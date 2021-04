Der Arzt, der die Nebenwirkungen von Astrazeneca untersuchte, arbeitete zuvor für Pfizer und deklarierte in seinem Artikel über die AZ-Injektionen keinen Interessenkonflikt

Der norwegische Arzt Pål André Holme hat in den letzten fünf Jahren mehr als 100.000 € von Pfizer und Bayer erhalten. Er und mehrere der Co-Autoren hinter dem Fachartikel von AstraZeneca bestreiten, dass es finanzielle Interessenkonflikte gibt.

Am Freitag letzter Woche veröffentlichte das New England Journal of Medicine (NEJM) einen Fachartikel über die Nebenwirkungen des Impfstoffs von AstraZeneca.

Die Autoren haben massive internationale Aufmerksamkeit erhalten, nachdem sie zu dem Schluss kamen, dass das Blutgerinnsel, das drei Mitarbeiter des Gesundheitswesens tötete, durch den Impfstoff von AstraZeneca verursacht wurde. Professor und Oberarzt Pål André Holme leitete die klinische Arbeit.

Pål André Holme ist Chefarzt der Abteilung für Blutkrankheiten am Universitätskrankenhaus Oslo und Professor an der Abteilung für klinische Medizin an der Universität Oslo. Was in dem Fachartikel aber nicht erwähnt wird, ist, dass Holme zwischen 2015 und 2019 26’463,64 € vom Pharmakonzern Pfizer und 66’165,47 € von Bayer erhalten hat, wie die Unternehmen selbst mitteilen, so ein Bericht von Klassekampen.

Darüber hinaus erhielt die Firma von Holme, Hemaconsult im Jahr 2019 mehr als 26’165,74 € bzw. 5’752,28 € von Pfizer und Bayer. Insgesamt wären es 124’547,13 € in den letzten fünf Jahren. Nach Angaben der Unternehmen handelt es sich bei dem Geld um Honorare und Auslagen für u.a. Reisen und Unterkunft, schreibt die Zeitung.

Holme schreibt in einer E-Mail an Klassekampen, dass er für „Vorträge auf internationalen und nationalen Fachtagungen/Kongressen mit den damit verbundenen zeitintensiven Vorbereitungen“ bezahlt wurde. Lehre / Ausbildung, Kurse und Tagungen sowie Reisekostenerstattung“.

Forscher, die Artikel im NEJM oder anderen wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichen, müssen die ethischen Empfehlungen des International Committee of Medical Journal Editors befolgen.

Das bedeutet, dass sie Partner angeben müssen, die für die betreffende Forschung relevant sind, und alle Gelder, die sie erhalten haben, die den Eindruck von Unfähigkeit erwecken können. In dem sogenannten Transparenzdokument, das dem Artikel über den Astrazeneca-Impfstoff beiliegt, gibt Holme an, dass er keine solchen Verbindungen hat, schreibt Klassekampen.

Holme kreuzte „nein“ an bei der Frage, ob er in den letzten 36 Monaten Geldtransfers von „relevanten Spielern“ erhalten hat, und bei der Frage, ob er irgendwelche Verbindungen hat, die Zweifel an der Unparteilichkeit aufkommen lassen könnten.

Internationale Transparenzrichtlinien besagen unter anderem, dass der Prüfer „offen über Interaktionen mit jeder Stelle sein muss, die im weiteren Sinne als relevant für die Arbeit angesehen werden kann.“

Als Klassekampen Holme dazu befragt und anmerkt, dass er einige ethische Probleme darin sieht, dass er große Geldsummen von Konkurrenten der Hersteller des von ihm erforschten Impfstoffs erhalten hat, antwortet Holme