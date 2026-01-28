Der Verlust der Dollar-Vorherrschaft… Die gravierenden Folgen der Instrumentalisierung des Dollars als politischer Knüppel

Larry C. Johnson

Es ist gut, kluge Freunde zu haben. Jeffrey Wernick, der Eigentümer von Bitchute, ist einer meiner außergewöhnlich klugen Freunde, und er hat gerade auf seinem X-Account die folgende brillante Analyse gepostet. Die 54-jährige Herrschaft des US-Dollars als weltweit führende Reservewährung neigt sich einem unrühmlichen Ende zu, und wir, das amerikanische Volk, sind selbst schuld daran:

Der Status des Dollars als Reservewährung ist ein exorbitantes Privileg. Er senkt unsere Kreditkosten, erweitert unseren fiskalischen Spielraum und ermöglicht es uns, Risiken zu exportieren und Waren zu einzigartig günstigen Konditionen zu importieren. Aber Privilegien sind keine Ansprüche. Sie sind an Bedingungen geknüpft. Und sie bringen Verantwortung mit sich. Eine Reservewährung muss drei Bedingungen erfüllen: Liquidität, Stabilität und Neutralität. Die Vereinigten Staaten haben immer die ersten beiden Bedingungen erfüllt. Die dritte wurde vorausgesetzt. Das ist nun nicht mehr der Fall.

Eine Reservewährung ist nicht nur nationales Geld. Sie ist eine globale Infrastruktur. Sie fungiert wie eine öffentliche Einrichtung für Abrechnungen, Sicherheiten und Reserven. Die Verantwortung besteht nicht darin, „nett zu sein”. Die Verantwortung besteht darin, das System als neutrale Infrastruktur glaubwürdig zu halten. Vorhersehbare Regeln. Stabiler Zugang. Eigentumsrechte, die nicht von der Politik abhängig sind. Wenn die Welt Ihre Verbindlichkeiten als Sicherheitspuffer hält, können Sie diese Verbindlichkeiten nicht als Druckmittel einsetzen.

Die Instrumentalisierung des Dollars bricht diese Vereinbarung. Sie verwandelt die Reservewährung in eine bedingte Erlaubnis. Sie stuft den Dollar von risikofrei zu bedingt risikofrei um. Der Markt bewertet ihn entsprechend neu. Dies ist eine Politik mit konzentrierten kurzfristigen Vorteilen und diffusen langfristigen Kosten. Die Vorteile kommen demjenigen zugute, der zum Zeitpunkt der Verhängung der Sanktionen im Amt ist. Die Kosten kommen allen zugute, die danach Dollar halten. Natürlich werden die Vorteile überbewertet und die Kosten ignoriert. Glaubwürdigkeit wird aufgewendet, um einen momentanen Vorteil zu erlangen. Die Grafik zeigt den Preis dafür.

Jede Zentralbank lernt die gleiche Lektion. Wenn der Zugang von der Einhaltung von Vorschriften abhängt, dann ist das Halten von Dollar nicht nur eine finanzielle Entscheidung. Es ist ein geopolitisches Risiko. Daher tun Reserveverwalter das, was rationale Akteure tun, wenn eine Versicherungspolice sich wie eine Waffe verhält. Sie diversifizieren. Dies ist keine politische Entscheidung. Es ist eine Portfolioanpassung an eine Veränderung der Risikomerkmale des Vermögenswerts.

Aus diesem Grund kann der globale Handel weiterhin in Dollar abgewickelt werden, während die Dollarreserven sinken. Transaktionen folgen Netzwerkeffekten und Liquidität. Reserven folgen Vertrauen. Transaktionen können kurzfristig erzwungen werden, da es keinen alternativen Abwicklungsmechanismus mit vergleichbarer Tiefe und Liquidität gibt. Reserven können nicht erzwungen werden, da der Inhaber sie im Voraus auswählt und ersetzen kann. Reserven werden für Krisenfälle gehalten, und in einer Krise stellt sich heraus, ob der von Ihnen gehaltene Vermögenswert eingefroren, beschlagnahmt oder durch Sanktionen unzugänglich gemacht werden kann.

Die Folge ist in den Daten sichtbar. Laut Bloomberg Intelligence ist der Anteil des Dollars an den globalen Devisenreserven innerhalb von 25 Jahren von etwa 65 % auf rund 40 % gesunken, wobei sich der Rückgang seit 2022 stark beschleunigt hat. Dies ist keine allmähliche Erosion. Es ist eine beschleunigte Diversifizierung. Bei diesem Tempo sieht es langsam nach einem Ausstieg aus. Und je mehr das Privileg missbraucht wird, desto weniger glaubt jemand, dass es sich um Infrastruktur handelt. All dies ist nichts Neues.

Die Ökonomen, die das Nachkriegssystem aufgebaut und untersucht haben, haben dies kommen sehen. Keynes hat den Interessenkonflikt vorausgesehen. In Bretton Woods schlug er den Bancor vor, eine supranationale Reservewährung, die von keiner einzelnen Nation kontrolliert wird und die Versuchung beseitigen soll, die einer nationalen Währung innewohnt, die als globale Reserve dient. Die emittierende Nation würde dieses Privileg letztendlich missbrauchen, da die Anreize unwiderstehlich wären. Die Amerikaner lehnten den Bancor ab. Sie wollten das Privileg.

Triffin erkannte die strukturelle Falle. 1960 stellte er fest, dass der Emittent der Reservewährung, um globale Liquidität bereitzustellen, dauerhaft Defizite einfahren muss. Aber dauerhafte Defizite führen zu einer Anhäufung von Verbindlichkeiten, die letztendlich das Vertrauen untergraben. Das Privileg ist selbstliquidierend. Der Emittent der Reservewährung muss sich entscheiden, ob er die Welt der Liquidität beraubt oder sich selbst in Schulden ertränkt. So oder so bricht das System zusammen. Triffin sagte den Zusammenbruch von Bretton Woods voraus. Elf Jahre später schloss Nixon das Goldfenster.

Rueff erkannte das moralische Risiko. Er bezeichnete das Dollarsystem als „die monetäre Sünde des Westens” und riet de Gaulle, die französischen Reserven in Gold umzuwandeln. Er verstand, dass ein System, das von der Disziplin einer Nation abhängig ist, scheitern würde, wenn diese Nation keine Disziplin hat. De Gaulle forderte Gold. Der Abfluss beschleunigte sich. Nixon hätte die Konvertibilität durch schmerzhafte Disziplin verteidigen können. Stattdessen entschied er sich dafür, das Fenster zu schließen. Rueff hatte Recht. Die Disziplin würde nicht halten.

Keynes warnte vor der Versuchung. Triffin warnte vor der Struktur. Rueff warnte vor dem unvermeidlichen Scheitern der Disziplin. Die Instrumentalisierung bestätigt alle drei. Sie beschleunigt das, was strukturell bereits unvermeidlich war, beweist den von Keynes identifizierten Interessenkonflikt und demonstriert das von Rueff benannte moralische Risiko. Die eine Kraft ist langsam. Die andere ist schnell. Die Grafik zeigt beides. Allmählicher Verfall von 2000 bis 2020, dann ein Absturz.

Es gibt keine offensichtliche Untergrenze. Einige werden argumentieren, dass die Tiefe des Treasury-Marktes und die Liquidität des Dollars eine solche Untergrenze auferlegen. Aber Untergrenzen sind verhaltensbedingt, nicht strukturell. Sie halten, bis das Vertrauen bricht. Und Vertrauen ist genau das, was die Instrumentalisierung verbraucht. Der Rückgang hört auf, wenn das Verhalten aufhört oder wenn die Diversifizierung abgeschlossen ist.

Die Alternativen zeichnen sich bereits ab. Bitcoin, Gold, Renminbi, bilaterale Vereinbarungen, die den Dollar vollständig umgehen. Bitcoin an erster Stelle, weil es das einzige ist, das von keinem Staat eingefroren, beschlagnahmt oder sanktioniert werden kann. Das ist nicht nebensächlich für seine Attraktivität. Die anderen sind Substitute innerhalb des staatlichen Systems. Bitcoin ist ein Substitut außerhalb davon.

Hayek erkannte diese Logik bereits 1976. In „Denationalisation of Money” argumentierte er, dass monetäre Neutralität möglicherweise erfordern würde, Geld vollständig der staatlichen Kontrolle zu entziehen. Private Währungen sollten mit staatlichem Geld konkurrieren, da Regierungen der Versuchung nicht widerstehen können, die monetäre Kontrolle zu missbrauchen. Er sah Bitcoin nicht konkret voraus, aber er sah das Prinzip voraus. Vierzig Jahre später setzte Satoshi um, was Hayek theoretisiert hatte.

Keine dieser Alternativen ist ein perfekter Ersatz für die Liquidität des Dollars. Alle sind Antworten auf dieselbe Erkenntnis. Eine Reservewährung, die als Waffe eingesetzt werden kann, ist keine Reservewährung.

Die Abwicklung ist ein schwierigeres Problem. Reserven können durch individuelle Entscheidungen diversifiziert werden. Die Abwicklung erfordert Netzwerkinfrastruktur, Liquidität und die Akzeptanz der Gegenpartei. Die Dominanz des Dollars bei Transaktionen ist hartnäckiger als seine Dominanz bei den Reserven. Aber auch bei der Abwicklung arbeitet der Markt daran. Langsam, ungleichmäßig und ohne eine einzige Alternative, die bisher mit dem Dollar mithalten kann. Der Punkt ist, dass er es versucht. Der Markt kann das exorbitante Privileg wegnehmen. Nicht durch einen Erlass, sondern durch tausend individuelle Entscheidungen, das Engagement in einem Vermögenswert zu reduzieren, der sich als Zwangsmittel erwiesen hat.

Und wenn Reservehalter diversifizieren, werden sie wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vertrauen ist leichter verloren als gewonnen. Das Privileg des Dollars war nie ein Recht. Es war eine Konzession. Das exorbitante Privileg verschaffte den Vereinigten Staaten außergewöhnliche Vorteile. Es hat ihnen aber auch die Verpflichtung auferlegt, sich wie Verwalter zu verhalten, nicht wie Eigentümer. Die Welt hat dieses Privileg auf Vertrauen gewährt. Wir handeln, als ob es uns gehört. Der Markt erinnert uns daran, dass wir es nur gemietet haben. Durch die Instrumentalisierung wird es verschwendet.

