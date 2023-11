WHO-Chef warnt vor Pandemie-Desaster und fordert schnellere Vertragsunterzeichnung und mehr Zensur

WHO-Generaldirektor Tedros bedauert die langsamen Fortschritte beim Pandemievertrag und ermächtigt die WHO zu Maßnahmen gegen „Desinformation“ und „Infodemokratie“

Die Machtübernahme kann der WHO nicht schnell genug gehen.

Das Global Preparedness Monitoring Board (GPMG) – ein von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Weltbank eingerichtetes Gremium – hat seinen Jahresbericht für 2023 veröffentlicht.

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nahm dazu Stellung. Die wichtigste Schlussfolgerung aus dem Bericht und seinen Kommentaren ist, dass die Arbeit an der vorgeschlagenen Pandemiekonvention zu langsam voranschreitet.

Die WHO hat ein großes Interesse daran, dass dieser Vertrag so schnell wie möglich in Kraft tritt, und wünscht sich, dass die UN-Mitgliedsstaaten die Dinge beschleunigen, da er der WHO nicht nur neue gesundheitspolitische, sondern auch neue politische Befugnisse geben würde – wie etwa die gezielte Bekämpfung von, wie sie es nennt, „Fehlinformationen“ bis hin zur Überwachung.

Die Art und Weise, wie der WHO-Chef die Notwendigkeit verkauft, das Dokument so schnell wie möglich fertig zu stellen und zu verabschieden, ist natürlich eine andere: Tedros sagt, es gehe nur um die Vorbereitung und Reaktion auf gesundheitliche Notlagen. Und er benutzt Covid als Beweis und Rechtfertigung dafür, dass dieser Vertrag notwendig ist.

Ghebreyesus drängt die Länder, sich mit der Fertigstellung des Dokuments zu beeilen: „Eine weitere Pandemie oder ein globaler Gesundheitsnotfall kann jederzeit eintreten, so wie es 2019 der Fall war.“

Und er ist „besorgt, dass die Verhandlungen zu langsam vorankommen und das Abkommen möglicherweise nicht rechtzeitig für die Weltgesundheitsversammlung im nächsten Jahr fertig wird“.

Das GPMB wurde nur ein Jahr vor der „letzten Pandemie“ – 2018 – gegründet. Die Gruppe beschreibt sich selbst als unabhängiges (und zufällig von der WHO und der Weltbank einberufenes) Überwachungs- und „Rechenschafts“-Gremium.

Der neue Bericht beschreibt die weltweite Bereitschaft als „fragil“, offenbar trotz der „besten Bemühungen“ des GPMB, politischen Entscheidungsträgern weltweit Bewertungen und einen „Fahrplan für eine sicherere Welt“ zur Verfügung zu stellen.

Um diese Welt zu ermöglichen, hat die WHO ein sogenanntes „New Infodemic Management Tool“ veröffentlicht. Aber was um alles in der Welt ist eine „Infodemie“?

Laut WHO ist es „ein Übermaß an Informationen, einschließlich falscher oder irreführender Informationen, in digitalen und physischen Umgebungen während eines Krankheitsausbruchs“.

Ferner wird eine „Infodemie“ als eine Krankheit dargestellt, die Menschen zu „riskantem Verhalten“ verleiten kann, ganz zu schweigen davon, dass sie das Vertrauen in (Gesundheits-)Behörden untergräbt.

Es scheint ziemlich klar zu sein, dass das Schlagwort als Reaktion auf die Kritik und Skepsis gegenüber den Covid-Maßnahmen entwickelt und definiert wurde und dass die WHO den Weg fortsetzt, den sie während der Pandemie eingeschlagen hat – die Vorbereitung auf die „nächste“, indem sie sich darauf konzentriert, wie Informationen und Botschaften besser kontrolliert werden können.

WHO veröffentlicht neuesten Entwurf des Pandemievertrags zur Bekämpfung von „Fehlinformationen“

Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) hat einen neuen Entwurf ihres Pandemieabkommens veröffentlicht.

Der jüngste Entwurf des Verhandlungstextes, der am Montag vom Präsidium des Zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB) veröffentlicht wurde, muss bis zur Sitzung des INB vom 6. bis 10. November geprüft werden, wo er formalisiert werden soll.

In dieser Version des Dokuments sind einige Verpflichtungen enthalten, die darauf abzielen, „falsche, irreführende oder Desinformation wirksam und international in Zusammenarbeit zu bekämpfen“. Skeptiker könnten dies leicht als „grenzüberschreitende Zensur“ bezeichnen.

Und dann ist da noch die Überwachung: der sogenannte One-Health-Ansatz für Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion, der laut Entwurf gefördert und umgesetzt werden soll. One Health ist ein Überwachungsinstrument, mit dem neue Methoden der Krankheitsbekämpfung entwickelt werden sollen.

Ein weiterer Punkt des Vorschlags ist die „Entwicklung und Stärkung von Kapazitäten zur Pandemieprävention und -überwachung“.

Kritiker haben viele Bedenken und Vorbehalte gegen all dies, unter anderem, dass die WHO eine so genannte Konferenz der Vertragsparteien – das oberste Leitungsgremium eines internationalen Abkommens – rund um die Pandemiekonvention einberuft.

Es wird befürchtet, dass dies ein weiteres Instrument ist, um den nationalen Regierungen und der Bevölkerung die Entscheidungsgewalt und die Zustimmung zu entziehen und die Entscheidungsprozesse, in diesem Fall im Gesundheitsbereich, auf die Weltorganisation, konkret die WHO, zu übertragen.

Das Kapitel des Entwurfs über institutionelle Regelungen sieht jedoch die Einrichtung einer solchen Konferenz der Vertragsparteien als Teil des Abkommens vor.

Eine Reihe von Interessengruppen aus der ganzen Welt haben bereits ihre Unzufriedenheit mit dem Entwurf unter verschiedenen Gesichtspunkten zum Ausdruck gebracht, unter anderem in Bezug auf die Auswirkungen, die der Vertrag im Falle seiner Annahme auf die weniger entwickelten Länder haben würde, während der Entwurf selbst als „unausgewogen“ angesehen wird.

Dieser letzte Einwand ergibt sich aus dem Ursprung des Vorschlags, nämlich aus den Diskussionen zwischen dem INB-Vorstand und dem Sekretariat und nicht aus den Sitzungen des INB selbst.

In diesem Sinne wird es auch als einseitig angesehen, wenn die Vorschläge aller Länder, die den Vertrag umsetzen sollen, ignoriert werden und die Länder mit dem größten Einfluss (im Präsidium) den Ton angeben.