Der Aufstand von Minneapolis stellt eine sehr ernste Herausforderung für die Bundesregierung dar

Andrew Korybko

Man kann anerkennen, dass es sich hierbei tatsächlich um einen Aufstand handelt – unabhängig davon, wie man persönlich dazu steht.

Elon Musk teilte einen Beitrag von Eric Schwalm, einem pensionierten Green Beret, der argumentierte, dass die Unruhen in Minneapolis als Aufstand betrachtet werden sollten. Zum Hintergrund: Immigration & Customs Enforcement (ICE) und die Grenzschutzbehörde Border Patrol (BP) wurden von Trump 2.0 mit der Durchsetzung entsprechender Gesetze beauftragt. In diesem Zusammenhang kamen bislang zwei US-Bürger in getrennten Vorfällen ums Leben, nachdem sie die Arbeit dieser Behörden physisch behindert hatten. Dieser letzte Punkt führt zur aufständischen Dimension der Unruhen, wie Schwalm sie in seinem Beitrag erläutert.

Der Bürgerjournalist Cam Higby infiltrierte die Signal-Chats, die von Gegnern von ICE und BP genutzt werden, um eine stadtweite Blockade ihrer Aktivitäten zu koordinieren – ein Skandal, den er „Signal Gate“ nennt. Zero Hedge veröffentlichte hier eine ausführliche Analyse von Signal Gate, die auch auf Beiträge weiterer Bürgerjournalisten wie „0HOUR1“ und „DataRepublican (small r)“ verweist, welche die Mitglieder dieser Chats (angeblich darunter lokale und staatliche Amtsträger) sowie deren Geldgeber untersuchten. Ihre Arbeit bestätigt den hohen Grad an Koordination dieser Kampagne.

Von schnell geteilten, detaillierten Berichten über die Einsätze von ICE und BP über das Erfassen von Kfz-Kennzeichen bis hin zu medizinischer Hilfe und wohltätiger Unterstützung für einige der Beteiligten besteht kein Zweifel daran, dass diese Kampagne professionell koordiniert ist – auf einem Niveau, das weit über alles hinausgeht, was es bislang in den USA gab. Die landesweiten Unruhen im Sommer 2020, die als ein „Hybrider Terrorkrieg gegen Amerika“ beschrieben werden können, ausgelöst durch einen „Synkretismus aus ökonomischem Linkismus und sozialem Faschismus“, verblassen im Vergleich dazu.

Die organisatorischen Methoden, die von den Gegnern von ICE und BP angewandt werden, basieren auf den Lehren der sogenannten Farbrevolutionen des verstorbenen Gene Sharp, die allesamt in mehreren Sprachen über sein „Albert Einstein Institution“ nachzulesen sind. Schwalm beschrieb den Kern dieser Strategie als den Aufbau eines „verteilten Widerstands, der die Lehren erfolgreicher Aufstände verinnerlicht hat: die meiste Zeit unterhalb der kinetischen Schwelle bleiben, wenn möglich Überreaktionen provozieren, die Unterstützung der Bevölkerung über Narrative sichern und niemals ein einzelnes Schwerkraftzentrum präsentieren“.

Diese Übergangsphase zwischen einer Farbrevolution und einem unkonventionellen Krieg, die aus strategischen Gründen eine unbestimmte Zeit andauern kann, lässt sich als eine Form hybrider Kriegsführung betrachten. Darüber habe ich bereits 2015 in meinem Buch geschrieben, das kostenlos gelesen oder digital bei Amazon erworben werden kann. Mein Modell ist sowohl auf die landesweiten Unruhen im Sommer 2020 als auch auf die jüngsten stadtweiten Unruhen in Minneapolis anwendbar, wobei Letztere – wie die zuvor zitierte Arbeit der Bürgerjournalisten belegt – tatsächlich eine Form hybrider Kriegsführung darstellen.

Unabhängig davon, wie man dieses jüngste Beispiel hybrider Kriegsführung beurteilt, die von Amerikanern gegen die Bundesregierung geführt wird, stellt es eine äußerst ernste Herausforderung für die Behörden dar. Noch nie zuvor gab es in einer US-Metropole einen derart modernen, technikaffinen und lokal populären Aufstand. Ziel ist es, die Autorität der Bundesregierung in Minneapolis zu neutralisieren – was einen Dominoeffekt in anderen Metropolen auslösen könnte, sofern dieses aufständische Netzwerk seine dann bewährte Kampagne auch dort repliziert.

Sollte sich die Lage nicht verbessern, könnte Trump den Insurrection Act in Kraft setzen, auf den sich sein Team möglicherweise grundsätzlich vorbereitet hat, auch wenn Vance dieses Szenario heruntergespielt hat – wie es der explizite Fokus der Nationalen Sicherheitsstrategie und der Nationalen Verteidigungsstrategie auf das amerikanische Heimatland nahelegt. Diese neue Ära der „Protestpolitik“ wird von den Demokraten vorangetrieben, deren republikanische Rivalen über nichts verfügen, was auch nur annähernd an deren Koordinationsniveau heranreicht. Sollte jedoch jemals Parität erreicht werden, sind tödliche parteipolitische Zusammenstöße wahrscheinlich.