Der Affenzirkus mit dem Verbraucherpreisindex – Die bequemste Lüge der Zentralbank:

Auch wenn die Fed zu einer Doppelzüngigkeit neigt, die einen Politiker erröten lassen würde, erzählt uns die Zentralbank, dass ihr primärer Fokus auf der Arbeitslosigkeit liegt, nicht auf der Inflation.

Ich möchte den Leser jedoch daran erinnern, dass im Sommer 2020 ein sichtlich nervöser Herr Powell (der Chef der Fed) mit einem spezifischen (und Schlagzeilen machenden) Plan daherkam, man würde eine Inflation von mehr als 2% „erlauben“.

Diese „neue Inflationsrichtung“ ignorierte die breite Ironie, dass die Fed jahrelang ohne Erfolg das „Ziel“ einer 2% Inflation anstrebte, bevor man das „Ziel“ durch eine „Erlaubnis“ ersetzte.

Eine so magische Wortwahl enthüllt eine kritische Stinkbombe im semantischen Wortschatz der Fed.

Wenn die Fed beispielsweise jahrelang ohne Erfolg ernsthaft das Inflations-“Ziel“ anging, wie kann Powell dann plötzlich die öffentliche Fähigkeit haben, mehr von dem zu „erlauben“, was er vorher nicht erreicht hat? So als wäre Inflation bloß ein Thermostat, das man in seinem Haus rauf und runter drehen kann.

