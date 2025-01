Den US-Dollar als Waffe einsetzen. Kann das funktionieren?

Von Michael Hudson

Trump hat eine Reihe von Plänen zur Stärkung Amerikas auf Kosten anderer Länder vorgestellt. Angesichts seines Mottos „Wir gewinnen, ihr verliert“ würden einige seiner Pläne das Gegenteil von dem bewirken, was er sich vorstellt.

Das wäre keine große Veränderung in der US-Politik. Aber ich vermute, dass Hudsons Gesetz unter Trump seinen Höhepunkt erreicht: Jede US-Aktion, die andere Länder angreift, neigt dazu, nach hinten loszugehen und die amerikanische Politik am Ende mindestens doppelt so viel zu kosten.

Wir haben erlebt, wie es zur Normalität wurde, dass das Ausland Nutznießer der aggressiven US-Politik ist. Dies ist ganz offensichtlich bei den Handelssanktionen der USA gegen Russland der Fall. Wenn die Vereinigten Staaten nicht selbst der Verlierer sind (wie im Fall der Kürzung der Nord Stream-Pipeline, die zu einem Anstieg der LNG-Exporte führte), dann tragen ihre Verbündeten die Kosten. In einigen Jahren könnten die Kosten darin bestehen, dass die Vereinigten Staaten Europa und die NATO verloren haben, weil die europäischen Länder Druck ausüben, um ihre Unabhängigkeit von der US-Politik zu erklären.

Um den Abschied des europäischen Gastes zu beschleunigen, fordern die NATO-Führer Sanktionen gegen Russland und China und sagen, dass „Importe gleichbedeutend mit Abhängigkeit sind“. Was folgt, werden russische und chinesische Gegensanktionen sein, die den Verkauf anderer Rohstoffe an die EU blockieren.

In früheren Sendungen haben wir über Trumps Plan gesprochen, die US-Zölle zu erhöhen und sie ähnlich wie Sanktionen gegen Länder einzusetzen, die versuchen, auf eine Weise zu handeln, die nicht mit der US-Außenpolitik übereinstimmt. Es gibt viel Gegenwind gegen diesen Vorschlag von Seiten der etablierten republikanischen Interessen, und letztlich ist es der Kongress, der seine Vorschläge genehmigen muss. Trump bedroht also wahrscheinlich zu viele etablierte Interessen, als dass es gleich zu Beginn seiner Amtszeit zu einem großen Kampf kommen könnte. Er wird damit beschäftigt sein, das FBI, die CIA und das Militär zu säubern, die sich ihm seit 2016 widersetzen.

Wird Trumps Versuch, den Dollar als Waffe einzusetzen, erfolgreicher sein als die US-Handelssanktionen?

Die eigentliche Unbekannte könnte sich als Trumps Drohung erweisen, den Dollar als Waffe einzusetzen. Zumindest hat seine Exekutive diesen Bereich der Außenpolitik besser im Griff. Neben seinem Bestreben, den weltweiten Ölhandel und wichtige Medienplattformen zu kontrollieren, möchte Trump auch in der Lage sein, anderen Ländern zu schaden. Das ist seine Vorstellung von Verhandlungen und Transaktionen.

In der Wochenendausgabe der Financial Times zitiert Gillian Tetts Artikel über Trumps vorgeschlagenes „Maganomics“ den Stanford-Professor Matteo Maggiori, der darauf hinweist, dass nationale Macht „nicht nur Waren, sondern auch Geld betrifft. Wir schätzen, dass die geoökonomische Macht der USA auf Finanzdienstleistungen beruht, während die chinesische Macht auf der Produktion beruht.“

Trump strebt also nicht nur die Kontrolle über die weltweite Öl- und Flüssigerdgasversorgung an, sondern möchte auch die Macht der USA auf ihr Finanzsystem stützen. Vor kurzem drohte er, BRICS-Länder zu bestrafen, wenn sie nach einer Alternative zum Dollar suchen.

Diese Strategie basiert darauf, dass Länder Zugang zu US-Dollar und Finanzmärkten benötigen, ebenso wie sie Öl und Informationstechnologie unter der kommerziellen Kontrolle der USA benötigen. Die USA versuchten, Russland und andere Länder vom SWIFT-Bank-Clearing-System auszuschließen, aber wie bei Sanktionen üblich, haben Russland und China ihr eigenes Ausweichsystem geschaffen, sodass dieser Plan nicht aufging.

Die Vereinigten Staaten haben die Bank of England dazu gebracht, die Goldreserven Venezuelas zu beschlagnahmen und sie der rechten Opposition anzubieten. Das hat funktioniert. Und die EU und die Vereinigten Staaten haben gemeinsam die 300 Milliarden Dollar an ausländischen Dollarbeständen Russlands beschlagnahmt. Das hat funktioniert, und die EU hat die Zinsen (etwa 50 Milliarden Dollar, die sich angesammelt hatten) an die Ukraine weitergegeben, um im Kampf gegen Russland zu helfen.

Aber zuerst beschlagnahmten die Vereinigten Staaten alle Währungsreserven der Ukraine als Sicherheit, angeblich um ihr bei der Rückzahlung der angehäuften Schulden zu helfen. Ich glaube nicht, dass dieses Gold für den Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung gestellt wird. Es spiegelt lediglich das Muster der USA wider, sich Vermögenswerte anzueignen. Das US-Militär bemächtigte sich des libyschen Goldbestands, als Gaddafi versuchte, damit eine auf Gold basierende afrikanische Alternative zum Dollar zu schaffen, die von den Zentralbanken gehalten werden sollte. Und die USA bemächtigten sich auch des syrischen Goldbestands auf dem Weg nach draußen und ließen nur die Ölexporte als US-Trophäe ihrer Eroberung zurück. Das Gleiche taten sie mit den Goldreserven Afghanistans auf dem Weg nach draußen. Offensichtlich gehen die Vereinigten Staaten davon aus, dass Gold wieder eine wichtige Rolle im Weltwährungssystem spielen wird. (Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, bezeichneten US-Beamte die Rückgabe von Geldern, die sie aus den iranischen Reserven beschlagnahmt hatten, als Geschenk, was wiederum vom Kongress scharf kritisiert wurde.)

Die große Frage ist, wie aggressiv die Finanzpolitik der USA langfristig funktionieren kann. Wird sie andere Länder vertreiben? Wird sie sich als ebenso selbstzerstörerisch erweisen wie andere internationale Spielchen der USA?

Lassen Sie uns darüber sprechen, wie sich das Weltwährungssystem als Reaktion auf den Versuch der USA, die finanzielle Kontrolle zu erlangen, wahrscheinlich entwickeln wird

Meiner Meinung nach ist ein solcher Versuch unmöglich zu erreichen. Wie können Amerika oder eine andere Nation sich vorstellen, dass sie ihre internationale Macht allein auf Finanzen stützen können? Alle Länder können Finanzen und Geld schaffen. Aber nicht alle Länder können sich industrialisieren – oder im Fall der Vereinigten Staaten und Deutschlands, sich reindustrialisieren.

Die Vereinigten Staaten haben sich deindustrialisiert, und ihre neoliberale Privatisierungspolitik hat die Wirtschaft mit einem enormen Aufwand an Schuldendienst, Krankenversicherungskosten und Immobilienkosten belastet. Der FIRE-Sektor (Finanzen, Versicherungen und Immobilien) hat seinen Anteil am gemeldeten BIP erhöht, aber sein Einkommen ist überhaupt nicht für ein „Produkt“. Es handelt sich um eine Transferzahlung von der Produktions- und Konsumwirtschaft an den Renten-Sektor. Dadurch ist das BIP Amerikas viel „leerer“ als das Chinas und seiner sozialistischen Marktwirtschaft. Wenn die Kosten für Kredite und Mieten steigen, steigt auch das BIP.

Geld wird heute am Computer geschaffen. Jede starke und autarke Nation oder regionale Gruppierung kann ihr eigenes Geld schaffen. Sie müssen ihr Geld und ihre Schulden nicht mehr auf Silber- und Goldbarren stützen.

Ich denke also, dass Trump in einer vergangenen Welt lebt – vor allem angesichts der rechtsgerichteten republikanischen „Hard Money“-Anhänger, die sich nach dem alten Goldstandard sehnen und darauf bestehen, dass die Geldschöpfung durch die Regierung von Natur aus inflationär ist (als ob Bankkredite dies nicht wären). Ich denke, das macht ihn zu einem Genie: Er ist in der Lage, zwei gegensätzliche Ansichten gleichzeitig zu vertreten, von denen jede ihre eigene Logik hat, die seiner anderen Ansicht widerspricht.

Die Vereinigten Staaten waren in der vergangenen Welt sehr stark, als Gold der wichtigste Vermögenswert der Zentralbanken war. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es dem US-Finanzministerium, bis 1950, als der Koreakrieg ausbrach, 80 % des Währungsgoldes der Zentralbanken der Welt zu monopolisieren. Andere Länder benötigten nach dem Zweiten Weltkrieg Dollar, um US-Exporte zu kaufen und in Dollar denominierte Schulden zu begleichen, und sie verkauften ihr Gold, um an diese Dollar zu kommen.

Doch bis 1971 hatten die Militärausgaben der USA im Ausland diese Kontrolle zunichte gemacht. Die Statistiken, die ich 1967 für Arthur Andersen zusammengestellt habe, zeigten, dass das gesamte US-Zahlungsbilanzdefizit – das Defizit, das das US-Gold aufzehrte – auf die Militärausgaben der USA im Ausland zurückzuführen war. So bestanden die Währungsreserven der Zentralbanken hauptsächlich aus US-Schatzanweisungen, für die sie ihre Dollarschwemme ausgaben. Das war die Veränderung, die mein Buch „Super Imperialism“ 1972 beschrieb. Doch die Versuche der USA, die Finanzwelt als Waffe einzusetzen, haben dazu geführt, dass Länder nicht nur versuchen, keine weiteren Dollar zu halten, sondern auch ihr Gold nicht mehr in den USA oder Großbritannien lagern. Sogar Deutschland hat darum gebeten, seine Goldreserven von der Federal Reserve Bank in New York zurückzubekommen, wo seit den 1930er Jahren, als eine Flut von Fluchtkapital in die USA strömte, da der Zweite Weltkrieg drohte, ein Großteil der Goldbestände der europäischen Zentralbanken gelagert wird.

Wie die Landeswährung ist auch internationales Geld eine Schuld, es sei denn, es handelt sich um einen reinen Vermögenswert wie Gold. Die USA konnten Gold durch US-Staats- und Privatschulden ersetzen, vor allem, weil sie eine Plattform für internationale Zahlungen boten. Das schien sie für internationale Reserven „so gut wie Gold“ zu machen.

Es sieht nicht so aus, als würde dieser Zustand in der internationalen Politik von Dauer sein. Geld kann jeder drucken. Aber wie erreicht man, dass es akzeptiert wird? Genau vor diesem Problem stehen die Vereinigten Staaten heute. Wie lange können die USA angesichts ihrer wachsenden Verschuldung noch damit rechnen, dass andere Volkswirtschaften ihre Dollar akzeptieren, wenn es für andere Länder keinen inhärenten Bedarf gibt, sie für Zahlungen im eigenen Außenhandel, bei Krediten und Investitionen zu verwenden?

Geld ist Staatsverschuldung. Ob es in Papierform oder elektronisch ausgegeben wird, es bewahrt seinen Wert letztlich dadurch, dass es als Zahlungsmittel für Steuern akzeptiert wird. Aber Trump und die Republikaner wollen die Steuern senken. Wenn es nicht nötig ist, Dollar zu beschaffen, um Steuern zu zahlen, warum sollte man sie dann halten?

Das Geflecht der Auslandsverschuldung

Eine Stütze für den Dollar ist die Notwendigkeit für den globalen Süden und andere Schuldnerländer, Dollar zu beschaffen, um die von ihnen angehäuften Auslandsschulden zu begleichen. Aber wie lange kann das gut gehen? Hier liegt das Problem: Wenn sie ihre Auslandsschulden begleichen, indem sie die zerstörerische Politik des IWF, der Weltbank und des Washington Consensus befolgen, haben sie kein Geld mehr, um in ihr eigenes Wirtschaftswachstum zu investieren. Wessen Interessen werden sie in den Vordergrund stellen: die der US-amerikanischen Anleihegläubiger und Banken oder die ihrer eigenen Wirtschaft?

Anders ausgedrückt: Wie lange werden Schuldnerländer noch einem System angehören wollen, das ihnen Wachstum versprochen hat, sie aber nur noch weiter verschuldet und sie gezwungen hat, ihre Schürfrechte, Infrastruktur und öffentlichen Unternehmen zu verkaufen, um das Geld für die Tilgung dieser Schulden aufzubringen und ihre Wechselkurse zu halten? Das System ist gegen sie gerichtet.

Dieses Problem wird heute durch den steigenden Wechselkurs des Dollars gegenüber vielen anderen Währungen noch verschärft. Trumps Ideen sind sehr konfus, wenn es darum geht, dieses Problem anzugehen. Einerseits hat er davon gesprochen, dass er einen niedrigeren Wechselkurs für den Dollar wünscht. Er glaubt, dass eine wettbewerbsorientierte Abwertung die US-Exporte irgendwie wettbewerbsfähiger machen könnte. Die US-Wirtschaft ist jedoch bereits zu stark vom Neoliberalismus geprägt, um ihre industrielle Macht in absehbarer Zukunft wiederherzustellen. Daher ist es nicht praktikabel, den Dollar zu schwächen, um die US-Exporte anzukurbeln.

Trump hat davon gesprochen, die Zinssätze zu senken, um einen Boom auf dem Aktien- und Anleihemarkt anzukurbeln. In vielen Ländern – wie Kanada – führt eine Senkung der Zinssätze zu einem Kapitalabfluss in das Ausland, wo höhere Zinssätze gezahlt werden. Die US-Wirtschaft ist jedoch anders. Die Senkung der Zinssätze durch die quantitative Lockerung lockte ausländisches Kapital an und erhöhte so den Wechselkurs des Dollars. Die Senkung der US-Zinssätze nach dem Zinshoch von 20 % im Jahr 1980 unter Paul Volcker führte zur größten Anleihenmarktrallye der Geschichte, zusammen mit einem boomenden Aktienmarkt, der internationale Investoren anzog.

Zunächst einmal hat die Erwartung von Trumps Politik den Kurs in die Höhe getrieben. Allein seit letztem Oktober hat der Wechselkurs des kanadischen Dollars so stark an Wert verloren, dass man für einen US-Dollar 1,44 CAD statt 1,34 CAD erhält. Der Preis eines Euros gegenüber dem US-Dollar ist von 1,12 $ auf 1,03 $ gefallen. Und die Währungen der Länder des globalen Südens stehen unter starkem Druck, da sie versuchen, ihre US-Dollar-Anleihen und andere auf Dollar lautende Kredite auf dem aktuellen Stand zu halten.

Es sieht also so aus, als ob wir dieses Jahr wohl oder übel einen starken Dollar haben werden. Und Trump hat deutlich gemacht, dass er das „exorbitante Privileg“ des Dollars, einfach Geld drucken zu können, beibehalten will, während andere Länder zusehen müssen, wie ihre Währungen nicht aufgewertet werden und ihre Exporte nicht beeinträchtigt werden, indem sie ihre Dollar-Zuflüsse recyceln, um weiterhin US-Schatzanweisungen zu kaufen. Aber diese Schatzanweisungen steigen in die Höhe, während das Haushaltsdefizit explodiert.

Ein damit zusammenhängendes Problem ist, wie lange die lockere Kreditvergabe der Federal Reserve angesichts der zunehmenden Zahlungsrückstände und -ausfälle die Aktien- und Anleihekurse noch in die Höhe treiben kann. Die größte Bedrohung geht von gewerblichen Immobilien aus, deren Hypothekenzahlungen die aktuellen Mieteinnahmen übersteigen, da ältere Gebäude mit steigenden Leerstandsraten konfrontiert sind. Nehmen wir gewerbliche Immobilien. 40 % Auslastung in alten Gebäuden. Und sie können nicht für Wohnzwecke saniert werden, weil sie keine offenen Fenster für frische Luft oder eine gute Aussicht haben – oder die Unterstützung der Nachbarschaft. Wie Londons Finanzdistrikt, die Wall Street und andere Finanzzentren in den USA in gläsernen Hochhäusern ohne Annehmlichkeiten, Aussicht, gemischt genutzte Stadtviertel oder frische Luft durch offene Fenster.

Im Verbrauchersektor geraten Autokredite, Kreditkartenschulden und Studentendarlehen immer mehr in Verzug.

Irgendetwas muss nachgeben. Und das wird nicht nur die US-Finanzmärkte betreffen, sondern auch die Zahlungsbilanz, da ausländisches Kapital aus den Vereinigten Staaten in sichere Anlagen flieht. Das wäre das erste Mal seit mehr als einem Jahrhundert, dass diese Flucht in die Sicherheit nicht in die Vereinigten Staaten, sondern aus ihnen heraus erfolgt.

Die US-Wirtschaft wurde umgestaltet, um die Finanzgewinne aufzublähen, selbst während sie sich durch die Auslagerung ihrer Arbeitskräfte deindustrialisiert. Was also als industrielle Entwicklung der USA erschien, wurde durch eine finanzialisierte Deindustrialisierung ersetzt.

Das bedeutet, dass das Bestreben der BRICS-Staaten, sich gemeinsam gegen die Hegemonie der USA zu verteidigen, in Wirklichkeit eine grundlegende und breite Spaltung in der wünschenswerten Art und Weise der Organisation von Volkswirtschaften impliziert. Sie stellen sich dem Finanzkapitalismus als Raubtier entgegen. Vor allem, da Trump versucht, ihn voranzutreiben, indem er Sanktionen gegen Länder verhängt, die sich vom Dollar abwenden.

NACHTRAG:

Gillian Tett, „Dollar-Macht bedeutet, dass Zölle nicht nur ein Spiel sind“, Financial Times, 11.-12. Januar 2025, erneuert ihren Kommentar zur Instrumentalisierung des Dollars mit einem merkwürdigen Kommentar: Trumps vorgeschlagener Finanzminister „Bessent hat auch vorgeschlagen, dass Länder mit militärischem Schutz durch Amerika gezwungen werden sollten, mehr Dollar-Schulden zu kaufen, als Gegenleistung dafür, dass man in diese Länder geht und sagt: „Wir haben diese 40- oder 50-jährigen Militäranleihen [zu kaufen]“, sagte er und nannte dabei Japan, Nato-Mitglieder und Saudi-Arabien.“

Aber ein so großer Kauf würde den Preis des Dollars sicherlich in die Höhe treiben und den Wechselkurs des Euro und des Yen nach unten drücken. Einerseits strebt die Trump-Regierung eine Neuauflage des Plaza-Abkommens von 1985 an, das „andere zu einer Neubewertung zwang“, aber Trump hat angekündigt, dass er sowohl den Wechselkurs des Dollars senken will – als ob dies seine Industrieexporte wettbewerbsfähiger machen würde – als auch verlangen will, dass andere Länder mehr US-Staatsanleihen kaufen, was den Dollar in die Höhe treiben würde. Ein chinesisches Sprichwort besagt: „Wer versucht, zwei Wege gleichzeitig zu gehen, wird sich das Hüftgelenk brechen.“