Wird sich Donald Trumps Friedensrat zu der von der Great Transition Initiative erwarteten autoritären Neuen Weltordnung entwickeln?

Von Jacob Nordangård

Die Realität hat nun die Fiktion überholt und sich zu etwas entwickelt, das einer bizarren politischen Satire ähnelt.

Am 16. Januar stellte Donald Trump sein „Board of Peace“ vor, dessen Ziel es ist, die strategische Aufsicht über Präsident Donald J. Trumps umfassenden Plan zur Beendigung des Gaza-Konflikts (mit einer internationalen Stabilisierungstruppe zu ihrer Verfügung) zu übernehmen. Doch innerhalb weniger Tage verwandelte es sich in eine internationale Organisation, deren Spielwiese die ganze Welt ist und deren oberster Führer Trump ist.

Während ihres ersten Treffens, bei dem am 22. Januar im Rahmen der WEF-Jahrestagung in Davos eine Unterzeichnungszeremonie stattfand, sagte Donald Trump: „Dieser Rat hat die Chance, eines der bedeutendsten Gremien zu werden, die jemals geschaffen wurden, und es ist mir eine große Ehre, als sein Vorsitzender zu fungieren.“

Der Vorstand erhielt sein Mandat ursprünglich durch eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, bei der alle Mitgliedstaaten mit Ja stimmten, darunter Dänemark (!), Großbritannien und Frankreich, oder sich der Stimme enthielten (China und Russland).

Dem Exekutivkomitee gehören der ehemalige britische Premierminister Tony Blair (1993 vom WEF zum „Global Leader of Tomorrow” gekürt), US-Außenminister Marco Rubio, der US-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten Steve Witkoff, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der Präsident der Weltbank Ajay Banga, der milliardenschwere Investor Marc Rowan und der nationale Sicherheitsberater der USA Robert Gabriel an.

Die Ernennung von Rubio, Kushner und Witkoff ist angesichts ihrer Rolle in der Nahostpolitik keine große Überraschung. Kushner war eine Schlüsselfigur bei den Abraham-Abkommen sowie beim „Peace to Prosperity Plan”, und er und Witkoff sind die Hauptarchitekten des jüngsten technokratischen Entwicklungsplans für den Gazastreifen (Projekt Sunrise).

Blair ist ebenfalls eine naheliegende Wahl, da er zwischen 2007 und 2015 als Sonderbeauftragter des Quartetts für den Nahen Osten eng mit dem Nahen Osten verbunden war und (zusammen mit Kushner) Präsident Trump im August letzten Jahres den Gaza-Friedensplan vorgelegt hat.

Bemerkenswert ist, dass Jonathan Powell, Keir Starmer’s nationaler Sicherheitsberater und Blair’s Stabschef zwischen 1997 und 2007, eine Schlüsselrolle gespielt hat.Powell erinnert an die Figur Humphrey Appleby aus der britischen Sitcom Yes, Prime Minister. Eine gerissene Persönlichkeit, die geschickt die wahre Macht hinter den Kulissen ausübt, unabhängig davon, wer gerade im Amt ist.

Keir Starmer hat jedoch trotz des britischen Einflusses auf die Tagesordnung eine Teilnahme abgelehnt. Das sieht ganz nach klassischer britischer Doppelzüngigkeit aus.

(v. l. n. r.) Tony Blair und Donald Trump bei einem ägyptischen Gipfeltreffen im vergangenen Oktober zur Beendigung des Gaza-Kriegs. Foto: Reuters

Blair leitet das Tony Blair Institute for Global Change, das in hohem Maße von Oracle-CEO Larry Ellison finanziert wird. Einer der Hauptakteure des megalomanischen Stargate-Projekts. Zufälligerweise ist Blair ein großer Befürworter derselben Big-Tech-Lösungen und Smart-City-Entwicklungspläne, bei denen für den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen eine digitale Identifizierung erforderlich ist, wie sie Ellison befürwortet. Im Jahr 2020 warben Blair und der ehemalige WEF-Treuhänder Herman Gref im Rahmen der russischen Cyber Polygon-Übung für digitale ID-Lösungen, um COVID-19 und illegale Migration zu bekämpfen.

Blair ist eindeutig ein Opportunist, der bereitwillig und ohne zu zögern den höheren Machtkreisen dient. Kurz nachdem er die Downing Street 10 verlassen hatte, wurde er Mitglied des JPMorgan Chase International Council (zusammen mit Henry Kissinger), wahrscheinlich als Zeichen der Anerkennung seitens seiner Herren.

Sowohl Blair als auch Banga haben enge Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum und zur globalen Nachhaltigkeitsagenda. Blair war von 2007 bis 2010 Mitglied des Kuratoriums, und Ajay Banga ist seit 2024 Vorstandsmitglied.

Banga ist außerdem ehemaliges Mitglied der Trilateralen Kommission und war 2022 Mitglied ihrer Task Force zum globalen Kapitalismus im Wandel.

Beide haben sich intensiv für die Förderung der Klimawandel-Debatte engagiert. Blair machte den Klimawandel zu einem zentralen Thema des G8-Gipfels in Gleneagles im Jahr 2005, und Banga ist Mitglied des B-Teams von Richard Branson (zusammen mit Führungskräften wie der ehemaligen UNFCCC-Vorsitzenden Christiana Figueres und dem WEF-Co-Vorsitzenden André Hoffman).

Dies verdeutlicht die enge Verbindung zwischen Trump und den globalistischen Eliten, die schlecht mit dem „Antiglobalismus” und der „Klimaskepsis” der MAGA-Bewegung harmoniert. Aber vielleicht hat die Klimadagsordnung ihre Nützlichkeit überlebt? Technokratie wird nun mit altmodischer Eroberung in rechter Verkleidung erreicht werden.

Gemäß der Satzung des Friedensrats wird dieser ein breiteres Mandat haben als nur die Bearbeitung des Gaza-Friedensplans. Darin heißt es, dass der Rat „eine internationale Organisation sein wird, die sich für die Förderung der Stabilität, die Wiederherstellung einer verlässlichen und rechtmäßigen Regierungsführung und die Sicherung eines dauerhaften Friedens in von Konflikten betroffenen oder bedrohten Gebieten einsetzt”.

Er scheint als ergänzende (oder vielleicht konkurrierende) Organisation zum UN-Sicherheitsrat geplant zu sein. Er wird von Donald Trump (mit Vetorecht) geleitet werden, und jeder Mitgliedstaat muss eine Milliarde US-Dollar (!) zahlen, um einen ständigen Sitz zu erhalten.

Das Siegel des Friedensrats mit den Vereinigten Staaten und Nordamerika in der Mitte.

Zu den 26 Ländern, die die Einladung zur Teilnahme an dem Gremium angenommen haben, gehören Argentinien, Belarus, Ungarn, Indonesien, Israel, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate, während die meisten traditionellen Verbündeten der Vereinigten Staaten eine Teilnahme abgelehnt haben.

Der kanadische Premierminister Mark Carney (ehemaliger WEF-Treuhänder, Bankier und Globalist) ist einer der wenigen westlichen Staats- und Regierungschefs, die eine Annahme der Einladung in Betracht gezogen haben. Das Trump-Team zog das Angebot jedoch plötzlich zurück.

Was übrig bleibt, ist eine seltsame Mischung aus Entwicklungsländern, Autokratien und Scheichtümern, angeführt von „großen Verfechtern der Demokratie und Menschenrechte“ wie dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko, dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, To Lam.

Carney erklärte in seiner Rede in Davos, dass die alte, auf Regeln basierende Ordnung vorbei sei und wir uns nun „mitten in einem Bruch“ befänden. In diesem Punkt hat er sicherlich Recht, da Trumpmageddon eine neue, unerwartete Wendung genommen hat.

Einige sehen den Zusammenbruch jedoch als Chance. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (ehemalige WEF-Treuhänderin), erklärte in ihrer Rede in Davos: „Der Umbruch, den wir heute erleben, ist eine Chance, ja sogar eine Notwendigkeit, eine neue Form der europäischen Unabhängigkeit aufzubauen.“

Gemäß der Satzung hat Donald Trump das Recht, seinen eigenen Nachfolger (!) auszuwählen, der die Organisation übernehmen wird, wenn Trump freiwillig zurücktritt oder „aufgrund von Arbeitsunfähigkeit“ sein Amt niederlegen muss.

Ich vermute, seine erste Wahl wäre sein Schwiegersohn Jared Kushner.

Danach dürfte es nicht lange dauern, bis ein Plan zum Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem vorgelegt wird.

Der Friedensrat weist zufälligerweise einige bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit der sogenannten „New Earth Order“ (oder „Allianz für globale Erlösung“) auf, die Paul Raskin von der Great Transition Initiative in seinem dystopischen Szenario „Fortress World“ vorausgesagt hat, über das ich in meinem Neujahrsbrief sowie in meinem Buch The Global Coup d’État geschrieben habe.

Allerdings hatte ich nicht damit gerechnet, dass sich dies so schnell manifestieren würde. Daher muss ich meine Prognose wohl revidieren.

Wie Raskin in seinem Essay „The Great Transition: The Promises and Lures of the Times Ahead” (Der große Wandel: Die Verheißungen und Verlockungen der kommenden Zeit) aus dem Jahr 2002 schrieb:

Die Allianz umfasste eine bunte Gruppe globaler Akteure aus der Unternehmenswelt, der Sicherheitsgemeinschaft und rechten politischen Kreisen. Aus Sorge, dass die Krise außer Kontrolle geraten könnte, kamen sie – viele widerwillig – zu dem Schluss, dass das Vakuum der internationalen Kontrolle gefüllt werden müsse und dass sie die richtigen Leute für diese Aufgabe seien.

Gemäß dem Szenario „Fortress World“ wird die Allianz den Notstand ausrufen, um eine Weltbehörde einzurichten, die „mit Hilfe von Hightech-Überwachung und altmodischer Brutalität soziale Unruhen und Migration kontrollieren und wertvolle Umweltressourcen schützen“ soll. Das klingt definitiv nach einer Problemlösung à la Trump.

In Raskins bevorzugtem Szenario wird NEO jedoch von einer Global Citizens Movement bekämpft, die NEO abschafft und durch eine „aufgeklärte internationale Regierungsführung“ ersetzt.

Meiner Meinung nach wird NEO als eine Art Kriegskabinett fungieren, um den Übergang zu einer globalen Technokratie effektiv zu gestalten, bevor eine stark eingeschränkte und kontrollierte Form der „Freiheit“ zurückkehrt.

Die Akteure, die hinter NEO und der „aufgeklärten internationalen Regierungsführung“ die Fäden ziehen, sind im Wesentlichen dieselben. Nur die Methoden der Macht (hart versus weich) unterscheiden sich.

In dieser kritischen Zeit müssen sie entschlossen und mit voller Kraft handeln, wobei Donald Trump als willige Frontfigur die Drecksarbeit erledigt.

Wenn er und seine Handlanger gestürzt werden (oder nicht mehr nützlich sind), planen die wahren Machthaber, ihr geplantes technokratisches Regime mit einem erneuten Fokus auf die alte Nachhaltigkeitsagenda zu installieren. Mein erster Gedanke war: „Viel Glück dabei!“ Wäre ich der Stratege gewesen, hätte ich versucht, mir etwas Neues und Ansprechendes einfallen zu lassen, anstatt die gleiche abgenutzte Formel wieder aufzuwärmen, die sich als völliger Betrug herausgestellt hat und nur der technokratischen Agenda dient.

