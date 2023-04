Die Aufzeichnungen von Medicare zeigen eindeutig, dass die Impfstoffe Menschen töten

Steve Kirsch

Die CDC könnte die Aufzeichnungen über die Todesimpfungen in Medicare sofort veröffentlichen. Aber sie werden es nicht tun. Ich werde Ihnen in diesem Artikel auf eine für jeden verständliche Weise zeigen, warum.

Zusammenfassung

Jeder Staat verfügt über Datenbanken mit Todesfällen und Impfstatus. Eine einfache Zusammenführung der beiden Tabellen (unter Verwendung von Name, SSID, Geburtsdatum, Geschlecht usw.) zeigt uns für jede Person, die gestorben ist, wie viele Tage seit jeder Impfdosis vergangen sind. Wenn Sie dies für die Medicare-Daten aufzeichnen, ist es „angeblich“ dosisunabhängig, da der Impfstoff „angeblich“ keine Auswirkungen auf die Sterblichkeit haben soll. Wenn der Impfstoff so funktioniert, wie er beworben wird, sollte er nur die Hintergrundsterblichkeit darstellen, wobei die COVID-Todesfälle vielleicht abgeflacht werden.

In Wirklichkeit sind die Kurven keine horizontal verschobenen Versionen der anderen. Das bedeutet, dass die Intervention eine unbeabsichtigte Auswirkung auf die Gesamtmortalität hatte, wenn COVID nicht vorhanden war (d. h. dass sie Menschen tötete).

Das ist der Grund, warum sie uns die Rohdaten nicht zeigen.

Weil sie nicht wollen, dass jemand die Wahrheit erfährt.

Einführung

Da die Impfstoffe nicht zufällig über die Zeit verteilt werden, sondern sich auf bestimmte Viertel konzentrieren, ist es am einfachsten, die Ergebnisse für die Tage bis zum Tod zu analysieren, indem man die Stichprobe auf die Personen beschränkt, die die Impfung #N in einem bestimmten Zeitraum erhalten haben.

Die Ergebnisse

Die Kurven waren dosisabhängig (die Form variierte je nach Dosiszahl).

Die Kurven stimmten weder mit der Baseline-Referenz noch mit der 2021-Referenz überein.

Die Kurven stimmen nicht einmal mit sich selbst überein; bei einwöchigen Zeitfenstern sollten die Kurven nur horizontal „verschobene“ Versionen voneinander sein (am einfachsten ist es, beim Vergleich den Abfall am Ende auszurichten).

Das bedeutet, dass die Impfstoffe keine Leben retten. Sie bringen Menschen um.

Die Referenzdaten: der Schlüssel zum Verständnis der Medicare-Kurven

Um zu verstehen, was vor sich geht, müssen Sie zunächst wissen, was zu erwarten ist.

Das ist wirklich einfach. Wenn die Spritze im ersten Quartal 2021 verabreicht wird, sollte die Sterbekurve nach der Spritze wie die Hintergrund-Sterbekurve aussehen, da die Spritzen vollkommen sicher sind. Sie sollten nicht tödlich sein.

Hier gibt es drei Möglichkeiten:

Wenn die Impfung das Risiko von COVID-Todesfällen signifikant um den Faktor 10 reduziert, wie die CDC behauptet, dann sollte die Kurve „Todesfälle vs. Tage nach der Impfung“ fast genau wie die Todesfallkurve „vor COVID“ aussehen, d. h. die Referenzkurve 2015-2019. Das liegt daran, dass jeder, der die Impfung erhält, jetzt das normale durchschnittliche Risikoprofil für den Tod hat. Es wird keine „Buckel“ geben, wenn die COVID-Todesfälle hoch sind.

Wenn die Impfungen die Sterblichkeit nicht verringern, sollte die Kurve der Todesfälle im Vergleich zu den Tagen nach der Impfung genau wie die zugrunde liegende Gesamtsterblichkeitskurve für das betreffende Jahr aussehen, und jedes Diagramm wäre nur eine verschobene Version der anderen Diagramme.

Wenn die Schüsse Menschen töten, dann passt die Kurve „Todesfälle im Vergleich zu Tagen nach dem Schuss“ zu keinem der beiden oben genannten Fälle (oder etwas dazwischen).

Die Möglichkeit, dass die Spritzen die Gesamtmortalität senken, wird nicht in Betracht gezogen, da es dafür keinen plausiblen Wirkmechanismus gibt, niemand dies behauptet hat, keine der klinischen Studien einen messbaren Rückgang der ACM zeigte und das Beerdigungsgeschäft nach den Spritzen zunahm, ebenso wie der Prozentsatz der Menschen, die mit seltsamen Gerinnseln starben.

Hier sind also die Referenzkurven…

Grundlegende Referenz: Hier sind die Daten von 2015 bis 2019 für 64-Jährige und Ältere von der CDC-Website; der Höchstwert liegt bei einem Jahresdurchschnitt von 92.000 Menschen pro Woche und der Tiefstwert in der Jahresmitte (Wochen 22 – 38) liegt bei etwa 73.000 Menschen/Woche):

5 Jahre 2015-2019 wöchentliche Todesfälle in den USA für Personen ab 65 Jahren aus CDC-Daten. Screenshot von der CDC-Website.

Hier sind die gleichen Daten für die USA, allerdings nur für 2020. Die zusätzlichen Spitzenwerte können vernünftigerweise auf COVID zurückgeführt werden (aber vor allem auf unsere schrecklichen Krankenhausbehandlungsprotokolle (anstatt die frühen Behandlungen zu empfehlen, die von vielen unabhängigen Ärzten zu dieser Zeit entwickelt wurden). Das liegt daran, dass es zu dieser Zeit keinen Impfstoff gab, sodass niemand an der Impfung sterben konnte, da sie nicht verfügbar war. Beachten Sie, dass im Januar kein normaler Rückgang zu verzeichnen war, die Raten blieben erhöht.

2020 Todesfälle nach Woche 65 und älter

Bezug auf 2021: Im Jahr 2021 haben wir im Januar einen enormen Höchststand erreicht, aber wir sehen nie die Tiefststände, die wir sehen sollten. Und es gibt einen großen Buckel in Q3, der um Woche 30 (28. Juli) beginnt und um Woche 41 (14. Oktober) endet. Ist der Buckel COVID? Oder Impftodesfälle? Oder eine Kombination? Eines ist sicher: Zwei Drittel des Landes hatten bis zu diesem Zeitpunkt mindestens eine Dosis erhalten. Wenn der Impfstoff also wirklich funktioniert hat, würden wir höchstens einen Anstieg der COVID-Todesfälle um 10 000 erwarten.

2021: Wöchentliche Todesfälle im Vergleich zur Wochenzahl für 65-Jährige und Ältere. Wenn die Vax nichts bewirkt, sollte das Profil der Impfungen etwa so aussehen (je nachdem, wann die Impfung verabreicht wurde)

Und nur um zu beweisen, dass die CDC-Daten für die über 65-Jährigen mit den Medicare-Daten übereinstimmen, hier die Daten von Medicare:

Diese Angaben stammen direkt von Medicare für 2021. Beachten Sie, dass es mit unserem CDC-Diagramm für die über 65-Jährigen übereinstimmt. Das ist zu erwarten.

Für 2022 sind wir immer noch nicht wieder auf dem normalen Niveau, da es im ersten Quartal 2022 eine enorme Spitze gab, aber danach sieht es wieder normaler aus, aber der Tiefpunkt ist immer noch um etwa 10 % gegenüber unserer 5-Jahres-Referenz erhöht, was mit einem großen Teil der Bevölkerung übereinstimmen würde, der durch Impfungen geschädigt ist und eher sterben wird.

2022: Wöchentliche Sterbefälle vs. Wochenzahl für 65 und älter. Wichtig dabei ist, dass der flache Teil hier mit dem flachen Teil im Jahr 2021 vergleichbar ist. Die Rückgänge im Jahr 2021 sollten also mit den Rückgängen im Jahr 2022 vergleichbar sein. Wenn sie 2022 niedriger sind, bedeutet dies, dass der Schuss im Jahr 2021 Menschen getötet hat. Wenn die Einbrüche im Jahr 2022 höher sind, bedeutet dies, dass die Schüsse langfristig Menschen töten. Beachten Sie, dass der Höchststand im Jahr 2022 etwa genauso hoch ist wie Anfang 2021.

Die Medicare-Daten

Dies sind die Medicare-Daten für Personen, die im angegebenen Quartal geimpft wurden und gestorben sind. Die x-Achse des Diagramms gibt an, wie viele Tage ab dem angegebenen Impfdatum (und nicht ab dem „letzten“ Impfdatum, das zu verzerrten Ergebnissen führen würde) bis zum Tod vergangen sind.

Der einfachste Weg, um zu sehen, was vor sich geht, ist, die Kurven nach Wochen zu betrachten, wobei jede Person eine bestimmte Impfung in einer bestimmten Woche erhalten hat. Jede Kurve sollte nur eine „zeitlich verschobene“ Version der vorherigen Kurve sein. So sollte die Kurve für Woche 3 wie die 3. Woche der Kurve für Woche 1 aussehen.

Hier sind alle Kurven, aber sie sind keine zeitlich verschobenen Versionen voneinander, wie sie es sein müssten, wenn die Impfungen ein Nicht-Ereignis wären. Das bedeutet, dass sich der Impfstoff auf die Sterblichkeit auswirkt, denn das ist der einzige Unterschied… Es handelt sich um ungefähr die gleiche Gruppe von Menschen in allen Kohorten (Medicare-Patienten über 65). Und es wird NUR behauptet, dass die Größe der „Beule“ in den Daten von 2021 reduziert wird.

Kurz gesagt, jedes einzelne der unten stehenden Diagramme sollte einfach eine horizontal verschobene Version der anderen sein.

Hier sind nur ein paar Beispiele.

Abbildung 1. Wenn Sie in Woche 1 geimpft wurden, sehen die Sterbetage nach der Impfung aus wie ein Schnurrbart mit einer schlaffen rechten Seite. Interessant ist hier, dass die Steigung negativ ist. Aus den zugrunde liegenden Daten geht jedoch hervor, dass die Spitzenwerte im Januar 2021 und im Januar 2022 gleich hoch waren. Hier sind sie sehr unterschiedlich. Hat die Spritze Ihr Risiko, im Dezember 2021 zu sterben, verringert? Oder suchen wir nach einer großen Spitze im Jahr 2021, die von der Spritze selbst herrührt, weshalb die Spitze im Dezember 2021 kleiner aussieht?

Fünf Wochen später geht es in die andere Richtung und die ersten 100 Tage sind

Abbildung 2. In Woche 6 verabreichte Spritzen. Das ist eine Überraschung! Unser „Schnurrbart“ sollte sich eigentlich nach links verschieben und die gleiche Form behalten, aber er hat sich deutlich geneigt, sodass die linke Seite jetzt schlaff ist. Aber das sollte nur Abbildung 1 sein, die um 35 Tage nach links verschoben ist. Aber die Neigung hat sich in nur 5 Wochen in die andere Richtung gedreht! Und der saisonale Spitzenwert nach 350 Tagen ist VIEL höher und schärfer, als wenn Sie Ihre Aufnahme vor 5 Wochen erhalten hätten. Diese Spitze schließt COVID ein. Vielleicht wirken unsere Impfungen also doch nicht, um die COVID-Todesfälle zu reduzieren, weil der Anstieg eigentlich flach sein sollte!

Schauen wir uns nun die Daten von Schus 2 an:

Abb. 3. Für die Dosis 2 in Woche 4 von 2021 fällt der „Schnurrbart“ nach rechts ab. Die Steigung ist NEGATIV. Beste Erklärung: Es erhöht das Risiko, im Jahr 1 zu sterben.

Abbildung 4. Nur zwei Wochen später ist die Steigung nahezu flach. Dosisabhängigkeit. Houston, wir haben ein Problem.

Abbildung 5. In Woche 11 ist die Neigung sehr stark ansteigend. Dies ist jedoch ein Problem, da alle diese Aufnahmen nur verschobene Versionen voneinander sein sollen; die Form und die Neigung sollen sich nicht ändern. Es sieht also so aus, als ob die Wahrscheinlichkeit, dass man >1 Jahr nach der Impfung stirbt, größer ist!

Alle Daten

Diagramme zu Dosis 1

Diagramme Dosis 2

Zusammenfassung

Wenn die Impfungen sicher und wirksam sind, sollten sie nur links/rechts verschobene Versionen voneinander sein. Ich habe mich vergewissert, dass dies bei der Grippeimpfung der Fall ist.

Man könnte argumentieren, dass die Menschen, die zuerst geimpft wurden, am anfälligsten waren, aber die Priorisierung erfolgte nur nach Altersgruppen. Aber auch wenn das stimmt, sollten die Formen der Todeskurven identisch sein und mit externen Effekten zusammenhängen (wie Saisonalität oder eine COVID-Welle). Wenn die gefährdeten Personen die Spritzen früher bekämen, würde sich das nur auf die Höhe ihrer Kurve auswirken, nicht auf die Form.

Eine derartige Veränderung der Kurven ist schwer zu erklären: Sie bedeutet, dass die Intervention einen Unterschied gemacht hat. Man kann argumentieren, dass die Intervention einen Unterschied machen sollte, und damit hätte man Recht: Sie sollte den COVID-Todesstoß abflachen, wenn man der Erzählung glaubt, aber sie sollte NICHT die Gesamtneigung der Kurve ändern, denn die wird in der Zeit bestimmt, in der es keinen COVID gibt. Letzteres ist eindeutig der Fall.

Wie erklären Sie die Tatsache, dass die Steigung in den frühen Aufnahmen negativ und in den späteren Aufnahmen positiv ist?

Es gibt nur eine Erklärung, die mir bekannt ist: Die Impfungen hatten im Laufe der Zeit nicht den gleichen Inhalt.

Weder die Impfstoffhersteller noch die CDC haben die Fläschchen einer Qualitätskontrolle unterzogen, so dass es keine Möglichkeit gibt, meine Hypothese zu widerlegen (AFAIK).

In jedem Fall ist die Änderung der Neigung ein Problem für die Darstellung der „sicheren und wirksamen“ Wirkung. Die Steigung sollte flach sein. Es scheint also so zu sein, dass die zu Beginn des Impfprogramms verabreichten Dosen dazu tendierten, Menschen mit Raten zu töten, die im Laufe der Zeit abnahmen, während die später verabreichten Dosen anscheinend Menschen mit Raten töteten, die im Laufe der Zeit zunahmen.

Wenn jemand eine bessere Erklärung hat, bin ich ganz Ohr.

Und schließlich, wenn diese Impfungen wirklich sicher und wirksam wären, würde die CDC alle Impf-Todesfälle von VSD, BEST und Medicare veröffentlichen, um ihren Standpunkt zu beweisen. Es ist verblüffend, dass sie sich so viel Mühe geben, die Impfdaten von Toten zu verheimlichen, nicht wahr?