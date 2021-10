Der am meisten geimpfte Bundesstaat Amerikas verzeichnet jetzt einen massiven Anstieg der Krankenhauseinweisungen wegen Covid

Obwohl rund 88 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaates Vermont gegen das Coronavirus (Covid-19) geimpft sind, kommt es zu einem massiven Anstieg der Krankenhauseinweisungen wegen der Krankheit.

Berichte deuten darauf hin, dass ein solch starker Anstieg seit dem Höhepunkt der Plandemie im letzten Winter nicht mehr zu verzeichnen war, was beweist, dass die Impfungen, die Donald Trump, der „Vater des Impfstoffs“ – wie er stolz sagt – mit Warp-Geschwindigkeit in die Welt gebracht hat, nicht dazu beitragen, die Kurve abzuflachen.

„Ich denke, es ist für uns alle sehr frustrierend“, beklagte Michael Pieciak, Beauftragter der Finanzaufsichtsbehörde von Vermont, die die Virusstatistiken für den Staat überwacht.

Derzeit ist die Zahl der Krankenhauseinweisungen in Vermont fast auf Rekordniveau. Der September war der zweittödlichste Monat in diesem Bundesstaat, und der Oktober könnte einen neuen Rekord aufstellen.

Und das, obwohl fast jeder in Vermont die beiden von Tony Fauci empfohlenen Impfungen erhalten hat – und viele auch die dritte Biden-Auffrischungsimpfung.

Wenn die Impfungen wirklich so wirken würden, wie behauptet, wäre Vermont jetzt der gesündeste Staat der Nation. Stattdessen ist Vermont auf dem besten Weg, der kränkste Staat des Landes zu werden.

„Der Staat verzeichnete am 30. September die höchste Rate an Krankenhausaufenthalten pro 100.000 Einwohner und übertraf damit einen Rekord, der am 31. Januar 2020 aufgestellt wurde“, berichtete Ivan Pentchoukov für die Epoch Times.

„Am 13. September starben in Vermont Berichten zufolge acht Menschen an dem Virus, die höchste Zahl, die bisher in diesem Bundesstaat verzeichnet wurde.“

Massachusetts, Maine und Connecticut, die alle vollständig geimpft sind, verzeichnen einen ähnlichen Anstieg von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen

Etwa 90 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes von Vermont (VHD) unterzeichneten Ende August einen Brief, in dem sie einräumten, dass die Zahl der neuen „Fälle“ des Virus unter den vollständig Geimpften stetig steigt.

Zu diesem Zeitpunkt betraf fast die Hälfte aller neuen Fälle Personen, die die von der Regierung und Big Pharma vorgeschriebene vollständige Impfung erhalten hatten. Seither ist diese Zahl auf mehr als 76 Prozent in die Höhe geschnellt.

Mit anderen Worten: Nur sehr wenige ungeimpfte Menschen in Vermont werden „positiv“ getestet und erkranken. Die große Mehrheit aller neuen Erkrankungen und Todesfälle in Vermont betrifft Menschen, die Fauci und anderen Politikern gehorcht und sich impfen lassen haben.

Der republikanische Gouverneur Phil Scott hob im Juni den Notstand in Vermont auf, nachdem mindestens 80 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaates mindestens eine Dosis der Impfung erhalten hatten. Das Vertrauen auf den Impfstoff zur Rettung des Staates ist offensichtlich gescheitert.

„Wir können uns nicht in einem ständigen Ausnahmezustand befinden“, erklärte Scott diese Woche.

Maine, Massachusetts und Connecticut, die drei Staaten, die in Bezug auf die Einhaltung der Impfvorschriften direkt hinter Vermont liegen, verzeichnen alle einen ähnlichen Anstieg der Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle.

Der Leiter des UMass Memorial Health, des größten Gesundheitssystems im Zentrum von Massachusetts, hat kürzlich zugegeben, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen Covidose um das 20-fache gestiegen ist, seit der Staat durch die nahezu vollständige Einhaltung der Impfvorschriften eine „Herdenimmunität“ erreicht hat, die eigentlich gegeben sein sollte.

„Massachusetts hat die fünfthöchste Impfrate der Nation“, stellt Pentchoukov fest.

Connecticut, der Staat mit der zweithöchsten Impfrate in Amerika, verzeichnet ebenfalls einen massiven Anstieg der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle – so sehr, dass die Legislative des Staates vor kurzem die Notstandsbefugnisse des Gouverneurs erweitert hat, um auf diese jüngste „Welle“ des Virus zu reagieren.

„Am 22. September befanden sich in Maine, dem am dritthäufigsten geimpften US-Bundesstaat, fast 90 Menschen auf der Intensivstation, was für den Bundesstaat einen Pandemie-Höchststand darstellt“, so Pentchoukov weiter, was einen direkten Zusammenhang zwischen hohen Impfraten und einem starken Anstieg von Krankheit und Tod beweist.