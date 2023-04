Der auf die Pandemie wartende transhumane Kult der biologischen Verteidigung

Das transhumane Streben nach genetischer Veränderung, um den Menschen zu verändern, wird in einer totalen Katastrophe enden. Das „Hacken des menschlichen Körpers“ ist ein Mythos, der von Akademikern wie Yuval Noah Harari und Klaus Schwab mit seinem Narrativ der vierten industriellen Revolution aufrechterhalten wird. Weltweit gehen die Ausgaben für die biologische Verteidigung jedoch in die Billionen und zeigen keine Anzeichen von Zurückhaltung. ⁃ TN-Redakteur

Yuval Noah Harari ist ein führender Ideologe des kriminellen Kartells der Möchtegern-Einweltregierung und das bevorzugte Sprachrohr des WEF. Seine Hauptbotschaft scheint zu sein, dass Menschen technologisch erfasst, kontrolliert und „gehackt“ oder manipuliert und somit versklavt werden können, um der WEF/WHO-kontrollierenden Superklasse zu dienen.

Ich wurde von einem Leser auf dieses Video aufmerksam gemacht. In diesem TED-Vortrag aus dem Jahr 2015 postuliert Harari, dass Menschen, im Gegensatz zu Tieren, einzigartig in ihrer Fähigkeit sind, fiktive Geschichten zu glauben, und daher über die Erzählung, über die Fiktion, kontrolliert werden können, solange alle dieselbe Geschichte glauben. Ihm zufolge ist die Vorstellung, dass Menschen eine Seele und einen freien Willen haben, „vorbei“. Deshalb kann man mit dieser Methode die Menschen dazu bringen, an ihrem eigenen Untergang mitzuwirken (sogar indem sie sich anstellen, um sich Gift injizieren zu lassen), und zwar durch massenhafte Gehirnwäsche und narrative Kontrolle.

Die Menschen fallen auf Unsinn herein, und tatsächlich scheinen wir uns danach zu sehnen. Wir lieben gute Geschichten, fantasievolle, erstrebenswerte Geschichten, Heldenreisen, Romanzen, Krimis (das Genre dieses Substacks) oder Science-Fiction-Geschichten über technologische Fortschritte. Die Sci-Fi-Fantasien sind sehr beliebt. Sie sind sogar so populär, dass die breite Öffentlichkeit und die meisten Fachleute nicht mehr in der Lage sind, seriöse Wissenschaft von imaginären Sci-Fi-Erzählungen zu unterscheiden, was in den Jahren der gefälschten „globalen Pandemie“ deutlich zutage trat.

Auch wir lieben Gruselgeschichten! Drohende Aussichten auf falsche, unsichtbare Katastrophen scheinen immer wieder in Mode zu sein. Hier ist ein großartiges Buch, das ich zu diesem Thema empfehle, von Patrick Moore, einem der Mitbegründer von Greenpeace. Um es zu zitieren:

Vor einiger Zeit wurde mir klar, dass die große Mehrheit der Panikmache über den gegenwärtigen und zukünftigen Zustand des Planeten und der Menschheit als Ganzes auf Themen beruht, die entweder unsichtbar, extrem weit entfernt oder beides sind. Daher hat die große Mehrheit der Menschen keine Möglichkeit, den Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen, die diese angeblichen Katastrophen und verheerenden Bedrohungen vorhersagen, selbst zu beobachten und zu überprüfen. Stattdessen müssen sie sich darauf verlassen, dass die Aktivisten, die Medien, die Politiker und die Wissenschaftler – die alle ein sehr großes finanzielles und/oder politisches Interesse an diesem Thema haben – ihnen die Wahrheit sagen. Dies ermöglicht, einfach Geschichten zu erfinden, wie die Behauptung, dass „CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe einen Klimanotstand verursachen“.

Niemand kann tatsächlich sehen oder in einer Weise spüren, was CO2 tatsächlich tut, denn es ist unsichtbar, geruchlos, geschmacklos, geräuschlos und kann nicht durch den Tastsinn wahrgenommen werden. Daher ist es schwierig, solche Behauptungen zu widerlegen, weil es nichts gibt, worauf man zeigen und die Unwahrheit dieser Behauptungen greifbar machen könnte.“

Es gibt ein kleines Problem mit überstrapazierten Narrativen. Das Narrativ des Klimawandels ist immer schwieriger aufrechtzuerhalten, da Greta Thunberg das Verfallsdatum für eine Kinderdarstellerin überschritten hat, die Eisbären sich weigern zu kooperieren und sich weiter vermehren und die Gletscher nicht wie von Al Gore versprochen abschmelzen. UFOs und Außerirdische bringen uns nicht weiter.

Neue Angstnarrative müssen etabliert werden: Das Narrativ der „auftauchenden“ neuartigen Viren ist schon seit Jahren in Arbeit. Unheimliche, unsichtbare Viren, die jeden Moment aus dem Dschungel auftauchen können und nur einen Flug davon entfernt sind, den halben Planeten mit einem tödlichen neuen Erreger zu infizieren! Noch aufregender ist die Aussicht auf böse Wissenschaftler, die in Labors neue tödliche und sich super ausbreitende Viren herstellen, die „auslaufen“ können.

Die Regierungsmafia (HHS, NIH, DOD, DARPA, BARDA, DTRA usw.) und ihre Vasallen in der akademischen Welt, die Biopharmaindustrie und die Medien haben sich jahrzehntelang am Geldtrog der „biologischen Verteidigung“ bedient. Was gibt es Besseres als eine unsichtbare Bedrohung, um das Drucken und Ausgeben von Unmengen von Geldern für Mega-Verteidigungs-/Forschungsverträge zu rechtfertigen, während sie zu den globalen Champagner-Kaviar-Veranstaltungen fliegen und einander mit Preisen für vielfältige, integrative und nachhaltige Wissenschaft auszeichnen?

Die Journalistin Debbie Lerman zeigt in ihrem kürzlich erschienenen Artikel für Brownstone auf, wie viel Zeit und Geld das militärisch-industrielle Kartell für den Betrug der „biologischen Verteidigung und Pandemievorsorge“ ausgibt. In der von ihr zitierten Lancet-Veröffentlichung „Biodefense Research Two Decades Later“ (Biodefense-Forschung zwei Jahrzehnte später) werden einige atemberaubende Dollarbeträge genannt: Lohnt sich die Investition?“

„Vor 2001 beliefen sich die jährlichen US-Mittel für die biologische Verteidigung auf schätzungsweise 700.000.000 Dollar. Nach den Vorfällen von 2001 wurde der weltweite Anstieg der Mittel für die biologische Verteidigung vorwiegend durch die Erkenntnis ausgelöst, dass viele Länder nicht auf bioterroristische Angriffe vorbereitet waren. Der Amerithrax-Anschlag 2001 in den USA offenbarte Mängel bei der Verfügbarkeit medizinischer Gegenmaßnahmen durch den Strategischen Nationalen Vorrat (SNS), das Laborreaktionsnetzwerksystem, die Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens und die Kommunikation“.

Viele der Finanzierungsprogramme waren mit der US-Bundesregierung verbunden. Im Jahr 2002 wurde in den USA ein Programm in Höhe von 1.000.000.000 $ in Form von Zuschüssen für die Vorbereitung auf den Bioterrorismus, die Finanzierung von Forschungsarbeiten zur biologischen Verteidigung und die Bevorratung mit medizinischen Gegenmaßnahmen im Rahmen des Ministeriums für Gesundheit und menschliche Dienste eingeführt. Zu den weiteren bemerkenswerten Finanzierungsbemühungen nach 2001 gehören das Biowatch-Programm des Heimatschutzministeriums (DHS) (2001), das Bereitschaftsprogramm der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), das Project Bioshield des DHS (2004), die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA; 2006) und die National Bio and Agro Defense Facility (2014).

Diese Programme befassen sich in der Regel mit Themen außerhalb des B-Schutzes, wie z. B. der öffentlichen Gesundheit, der nationalen und internationalen Sicherheit und dem Gesundheitswesen, was ihre Wirkung noch verstärkt. Die Gesamtfinanzierung der US-Bioabwehr stieg drastisch von ~ 700.000.000 $ im Jahr 2001 auf ~ 4.000.000.000 $ im Jahr 2002; der Höchststand der Finanzierung im Jahr 2005 belief sich auf fast 8.000.000.000 $ und setzte sich mit konstanten durchschnittlichen Ausgaben von etwa 5.000.000.000 $ fort.

Im Jahr 2019 wurde der globale B-Schutz-Markt auf 12.200.000.000 $ geschätzt und es wird erwartet, dass er von 2020 bis 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % wächst, was zu einem prognostizierten Marktwert von 19.800.000.000 $ im Jahr 2027 führt. Faktoren wie die anhaltenden staatlichen und privaten Finanzmittel, die durch die drohende Gefahr des Bioterrorismus und das jüngste Auftreten natürlicher Ausbrüche von Krankheitserregern im Zusammenhang mit Bioterrorismus wie Coxiella burnetii, Ebola-Virus (EBOV), SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, Influenza und Lassa-Virus angetrieben werden, sind wahrscheinlich die Hauptfaktoren für den ständig wachsenden globalen Markt für biologische Verteidigung.

Und wofür wurden diese Milliarden aufgewendet? In einer Zusammenfassung aus dem Jahr 2003 mit dem Titel „Expanded Biodefense Role for the National Institutes of Health“ (Erweiterte Rolle der Nationalen Gesundheitsinstitute bei der Bioabwehr) formuliert Dr. Anthony Fauci seine Vision der Bioabwehr: „Das Ziel ist es, innerhalb der nächsten 20 Jahre innerhalb von 24 Stunden vom Virus zum Medikament zu gelangen. Das wäre die Antwort auf die Herausforderung durch gentechnisch veränderte Bio-Agenzien“.

Viele Ereignisse wurden von dem im Laufe der Zeit immer größer werdenden Kartell aus Regierung und Industrie ausgenutzt. Die Politik der letzten 20 Jahre zielte zunehmend darauf ab, Regelungen zu schaffen, um die Macht der Behörden zu maximieren, indem sie gleichzeitig bestehende Gesetze und verfassungsmäßige Kontrollen auslöschten, um sie von jeglicher Verantwortung zu befreien und de facto ein Kriegsrecht zu installieren. Jede Politik wurde nach sogenannten „Ereignissen“ eingeführt, die zur Einführung neuer „Gesetze“ genutzt wurden.

Es ist legitim, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es auch umgekehrt gewesen sein könnte – sie haben die Ereignisse eingeführt, um neue „Gesetze“ zu rechtfertigen – nach jedem „Angriff“ wurde eine neue, autoritärere Gesetzgebung geformt und in Kraft gesetzt, um der totalitären Agenda zu entsprechen.

Die von Fauci vorgetragene Darstellung der Bioabwehr/Biosicherheit ist natürlich völlig falsch. Virale Pandemien kommen in der Realität nicht vor, trotz jahrzehntelangem sehr regem und überfülltem internationalem Flugverkehr (haben Sie schon einmal Ryan Air erlebt?).

Ok, vielleicht springen gruselige Viren nicht auf natürliche Weise aus dem Dschungel, aber sicherlich werden sie eines Tages aus dem Labor eines Dr. Evil „auftauchen“? Hier ist Ralph Baric, der 2016 „vorhersagte“, dass der Wuhan-Virus 1 SARS-Co-V vorbereitet und bereit war, aus seinem Labor an der UNC Chapel Hill „aufzutauchen“. Unser Kongress ist immer noch auf der Suche nach einem „Leck“ in Wuhan. Hallo! Kongress!

Riesige Geldbeträge, Investoren, Ressourcen, Projekte, Studien, Forschungsstipendien, Konferenzen, runde Tische, TED-Talks, politische Ausschüsse, Kongressakte, jede Menge Anwalts- und Lobbyarbeit, Tischsimulationen – eine ganze 19-Milliarden-Dollar-Industrie wartet darauf, dass eines Tages DER GROSSE EINS kommt. Tausende Erwachsene, die sich an diesem Spiel beteiligen, müssen schließlich anfangen, daran zu glauben, um mit einer massiven, seelisch zerstörenden kognitiven Dissonanz fertig zu werden.

Diejenigen, die dies aufgrund eines funktionierenden moralischen Kompasses nicht verkraften können, kündigen und gehen woanders arbeiten. Was als B-Movie-Drehbuch beginnt (Dustin Hoffman jagt einen entlaufenen Affen mit Panzern und Hubschraubern), entwickelt sich durch die Angleichung individueller wirtschaftlicher Anreize und Erzählungen zu einer Ideologie und anschließend zu einer vollwertigen Religion. So entsteht ein gefährlicher Kult – der Kult des Wartens auf die Pandemie der Church of Biodefense.

Die zahlreichen staatlichen, militärischen und privaten Investoren, die das Narrativ der Bioabwehr unterstützt haben, darunter die Bill & Melinda Gates Foundation und Hunderte privater, staatlicher und gemeinnütziger Fonds, die all das Geld in die „Bioabwehr“ gesteckt haben, warten auf die Erträge!

Aus demselben Lancet-Artikel:

„Fünfzehn Jahre später, ohne dass eine solche fantastische Plattform in Sicht war, veröffentlichte die DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 2017 einen aktualisierten Plan für medizinische Gegenmaßnahmen mit dem Titel „Removing the Viral Threat: Two Months to Stop Pandemic X from Taking Hold“. Statt Faucis 24 Stunden von der Wanze bis zum Medikament heißt es in diesem Plan: „Die DARPA will eine integrierte End-to-End-Plattform entwickeln, die Nukleinsäuresequenzen nutzt, um die Ausbreitung von Virusinfektionen in sechzig Tagen oder weniger zu stoppen.“

Wenn die Große Pandemie nicht auftaucht, wird die Sekte versuchen, sie zu „unterstützen“.

Es wurden viele Versuche unternommen, Pandemien durch lokale „Ausbrüche“ auszulösen: SARS1, MERS, Zika, Ebola – aber nichts hat sich verbreitet. Figuren wie Michael Callahan, ein verwegener Epidemiologe vom Typ Indiana Jones und angeblicher CIA-Agent, der bei exotischen „Ausbrüchen“ immer als Erster vor Ort ist und Ebola-Patienten mit „Impfstoffen“ durch den Dschungel jagt, scheinen nicht auszureichen, um eine Pandemie auszulösen. Selbst die Angstporno-Propaganda in den Medien verpufft. Sie spielen mit Suppen von „chimären Viren“ in Petrischalen, die mit Milliarden an NIH-Zuschüssen finanziert werden, finanzieren viele Vertrags-Biolabors in China, der Ukraine und dem Nahen Osten, aber nichts gleichzeitig Gefährliches und hoch Übertragbares kommt dabei heraus. Warum eigentlich?

Sie mögen an eine Milliarden Jahre währende Evolution glauben, aber ich bevorzuge die Erklärung, dass die von Gott geschaffene nicht verbessert werden kann. Alle Lebensformen, vom Menschen bis zu den Mikroorganismen, befinden sich zu diesem Zeitpunkt in einem perfekten dynamischen Gleichgewicht, wie es die physikalischen Gesetze vorschreiben. Auch biologische Krankheitserreger sind bereits vollständig für diesen Zustand optimiert, sei es durch die Arbeit von Milliarden von Jahren oder durch Gottes genialen Entwurf, was auch immer Sie glauben wollen.

Sie sind entweder ansteckend (ein unscharfer Begriff, da es in der Wissenschaft vage und widersprüchliche Erklärungen für Ansteckungsmechanismen gibt), oder sie sind tödlich, in diesem Fall verbreiten sie sich nicht weiter. Es ist unmöglich, einen biologischen Krankheitserreger künstlich tödlicher und übertragbarer zu machen, denn wenn dies möglich wäre, wäre es bereits in der Natur geschehen, und dann wären wir nicht da, um im Internet darüber zu diskutieren.

Wenn es mit Labortechniken möglich wäre, hätte es ein staatlicher oder nicht staatlicher Akteur seit 1969, als die Erforschung biologischer Krankheitserreger so richtig in Fahrt kam, bereits erfolgreich eingesetzt.

Es gibt heute mehr als 1.000 „Bioabwehr“-Labors auf der Welt, viele davon in Ländern der Dritten Welt mit laxen oder gar nicht vorhandenen Sicherheitsstandards oder sogar in kriegsgebeutelten Gebieten wie der Ukraine – und dennoch ist nirgendwo etwas von Bedeutung „durchgesickert“. Sicherlich ist nichts durchgesickert und weltweit bekannt geworden, bis die WHO beschlossen hat, dass Covid dies tun sollte.

Im Labor „entstehende Krankheitserreger“ scheinen viel Hilfe zu benötigen, um zu entstehen, d. h. um synthetisiert, in großem Maßstab hergestellt und eingesetzt zu werden, und selbst dann sind sie nicht besonders gefährlich (außer bei sehr starker Exposition) und behandelbar. Biologische Toxine sind bekanntermaßen instabil, denaturieren schnell, sind in Innenräumen etwas hartnäckiger, aber sie stellen keine tödliche Massengefahr dar.

Wie alle chemischen Gifte stellen sie eine individuelle/lokale Gefahr dar. Diese Stoffe sind ebenso wenig „lebendige und sich vermehrende Partikel“ wie die Gifteiche – ja, Sie können sie von Ihrem Hund bekommen und an Ihre Familienmitglieder weitergeben, und das Mistvieh bleibt auf Ihrer Kleidung und ist schwer wieder loszuwerden! Aber das Gifteichengift ist kein infektiöses Virus, das von Hunden auf Menschen „überspringt“; es ist ein biologisches Toxin in Pflanzenölen.

Meiner Meinung nach ist die Explosion des Ohio-Zugs für viel mehr Menschen in einem größeren Gebiet und über einen längeren Zeitraum hinweg viel gefährlicher als jedes „Biowaffenlabor-Leck“.

Alle natürlichen biologischen Krankheitserreger sind bereits perfekt optimiert und ausbalanciert und können nicht „modifiziert“ werden, trotz der Science-Fiction-Erzählungen über hackbare „Software des Lebens“ und Gen-Splicing. Keine komplexe Lebensform kann „gentechnisch verändert“ werden und als lebensfähige Lebensform fortbestehen, weil diese Veränderung ihr lebendiges Gleichgewicht stören und sie aus dem perfekten aktuellen Gleichgewichtszustand herausbringen würde. Bei mehrzelligen Organismen müssen alle Zellen verändert werden (was mit einer einzigen Injektion nicht möglich ist), und zwar für immer und ewig.

Nach der Injektion des „genverändernden“ Saftes versucht der Körper verzweifelt herauszufinden, was gerade passiert ist (die FDA nennt das „Immunogenität“), er versucht, den Angriff rückgängig zu machen, indem er die geschädigten Zellen eliminiert (die FDA nennt das „Reaktogenität“), und wenn der Angriff groß genug war oder bei mehreren Injektionen – wird sich der Körper selbst zerstören (die CDC nennt das „Fehlinformation“).

Diese „Genveränderungs“-Erzählungen sind einfach nur dummes Geschwätz. Das Einzige, was bei solchen Versuchen herauskommen kann, ist, dass entweder der Organismus den Angriff von fremdem Material in den Zellen abwehrt und beseitigt, oder dass lokale/systemische Schäden entstehen, die zu Verletzungen oder zum Tod führen. Deswegen sind alle mRNA/DNA-Technologien gescheitert, trotz mehr als 20-jähriger Versuche und Milliardenbeträgen, die der biologische Verteidigungskult des Jüngsten Gerichts investiert hat.

Die Befürworter der Genmanipulation reduzieren den menschlichen Körper auf einen „Eimer mit sequenzierten Genen“, können aber nicht einmal ansatzweise erklären, wie er als Lebewesen normal funktioniert. Sie schließen die Möglichkeit einer menschlichen Seele, eines Geistes und eines freien Willens aus, können aber den normalen Zustand des Lebens weder erklären noch definieren.

Dennoch behaupten sie, dass sie es kontrollieren und modifizieren können! Sie verstehen nicht, was Menschen sind, und das ist ein massiver Fehlerpunkt, wenn sie versuchen, Menschen zu „fangen, zu kontrollieren und zu unterwerfen“, sei es durch Gewalt wie in früheren Jahrhunderten der Kriegsführung oder durch die „fiktionale narrative Kontrolle“ der Harari über die 5. Generation eins.

Fallen Sie nicht auf Untergangskulte und ihre falschen Erzählungen herein. Wenn wir keine Angst haben, die Wahrheit zu suchen, können wir nicht gefangen genommen, kontrolliert oder versklavt werden. Wenn man das einmal verstanden hat, sieht man Harari nicht als mächtigen Technokraten, sondern als das, was er wirklich ist – ein Clown mit einer weinerlichen Stimme, der für seine Herren idiotische Geschichten spinnt. Sie haben ohnehin schon versagt, denn die Wahrheit kommt Tag für Tag ans Licht. Sie hatten einen guten Lauf, aber ihre Pläne sind völlig gescheitert und haben Verwüstung hinterlassen.

Sasha Latypova ist eine ehemalige Führungskraft in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung. Sie war 25 Jahre lang in der Branche tätig und leitete schließlich mehrere Auftragsforschungsinstitute, die an klinischen Studien für mehr als 60 Pharmaunternehmen arbeiteten, darunter Pfizer, AstraZeneca, J&J, GSK, Novartis und viele andere. Sie arbeitete viele Jahre an kardiovaskulären Sicherheitsbewertungen und interagierte mit der FDA und anderen Aufsichtsbehörden in diesen Angelegenheiten im Namen ihrer Kunden und als Teil des FDA Cardiovascular Safety Research Consortium.