Wohin gehen abgetriebene Babys, nachdem sie getötet wurden? Die Antwort könnte Sie schockieren.

Wie sich herausstellt, werden viele von ihnen als biomedizinischer Abfall behandelt und als Brennstoff verbrannt – Babys mit perfekten Händen und Füßen, Gesichtern, Augen und kleinen Mündern.

Am 25. März 2022 blickte ein Lkw-Fahrer, der für die Firma arbeitet, die in der Washingtoner Chirurgischen Klinik abgetriebene Kinder entsorgt, weg, um der Lebensschützerin Lauren Handy die Möglichkeit zu geben, zwei Kisten mitzunehmen. In den medizinischen Abfallcontainern befanden sich die Überreste von 115 Kindern. A.J. Hurley, ein kalifornischer Abtreibungsgegner, kam, um ihr und ihren Begleitern, Mitgliedern der Gruppe Progressive Anti-Abtreibungsaufstände, zu helfen und die Leichen zu fotografieren. Es sei eine surreale Erfahrung gewesen, sagt Hurley. Die Frauen „waren außer sich“. Während sie die Babys fotografierten, brachen die Aktivistinnen oft zusammen, aber die Kinder zu fotografieren bedeutete, ihre Existenz zu bestätigen.

„Wenn man sich diese Körper ansieht, fühlt man sich kalt, steril, dunkel und verlassen“, sagt Hurley. „Mein Verstand konnte die Verderbtheit dessen, was ich sah, nicht von den Ebenbildern Gottes trennen, denen es widerfuhr. Es war das reine Böse. Etwas so Reines wird auf so böse Weise behandelt – ich weiß noch, wie ich den Raum verließ, außer mir: Ich werde nie mehr derselbe sein. Alles in mir hat die Kraft, dieses Böse zu bekämpfen. Ich hoffe, dass diese Bilder den Bann brechen, der über unserem Land liegt.

Von den 115 Kindern wurden 110 auf einem anonymen Friedhof begraben; die fünf zu spät geborenen Kinder wurden der Mordkommission des D.C. Metropolitan Police Department gemeldet, die zu Handys Haus kam und die Leichen abholte. Trotz der Aussage von Ärzten, dass die Kinder wahrscheinlich außerhalb der gesetzlichen Grenzen getötet wurden (was für ein Satz), erklärte das Metropolitan Police Department, dass es keine Autopsien in Auftrag geben würde: „Diese Föten wurden in Übereinstimmung mit dem Washingtoner Gesetz abgetrieben, also untersuchen wir diesen Vorfall nicht in dieser Richtung. Es scheint nichts Kriminelles daran zu sein, abgesehen von der Frage, wie sie in dieses Haus gekommen sind“.

Wohin gehen die abgetriebenen Babys, nachdem sie getötet wurden? Wo sind die 115 Kinder, die in der Klinik von Cesare Santangelo getötet und in kleinen Eimern auf den Weg zum biomedizinischen Müllwagen gebracht wurden? Eine Pressemitteilung der Progressive Anti-Abortion Uprising vom 17. Oktober gibt eine erschütternde Antwort. Curtis Bay Medical Waste, „die Einrichtung, die für den Transport der Kiste mit 115 abgetriebenen Babys verantwortlich war, die PAUU letztes Jahr gefunden hatte, wurde zu einer Geldstrafe von 1,7 Millionen Dollar verurteilt, nachdem sie sich in mehr als 40 Fällen von Umweltvergehen schuldig bekannt hatte. Zu diesen Verstößen gehörte auch, dass medizinische Abfälle nicht ordnungsgemäß verbrannt wurden, bevor sie auf Deponien entsorgt wurden. Die 115 Babys, die PAUU dem Lkw-Fahrer abnahm? Sie waren auf dem Weg zur Verbrennung – als Brennstoff, um „die Einwohner von Baltimore mit Energie zu versorgen“.

Wohin gehen die abgetriebenen Babys, nachdem sie getötet wurden? Wie sich herausstellt, werden viele von ihnen verbrannt. Wie PAUU berichtete, „sammelt und verbrennt Curtis Bay seit Langem abgetriebene Babys zur Energiegewinnung im Raum Baltimore. Das Unternehmen ist der führende Abholdienst für medizinische Abfälle von Abtreibungseinrichtungen im DMV-Gebiet. Die 40 Anklagen standen alle im Zusammenhang mit der unsachgemäßen Entsorgung und Behandlung von medizinischen Abfällen, einschließlich der Überreste von Föten. Einer der Ermittler wurde mit den Worten zitiert: „Unsere Beweise zeigen, dass sie wussten, dass sie nicht taten, was sie tun mussten. Sie haben versagt und wurden erwischt“. Die Realität hinter dieser Zusammenfassung ist das Schreckgespenst einer Müllfirma, die halb verbrannte Babys auf eine Müllhalde wirft. Aber unsere Gesellschaft erlaubt die Tötung der Babys – sie verlangt nur, dass sie nach dem Mord ordnungsgemäß verbrannt werden.