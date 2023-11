Dies ist nun ein Zweifrontenkrieg

Michael Snyder

In den vergangenen Tagen gab es erhebliche Spekulationen darüber, ob der Konflikt im Nahen Osten bald zu einem Zweifrontenkrieg werden wird oder nicht. Aber die Wahrheit ist, dass es überhaupt keine Spekulationen geben sollte. Wie Sie unten sehen werden, ist der Konflikt im Nahen Osten bereits zu einem Zweifrontenkrieg geworden. Die IDF (Israelische Verteidigungsstreitkräfte) und die Hisbollah haben bereits Tag für Tag Feuer ausgetauscht, und die Hisbollah hat gerade „am Donnerstag 19 gleichzeitige Angriffe auf israelische Armee-Positionen“ durchgeführt…

Eine beeindruckende Militärmacht, die von Iran unterstützt wird, hat die Hisbollah israelische Streitkräfte entlang der Grenze bekämpft, bei der 50 ihrer Kämpfer im tödlichsten Eskalation seit dem Krieg gegen Israel im Jahr 2006 getötet wurden.

Die Gruppe gab an, am Donnerstag 19 gleichzeitige Angriffe auf israelische Armee-Positionen mit Hilfe von gelenkten Raketen, Artillerie und anderen Waffen durchgeführt zu haben, gleichzeitig mit dem, was sie als Angriffe mit zwei explosiven Drohnen bezeichneten.

Die Hisbollah hat Israel bisher vielleicht noch nicht offiziell den „Krieg erklärt“, aber niemand kann bestreiten, dass das Durchführen von „19 gleichzeitigen Angriffen auf israelische Armee-Positionen“ keine Kriegshandlung ist.

Als Reaktion darauf hat die IDF eine breite Palette von Hisbollah-Zielen im Südlibanon aus der Luft getroffen…

Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte sagen, sie führen weitreichende Luftangriffe auf Hisbollah-Standorte im Südlibanon als Reaktion auf Raketenangriffe auf den Norden Israels zuvor durch.

Die IDF gibt an, dass unter den bisher von Kampfflugzeugen, Panzern und Artillerie getroffenen Zielen Militärhauptquartiere, Raketenabschusspositionen, Waffenlagerstätten, militärische Komplexe und andere Infrastruktureinrichtungen der Terrorgruppe sind.

Auch Israel hat der Hisbollah bisher noch nicht offiziell den „Krieg erklärt“, aber das ist das, was Krieg bedeutet.

Ein Zweifrontenkrieg hat bereits begonnen, und das ist wirklich schlechte Nachrichten für die gesamte Menschheit.

Am Freitag wird der Anführer der Hisbollah seine ersten öffentlichen Äußerungen über den Krieg abgeben…

Der Anführer der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, wird am Freitag seine ersten öffentlichen Äußerungen seit dem Krieg zwischen der palästinensischen Gruppe Hamas und Israel halten, eine Rede, die daraufhin untersucht wird, wie sich die Rolle der Gruppe in dem Konflikt entwickeln könnte.

Diese Rede wird wie verrückt gehypt.

Tatsächlich habe ich noch nie so viel Hype für eine Rede von Nasrallah gesehen.

Wird er verkünden, dass die Hisbollah offiziell in den Krieg eintritt?

Wir werden sehen.

Aber was immer er vorhat zu sagen, es wird sicherlich eine riesige Anstrengung geben, um die Menschen dazu zu bewegen, einzuschalten und zuzusehen…

Es scheint, als würde die Hisbollah alles daran setzen, die Erwartungen vor Nasrallahs Rede zu steigern, vermutlich auf seine Anweisung hin. In einem Werbevideo sieht man Nasrallah, wie er einen Gang entlanggeht, mit dem Rücken zur Kamera, im Hintergrund paradiert das Hisbollah-Symbol. Es wurde angekündigt, dass Nasrallah bei einer Zeremonie sprechen wird, die „Märtyrer, die auf dem Weg nach Jerusalem gestorben sind“, feiert.

Andere unabhängige Quellen haben in sozialen Medien seitdem Videos und Bilder verbreitet, die mit der Hisbollah in Verbindung stehen und vage Botschaften übermitteln, die darauf abzielen, Spannungen zu schüren und die Menschen dazu zu bringen, endlos darüber zu spekulieren, was er sagen wird, eine Taktik, die wahrscheinlich darauf abzielt, die Einschaltquoten für die eigentliche Rede zu steigern.

Als Nachfahre von Mohammed wird er während der Rede seinen traditionellen schwarzen Turban tragen, und alle sind sich einig, dass er „ein versierter Redner“ ist…

Mit dem schwarzen Turban eines Sayyed oder eines Nachkommen des Propheten Mohammed und den schiitischen Geistlichenroben ist Nasrallah eine der prominentesten Figuren in der arabischen Welt.

Selbst von Kritikern wird er als versierter Redner anerkannt, und seine Reden werden schon lange von Freund und Feind gleichermaßen aufmerksam verfolgt. Von Gegnern, einschließlich der Vereinigten Staaten, wird er als Terrorist eingestuft.

Wenn die Hisbollah offiziell in den Krieg eintritt, wird es wirklich verrückt werden.

Die USA haben bereits die Hisbollah davor gewarnt, dass es eine militärische Antwort geben wird, wenn sie große Mengen von Raketen auf Israel abschießt.

Realisieren die meisten Amerikaner überhaupt, dass wir buchstäblich kurz vor einem Krieg mit der größten terroristischen Organisation auf dem gesamten Planeten stehen?

Und die Israelis haben gewarnt, dass sie mit überwältigender Gewalt reagieren werden, wenn die Hisbollah beschließt, sich offiziell am Konflikt zu beteiligen…

Israel hat vor einem Konflikt mit dem Libanon gewarnt, der weitaus zerstörerischer sein wird als der Libanonkrieg von 2006, bei dem mindestens 1.200 Libanesen getötet wurden.

„Hezbollah könnte beschließen, zu handeln, und wir werden reagieren müssen“, sagte der israelische Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, früher in dieser Woche vor Reportern.

„Die Reaktion wird das, was 2006 passiert ist, wie Kinderspiel aussehen lassen.“

Kürzlich hat Premierminister Benjamin Netanjahu öffentlich erklärt, dass es „unvorstellbare“ Zerstörung im Südlibanon geben wird, wenn die Hisbollah anfängt, große Mengen von Raketen auf Israel abzuschießen.

Es erfordert kaum Vorstellungskraft, um zu verstehen, worüber er spricht.

Israel verfügt über Atomwaffen, während die Hisbollah dies nicht tut.

Und ein Mitglied der Knesset hat bereits gefordert, eine „Jericho-Rakete“ gegen die Hamas einzusetzen…

Revital „Tally“ Gotliv, eine israelische Anwältin und Mitglied der Knesset, die die Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu vertritt, veröffentlichte mehrere Beiträge auf X, früher bekannt als Twitter, in denen sie erklärte, Israel müsse die nukleare Kriegsführung als Alternative zum Einsatz großer Bodentruppen in Betracht ziehen.

„Jericho-Rakete! Jericho-Rakete! Strategische Alarmbereitschaft, bevor die Einführung von Truppen in Betracht gezogen wird. Weltuntergangswaffe! Das ist meine Meinung. Möge Gott unsere ganze Stärke bewahren“, schrieb Gotliv auf X.

Die Jericho-2 und die Jericho-3 sind beide sehr anspruchsvoll und haben genug Reichweite, um jeden der Feinde Israels in der Region zu treffen…

Israel entwickelte später die Jericho-2, eine Rakete mit längerer Reichweite, Ende der 1980er-Jahre, mit einer Länge von 15 Metern und einem Durchmesser von 1,35 Metern, bei gleichbleibender Nutzlastkapazität. Sie hatte eine Reichweite von 1.500 bis 3.500 Kilometern.

Die Jericho-3, ein System mittlerer Reichweite, wurde Jahre später eingeführt und soll 2008 getestet und 2011 in Dienst gestellt worden sein. Sie wies Verbesserungen gegenüber den früheren Modellen auf, darunter eine größere Länge als die Jericho-2 und einen größeren Durchmesser von 1,56 Metern.

Wenn Hisbollah-Raketen auf israelische Städte niedergehen, wird diese Option sehr stark in Betracht gezogen.

Und es ist wichtig zu bedenken, dass die Israelis den Iran direkt für alles verantwortlich machen werden, was die Hisbollah tut.

Wir sind dem Unvorstellbaren so nahe, und daher hoffen wir, dass die Hisbollah noch rechtzeitig zurückschreckt.