Der Al-Aqsa-Sturm war keine falsche Flagge

Von Kevin Barrett

Obwohl ich verstehe, warum einige Leute denken könnten, dass es so war

Meine Kollegin von False Flag Weekly News, Cat McGuire, schickte mir eine E-Mail:

„So viele Leute behaupten immer noch, dass Israel letztendlich hinter dem Hamas-Angriff steckte, um den Gazastreifen zu pulverisieren… Kevin, kannst du bitte den endgültigen Artikel schreiben, um die Leute von der Idee zu befreien, dass Israel den 7. Oktober gesteuert hat? Bringen Sie die Fakten auf den Punkt. Der gute „Was wirklich geschah„-Artikel entlarvt nicht die Falsche-Flagge-Erzählung. Ich denke, das sind die drei Haupthindernisse für die Leute zu glauben, dass es keine falsche Flagge war: Es ist klar, dass Israel davon wusste.

Israels gepriesene Sicherheitsfähigkeiten.

Der Mossad hat die Hamas gegründet.

Bevor ich auf diese drei Punkte eingehe, die alle auf einer Übertreibung der israelischen Fähigkeiten beruhen, möchte ich erklären, warum das Szenario der falschen Flagge für so viele Menschen intuitiv Sinn ergibt.

Da ich einen Großteil der letzten 20 Jahre damit verbracht habe, zu erklären, dass der 11. September und andere Ereignisse falsche Flaggen waren, weiß ich sehr wohl, dass jedes Mal, wenn westliche Medien eine „islamische Terrorgruppe“ für die jüngste blutige Gräueltat verantwortlich machen, Skepsis angebracht ist. Für Menschen, die sich mit dem 11. September beschäftigt haben, ist es nur natürlich, misstrauisch zu sein, wenn auf ein Massaker, das „radikalen Muslimen“ zugeschrieben wird, ein noch viel größeres Massaker an Muslimen folgt – so wie es geschah, als der Tod von rund 3.000 Menschen am 11. September die Invasionen, Besetzungen und Plünderungen islamischer Länder und die Ermordung von Millionen von Muslimen in aller Welt auslöste.

Vor dem 11. September suchten Bibi Netanjahu und seine neokonservativ-zionistischen Freunde nach einem Weg, die Vereinigten Staaten dazu zu bringen, ein völkermörderisches Massaker im Nahen Osten zu inszenieren. Ihr Ziel war es, die strategische Situation in der Region durch die Zerstörung von „sieben Ländern in fünf Jahren„, die alle Feinde Israels waren, völlig zu verändern. Sie kündigten ihren Plan in dem Dokument „Clean Break“ von 1996 an und riefen im Jahr 2000 erneut zu einem „neuen Pearl Harbor“ auf. Dann sprengten sie am 11. September am helllichten Tag das World Trade Center in die Luft und nutzten ihre Medienmacht, um damit durchzukommen.

Oberflächlich betrachtet sieht der Al-Aqsa-Sturm ähnlich aus. Wie Richard Medhurst feststellt:

Vor ein paar Wochen, kurz bevor dieser Krieg in Gaza ausbricht, geht Netanjahu vor die Generalversammlung der Vereinten Nationen, hält eine Karte hoch und erklärt seinen Plan für einen neuen Nahen Osten: einen Wirtschaftskorridor, der sich von Indien bis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, nach Saudi-Arabien, nach Jordanien, Israel und schließlich bis zum gesamten europäischen Kontinent erstreckt… Das ist eine Konkurrenz zur Neuen Seidenstraße… Israel schlägt sich plötzlich als Lösung für die Gasknappheit der Europäischen Union vor… Im Jahr 2010 haben sie eine geologische Untersuchung durchgeführt und dieses monströse riesige Gasfeld im Nahen Osten gefunden. Es wird Leviathan genannt und befindet sich im Mittelmeer, im levantinischen Becken. Das heißt, es liegt direkt vor der Küste Palästinas, des Libanons und Syriens….Und als Netanjahu bei der UNO mit seinem brillanten Plan auftauchte, dachten die Israelis, oh, das ist schon erledigt, sie werden Saudi-Arabien einfach dazu bringen, die Beziehungen zu normalisieren und damit das palästinensische Problem ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.

Sowohl vor 9/11 als auch vor dem Al-Aqsa-Sturm verkündete Netanjahu Pläne zur radikalen Umgestaltung des Nahen Ostens. Aber es gibt einen großen Unterschied. Der 11. September half ihm bei der Verwirklichung seines Clean-Break-Plans, während der Al-Aqsa-Sturm seinen Plan für einen neuen Nahen Osten zunichte machte. Die Emiratis, die Saudis und die Jordanier sind jetzt raus – und zwar für immer. Keine Pipeline nach Israel mehr! Und Israels Plan, das Gas aus dem Mittelmeer zu nutzen, wird in nächster Zeit nicht aufgehen, da in der Region Chaos herrscht.

Einige Amerikaner mit nur oberflächlichen Kenntnissen des muslimischen Ostens behaupten, Bibi habe den 7.10. unter falscher Flagge inszeniert, um die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben und die Gasfelder vor der Küste des Gazastreifens zu nutzen. Kleines Problem: Er brauchte sie nicht zu vertreiben! Israels Marine sieht sich keiner nennenswerten Bedrohung aus dem Gazastreifen ausgesetzt. (Sie muss sich vielleicht um den Libanon, Syrien oder sogar, die Türkei Sorgen machen, aber nicht um Gaza).

Kurz gesagt, die Al-Aqsa-Flut hat Israels (und Bibis) Plan, die palästinensische Frage zu umgehen und die Region neu zu gestalten, völlig zerstört. Wie Medhurst feststellt, begünstigt das Paradigma nach dem 10.7. das Projekt der „Neuen Seidenstraße“ Russland-China-Iran-Türkei-Syrien und hat die von den USA unterstützte Alternative der Zionisten zerstört. Es hat die palästinensische Sache in den Vordergrund gerückt und den weltweit größten Teil dazu gebracht, sich hinter sie zu stellen. Das ist natürlich nicht das Ergebnis, das Netanjahu oder jemand in Israel (oder den USA, was das betrifft) wollte.

Lassen Sie uns nun die drei Punkte von Cat McGuire betrachten.

Es ist klar, dass Israel Vorkenntnisse hatte.

Israel hat zwar Warnungen erhalten – von Ägypten und sogar von der Hamas selbst -, dass etwas bevorstand. Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass sie wussten, dass die Hamas im Begriff war, eine so große und erfolgreiche Operation durchzuführen. Sie machten sich mehr Sorgen um das Westjordanland, wo die Muslime über die zunehmenden Schändungen der Al-Aqsa-Moschee durch die Zionisten wütend sind, und um ihre nördliche Grenze zum Libanon und zu Syrien. Die Zionisten haben die vom Iran und Syrien unterstützte Hisbollah immer als ihre größte Bedrohung angesehen. Die Hamas wurde als unbedeutend angesehen. Daher konzentrierte sich das israelische Militär auf das Westjordanland und die Nordgrenze, nicht aber auf den Gazastreifen, der als unter Kontrolle stehend angesehen wurde.

Und wenn Sie wirklich glauben, dass der Al-Aqsa-Sturm so ablief, wie Bibi es wollte, wie erklären Sie dann die 200 israelischen Gefangenen? Der symbolische Zweck des Al-Aqsa-Sturms bestand darin, Vergeltung für die zionistischen Schändungen der Al-Aqsa zu üben, aber sein operativer Zweck bestand darin, israelische Gefangene zu nehmen, um sie gegen palästinensische Gefangene auszutauschen. Und jeder, der glaubt, dass Israel jemals tatenlos zusehen wird, wie seine Leute als Geiseln genommen werden, ist verrückt. Israel ist sich des strategischen Wertes von Geiseln bewusst und tut alles, um sicherzustellen, dass niemals ein Israeli als Geisel genommen wird. Am 7. Oktober gehörte dazu auch der Einsatz von Panzergranaten, Raketenbomben und schwerer Artillerie, um Hunderte von israelischen Zivilisten und ihre Dutzende von potenziellen Geiselnehmern zu töten, ganz im Sinne der Hannibal-Richtlinie. Die überwiegende Mehrheit der an diesem Tag getöteten israelischen Zivilisten wurde wahrscheinlich vom eigenen Militär getötet, entweder im Kreuzfeuer des „Kriegsnebels“ oder um zu verhindern, dass sie als Geiseln genommen werden.

Israels gepriesene Sicherheitsfähigkeiten.

Es wurde behauptet, dass sich nicht einmal ein Insekt der Mauer des Gaza-Konzentrationslagers nähern könnte, ohne dass Israel davon wüsste. Das mag wahr gewesen sein, als die Überwachungs- und Kommunikationssignale noch flossen. Aber die Hamas schaltete Israels Mobilfunkmasten mit Drohnen aus, blendete die zionistischen Verteidiger und ermöglichte so den Ausbruch aus dem Konzentrationslager. (Drohnen läuten das nächste Zeitalter der Kriegsführung ein und verschaffen den Außenseitern einen enormen Vorteil.)

Menschen, die nicht glauben, dass die Hamas so kompetent und Israel so inkompetent sein könnte, sind von der zionistischen Propaganda in die Irre geführt worden. Israel versucht, die Menschen davon abzuhalten, sich ihm zu widersetzen, indem es vorgibt, allmächtig und allwissend zu sein. Tatsächlich sagen meine US-Geheimdienstquellen mit Insiderwissen, dass der israelische Geheimdienst gut ist, aber nicht so gut. Ihr größtes Kapital sind die milliardenschweren Sayanim in den USA und Europa. Leute wie Arnon Milchan und Larry Silverstein und Les Wexner und sein Schützling Jeffrey Epstein (und vor ihnen Meyer Lansky) sind großartig darin, amerikanische Atomwaffen zu stehlen, die Zwillingstürme in die Luft zu jagen und Schmutz über amerikanische Führer zu sammeln. Und die jüdisch-zionistischen Milliardäre, denen Hollywood gehört und die die Medien beherrschen, können dafür sorgen, dass ihre Verbrechen vertuscht und ihre Propaganda in den Wind geschlagen wird. Aber nichts davon hilft ihnen, die Hamas in den Griff zu bekommen.

Der Mossad hat die Hamas gegründet.

Manchmal hat man den Eindruck, dass Israelis immer über alles lügen, aber das ist nicht ganz richtig. Ronan Bergmans „Rise and Kill First“ mag zwar von der IDF zensiert werden, aber seine Schilderungen der Ursprünge von Hamas und Hisbollah sind glaubwürdig. Scheich Jassin, frisch aus dem israelischen Gefängnis entlassen, gründete die Hamas 1987 und erhielt tatsächlich eine bescheidene Finanzierung von seinen ehemaligen Gefangenen, zumindest anfangs. Die Israelis hofften, dass die Hamas die Palästinenser spalten und die PLO schwächen würde. Doch die islamische Widerstandsgruppe geriet schnell außer Kontrolle, und Israel hat den größten Teil der letzten 30 Jahre damit verbracht, zu bedauern, dass es Scheich Jassin jemals aus dem Gefängnis entlassen hat. Am Ende töteten sie ihn und eine lange Liste anderer Hamas-Führer.

Aber infiltriert Israel nicht die Hamas? Sicher, sie versuchen es, mit gemischtem Erfolg – so wie die Hamas Israel infiltriert, und jeder infiltriert jeden. Im Vergleich zu den USA ist Israel ziemlich gut darin, arabische Gruppen zu infiltrieren. Die Hälfte der israelischen „Juden“ sind in Wirklichkeit Araber, d. h. arabische Muttersprachler, die von nicht-jüdischen Arabern nicht zu unterscheiden sind. Die USA ihrerseits haben weniger muttersprachliche Agenten zur Auswahl und trauen denen, die sie haben, nicht. Aber obwohl die falschen Araber des Mossad die der CIA übertreffen und vor langer Zeit großen Erfolg bei der Infiltrierung der PLO und anderer säkularer palästinensischer Gruppen hatten, hatten sie mehr Probleme bei der Infiltrierung religiöser Gruppen wie Hamas und Hisbollah, wie Bergman in Rise and Kill First betont.

Außerdem gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass die Hamas besonders schlecht darin ist, ihre Operationen geheim zu halten, und die Al-Aqsa-Flut war eine stark abgeschottete Operation. Sie wurde von kleinen Teams durchgeführt, von denen jedes seine eigenen Befehle kannte, nicht aber das Ausmaß des Angriffs. Nur einige wenige vertrauenswürdige Personen waren in das Gesamtbild eingeweiht.

Nur vordergründig plausibel

Trotz ihrer oberflächlichen Plausibilität beruht die Behauptung, Netanjahu habe die Flutung der Al-Aqsa inszeniert oder absichtlich ermöglicht, auf irreführenden Vergleichen, vagen Eindrücken und vor allem auf prahlerischer zionistischer Propaganda, die darauf abzielt, Israels Stärke zu übertreiben und Gegner einzuschüchtern. Und nun ist diese Propagandablase geplatzt. So wie der Sieg der Hisbollah im Jahr 2006 Israel demoralisiert und den palästinensischen Widerstand beflügelt hat, hat die Flutung der Al-Aqsa die gleiche Wirkung gehabt, trotz – und in gewissem Maße sogar wegen – der schrecklichen Kriegsverbrechen, die Israel fast im Minutentakt begeht (diese Kriegsverbrechen werden sich langfristig wahrscheinlich als kontraproduktiv erweisen, da sie einen Großteil der Welt entfremdet haben und auf der pro-palästinensischen, antizionistischen Seite immer mehr Begeisterung hervorrufen).

Aber wie steht es um Netanjahus persönliche politische Situation? Wird ihn diese Krise nicht retten? Die Antwort: fast sicher nicht. Hier verweise ich auf Ron Unz, der kürzlich zwei ausgezeichnete Analysen veröffentlicht hat, die die Frage der falschen Flagge berühren. Im Folgenden finden Sie die entsprechenden Auszüge.

Ron Unz über die Unwahrscheinlichkeit des Falsche-Flagge-Szenarios

„American Pravda: Israel, Gaza und allgemeinere Fragen„, 23. Oktober

Seit vielen Monaten sah sich die israelische Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit enormen öffentlichen Demonstrationen seiner erbitterten politischen Gegner konfrontiert, die eine historische Spaltung der eigenen Gesellschaft darstellten, die sogar an einen Bürgerkrieg grenzte. Dieser Theorie zufolge hatte Netanjahu den Anschlag also absichtlich zugelassen, in der Hoffnung, ihn als sein „Pearl Harbor“ oder „9/11“ zu nutzen, um seine eigene politische Position zu festigen und ihm vielleicht sogar einen Vorwand zu liefern, die Palästinenser aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland zu vertreiben, um so das politische Ziel der extremen Mitglieder seiner Koalition zu erreichen, die Grenzen Israels zu erweitern und gleichzeitig das schwelende „Palästinenserproblem“ dauerhaft zu lösen. Trotz seiner scheinbaren Popularität zerfällt die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios bei sorgfältiger Betrachtung. Israel hat wahrscheinlich die schlimmste eintägige Niederlage in seiner nationalen Geschichte erlitten, eine strategische Katastrophe. Abgesehen von den enormen Verlusten an Menschenleben bei einer so kleinen Bevölkerung hat der enorme Erfolg der Hamas den mächtigen Mythos der militärischen Stärke Israels erschüttert, der seit drei Generationen den Eckpfeiler der nationalen Sicherheitsstrategie des Landes bildet. Diese schweren Verluste ließen vermuten, dass die IDF zu einem Papiertiger geworden waren, was die Lektion der militärischen Rückschläge von 2006 gegen die Hisbollah im Libanon noch verstärkte. Wenn schlecht bewaffnete Hamas-Kämpfer einen so schweren Schlag erleiden konnten, wurden alle regionalen Gegner Israels sicherlich ermutigt, und dies wäre jedem israelischen Sicherheitsbeamten klar gewesen, der einen solchen Schachzug in Betracht gezogen hätte. Wir sollten uns auch daran erinnern, dass Israel kurz davor stand, normalisierte Beziehungen zu Saudi-Arabien, dem wohlhabendsten und einflussreichsten arabischen Staat, zu erreichen – eine Aussicht, die nun völlig verschwunden ist. Die israelische Führung hatte dieses Ziel jahrzehntelang verfolgt, und es erscheint sehr unwahrscheinlich, dass die israelische Regierung diese Chance geopfert hätte, indem sie absichtlich einen großen Hamas-Anschlag ermöglichte. Aber nehmen wir einmal an, Netanjahu wäre politisch so verzweifelt und so irrational gewesen, dass er beschlossen hätte, einen erfolgreichen Hamas-Angriff zuzulassen, indem er seine eigenen Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzte. Wie hätte er das machen können? Abgesehen von der regulären Armee verfügt Israel über drei separate Geheimdienste, den Mossad, den Shin Bet und die Einheit 8200, die alle dazu neigen, miteinander zu rivalisieren. Wie der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson feststellte, hätte Netanjahu also die Führung aller drei Organisationen in seinen heimtückischen Plan einbinden müssen, um einen erfolgreichen Hamas-Angriff zu ermöglichen, und gleichzeitig dafür sorgen müssen, dass keiner der zuständigen Offiziere anderer Meinung war und die ultraexplosive Geschichte an die heftig gegen Netanjahu eingestellten Medien weitergab. Das scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Darüber hinaus ist die israelische Gesellschaft, wie bereits erwähnt, in letzter Zeit extrem gespalten, wobei sich der Großteil der Eliten des Landes gegen Netanjahu aufstellt und versucht, ihn aus dem Amt zu jagen. Medienberichten zufolge stand die Führung des Mossad voll und ganz auf der Seite der Netanjahu-Gegner, und es wird behauptet, dass Mossad-Agenten sogar dabei halfen, die großen öffentlichen Demonstrationen, die seinen Rücktritt forderten, zu orchestrieren. Hätten sie auch nur den geringsten Hinweis darauf erhalten, dass Netanjahu das Land absichtlich für einen großen Hamas-Angriff öffnete, hätten sie diese Tatsache sicherlich genutzt, um ihn zu vernichten. Außerdem führt Netanjahu eine Koalitionsregierung, in der viele seiner Top-Minister ihn hassen und darauf erpicht sind, seinen Ruf zu untergraben. Selbst seine eigenen Leutnants könnten seinen Sturz begrüßen, um ihn zu ersetzen und an die Macht zu kommen, und es ist schwer zu glauben, dass ein so tödliches Geheimnis in einer solchen politischen Schlangengrube gehütet werden konnte. Und jetzt, wo so viele Hunderte von israelischen Zivilisten getötet wurden, könnte ein einziger empörter Informant Netanjahu und seine Mitverschwörer vor Gericht stellen oder sogar lynchen lassen. Den israelischen Quellen von Seymour Hersh zufolge kann Netanjahus lange politische Karriere die Nachwirkungen der militärischen Katastrophe, die sein Land nun erlitten hat, unmöglich überleben. Berichte, wonach eine ägyptische Warnung vor einem geplanten Hamas-Angriff ignoriert wurde, mögen ein Zeichen von Nachlässigkeit sein oder auch nicht; vielleicht hatten sich zahlreiche frühere Warnungen ähnlicher Art stets als Fehlalarm erwiesen. Schwerwiegender sind Berichte, wonach Netanjahu kürzlich zwei der drei an der Grenze zum Gazastreifen stationierten israelischen Bataillone ins Westjordanland verlegt hat, um jüdische Siedler bei ihrem aggressiven Vorgehen gegen die dortigen Palästinenser zu unterstützen. Dies scheint jedoch eher ein Zeichen von Selbstgefälligkeit und Inkompetenz zu sein als eine verräterische Verschwörung.

Pro-Israel-Propaganda-Lügen vs. Realität (30. Oktober)

…Ich denke, dass die nachfolgenden politischen Entwicklungen diese Möglichkeit (einer falschen Flagge) fast ausgeschlossen haben. Vor ein paar Tagen beschrieb die New York Times die politische Situation in Israel:

Netanjahu hat sich seit dem Hamas-Angriff ungewöhnlich isoliert gezeigt, inmitten sinkender Umfragewerte und Anschuldigungen, dass seine chaotische Führung im vergangenen Jahr den Boden für das katastrophale Sicherheitsversagen am 7. Oktober bereitet habe. Nur wenige Mitglieder seiner Regierung haben ihm seither ihre uneingeschränkte Rückendeckung gegeben, wobei viele einfach sagten, dass die Fehler der Regierung erst nach dem Ende des Krieges untersucht werden sollten. „Ich sage das so deutlich wie möglich: Es ist für mich klar, dass Netanjahu und die gesamte israelische Regierung und jeder, unter dessen Aufsicht dies geschah, die Verantwortung für das Geschehene trägt“, sagte Miki Zohar, ein Minister aus Netanjahus Partei, am Donnerstag gegenüber einem Radiosender. „Das ist auch Netanjahu klar. Er trägt auch die Verantwortung.“

Angesichts einer derartigen öffentlichen Kritik an Netanjahu durch seinen eigenen Kabinettsminister gäbe es einen gigantischen politischen Anreiz für jeden Informanten, sich zu melden und zu enthüllen, dass die Regierung den Hamas-Anschlag absichtlich zugelassen hat. In dieser Atmosphäre wäre es völlig unmöglich, eine derartig brisante Enthüllung geheim zu halten.

Hätte Netanjahu auch nur den geringsten Grund zu der Annahme, dass seine zahlreichen politischen Feinde in den Sicherheitsdiensten den Hamas-Anschlag absichtlich ermöglicht haben, um ihn in Verlegenheit zu bringen, würde er Himmel und Erde in Bewegung setzen, um diese Fakten aufzudecken und seine Karriere zu retten.

Doch nichts dergleichen ist geschehen. Das israelische Parlament ist berüchtigt für seine wilden Anschuldigungen und seine hitzige Rhetorik, aber ich habe noch kein einziges Mitglied der Knesset gehört, das solche aufrührerischen Behauptungen aufgestellt hätte.

Ein Kommentator auf unserer Website machte einen sehr ähnlichen Punkt bezüglich der Reaktionen in der arabischen Welt:

Es gibt derzeit 465 Millionen Araber auf der Welt, die dieselbe Sprache wie die Hamas sprechen, die ihre eigenen Medien, Kanäle und Journalisten haben, von denen sich einige sehr stark für Palästina engagieren, während andere einen Kotau vor den Zionisten machen. Es gibt kein einziges arabisches Medium, keinen Journalisten oder auch nur einen zufällig auf der Straße befragten Bürger, der die verrückte Meinung vertritt, dass die Flutung von Al Quds am 7. Oktober eine Falschmeldung war.

Araber und Israelis kennen die Situation vor Ort offensichtlich am besten und sind in ihrem Glauben oft sehr „verschwörerisch“. Wenn also so gut wie niemand von ihnen auf diese Möglichkeit hinweist, erscheint es ziemlich dumm, wenn unwissende Außenstehende dies tun.