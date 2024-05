Lockdown entgegen Pandemieplan und niedrigstem Krankenstand

Prof. Stefan Homburg macht in seinem neuen Hintergrund-Video darauf aufmerksam, dass das RKI seit 20 Jahren einen Nationalen Pandemieplan für Notsituationen, aktualisiert im März 2017, bereithält. Doch dieser sei ab 2020 quasi völlig ignoriert worden. Die Politik habe so ziemlich genau das Gegenteil dessen gemacht, was in diesem Pandemieplan vorgeschrieben sei. So seien in dem Plan Schulschließungen, die viele Familien in Not gebracht und Kinder traumatisiert haben, nur in einer schweren Pandemiewelle mit hohem Anteil schwerer Erkrankungs-Verläufe vorgesehen. Doch trotz krass leer stehender Kliniken im März 2020 habe die Politik wie entfesselt Lockdowns verhängt. Wir bringen nachfolgend das Transkript seines Videos. (hl)

„Pandemieplan” und Schulschließungen

Prof. Dr. Stefan Homburg

Kennen Sie unseren nationalen Pandemieplan? Er ist rund 20 Jahre alt, wurde zwischenzeitlich überarbeitet, und er stammt vom RKI. Das beste aber: Er ist weder gelöscht noch geschwärzt, und so kann man ihn einfach aus dem Internet abrufen und sich anschauen.

Wenn Sie schon mehrere Sendungen gesehen haben, dann wissen Sie: Meine sieht zwar so ähnlich aus wie die Nachrichten, aber der Unterschied besteht darin, dass ich nicht einfach etwas behaupte, was sie glauben müssen, sondern alles, was ich Ihnen zeige, ist mit seriösen, meist behördlichen Links unterlegt.