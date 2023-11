Matthew Perry ist bei Weitem nicht der einzige Schauspieler, der in diesem Jahr „plötzlich“ verstorben ist: eine Übersicht

Der aus der Erfolgsserie „Friends“ bekannte Schauspieler Matthew Perry ist am Samstag überraschend im Alter von 54 Jahren gestorben. Er wurde tot im Whirlpool seines Hauses aufgefunden.

Perry ist bei Weitem nicht der einzige Schauspieler, der in diesem Jahr unerwartet verstorben ist. Mindestens 33 andere Schauspieler sind vor ihm gestorben.

Diese Woche wurde bekannt, dass Tyler Christopher, bekannt aus der Serie „General Hospital“, im Alter von 50 Jahren verstorben ist. Er starb in seinem Haus in San Diego an einem Herzinfarkt.

Vergangenen Monat verstarb das Playboy-Model und Schauspielerin Tabby Brown im Alter von 38 Jahren. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Vor kurzem gab der 53-jährige Schauspieler Keith Jefferson in den sozialen Medien bekannt, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Im vergangenen Monat bestätigte sein bester Freund und Schauspielkollege Jamie Foxx seinen Tod. Jefferson starb plötzlich am 5. Oktober, etwa einen Monat nach seiner Diagnose.

Der amerikanische Schauspieler Billy Miller ist am Freitag, 15. September, im Alter von 43 Jahren gestorben. Er wurde durch seine Rollen in Seifenopern wie „General Hospital“ bekannt und spielte auch in „Suits“ mit.

Am 15. August verstarb der Broadway-Schauspieler Chris Peluso im Alter von 40 Jahren. Wir haben ihn in „Mamma Mia!“ und „Böse“ gesehen. Vergangenes Jahr wurde er wegen schwerer psychischer Probleme beurlaubt.

Am 29. Juli verstarb im Alter von 56 Jahren der amerikanische Schauspieler Marc Gilpin, der vorwiegend durch seine Rolle in der Fortsetzung des Klassikers „Der weiße Hai“ bekannt wurde. Bei dem Schauspieler waren im vergangenen Jahr zwei Gehirntumore diagnostiziert worden, von denen einer inoperabel war.

Am 21. Juli verstarb im Alter von 44 Jahren die Schauspielerin Shonka Dukureh, die vor kurzem ihr Kinodebüt in dem Film Elvis gab. Sie wurde in ihrem Haus in Nashville aufgefunden, wo sie mit ihren beiden kleinen Kindern lebte.

Am 24. Juni wurde der britische Schauspieler Julian Sands nach monatelangem Suchen tot aufgefunden. Sands war im Januar verschwunden. Der Schauspieler war auf einer Bergtour in der Region San Bernardino. Die Todesursache des erfahrenen Wanderers ist noch unbekannt.

Am 1. Juni wurde die 41-jährige Hollywood-Schauspielerin Katarina Pavelek in der Schweiz eingeschläfert. Sie hatte nach einer Auffrischungsimpfung eine schwere neurologische Störung entwickelt.

Der aus der Serie „Breaking Bad“ bekannte Schauspieler Mike Batayeh ist am 1. Juni im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Laut seiner Schwester Diane kam sein Tod plötzlich, da er nie zuvor Herzprobleme hatte.

Anna Shay , bekannt durch den Netflix-Hit „Bling Empire“, starb am 1. Juni unerwartet im Alter von 62 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.

Der Schauspieler Ray Stevenson verstarb am 21. Mai im Alter von 58 Jahren. Der Brite, bekannt durch seine Rollen in „Thor“ und der Serie „Rome“, erkrankte und starb im Krankenhaus. Er war in Italien, um einen neuen Action-Thriller zu drehen. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Der amerikanische Schauspieler Lance Reddick starb am Freitag, den 17. März im Alter von 60 Jahren. Reddick war aus einer Reihe erfolgreicher Serien bekannt, darunter „The Wire“, „Fringe“ und „Oz“. Einem breiteren Publikum wurde er in den vergangenen Jahren vorwiegend durch seine Rolle in den John Wick-Filmen bekannt.

Im Februar verstarb überraschend der 28-jährige Schauspieler Jansen Panettiere aus „The Walking Dead“. Er starb an den Folgen einer Herzvergrößerung in Verbindung mit Komplikationen an der Aortenklappe. Die Herzerkrankung wurde bei der Autopsie festgestellt.

Im selben Monat wurde die schockierende Nachricht vom Tod des 34-jährigen Schauspielers Cody Longo bekannt. Er war durch seine Rolle in der Nickelodeon-Serie „Hollywood Heights“ bekannt geworden.

Der kanadische Arzt William Makis hat alle 34 Fälle untersucht. Vierzehn Schauspieler starben an Herzproblemen, vier im Schlaf, vier an Blutgerinnseln, vier an aggressivem Krebs und vier durch Selbstmord.

Die vollständige Übersicht finden Sie hier.