxford World’s Classics, p. 13. [Website]

[20] Worldometer. 2023. World Population by Year. [Website]

[21] King, A., and Schneider, B. 1991. The First Global Revolution A Report By The Council Of The Club Of Rome. New York, NY. Pantheon Books. [Website]

[22] Meadows, D.H., Meadows, D., Randers, J., Meadows, D.L., and Behrens, W.W.III. 1972. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind. New York, NY. Universe Books. [Website]

[23] The Lancet. 2021. Sep 25, Vol. 398, No. 10306, front cover. [Journal]

[24] Epstein, C.A. 2015. Nazi Germany: Confronting the myths. John Wiley & Sons, 76.

[25] Bostrom, N. 2005. In defence of posthuman dignity. Bioethics, Vol. 19., No. 3, pp. 202-214. [Journal]

[26] Rubin, C. 2008. Human dignity and the future of man. In Schulman, A., and Merrill, T.W., Eds., Human Dignity and Bioethics: Essays Commissioned by the President’s Council on Bioethics. Washington D.C.: President’s Council on Bioethics, pp. 155-172. [Website]

[27] Zemblyas, M., and Bozalek, V. 2014. A critical engagement with the social and political consequences of human rights: the contribution of the affective turn and posthumanism. Acta Academica, Vol. 14, No. 4, pp. 29-17. [Journal]

[28] Roco, M.C. and Bainbridge, W., Eds. 2002. Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Arlington, VA: National Science Foundation. [Website]

[29] Kunstler, B. 2008. op. cit. [Website]

[30] ibid., p.7. [Website]

[31] Roco, M.C. and Bainbridge, W., Eds. 2002. op. cit., p. 89. [Website]

[32] Roco, M.C., and Bainbridge, W., Eds. 2001. Societal Implications of Nanoscience and Nanotechnology: NSET [Nanoscale Science, Engineering, and Technology Subcommittee] Workshop Report. National Science Foundation, p. 86. [Website]

[33] Roco. M.C., and Bainbridge, W., Eds. 2002. op. cit., p. 12. [Website]

[34] ibid., p. 161 [Website]

[35] UK Ministry of Defence Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC). 2021. Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm: A strategic implications project, in partnership with the German Ministry of Defence Bundeswehr Office for Defence Planning (BODP), pp. 11, 19 and 59. [Website]

[36] ibid, pp. 28 and 61. [Website]

[37] ibid, p.13 [Website]

[38] Baker, C.J. 2023. The four pillars of medical ethics were destroyed in the Covid response. Brownstone Institute. [Website]

[39] Kheriaty, A. 2022. The WHO treaty is tied to a global digital passport and ID system. Brownstone Institute. [Website]

[40] Knightly, K. 2022. “Pandemic Treaty” will hand WHO keys to global government. Off Guardian. [Website]

[41] Knightly, K. 2022. WHO moving forward on GLOBAL vaccine passport program. Off Guardian. [Website]

[42] Thakur, R. 2024. The WHO Wants to Rule the World. Brownstone Institute. [Website]

[43] Nevradakis, M. 2023. International Health Regulations Amendments Will Give WHO Unprecedented Power to Override National Sovereignty, Expert Warns. The Defender: Children’s Health Defense News & Views. [Website]

[44] Alliance for Natural Health International. 2024. Think WHO shouldn’t make decisions about your health? You must be a conspiracy theorist. The Defender: Children’s Health Defense News & Views. [Website]

[45] Kunstler, B. 2008. op. cit. [Website]

[46] Emanuel, P., Walper, S., DiEuliis, D., Klein, N., Petro, J.B., and Giordano, J. 2019. Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD. Aberdeen, MD: U.S. Army Combat Capabilities Development Command Chemical Biological Center, pp. vi and vii. [Website]

[47] Lerman, D. 2022. Government’s National Security Arm Took Charge During the Covid Response. Brownstone Institute. [Website]

[48] Lerman, D. 2024. DOD Told Pharma Exec the Virus “Posed a National Security Threat” on Feb. 4, 2020. Brownstone Institute. [Website]

[49] Johnson, L. 2024. The People’s Terms of Reference, Answers to Questions on Notice, Document 12, Terms E and N, pp.87-139, and 217-231. Senate Legal and Constitutional Affairs Committee, Parliament of Australia. [Website]

[50] Smith, D. 2020. Trump unveils ‘warp-speed’ effort to create coronavirus vaccine by year’s end. The Guardian. [Website]

[51] Florko, N. 2020. New document reveals scope and structure of Operation Warp Speed and underscores vast military involvement. Stat. [Website]

[52] Altman, P., Rowe, J., Hoy, W., Brady, G., Lefringhausen, A., Cosford, R., and Wauchope, B. 2023. Did national security imperatives compromise COVID-19 vaccine safety? Brownstone Institute. [Website]

[53] Cancryn, A., Cook, N., & Diamond, D. 2020. White House weighing plan to replace Azar. Politico. [Website]

[54] Ponton, F. 2023a. Are Covid-19 “vaccines” a military biodefense response gone terribly wrong? 21st Century Wire. [Website]

[55] Ponton, F. 2023b. NATO’s Trojan horse behind Europe’s Covid-19 response – part 1: Vaccinating Europe with a military experimental biodefense countermeasure. 21st Century Wire. [Website]

[56] Webb, W. 2020. Operation Warp Speed is using a CIA-linked contractor to keep Covid-19 vaccine contracts secret. Unlimited Hangout. [Website]

[57] Agamben, G. 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford, CA: Stanford University Press. [Website]

[58] Bushnell, D. 2001. Future Strategic Issues/Future Warfare [Circa 2025]. Presentation to The 4th Annual Testing and Training for Readiness Symposium & Exhibition: Emerging Challenges, Opportunities and Requirements, National Defense Industrial Association (NDIA), 13-16 August 2001. NASA Langley Research Center, p. 81. [Website]

[59] Akyildiz, I. F. 2023. TeraHertz Band Communication: An Old Problem Revisited & Research Directions for the Next Decade. ARRC Seminar Series,** Technology Innovation Institute, Advanced Technology Research Council (ATRC), YouTube. [Website]

[60] UK Ministry of Defence Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC). 2021. Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm: A strategic implications project, in partnership with the German Ministry of Defence Bundeswehr Office for Defence Planning (BODP). [Website]

[61] Khizroev, S. 2018. Meet Technobiology’s Wireless Messenger: The Nanoparticle. TedX Talks, YouTube. [Website]

[62] Rivers, B.M. 2019. Battelle awarded contract by DARPA to develop non-surgical neurotech. Executive Biz – Latest Federal & Government Contracting Companies’ News Coverage. [Website]

[63] Nguyen, T., Gao, J., Wang, P., Nagesetti, A., Andrews, P., Masood, S., Vriesman, Z., Liang, P., Khizroev, S., and Jin, X. 2021. In vivo wireless brain stimulation via non-invasive and targeted delivery of magnetoelectric nanoparticles. Neurotherapeutics, Vol. 18, pp. 2091–2106. [Journal]

[64] Prabhakar, A. 2013. Statement of the Director, Defense Advanced Research Projects Agency, Submitted to the Subcommittee on Emerging Threats and Capabilities, United States Senate, p.7. [Website]

[65] Ma, Y., Luo, Z., Steiger, C., Traverso, G., and Adib, F. 2018. Enabling deep-tissue networking for miniature medical devices. SIGCOMM ’18: Proceedings of the 2018 Conference of the ACM [Association for Computing Machinery] Special Interest Group on Data Communication. August 2018, Budapest, Hungary, pp. 417–431. [Website]

[66] Claverie, B., and Du Cluzel, F. 2021. “Cognitive Warfare”: The Advent of the Concept of “Cognitics” in the Field of Warfare. In B. Claverie, B. Prébot, N. Buchler, and F. du Cluzel, Eds. Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance. NATO Collaboration Support Office, p.6. [Website]

[67] Emanuel, P. et al. 2019. op. cit. [Website]

[68] Finn, M. 2009. Cognition 2035: Surviving a Complex Environment through Unprecedented Intelligence. A Research Report Submitted to the Air War College Air University, p. 38. [Website].

[69] Prabhakar, A. 2013. op. cit., p. 7. [Website]

[70] Roco, M.C., Bainbridge, W.S., Tonn, B., and Whitesides, G., Eds. 2013. Convergence of Knowledge, Technology, and Society: Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies. Lancaster, PA: World Technology Evaluation Center, p.359. [Website]

[71] UK Ministry of Defence Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC). 2021. op.cit., p.13. [Website]

[72] Roco, M.C. et al. 2013. op.cit., pp. 2 and 358. [Website]

[73] ibid., p. 28. [Website]

[74] Bushnell, D. 2020. Disruptive Technologies and Their Putative Impacts Upon Society and Aerospace – Entering The Virtual Age. Technical Memorandum. Hampton, Virginia: NASA Langley Research Center, pp. 7, 10 and 16. [Website]

[75] Roco, M.C. and Bainbridge, W., Eds. 2002. op. cit., pp. 19 and 97. [Website]

[76] United States Army War College. 2004. Proteus: Insights for a New Age. CCRTS (Command and Control Research and Technology Symposium) Briefing, p.11. [Website]

[77] ibid., p.11. [Website]

[78] Hauth, C.P. 2010. Nanotechnology: Threats and Deterrent Opportunities by 2035. Research report submitted to the Air War College Air University. [Website]

[79] Dickson, S.A. 2007. Enabling Battlespace Persistent Surveillance: The Form, Function, and Future of Smart Dust. Blue Horizons Paper. Center for Strategy and Technology, Air War College. [Website]

[80] Maize. 2019. What is Smart Dust? Maize®. [Website]

[81] Dickson, S.A. 2007. op. cit., pp. 26-27 and 29. [Website]

[82] Day, A.E. 2009. Disaster-Proofing Senior Leadership: Preventing Technological Failure in Future Nano-War. Blue Horizons Paper. Center for Strategy and Technology, Air War College, p. 1. [Website]

[83] Dickson, S.A. 2007. op. cit., pp. ii and 27-28. [Website]

[84] United States Congress. 2007. Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007. Public Law 110–53, 110th Congress, pp.111-114. [Website]

[85] Aileni, R.M., Suciu, G., Serrano, M., Maheswar, R., Valderrama Sakuyama, C.A., Pasca, S. 2020. The perspective of smart dust mesh based on IoEE [Internet of Everything Everywhere] for safety and security in the smart cities. In S. Rani, R. Maheswar, G. Kanagachidambaresan, and P. Jayarajan, Eds. Integration of WSN and IoT for Smart Cities book. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing book series, pp. 151-179. Cham, Switzerland: Springer. [Website]

[86] Ramaian, C. P., Vinayagam, N., Ramanathan, K.P., Dhanraj, J.A., Selvaraju, N., Jenoris Muthiya Solomon, J.M., and Anaimuthu, S. 2023. A critical evaluation on design and development of smart dust sensor for mechatronics applications. AIP Conference Proceedings 2690, 020055. ISET International Conference on Applied Science & Engineering (Case 2021), pp.020055-1-020055-9. [Website]

[87] Connected World. Publication. no date. Getting Smart About Dust. [Website]

[88] Link, J.R., and Sailor, M.J. 2003. Smart dust: Self-assembling, self-orienting photonic crystals of porous Si. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 100, No. 19, pp. 10607–10. [Journal]

[89] Gatti, A.M., Ristic, M., and Montanari, S. 2023. Chemical-physical investigations of nine types of nasopharyngeal swabs for the PCR analyses. MOJ Biol Med. (MedCrave Online Journal of Biology and Medicine), Vol. 8, Issue 3., pp. 133-137. [Journal]

[90] ibid., pp. 134 and 135. [Website]

[91] Sailor, M.J., Li, Y.Y., Trujillo, N., Dorvee, J.R., 2006. Smart dust: Ferromagnetic photonic crystals derived from porous silicon. Proceedings – Electrochemical Society, 206th Electrochemical Society Meeting, 3 – 8 October 2004, Honolulu, HI. [Website]

[92] Neely, R. M., Piech, D. K., Santacruz, S. R., Maharbiz, M. M., and Carmena, J. M. 2018. Recent advances in neural dust: Towards a neural interface platform. Current Opinion in Neurobiology, Vol. 50, pp. 64–71. [Journal]

[93] Gatti, A.M., et al. 2023. op. cit., p.136. [Website]

[94] Maize. 2019. op. cit. [Website]

[95] Nicholas Delcour, N., Duncan, L., Lancaster, P., and Vann, L. 2020. Estimation of Technology Convergence by 2035. United States Army War College, p. 108. [Website]

[96] ibid., p.108

[97] Evans, N.G. and Commins, A. 2017. Defining Dual-Use Research: When Scientific Advances Can Both Help and Hurt Humanity. The Conversation. [Website]

[98] Miller, S. 2018. Dual Use Science and Technology, Ethics and Weapons of Mass Destruction. Cham, Switzerland: Springer International Publishing.

[99] Link, J.R., and Sailor, M.J. 2003. op. cit., p.10609 [Website]

[100] Millott, P.M. 2019. Review of *Nanoweapons: A Growing Threat to Humanity by Louis A. Del Monte. Potomac Books, 2017, 244 pp. Air University Press. [Website]

[101] Bushnell, D. 2001. Future Strategic Issues/Future Warfare [Circa 2025]. Presentation to The 4th Annual Testing and Training for Readiness Symposium & Exhibition: Emerging Challenges, Opportunities and Requirements, National Defense Industrial Association (NDIA), 13-16 August 2001. NASA Langley Research Center, p. 43. [Website]

[102] ibid., p. 81. [Website]

[103] Farinelli, F. 2021. Conspiracy Theories and Right-Wing Extremism – Insights and Recommendations for P/CVE. Radicalisation Awareness Network, European Commission. [Website]

[104] US Department of Homeland Security. 2021. National Terrorism Advisory System Bulletin, May 14, 2021. Department of Homeland Security. [Website]

[105] National Science and Technology Council. 2000. National Nanotechnology Initiative: The Initiative and its Implementation Plan. National Science and Technology Council Committee on Technology, Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering and Technology. [Website]

[106] National Academy of Engineering. 2024. Mihail Roco, National Science Foundation. National Academies: Sciences, Engineering, Medicine. [Website]

[107] The White House. 2023. Celebrating the 20-Year Anniversary of the Authorization of the National Nanotechnology Initiative. White House Office of Science and Technology Policy. [Website]

[108] US Congress. 2023. 21st Century Nanotechnology Research and Development Act. 15 USC 7501. [Website]

[109] Hauth, C.P. 2010. op. cit. [Website]

[110] ibid. [Website]

[111] Garshasbi, M. 2021. Iran Among Five Pioneers of Nanotechnology. Modern Diplomacy. [Website]

[112] Roco, M.C., et al., Eds. 2013. op. cit., p.2. [Website]

[113] Graphene Flagship. no date. The Graphene Flagship. European Commission Horizon Europe research and innovation programme. [Website]

[114] Graphene Flagship. no date. Graphene Flagship Partners. European Commission Horizon Europe research and innovation programme. [Website]

[115] Graphene Flagship. no date. Industrialisation. European Commission Horizon Europe research and innovation programme. [Website]

[116] European Commission. 2022. Graphene Flagship. [Website]

[117] Gramm, J.D. and Branagan, B.A. 2021. Neurowar is Here! Thesis from the Naval Postgraduate School. [Website]

[118] Kavli Foundation. 2013. The Kavli Foundation and University Partners commit $100 million to Brain Research. Kavli Institute for Brain Science. [Website]

[119] Kavli foundation. 2014. Brain Initiative Press Conference. [Website]

[120] Congressional Research Service (CRS). 2020. Defense Advanced Research Projects Agency: Overview and Issues for Congress. CRS report prepared for members and committees of congress, p.19. [Website]

[121] The White House. 2017. National Security Strategy of the United States of America, p. 20. Washington, DC. [Website]

[122] Department of Defense. 2022. Department of Defense Technology Vision for an Era of Competition. Media release, US Department of Defense. [Website]

[123] Under Secretary of Defense. 2022. USD(R&E) Technology Vision for an Era of Competition. Memo, US Department of Defense Research and Engineering, pp. 1 and 2. [Website]

[124] Biden, J.R. 2022. Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy. The White House. [Website]

[125] ibid. [Website]

[126] McCormick. 2022. DOD tech chief Heidi Shyu receives 2nd Wash100 award from Executive Mosaic CEO Jim Garrettson. GovConWire. [Website]

[127] US Department of Defense. no date. Heidi Shyu: Under Secretary of Defense for Research and Engineering (OUSD(R&E)). [Website]

[128] Edwards, J. 2022. DOD to invest $1.2B in biomanufacturing; Heidi Shyu quoted. GovCon Wire. [Website]

[129] Wikipedia. 2024. Heidi Shyu. Wikipedia the Free Encyclopedia. [Website]

[130] US Army. no date. The Honorable Heidi Shyu, Assistant Secretary of the Army (Acquisition, Logistics &Technology) and Army Acquisition Executive. [Website]