Entlarvung des Mythos von Chinas Überkapazitäten

Von David P. Goldman

In den letzten vier Jahren hat China den Schwerpunkt seiner Exporte von den entwickelten Märkten in den Globalen Süden verlagert und gleichzeitig Produktionsstätten im Globalen Süden aufgebaut, die in die entwickelten Märkte reexportieren – unter Umgehung der amerikanischen Zölle von 25 % auf die meisten chinesischen Waren und anderer Handelsschranken der entwickelten Märkte.

Hinter Chinas Exporterfolg muss ein Teufel stecken, so das düstere Gemurmel westlicher Ökonomen: China befindet sich in einer Deflation, also verkauft es seine Waren zu einem niedrigen Preis.

“Ausländische Beamte befürchten eine Wiederholung des China-Schocks der frühen 2000er Jahre, als marktfreundliche Reformen in China und der Beitritt zur Welthandelsorganisation einen Exportboom auslösten, der für die Verbraucher ein Segen war, aber konkurrierende Industrien in den USA und anderswo vernichtete”, warnte das Wall Street Journal am 4. Mai.

Die reale Abwertung des Yuan “trägt eindeutig zu höheren Exporten” aus China bei”, sagte Krishna Srinivasan, Direktor der Abteilung Asien und Pazifik beim Internationalen Währungsfonds, dem WSJ. Reale Abwertung bedeutet, dass die Währung nach der Inflation billiger geworden ist.

Das Problem bei dieser Argumentation ist, dass der reale effektive Wechselkurs Chinas (sein inflationsbereinigter Wechselkurs) nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich eher gestiegen als gefallen ist, und zwar von einem Indexstand von 50 im Jahr 1994 auf einen Stand von 90 heute. Er ist in den letzten zwei Jahren zwar gesunken, aber nicht annähernd so stark wie der japanische Yen.

Grafik: Asia Times

Grafik: Asia Times

Außerdem stagnierten Japans Exporte trotz des starken Rückgangs des inflationsbereinigten Wechselkurses, während Chinas Exporte sprunghaft anstiegen. Ein passender Vergleich, denn China und Japan stehen in der weltweit größten Industrie, der Automobilindustrie, in direktem Wettbewerb.

China exportierte im Jahr 2023 5,22 Millionen Pkw, was einem Anstieg von 57 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während Japan – bisher der größte Autoexporteur der Welt – nur 4,22 Millionen Fahrzeuge verkaufte, was einem Anstieg von 16 % entspricht.

Chinas preiswerte Elektrofahrzeuge (EVs), darunter der 9.500 US-Dollar teure BYD Seagull, erfüllen die Nachfrage nach preiswerten, zuverlässigen Kleinwagen im globalen Süden.

Henry Fords Model T erschien 1908 mit einem Preis von 850 Dollar, was in etwa dem damaligen Pro-Kopf-BIP Amerikas entsprach – genau der richtige Preis für ein Massenmarktfahrzeug. Chinas E-Fahrzeuge erreichen einen ähnlichen Preispunkt im globalen Süden.

Die drastischen Preissenkungen bei den E-Fahrzeugen sind nicht auf Währungsschwankungen zurückzuführen, sondern auf die enormen Größenvorteile bei der Fahrzeugproduktion. China hat im vergangenen Jahr mehr Industrieroboter installiert als der Rest der Welt zusammen.

Fords 850-Dollar-Modell T von 1908 wurde 1925 dank der Größenvorteile für nur 250 Dollar verkauft. Was Ford geschafft hat, hat China in nur wenigen Jahren erreicht.

Es scheint, dass dasselbe Muster auch für andere Branchen gilt. Presseberichten zufolge wurde eine 5G-Basisstation von Huawei im Jahr 2020 für 57 US-Dollar verkauft, aber ein angeblicher Verkauf an China Mobile im vergangenen Jahr kostete nur 13 US-Dollar pro Einheit. Huawei veröffentlicht keine Preisdaten für 5G-Infrastruktur.

Bemerkenswert ist, dass sich Chinas Exporte in die entwickelten Märkte kaum verändert haben, während sich die Exporte in den globalen Süden in den letzten vier Jahren verdoppelt haben:

Grafik: Asia Times

In der Zwischenzeit stiegen die US-Importe aus dem globalen Süden im gleichen Maße wie die Exporte Chinas in den globalen Süden:

Grafik: Asia Times

Aus den Diagrammen geht klar hervor, dass Chinas Exporte in den globalen Süden Produktionskapazitäten in Ländern mit niedrigem Einkommen aufgebaut haben, die höhere Exporte in die USA und andere entwickelte Märkte unterstützen.

Mit anderen Worten: China baut Infrastruktur und Produktion auf und überschwemmt den globalen Süden nicht einfach mit billigen Konsumgütern. Für arme Länder mit geringem Unternehmergeist ist ein Auto ein Investitionsgut, das es kleinen Unternehmen ermöglicht, Lieferungen zu tätigen.

In einer Studie für die Zeitschrift American Affairs vom November 2023 kam ich zu folgendem Schluss: “Eine historische Ironie besteht darin, dass die Kommunistische Partei Chinas durch den Aufbau mobiler Breitbandnetze im gesamten Globalen Süden eine noch nie dagewesene Welle des Unternehmertums in den Entwicklungsländern begünstigt hat. Eine eigentlich kommunistische Partei hat sich also zum effektivsten Verbreiter des Kapitalismus entwickelt. Diese Schlussfolgerung wird durch Daten über die Nutzung von Breitbandnetzen, Unternehmensgründungen und das Wirtschaftswachstum reichlich untermauert.

Alle verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass Chinas bemerkenswerte Exportleistung durch die Produktivität des verarbeitenden Gewerbes aufgrund von Investitionen in Robotik und KI-Anwendungen angetrieben wird.