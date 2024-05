Wie wir den schrecklichen Pandemievertrag der WHO stoppen können

Analyse eines Arztes aus dem Mittleren Westen

Die Geschichte auf einen Blick

Die “Vorbeugung” von Pandemien ist einer der lukrativsten Bereiche der Medizin. Leider hat dieses Geld Anreize für “präventive” Forschung geschaffen, die häufig zu katastrophalen Lecks führt und wirksame Lösungen für auftretende Pandemien unterdrückt

COVID-19 wurde so ungeheuerlich gehandhabt, dass ein Großteil der Öffentlichkeit auf diesen Betrug aufmerksam wurde, und der pandemie-industrielle Komplex sieht sich nun einer existenziellen Bedrohung seines Geschäftsmodells gegenüber

Um dieser “Bedrohung” zu begegnen, hat die WHO (Weltgesundheitsorganisation) hinter den Kulissen einen Vertrag geschaffen, der die nationale Souveränität usurpiert und internationalen Gesundheitsagenturen in “Gesundheitsnotfällen” eine erschreckende Kontrolle verleiht

Eine Graswurzel-Bewegung, die sich für gesundheitliche Freiheiten einsetzt, hat in ihrem Kampf gegen den WHO-Vertrag etwas Bemerkenswertes erreicht, und sie braucht Ihre Hilfe

Während der gesamten COVID-19-Kampagne starben umso mehr Menschen, je mehr Geld die Länder für die Einhaltung der WHO-Richtlinien zur Eindämmung von COVID-19 ausgaben. Aus diesem Grund lag die COVID-19-Todesrate in vielen Ländern Afrikas bei weniger als 1 % der in der westlichen Welt beobachteten Rate.

Anstatt dies zuzugeben, benutzt die WHO diese Todesfälle, um einen schrecklichen Vertrag zu rechtfertigen, der ihre Macht, die Pandemiebekämpfung der einzelnen Länder zu kontrollieren, drastisch erhöht. Da seine übelsten Bestimmungen (z.B. die vollständige Zensur abweichender Meinungen und die Förderung gefährlicher Biowaffenforschung, die unweigerlich zu katastrophalen Lecks in den Labors führt) von der WHO effektiv verschleiert wurden, ist es notwendig, genau zu verstehen, was er enthält, damit wir ihn stoppen können.

Die Geschichte des Pandemievertrags

Da die WHO den Ärzten der einzelnen Länder vorschreiben will, wie sie Medizin zu praktizieren haben, musste der normale demokratische Prozess umgangen werden (da die wachsenden populistischen Bewegungen in vielen Ländern die Erlasse der WHO ablehnen würden). Da Verträge über nationales Recht gestellt werden können, entschied sich die WHO dafür, jedes Land dazu zu drängen, einen Vertrag anzunehmen, der der WHO weitreichende Befugnisse einräumt.

Diese Kampagne begann im November 2020 auf dem G20-Gipfel (dem jährlichen Treffen der 20 führenden Wirtschaftsmächte), wo ein Vorschlag für einen “Pandemievertrag” unterbreitet wurde, der sicherstellen sollte, dass die Nationen der Welt mit künftigen Pandemien “angemessen” umgehen würden. Einige Monate später, im März 2021, schloss sich das Weltwirtschaftsforum (WEF) unter Berufung auf die Erklärungen des G20-Treffens dieser Forderung an.

Seitdem wurde von der WHO, der UNO, der Weltbank, den USA, der EU und anderen multinationalen Organisationen (mit Unterstützung anderer globalistischer Organisationen wie der UNO und der Rockefeller Foundation) nach und nach eine Reihe von Strategien und Vorschriften ausgearbeitet, um die “Mängel” in unserer Pandemieabwehr zu beheben.

Diese Strategien und Vorschriften sind wiederum Teil eines “Pandemievertrags” und Änderungen der bestehenden internationalen Gesundheitsvorschriften. Da es sich bei beiden Dokumenten um internationale Verträge handelt, müssen sie von jedem Unterzeichnerland befolgt werden.

Der Pandemievertrag enthält also eine Wunschliste von allem, worauf die Globalisten seit Jahrzehnten hinarbeiten.

Klimawandel und Pandemien

Da der “Krieg gegen den Klimawandel” und der “Krieg gegen Pandemien” zwei der größten Quellen des Reichtums und der Macht für die globale Elite darstellen, wurde viel Arbeit in die Konditionierung der Öffentlichkeit gesteckt, um sie vor der existenziellen Gefahr zu erschrecken, die angeblich von beiden ausgeht.

Der Pandemievertrag versucht, beides miteinander zu verknüpfen, indem er behauptet, dass der “Klimawandel” die Hauptursache für die katastrophalen Pandemien ist und dass dieses “Problem” es daher erforderlich macht, den Globalisten die Kontrolle darüber zu geben, wie wir mit der Umwelt umgehen. Sie argumentieren zum Beispiel, dass der Verlust von Lebensräumen die Menschen in Kontakt mit tödlichen Krankheiten bringt.

Dies ist zwar ein großes ökologisches Problem, aber es gibt kaum Beweise, die es mit Pandemien in Verbindung bringen, denn abgesehen von Lecks in Biolaboren sind Übertragungen von Krankheiten von Tieren auf Menschen recht selten.

One Health

One Health wurde 2004 auf einer internationalen (globalistischen) Konferenz ins Leben gerufen, auf der die Idee geäußert wurde, dass die öffentliche Gesundheit zu einem Dach ausgeweitet werden müsse, das jeden Aspekt unseres Lebens kontrollieren (und davon profitieren) könne.

So wurde beispielsweise der “Klimawandel” in die öffentliche Gesundheit integriert, mit der Begründung, dass die schrecklichen Umweltbedrohungen, mit denen wir konfrontiert sind, es erforderlich machen, die “ökologische Gesundheit” zu einem Kernaspekt der öffentlichen Gesundheit zu machen. “One Health” wiederum wurde mit der Vorstellung verschmolzen, dass die Probleme, mit denen wir nun konfrontiert sind, so komplex sind, dass sie von (korrupten) Gremien multidisziplinärer “Experten” entschieden werden sollten.

One Health ist heute in Regierungen und internationalen Organisationen auf allen Kontinenten verankert. Die CDC hat ein One-Health-Büro (wie auch viele andere US-Behörden, z. B. das USDA, der Fish and Wildlife Service, die FDA und die NIH). Viele andere große internationale Organisationen (z. B. die UNO, FAO, OIE und UNICEF) und globalistische Gruppen (z. B. die Rockefeller Foundation und das WEF) fördern ebenfalls aggressiv die One Health-Botschaft.

Weltweit wurden viele Milliarden an Zuschüssen gezahlt, um “One Health” als eine Säule der öffentlichen Gesundheit zu etablieren, obwohl es bisher nichts gebracht hat, was der Gesundheit zugute kam.

Vielmehr fördern alle, die mit COVID-19 viel Geld verdient haben (sogar Pfizer), “One Health”, weil die Verankerung dieser unglaublich vagen Erklärung im Rechts- und Gesundheitssystem ihnen die Mittel an die Hand gibt, die für sie vorteilhaften Maßnahmen zu ergreifen. Die Förderung von “One Health” ist daher ein zentrales Thema im Pandemievertrag der WHO.

Schutz von Pandemieprodukten

Da die Haupteinnahmequelle der Pandemie-Betrüger der Verkauf eigener Produkte zur “Abmilderung” der nächsten Pandemie ist, schützt der Vertrag diesen Markt.

Dies geschieht, indem die Verwendung von (unglaublich profitablen) Arzneimitteln für den Notfalleinsatz bekräftigt wird, die, wie wir bei COVID-19 gesehen haben, eine Katastrophe waren. Da eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) mit minimalen oder gar keinen Tests eines Medikaments oder Impfstoffs ausgestellt werden kann, entfällt der Löwenanteil der Kosten für die Markteinführung eines neuen Arzneimittels.

Mit einer EUA kann der Hersteller das Arzneimittel ohne Nachweis seiner Sicherheit und Wirksamkeit auf den Markt bringen – allerdings nur, wenn der Hersteller, die Regierung, die WHO und alle anderen Beteiligten vor der Haftung für daraus resultierende Schäden geschützt sind.

Der Pandemievertrag der WHO wiederum macht deutlich, dass von jedem Unterzeichnerstaat erwartet wird, dass er solche EUA-Produkte auf den Markt bringt, und er hat festgelegt, dass die Hersteller von der Haftung befreit werden.

Da die Biowaffenindustrie sehr viel Geld verlieren kann, wenn öffentliche Proteste ihre rücksichtslose Forschung verbieten, schützt der Vertrag auch dieses Geschäft. Ähnlich verhält es sich auch mit der neuen Biohub-Initiative der WHO:

Bekämpfung der “Fehlinformation”

Eines der größten Probleme, mit denen das Pandemiekartell jetzt konfrontiert ist, besteht darin, dass ein Großteil der Bevölkerung aufgrund der Dreistigkeit ihrer Impfstofflügen kein Vertrauen mehr in sie hat. Aus diesem Grund (und wegen ihrer mangelnden Bereitschaft, ihre Fehler einzugestehen und ihr Handeln zu reformieren) bleibt ihnen nur die Möglichkeit, alle abweichenden Stimmen zu verbieten.

In einem kürzlich erschienenen UNESCO-Bericht werden globale Maßnahmen zur Eindämmung der Meinungsäußerung skizziert und ein “Internet des Vertrauens” geschaffen, das sich auf “Fehlinformationen”, “Desinformationen”, “Hassreden” und “Verschwörungstheorien” konzentriert. Der Pandemievertrag wiederum legt den Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Falschinformationen bei Gesundheitsereignissen (z. B. definiert er eine “Infodemie” als übermäßige irreführende Informationen bei Krankheitsausbrüchen).

Anmerkung: Ironischerweise erwies sich vieles von dem, was unsere Behörden uns während der Pandemie erzählten, später als tödliche Fehlinformation, während sie gleichzeitig die kritischen wissenschaftlichen Beweise unterdrückten, die, wären sie nicht zensiert worden, Millionen von Leben gerettet hätten. Der Pandemievertrag ist wiederum von der Orwellschen Doppelzüngigkeit durchdrungen (z. B. wird die Zensur als “Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten” dargestellt).

Nationale Souveränität an sich reissen

Eine der wichtigsten Debatten im internationalen Recht ist die Frage, wann genau ein internationaler Vertrag nationales (oder staatliches) Recht außer Kraft setzt.

Da der eigentliche Zweck des Pandemievertrags der WHO darin besteht, einen Mechanismus zur Umgehung des populistischen Widerstands gegen die verabscheuungswürdigen Erlasse der WHO zu schaffen, versucht der Vertrag, lokales Recht zu ersetzen, und zwar im Geheimen, so dass die lokalen Gesetzgeber nicht erkennen, was vereinbart wurde, bis die “Notfall”-Bestimmungen des Vertrags für Pandemien in Kraft treten. Um zum Beispiel einen internationalen Anwalt und einen ehemaligen WHO-Wissenschaftler zu zitieren:

“Eine rationale Prüfung der fraglichen Texte zeigt, dass:

Die Dokumente schlagen eine Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die WHO in Bezug auf grundlegende Aspekte der gesellschaftlichen Funktion vor, zu deren Umsetzung sich die Länder verpflichten. Die Generaldirektion der WHO hat die alleinige Befugnis zu entscheiden, wann und wo sie angewendet werden [man bedenke, dass sie sowohl für ‘Pandemien’ als auch für ‘andere Gesundheitsgefahren’ gelten]. Die Vorschläge sollen nach internationalem Recht verbindlich sein.”

Zu diesen Befugnissen gehören die Kontrolle darüber, wohin Menschen reisen können, die Erzwingung von Quarantäne, die Durchführung von Kontaktermittlungen, die Anordnung von Behandlungen oder Impfungen und das Verbot konkurrierender Behandlungen.

Darüber hinaus verstoßen viele Bestimmungen des Abkommens gegen bestehende Gesetze (z. B. die Massenüberwachung, die gegen den grundlegenden Schutz der Privatsphäre in der Medizin verstößt, der Entzug von Rechten an geistigem Eigentum von Mitgliedern der Unterzeichnerstaaten und die Verpflichtung der Staaten, potenzielle Pandemieerreger mit anderen Staaten und der WHO zu teilen).

Meryl Nass die Abrissbirne des WHO-Vertrags

Meryl Nass, MD, ist eine ruhige und bescheidene Landärztin, die in einem unauffälligen Haus im ländlichen Maine lebt und gerne gärtnert. Das passt, denn sie ist dem medizinisch-industriellen Komplex seit Jahrzehnten ein heftiger Dorn im Auge (z. B. war sie eine der führenden Aktivisten, die sich gegen den verheerenden Milzbrand-Impfstoff des Militärs wandten).

Während der COVID-Ära begann Meryl, viele ihrer COVID-Patienten mit neu entwickelten Medikamentenprotokollen (z. B. Hydroxychloroquin) zu behandeln, und setzte dies auch dann noch fort, als ihr Staat zum Schutz von Geschäftsinteressen gegen alle vorging, die patentfreie Therapien zur Behandlung von COVID-19 einsetzten. Meryl sprach sich sowohl gegen diese als auch später gegen die experimentellen Impfstoffe aus.

Die medizinische Industrie wiederum beschloss, ein Exempel an ihr zu statuieren, und setzte ihre ärztliche Zulassung aus. Die Anschuldigungen und die Begründung dafür waren so lächerlich, dass dreizehn Mitglieder der Legislative von Maine (denen sich bald neun weitere anschlossen) formell gegen das Verhalten der Ärztekammer protestierten. Der Entzug der Approbation ging nach hinten los, weil Meryl durch den Verlust der Approbation viel Zeit gewonnen hat.

Tür zur Freiheit

Am 2. Juni 2023, während sie um den Erhalt ihrer ärztlichen Approbation kämpfte, beschloss Meryl, dass sie etwas gegen die drohende Machtübernahme durch die WHO unternehmen müsse, und rief das WHO-Pushback-Projekt ins Leben, das sie zunächst mit 25.000 Dollar aus ihren Ersparnissen und dem Geld, das sie aus Substack-Abonnements erhielt, finanzierte. Seitdem wurde ihre junge gemeinnützige Organisation unter dem Namen “Door to Freedom” bekannt und hat nach und nach immer mehr Unterstützung von außen erhalten.

Meryl hat ihrerseits Dutzende von Podcasts und zahlreiche aufreibende Reisen unternommen, um vor Parlamenten in aller Welt über den Pandemievertrag zu sprechen (z. B. informierte sie auf einer kürzlichen Reise fünf verschiedene Parlamente). Diese Bemühungen haben dazu geführt, dass die Parlamentarier zahlreicher Länder davon überzeugt sind, dass ihre Länder den Pandemievertrag und die geänderten Internationalen Gesundheitsvorschriften ablehnen sollten.

Im Gegenzug sprechen sich jetzt viele politische Parteien lautstark dagegen aus (z. B. in Deutschland, den Niederlanden, den Philippinen und Estland). Darüber hinaus beginnen einige Länder sogar damit, diejenigen anzuklagen, die an der COVID-19-Katastrophe beteiligt waren (z. B. wird in Italien gegen den ehemaligen Gesundheitsminister wegen Mordes ermittelt, weil er Todesfälle durch Impfungen vertuscht hat, und der slowakische Premierminister untersucht die gesamte COVID-Reaktion).

Meryl hat auch mit unseren gewählten Vertretern und auf Kongress-Symposien wie dem von Senator Ron Johnson gesprochen, während Door to Freedom gewählten Vertretern, die ihre Position nutzen wollen, um sich dem Pandemievertrag zu widersetzen, juristische Unterstützung gegeben hat. Dies sind monumentale politische Veränderungen, und es ist unglaublich, dass diese Organisation dies in nur wenigen Monaten geschafft hat.

Was Sie tun können, um zu helfen

Es gibt drei wichtige Dinge, die jeder von Ihnen tun kann, um dieser Abscheulichkeit Einhalt zu gebieten. Zuallererst müssen wir das Bewusstsein für dieses Problem schärfen, damit es nicht im Verborgenen bleibt. Sprechen Sie, wann immer Sie können, mit den Menschen, die Ihnen nahe stehen, darüber und verbreiten Sie Artikel darüber in Ihrem Netzwerk. Nur sehr wenige Menschen würden den Pandemievertrag unterstützen, wenn sie wirklich wüssten, was darin steht, also lassen Sie es sie wissen!

Zweitens würden der Gesetzesentwurf S444 von Senator Ron Johnson und der Gesetzesentwurf HR1425 von Repräsentant Tom Tiffany verlangen, dass der Senat die WHO-Verträge überprüft, und ihre Ratifizierung verhindern, wenn nicht 2/3 des Senats zustimmen.

Da bereits 49 republikanische Senatoren als Mitunterzeichner fungieren, ist es so gut wie sicher, dass die Verträge vom Senat gestoppt werden, wenn wir diese Gesetzentwürfe verabschieden können. Es gibt viele gewählte Vertreter, die bereit sind, sich die Beschwerden der Öffentlichkeit über die WHO anzuhören. Es ist wichtig, dass Sie sich mit Ihren gewählten Vertretern in Verbindung setzen, um sie auf das Geschehen aufmerksam zu machen.

Vor kurzem haben diese Senatoren ein förmliches Schreiben an Joe Biden gerichtet, in dem sie ihn auffordern, aus dem Vertrag auszusteigen oder ihn dem Senat zur Ratifizierung vorzulegen (wo er nicht verabschiedet werden kann).

Auch die Bundesstaaten lehnen die WHO ab, weil die US-Verfassung das Gesundheitswesen den Bundesstaaten vorbehält. In Oklahoma, Tennessee und Louisiana hat mindestens ein Haus ein Gesetz verabschiedet, das die Zuständigkeit der WHO ablehnt. Bitten Sie die Abgeordneten Ihres Staates, den Generalstaatsanwalt oder den Gouverneur, die Zuständigkeit der WHO auch in Ihrem Staat abzulehnen. Wie unsere Senatoren brauchen auch sie Ihre Stimme und Unterstützung.

Drittens: Ziehen Sie bitte in Erwägung, ihre Arbeit zu unterstützen, indem Sie entweder direkt an Door to Freedom spenden, wie ich es getan habe, oder indem Sie Meryl’s Substack unterstützen. Sie arbeiten mit einem sehr kleinen Budget, aber dennoch wird viel erreicht (etwas, das man in der Welt der gemeinnützigen Organisationen selten sieht).

Die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Über die geänderten Internationalen Gesundheitsvorschriften und den Pandemievertrag wird auf der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 abgestimmt. Daher haben wir noch etwa einen Monat Zeit, um die kritische Masse zu erreichen und die Abstimmung zu stoppen (und die Abstimmung scheitern zu lassen).

Wir befinden uns an einem Punkt in der Geschichte, an dem wir leicht zwei verschiedene Wege einschlagen können, die tiefgreifende Auswirkungen auf kommende Generationen haben werden – unsere Gesellschaft könnte am Ende vom pandemisch-industriellen Komplex versklavt werden, aber wir haben auch die einmalige Gelegenheit, eine räuberische Industrie zu zerschlagen, die in ihrem unerbittlichen Streben nach Macht und Profit Generationen von Menschen auf der ganzen Welt zum Opfer gemacht hat.

Es sind die Bemühungen von Aktivisten wie Meryl Nass an der Basis und von unabhängigen Medien wie diesem, die einen Funken entzünden, der es möglich macht, die Welt zu verändern. Lasst uns alle tun, was wir können, um unsere Stimme zu erheben und für die Freiheiten im Gesundheitswesen zu kämpfen.

Anmerkung des Autors: Dies ist ein gekürzter Artikel. Für diejenigen unter Ihnen, die zusätzliche Informationen, Links und eine detailliertere Analyse wünschen, lesen Sie bitte den vollständigen Artikel hier.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola Über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein zertifizierter Arzt im Mittleren Westen und ein langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze seine außergewöhnlichen Einsichten zu einer Vielzahl von Themen und bin dankbar, dass ich sie mit ihm teilen kann. Ich respektiere auch seinen Wunsch, anonym zu bleiben, da er immer noch an vorderster Front steht und Patienten behandelt. Um mehr von AMDs Arbeit zu erfahren, sollten Sie sich The Forgotten Side of Medicine auf Substack ansehen.

