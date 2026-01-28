Warum China zuversichtlich ist, was einen Krieg mit den USA angeht (Teil 2)

Von Hua Bin

Krieg ist physischer Natur, und China verfügt über weit überlegene physische Fähigkeiten.

Im ersten Teil des Aufsatzes habe ich die kritischen Asymmetrien in den Fähigkeiten Chinas und der USA in einem bewaffneten Konflikt angesprochen.

Ich habe Chinas asymmetrische Vorteile in Bezug auf Geografie, Kampfbereitschaft, militärische Vorbereitung sowie das Wissen und die Intelligenz von Kommandeuren und Soldaten erörtert.

Im zweiten Teil werde ich mich auf die kritischste Fähigkeitslücke zwischen den beiden Ländern konzentrieren – die physische Fähigkeit zur Kriegsführung.

Dies ist der materielle Aspekt, der über Sieg und Niederlage entscheidet, unabhängig von leeren Phrasen und voreingenommenen Überzeugungen.

Der Begriff „physische Fähigkeiten” bezeichnet das, was jede Kriegspartei in Bezug auf Waffen, deren Qualität und Quantität, die Geschwindigkeit, mit der sie hergestellt und nachgeliefert werden können, und deren Kosten in den Kampf einbringen kann.

Kurz gesagt geht es darum, wer einen hochintensiven Konflikt mit überlegenen Waffen sowie überlegener industrieller Kapazität, Geschwindigkeit und Kosten durchhalten kann.

Der Sieger wird derjenige sein, der über die überlegenen physischen Fähigkeiten in der Kriegsführung und Kriegsproduktion verfügt – dem grundlegendsten materiellen Aspekt von Kriegen.

Asymmetrie bei den physischen Fähigkeiten

Letztendlich wird China sich durchsetzen, weil es über weitaus überlegene physische Fähigkeiten gegenüber den USA verfügt.

Diese Zuversicht basiert auf der physischen Realität – Chinas Fähigkeit, alles herzustellen, was für einen solchen Krieg benötigt wird, und zwar in großen Mengen, kostengünstig und schnell.

Ich werde Daten und Fakten sprechen lassen. Zu diesem Zweck habe ich eine Vielzahl von Hyperlinks zu Fachwebsites zu den behandelten technischen und militärischen Themen eingefügt.

Wenn Sie sich für technische Details interessieren, empfehle ich Ihnen, auf die Links zu klicken. Ansonsten reicht es, wenn Sie die Zusammenfassungen der Überschriften lesen.

Jeder weiß, dass die USA und China die beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind. Viele betrachten die Größe der Volkswirtschaften als Indikator für die nationale Macht.

Es gibt jedoch zwei entscheidende Unterschiede zwischen den beiden Ländern. Sie bilden den grundlegenden makroökonomischen Kontext, um die physische Leistungslücke zwischen den beiden Staaten zu verstehen.

Der erste Unterschied ist die Zusammensetzung der beiden Volkswirtschaften. Einfach ausgedrückt hat China eine industrielle Wirtschaft, während die USA eine finanzorientierte Wirtschaft haben. Die Auswirkungen dieses Unterschieds auf die physischen Fähigkeiten sind enorm.

Der zweite Unterschied ist die Fähigkeit des Staates, große physische Projekte, einschließlich Kriege, zu mobilisieren und durchzuführen. China wird von Ingenieuren geführt, während die USA von Anwälten und Bankern geführt werden.

Auf der einen Seite sind die Führungskräfte Problemlöser, auf der anderen Seite sind sie Verursacher von Reibungen und Profiteure. Der Unterschied in der Führung hat Auswirkungen darauf, wie Kriege vorbereitet und geführt werden.

Industrielle Macht vs. Finanzmacht

Zum Marktwechselkurs beträgt die US-Wirtschaft 30 Billionen Dollar gegenüber 20 Billionen Dollar in China. Gemessen an der Kaufkraftparität ist Chinas Wirtschaft laut den meisten Experten, darunter die CIA und die Weltbank, zwischen 30 % und 60 % größer als die der USA.

30 % der chinesischen Wirtschaft entfallen auf das verarbeitende Gewerbe, gegenüber 10 % in den USA. Chinas Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe beträgt 35 % des weltweiten Gesamtwerts, gegenüber 12 % in den USA, selbst zum Nennwert.

Chinas Handelsüberschuss erreichte 2025 1,2 Billionen US-Dollar, während die USA ein Defizit von 1,1 Billionen US-Dollar verzeichneten.

Die US-Wirtschaft ist dienstleistungsorientiert und über 85 % des BIP stammen aus Sektoren wie

FIRE (Finanzen, Versicherungen und Immobilien)

Gesundheitswesen (allein 18 % des BIP)

Einzelhandel und Vertrieb (d. h. Verkauf von Produkten, die andere herstellen)

Software und Technologie

Unternehmensdienstleistungen (Rechtsberatung, Buchhaltung, Werbung usw.)

Gastgewerbe

Bildung

Medien und Unterhaltung

Imputierter Wert (6 % des BIP, z. B. hypothetischer Mietwert von selbstgenutztem Wohneigentum; China berücksichtigt Buchungsposten wie Imputation nicht bei der Berechnung des BIP).

Die USA erzielen gegenüber dem Rest der Welt einen hohen Überschuss im Dienstleistungshandel, vor allem bei Technologieexporten und Finanzdienstleistungen.

Die Dienstleistungswirtschaft kann gut bezahlte Angestelltenjobs bieten. Ihr Wert ist jedoch oft nicht handelbar und leicht zu überhöhen.

Die Größe des Dienstleistungssektors macht den Unterschied zwischen der chinesischen und der US-amerikanischen Wirtschaft aus. Dies ist der Wirtschaftssektor, in dem es am schwierigsten ist, einen direkten Vergleich anzustellen.

Ein amerikanischer Uber-Fahrer bietet genau denselben Service wie ein chinesischer Didi-Fahrer, verdient aber das Fünf- bis Sechsfache.

Das Gesundheitswesen macht in China 7 % des BIP aus, in den USA hingegen 18 %, aber die Lebenserwartung ist in China höher.

Das Bildungswesen ist in China größtenteils öffentlich und grundsätzlich kostenlos, einschließlich der Hochschulbildung. Es trägt nur einen winzigen Prozentsatz zum BIP bei, aber China hat jährlich 12,5 Millionen Hochschulabsolventen, gegenüber 2,1 Millionen in den USA.

Abgesehen davon, dass Vergleiche schwierig sind, sind solche dienstleistungsbasierten wirtschaftlichen Aktivitäten weitgehend immateriell und in nationalen Notfällen und Kriegen nutzlos.

Auf der anderen Seite ist Chinas Wirtschaft viel „physischer” und greifbarer, mit dominierenden Positionen in den meisten Industriezweigen der Welt, von der Stahlherstellung über die chemische Produktion, Stromerzeugung, Maschinenbau, Elektronik, Schiffbau, Automobilindustrie, Solarenergie, Batterien, Bauwesen und Pharmazeutika bis hin zum Bergbau und zur Mineralienveredelung.

In den meisten Industriezweigen ist China der weltweit führende Produzent und produziert oft mehr als der Rest der Welt zusammen (z. B. Schiffbau, Drohnen, Mobiltelefone, Computer, Humanoide, Elektrofahrzeuge, Sonnenkollektoren sowie die meisten Kategorien kritischer Mineralien – um nur einige zu nennen).

Schauen Sie sich in Ihrem Haus um und finden Sie heraus, wie viele Dinge entweder in China hergestellt oder mit Zwischenprodukten aus China hergestellt wurden.

Der Dienstleistungssektor macht nur 55 % der chinesischen Wirtschaft aus.

Im Wesentlichen hat China eine grundlegend andere und substanziellere Wirtschaft als die USA.

Ein oberflächlicher Vergleich des nominalen BIP kann die Kluft in der tatsächlichen nationalen Macht nicht verdeutlichen.

China hat die Beherrschung der Atome, während die USA die Beherrschung der Bits haben. China ist den USA in der Beherrschung der Bits viel näher als die USA China in der Beherrschung der Atome. Außerdem schließt es jede Lücke viel schneller.

Kriege sind physischer Natur. In jedem bewaffneten Konflikt, bei dem es um Kostenausgleich und Größenordnung geht, sind Chinas physische Vorteile gegenüber den USA und ihren Vasallen unüberwindbar.

Eine unvollkommene Analogie: Die USA von heute sind wie ein ehemaliger Boxchampion, der in den letzten 40 Jahren zum Malen und Dichten gewechselt hat, während China seine Tage im Fitnessstudio mit Gewichtheben verbracht hat.

Ein weiser Mann sagte einmal, Machiavelli und Warren Buffet würden von Mike Tyson in einem Faustkampf k.o. geschlagen werden.

In einem Boxkampf spielt es keine Rolle, wie viele Tricks man kennt oder wie viel Geld man hat. Was zählt, ist die Fähigkeit, physische Schläge zu versetzen.

Kluft bei den physischen Fähigkeiten

In fast allen physischen Bereichen genießt China eine enorme Überlegenheit in Bezug auf Größe, Geschwindigkeit und Kosten. Der Unterschied wird mit der Zeit immer größer.

Dazu gehören

Infrastruktur – Bau von Straßen, Brücken, Häfen, Tunneln usw.

Ein Beispiel dafür ist die eingestürzte Francis Scott Key Bridge in Baltimore, die 2024 bei einem Unfall durch ein Containerschiff beschädigt wurde.

Der Wiederaufbau der 2,6 Kilometer langen Stahlfachwerkbrücke über den Patapsco River wird voraussichtlich 6 Jahre dauern und 5,2 Milliarden Dollar kosten.

Vergleichen Sie das mit der Hongkong-Macau-Zhuhai-Brücke im Süden Chinas, dem längsten Brücken-Tunnel-System der Welt, das eine Meerenge überquert.

Dieses technische Wunderwerk ist 55 Kilometer lang und umfasst 23 Kilometer Brückenabschnitte, 6,7 Kilometer Unterwassertunnel, 25 Kilometer Verbindungsviadukte und künstliche Inseln.

Es ist so konstruiert, dass es Erdbeben der Stärke 8 und Supertaifunen standhält und eine Lebensdauer von 120 Jahren hat.

Der Bau dauerte 9 Jahre und kostete 127 Milliarden RMB (19 Milliarden US-Dollar). Die Brücke wurde 2018 eröffnet und begrüßte diesen Monat ihren milliardsten Passagier (es gibt Zollkontrollstellen, um das Kommen und Gehen zu registrieren).

Transport – China besitzt 8.000 Handelsschiffe gegenüber 177 in den USA. Laut US-Marineminister John Phelan hatte China im Jahr 2022 rund 1.800 Schiffe im Bau. Die USA hatten 5. Chinas Anteil an den weltweiten Schiffsbestellungen beträgt 71 %.

Seit 2005 hat China 50.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken gebaut. Weltweit sind es insgesamt 60.000 Kilometer, einschließlich China. Die USA haben null.

China produzierte im Jahr 2025 34,5 Millionen Autos, darunter 16,6 Millionen Elektrofahrzeuge; die USA produzierten 10 Millionen Autos, darunter 1,5 Millionen Elektrofahrzeuge.

Strom – Chinas gesamte Stromerzeugung erreichte im Jahr 2025 laut der US-Energieinformationsbehörde 10,6 Billionen Kilowattstunden (kWh), während die Stromerzeugung der USA bei 4,2 Billionen kWh lag.

Die Behörde berichtete, dass China in den ersten elf Monaten des Jahres 2025 seine Stromkapazität um 445 Gigawatt erhöht hat, während die USA im Jahr 2025 voraussichtlich 64 GW hinzufügen werden.

Chinas jährliches Wachstum des Stromverbrauchs entspricht der gesamten Jahresproduktion Deutschlands. Und China erhöht seine Erzeugungskapazität jedes Jahr um das ZWEIFACHE der Kapazität Deutschlands.

China verfügt über 36.000 Kilometer Ultrahochspannungsleitungen (UHV), während es in den USA keine gibt.

State Grid, das nach Walmart und Amazon umsatzstärkste Unternehmen der Welt, hat gerade einen Investitionsplan in Höhe von 4 Billionen RMB (574 Milliarden US-Dollar) für die nächsten fünf Jahre angekündigt, um seine Netze zu modernisieren und erneuerbare Energien zu fördern, da die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz den Energieverbrauch beschleunigt.

China produziert über 50 % der weltweiten Stromerzeugungskette, von Antriebsmaschinen, Generatoren, Transformatoren, Kondensatoren, Leistungsschaltern, Schaltern, Leistungskompensatoren bis hin zu Wechselrichtern und Umrichtern.

Fast alle oben genannten Artikel müssen in die USA importiert werden.

Energie – Die USA sind der weltweit größte Produzent fossiler Brennstoffe, während China die Produktion grüner Energie dominiert – 80 % der weltweiten Solar- und Batterieversorgung, 65 % der Windkraftanlagen und 31 % der Wasserkraft.

– Die USA sind der weltweit größte Produzent fossiler Brennstoffe, während China die Produktion grüner Energie dominiert – 80 % der weltweiten Solar- und Batterieversorgung, 65 % der Windkraftanlagen und 31 % der Wasserkraft. Hightech-Hardware – China ist für über 50 % der weltweiten Produktion von Elektronik, Smartphones, Computern, Smart-Home-Geräten, Robotern, Drohnen und Humanoiden verantwortlich.

So lieferte beispielsweise das in Hangzhou ansässige Start-up-Unternehmen Unitree im Jahr 2025 5.500 humanoide Roboter aus, während die führenden US-Hersteller Tesla, Figure AI und Agility Robotics jeweils nur etwa 150 Einheiten auslieferten.

Maschinen/Ausrüstung – China ist der führende Hersteller von Kränen, Tunnelbohrmaschinen, Bergbau- und Raffinerieausrüstung, MRT-Geräten, computergesteuerten Maschinen und Glasfaserkabeln (einschließlich derjenigen, die in ukrainischen Drohnen verwendet werden).

– China ist der führende Hersteller von Kränen, Tunnelbohrmaschinen, Bergbau- und Raffinerieausrüstung, MRT-Geräten, computergesteuerten Maschinen und Glasfaserkabeln (einschließlich derjenigen, die in ukrainischen Drohnen verwendet werden). Abbau und Veredelung kritischer Mineralien – China dominiert den Markt für Seltene Erden und andere kritische Mineralien für die Hightech-Produktion, die grüne Wende und die Verteidigung, wie Polysilizium, Gallium, Wolfram, Germanium, Kobalt, Graphit, Lithium, Nickel, Kupfer und künstliche Diamanten.

– China dominiert den Markt für Seltene Erden und andere kritische Mineralien für die Hightech-Produktion, die grüne Wende und die Verteidigung, wie Polysilizium, Gallium, Wolfram, Germanium, Kobalt, Graphit, Lithium, Nickel, Kupfer und künstliche Diamanten. Arzneimittel – China dominiert den Weltmarkt für wichtige Ausgangsstoffe (KSMs) und pharmazeutische Wirkstoffe (APIs).

China kontrolliert 60-80 % des globalen API-Marktes, insbesondere generische APIs wie Antibiotika, Schmerzmittel und Herz-Kreislauf-Medikamente.

China macht 60-75 % des globalen Angebots an KSMs aus, insbesondere für komplexe, mehrstufige Synthesen, bei denen Kosteneffizienz und Umfang eine Rolle spielen.

Wenn es zu einem Krieg zwischen den USA und China kommt, müssen US-Krankenhäuser für 95 % ihrer Antibiotika neue Lieferanten finden.

Traditionelle Schwerindustrie – Bei Stahl, Zement, Massenchemikalien und Baumaterialien ist Chinas Produktion oft zehnmal so hoch wie die der USA.

– Bei Stahl, Zement, Massenchemikalien und Baumaterialien ist Chinas Produktion oft zehnmal so hoch wie die der USA. Technische Infrastruktur – Laut Gemini hat China bis Ende 2024 3,4 Millionen 5G-Basisstationen installiert, was 60 % der weltweiten Gesamtzahl entspricht, gegenüber 200.000 in den USA. China hat bis Ende 2024 10,3 Millionen öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert, was 70 % der weltweiten Gesamtzahl entspricht, gegenüber 220.000 in den USA

– Laut Gemini hat China bis Ende 2024 3,4 Millionen 5G-Basisstationen installiert, was 60 % der weltweiten Gesamtzahl entspricht, gegenüber 200.000 in den USA. China hat bis Ende 2024 10,3 Millionen öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert, was 70 % der weltweiten Gesamtzahl entspricht, gegenüber 220.000 in den USA Stadtentwicklung – In China gibt es 145 Städte mit einer Million Einwohnern und mehr, gegenüber 11 in den USA.

Trotz des vierfachen Bevölkerungsunterschieds hat China ein weithin bekanntes „Problem der Überkapazitäten im Wohnungsbau”, das als „Geisterstädte” (zu viele leerstehende Häuser) bekannt ist, während die USA ein ebenso bekanntes „Obdachlosenproblem” haben, oder sollte ich besser sagen, ein „Problem der Wohnungslosigkeit”.

Militärische Ausrüstung – Die USA liefern jährlich 1,6 bis 2 Zerstörer (Arleigh-Burke-Klasse), während in einer Werft in Shanghai gleichzeitig 4 11.000-Tonnen-Schiffe vom Typ 055 nebeneinander gebaut werden.

China baut gleichzeitig 16 Atom-U-Boote vom Typ 093B, während die USA 1,2 pro Jahr produzieren, obwohl das Budget der Marine 2,3 pro Jahr vorsieht.

China testet seit Dezember 2024 drei verschiedene Kampfflugzeuge der 6. Generation. Die J-36 ist bereits in drei Varianten geflogen. Der erste Prototyp des US-amerikanischen NGAD F-47-Kampfflugzeugs der 6. Generation wird voraussichtlich frühestens 2028 fliegen.

Während die US-Luftwaffe noch an der Konzeption eines kollaborativen Kampfflugzeugs (CCA) arbeitet, hat China bereits zahlreiche autonome unbemannte „loyale Wingman”-Drohnen in Dienst gestellt, darunter GJ-11, GJ-21, Anjia, FH-97A, CH-7 usw.

Anekdotische Fälle zeigen das gleiche Muster

Der von mir aufgeführte Datenvergleich mag etwas trocken sein. Ein paar anekdotische Fälle könnten anschaulicher sein.

Im Juni 2024 saßen zwei US-Astronauten auf der Internationalen Raumstation fest, als die Starliner der NASA Triebwerksausfälle und Heliumlecks erlitt.

Anstelle der ursprünglich geplanten einwöchigen Mission mussten sie neun Monate lang ausharren, bevor eine SpaceX-Kapsel sie im März 2025 rettete.

Im November 2025 strandeten drei chinesische Taikonauten der Shenzhou-20-Mission auf ähnliche Weise auf der Tiangong-Raumstation, als ihre Rückkehrkapsel von Weltraummüll getroffen wurde. Was dann geschah, hätte unterschiedlicher nicht sein können.

Die chinesische bemannte Raumfahrtbehörde (CMSA) schickte ein Ersatzraumschiff, um sie nach Hause zu bringen. Ihr Aufenthalt verlängerte sich lediglich um 9 Tage.

Nach internen Reparaturen im Orbit wurde die leere Shenzhou-20-Kapsel abgekoppelt und kehrte am 19. Januar 2026 erfolgreich zur Erde zurück.

Ein weiteres Beispiel ist eher persönlicher Natur.

Ich habe gerade mein erstes Elektroauto von Shanghai Automotive (SAIC) gekauft – ein Modell MG IM L6. Es handelt sich um einen mittelgroßen 5-Sitzer-SUV, der nach Rabatten etwa 135.000 RMB (19.300 US-Dollar) kostet.

Mein letztes Auto mit Verbrennungsmotor – ein 2012er Maserati Quattroporte (4,7 l, Ferrari F136 V8-Motor) – kostete 2.450.000 RMB (338.000 $).

Der Quattroporte ist eine Schönheit und ein Biest. Er hat 430 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 285 km/h. Das Auto beschleunigt in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Ich habe den IM L6 nicht wegen seiner Geschwindigkeit oder wegen des Nervenkitzels gekauft. Es ist ein Familienauto. Ich bin jedoch angenehm überrascht, dass der IM L6 eine maximale Leistung von 570 kW hat, was 775 PS entspricht.

Er beschleunigt in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h.

Seltsamerweise hat mein Elektro-SUV der Mittelklasse eine höhere Leistung und Geschwindigkeit als der Maserati Quattroporte.

Diese anekdotischen Beispiele mögen für eine Diskussion über Kriege nicht relevant sein, sollten den Menschen aber einen Eindruck von den physischen Fähigkeiten Chinas vermitteln.

Die industrielle Abhängigkeit des Westens von China

Chinas Würgegriff auf Seltene Erden (REEs) ist mittlerweile eine allgemein bekannte Tatsache. Peking genießt ein Quasi-Monopol bei der Raffination von Seltenen Erden und der Herstellung von Magneten, insbesondere der wertvollsten schweren Seltenen Erden.

Aber die Vorherrschaft bei den Seltenen Erden ist nur die Spitze des Eisbergs. China ist der weltweit dominierende Produzent einer Vielzahl wichtiger Mineralien und Rohstoffe wie Antibiotika.

Es hat auch eine bedeutende Position in der globalen Halbleiter-Lieferkette, insbesondere in den ausgereiften Bereichen wie Automobil, Elektronik und Smart-Home-Geräte.

Der jüngste Fall des chinesischen Unternehmens Nexperia mit Sitz in den Niederlanden ist ein typisches Beispiel dafür.

Als die Chipverpackungsanlage in Dongguan wegen der illegalen Übernahme der europäischen Aktivitäten von Nexperia durch die niederländische Regierung ein Embargo gegen europäische Autohersteller verhängte, standen die meisten europäischen Autohersteller wie VW kurz davor, ihre Fertigungsstraßen anzuhalten.

Der Westen ist für einen Großteil seiner eigenen industriellen Produktion und der grünen Wende auf chinesische Zwischenprodukte und Investitionsgüter angewiesen.

Selbst wenn es Lieferquellen gibt, auf die der Westen ausweichen kann, wird dies wahrscheinlich mit massiven Investitionen und erheblichen Kostensteigerungen verbunden sein – und das zu einer Zeit, in der der Westen insgesamt noch mit der Inflation zu kämpfen hat.

Beispiele für Chinas physische Überlegenheit

In diesem Teil werde ich einfach eine zufällige Auswahl von Schlagzeilen aus den Bereichen Technologie und Militär aus meiner Inbox der letzten Woche auflisten, um Chinas physische Überlegenheit und militärischen Aufstieg zu veranschaulichen.

Für weitere Details können Sie auf die Hyperlinks klicken.

Die Links zu Berichten über Militärtechnologie sollen einen Eindruck vom Tempo und Umfang der chinesischen Innovationen in diesem Bereich vermitteln.

Xiaomi schlägt Ferrari-Supersportwagen im Drag-Race-Test auf gerader Strecke (von Interesting Engineering)

https://interestingengineering.com/transportation/xiaomi-ev-beats-ferrari-sf90-xx

China setzt die weltweit erste Windkraftanlage mit einer Leistung im Megawattbereich ein (von Interesting Engineering)

https://interestingengineering.com/energy/worlds-first-megawatt-airship-rises-6560-ft

China baut die weltweit leistungsstärkste „Hypergravitationsmaschine”, die Raum und Zeit komprimiert (von Futurism)

https://futurism.com/robots-and-machines/china-builds-hypergravity-centrifuge

China hat gerade das weltweit komplexeste Eisenbahnprojekt für 50 Milliarden Dollar gestartet – eine 1.800 km lange Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen Sichuan und Tibet, die in 4.000 Metern Höhe gebaut werden soll (von Click Petrol & Gas)

https://en.clickpetroleoegas.com.br/China-mobilizes-thousands-of-engineers-to-altitudes-above-4-000-meters–cutting-through-entire-mountains-to-open-1-600-km-of-tunnels-and-viaducts.-vml97

China plant, 200.000 Satelliten in die Umlaufbahn zu schicken (von ZME Science)

https://www.zmescience.com/future/china-just-filed-plans-for-200000-satellites

Forscher der National University of Defense Technology beschleunigen einen 1-Tonnen-Zug mit Hilfe der elektrischen Magnetschwebetechnologie in 2 Sekunden auf 700 km/h (von Click Petrol & Gas)

https://en.clickpetroleoegas.com.br/asaf04-asaf04-5

Alibabas Qwen führt mit 700 Millionen Downloads die globale Open-Source-KI an (von China News Agency)

https://english.news.cn/20260113/004b0522f987475cbf83ffc3a8d009aa/c.html

Chinas geheimes Lithografieprojekt fordert ASMLs Monopol heraus (von IDN Financials)

https://www.idnfinancials.com/news/59732/chinas-secret-lithography-project-challenges-asmls-monopoly

Die Welt wendet sich China zu, um effiziente, kostengünstige und anpassbare KI zu erhalten (von ZD Net)

https://www.zdnet.com/article/china-open-ai-models-versus-us-llms-power-performance-compared

China dominiert den globalen Markt für Humanoide mit über 80 % der Installationen (von South China Morning Post)

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3340142/china-dominates-global-humanoid-robot-market-over-80-installations?share=raDAZCPx7WHUx%2BK906GVUYj7syx4% 2FMctgZDlNT5O08bKeOhWZAYqKe9dpmSKCawLYXswmYRbCD7vKyhmttE4IonvhfHHvVZL40wclsr1mag5cjEFL4FPPABXXXDG2TEjtawhkN5g5MSTNGuvvkzZhw%3D%3D& utm_campaign=social_share

Chinas Atom-U-Boot-Flotte überholt Russland dank Produktionsanstieg (von Military Watch)

https://militarywatchmagazine.com/article/china-nuclear-submarine-production-surge

China entwickelt ballistische Raketen-U-Boote vom Typ 096, um US-U-Boote der Ohio-Klasse und zukünftige U-Boote der Columbia-Klasse herauszufordern (von Army Recognition)

https://www.armyrecognition.com/news/navy-news/2026/china-develops-type-096-ballistic-missile-submarine-to-challenge-us-undersea-nuclear-deterrence

Chinas dritter J-36-Kampfflugzeug der sechsten Generation absolviert Testflug (von Defense Security Asia)

J-10-Kampfflugzeug mit YJ-21-Hyperschall-Anti-Schiffsrakete ausgestattet (von Army Recognition)

https://www.armyrecognition.com/news/aerospace-news/2025/chinas-j-10-fighter-seen-with-possible-yj-21e-hypersonic-anti-ship-missile-in-new-images

Chinas unterkühlte Radar-Chips erhöhen die Erkennungsreichweite von Stealth-Jets um 40 % (von Interesting Engineering)

https://interestingengineering.com/military/chinas-supercooling-tech-boosts-radar-chips-performance

Chinesisches Frachtschiff mit modularen Raketenwerfern (von The War Zone)

https://www.twz.com/sea/chinese-cargo-ship-packed-full-of-modular-missile-launchers-emerges

Chinesisches Frachtschiff (dasselbe wie oben) mit elektromagnetischem Drohnenwerfer und vertikalen Raketenzellen (von US Navy Institute)

https://news.usni.org/2026/01/07/chinese-merchant-ship-sports-electromagnetic-drone-launcher-vertical-launching-systems

Chinesische Marine setzt interkontinentale Anti-Schiffs-Hyperschallrakete ein, die die Westküste der USA erreichen kann (vom US Navy Institute)

https://news.usni.org/2025/12/26/chinese-forces-fielding-intercontinental-anti-ship-ballistic-missiles-capable-of-reaching-u-s-west-coast-pentagon-says

Chinas Hyperschallrakete DF-27A mit einer Reichweite von 8.000 bis 9.000 Kilometern bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von Mach 8,6 (von Defense Security Asia)

Chinas Ultra-Langstrecken-Kampfflugzeug der sechsten Generation erreicht mit drittem Prototyp einen Meilenstein (von Military Watch Magazine)

https://militarywatchmagazine.com/article/china-ultra-long-range-sixth-gen-milestone-flight\

China setzt Hochleistungs-Mikrowellenwaffe gegen Drohnenschwärme ein (von Army Recognition)

https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/china-deploys-hurricane-3000-microwave-weapon-for-operational-counter-drone-warfare

Chinesische Wissenschaftler entwickeln Unterkühlung, um die Leistung von Galliumnitrid (GaN)-Radarsystemen um 40 % zu steigern (von South China Morning Post)

(GaN-basiertes AESA-Radar ist das weltweit fortschrittlichste Radarsystem und wird in China häufig in Stealth-Flugzeugen, Marineschiffen und Bodenstationen eingesetzt.)

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3340053/chinas-supercooling-tech-packs-40-more-punch-chips-used-military-radar?share=yNY9w3aw1QXLsZrGkrWhP60POB7SWXw62KlWFTUNAeimtWvG% 2FLKtPgXFUhhY5jk%2FdfEWkQcsIO%2B8dI1eBynSl5VdDYuh1k1mbhbovu89xFl%2FVwPv2S3H3xig9XzX9nfZNOOwjoV%2Fx3lYuLPmF02IlQ%3D%3D& utm_campaign=social_share

China wird bis 2030 1.000 schwere Stealth-Kampfflugzeuge vom Typ J-20 einsetzen (von Military Watch)

https://militarywatchmagazine.com/article/china-1000-j20-stealth-2030-rusi

Wissenschaftler erfinden 6G-Oberfläche, um feindliche Radarstrahlen in Energie für Stealth-Jets umzuwandeln (von Interesting Engineering)

https://interestingengineering.com/military/china-6g-surface-turn-radar-beam-power

Revolution in der militärischen Luftlogistik durch unbemannte Frachtflugzeuge (von Military Watch)

https://militarywatchmagazine.com/article/china-leads-air-logistics-revolution-tianma1000

Chinas Vision für die Luftkriegsführung der Zukunft – Weltraumflugzeugträger (von Biship Strow)

https://www.bishopstrow.com/18-166299-china-unveils-its-vision-of-future-war-with-space-aircraft-carrier-some-pieces-are-already-in-place-trending

Beispiele für Lücken in der militärischen Leistungsfähigkeit der USA

Im Gegensatz zu den rasanten militärischen und technologischen Innovationen Chinas steht das US-Militär in Bezug auf seine physischen Fähigkeiten vor zahlreichen Herausforderungen.

Ein Beispiel für die sich vergrößernde Lücke zu China sind die Fehlschläge der US-Marine bei der Beschaffung von Überwasserkampfschiffen.

Eine einfache Google-Gemini-Suche nach „gescheiterte US-Programme zur Beschaffung von Überwasserkampfschiffen in den letzten zwei Jahrzehnten” liefert die folgenden Ergebnisse:

In den letzten zwei Jahrzehnten stand die US-Marine bei der Beschaffung von Überwasserkampfschiffen vor erheblichen Herausforderungen, was dazu führte, dass mehrere Programme aufgrund von Kostenüberschreitungen und Designinstabilitäten gekürzt, umstrukturiert oder gestrichen wurden.

Wichtige gescheiterte oder abgebrochene Programme

Fregatte der Constellation-Klasse (FFG-62): Im November 2025 eingestellt, nachdem nur die ersten beiden Schiffe im Bau waren. Obwohl es sich um ein risikoarmes Design auf Basis der europäischen FREMM handeln sollte, führten umfangreiche Modifikationen zu einer Instabilität des Designs und zu explodierenden Kosten. Die Marine plant, es durch ein einfacheres „Small Surface Combatant” (FF(X)) zu ersetzen, das auf dem National Security Cutter der Legend-Klasse der Küstenwache basiert.

Im November 2025 eingestellt, nachdem nur die ersten beiden Schiffe im Bau waren. Obwohl es sich um ein risikoarmes Design auf Basis der europäischen FREMM handeln sollte, führten umfangreiche Modifikationen zu einer Instabilität des Designs und zu explodierenden Kosten. Die Marine plant, es durch ein einfacheres „Small Surface Combatant” (FF(X)) zu ersetzen, das auf dem National Security Cutter der Legend-Klasse der Küstenwache basiert. Littoral Combat Ship (LCS): Von der GAO als großer Fehlschlag aufgrund mechanischer Unzuverlässigkeit, Rissen im Rumpf und dem Scheitern der geplanten „Missionsmodule” charakterisiert. Ursprünglich waren über 50 Schiffe geplant, doch das Programm wurde gekürzt und mehrere Schiffe wurden Jahrzehnte vor Ablauf ihrer vorgesehenen Lebensdauer außer Dienst gestellt.

Von der GAO als großer Fehlschlag aufgrund mechanischer Unzuverlässigkeit, Rissen im Rumpf und dem Scheitern der geplanten „Missionsmodule” charakterisiert. Ursprünglich waren über 50 Schiffe geplant, doch das Programm wurde gekürzt und mehrere Schiffe wurden Jahrzehnte vor Ablauf ihrer vorgesehenen Lebensdauer außer Dienst gestellt. Zerstörer der Zumwalt-Klasse (DDG-1000): Aufgrund steigender Kosten von 32 auf nur 3 Schiffe reduziert. Das Herzstück, das Advanced Gun System (AGS), wurde praktisch neutralisiert, als die Marine die spezielle, extrem teure Munition dafür stornierte.

Aufgrund steigender Kosten von 32 auf nur 3 Schiffe reduziert. Das Herzstück, das Advanced Gun System (AGS), wurde praktisch neutralisiert, als die Marine die spezielle, extrem teure Munition dafür stornierte. CG(X) Kreuzer der nächsten Generation: Wurde 2010 in der frühen Entwurfsphase im Rahmen umfassenderer Kürzungen im Verteidigungsbereich gestrichen. Er sollte die Kreuzer der Ticonderoga-Klasse ersetzen, wurde jedoch für die damaligen Budgets als zu teuer erachtet.

Fehler beim Lebenszyklusmanagement

Kreuzer-Modernisierungsprogramm: Eine Prüfung ergab, dass die Marine fast 2 Milliarden Dollar „verschwendet” hatte, um 11 alternde Kreuzer der Ticonderoga-Klasse in Dienst zu halten. Trotz dieser Investitionen hatten die Schiffe mit anhaltenden Wartungsproblemen zu kämpfen, was für viele zu einer vorzeitigen Stilllegung und einer Verlagerung der Ressourcen auf neuere Plattformen führte.

Jüngste strategische Veränderungen (2025–2026)

Bis Anfang 2026 hat sich die Strategie der Marine in Bezug auf Überwasserschiffe wie folgt verändert:

Große Überwasserkampfschiffe (DDG(X)): Ersatz der Kreuzer-/Zerstörerflotte, wobei sich die Beschaffung jedoch bis Ende der 2020er Jahre verzögerte, um die Anforderungen zu verfeinern.

Unbemannte Schiffe: Verstärkter Fokus auf kleinere, kostengünstigere autonome Plattformen, um die Flotte zu vergrößern und den Verlust traditioneller Großprogramme auszugleichen.

Um mehr über das erbärmliche und verschwenderische Scheitern des mit großen Erwartungen verbundenen Fregattenprogramms der Constellation-Klasse zu erfahren, lesen Sie diesen Bericht von War Zone aus dem November 2025. https://www.twz.com/sea/navy-sinks-the-constellation-class-frigate-program

Ein weiteres Beispiel ist das Hyperschallraketenprogramm, bei dem der Rückstand der USA gegenüber China und Russland bereits generationenübergreifend ist.

China hat gegenüber den USA einen Vorsprung von mindestens 10 Jahren bei der Entwicklung und dem Einsatz von Hyperschallwaffen. Laut dem China Military Power Report des Pentagon hat China in den letzten 5 Jahren mehr Hyperschallraketentests durchgeführt als der Rest der Welt zusammen.

Trotz des bekannten Rückstands hat das Pentagon wiederholt keine Fortschritte erzielt und seine eigenen Fristen nach Investitionen in Milliardenhöhe nicht eingehalten.

Das Waffensystem „Conventional Prompt Strike” (CPS) der USA, ihr zentrales Hyperschallraketenprogramm, ist noch nicht einsatzbereit.

Der Plan sieht vor, dass es irgendwann im Jahr 2026 oder 2027 auf U-Booten der Zumalt- und Virginia-Klasse zum Einsatz kommen soll. Die Technologie wird mit der Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) der US-Armee, auch bekannt als Dark Eagle, geteilt.

Nach Jahren des Scheiterns meldete das Programm im Juni 2024 erste erfolgreiche Tests. Jüngste Nachrichten zeigen jedoch, dass die Einführung des Programms wiederholt verzögert wird. https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3340291/ us-blows-past-another-deadline-field-its-first-hypersonic-missile?share=lsmcEGlVOPfUdPOQSZlCBQQvTO6xyLf5s8Af4k2QVpoih7WmmE4RHmf1XC6b6IT93FHTkim% 2B1BqRPJa2yTHZ9DoobaNF5Y6d%2BbNOvFbj3cndLnicrHgEU%2Bj%2Fc%2BfetCWC9bJ5Bm3in9jGdiDQU%2BQPvg%3D%3D&utm_campaign=social_share

Öffentlichen Quellen zufolge hat das Pentagon seit 2018 mehr als 12 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung, Erprobung und den Einsatz eines Hyperschallsystems investiert.

Die erste Batterie wird laut dem Government Accountability Office etwa 2,7 Milliarden US-Dollar kosten, einschließlich Raketen.

Neben den hohen Kosten hat sich der Einsatz des Waffensystems vor Ort wiederholt verzögert.

Die Armee hat den ursprünglichen Termin für die Einführung der Technologie im September 2023 verpasst und auch einen weiteren Termin im vergangenen September nicht eingehalten.

Im Dezember 2025 verkündete die US-Armee „eine bedeutende Verbesserung der militärischen Fähigkeiten”, als sie eine Batterie aktivierte, die die Hyperschallrakete Dark Eagle betreibt.

Die Armee erwähnte damals nicht, dass die Raketen noch nicht einsatzbereit waren, bis kürzlich bekannt wurde, dass der operative Einsatz erst 2026 oder 2027 erfolgen wird.

Die US-Marine schätzt derzeit, dass das CPS-System eine „Flyaway”-Einheitskosten von 51 Millionen US-Dollar pro Rakete hat. Für das Geschäftsjahr 2026 beantragt die Marine 663 Millionen US-Dollar speziell für die Produktion von 11 Raketen.

Im krassen Gegensatz dazu hat China zahlreiche Hyperschallraketen mit verschiedenen Technologien (Dual-Conical, Wave-Rider, Scramjet, HGV), Reichweiten (1.000 km bis 9.000 km, knapp unter der Reichweite von Interkontinentalraketen) und Geschwindigkeiten (Mach 5 bis Mach 16) in Dienst gestellt.

Das Pentagon schätzt, dass China über 600 solcher Raketen im Einsatz hat. Die tatsächliche Zahl dürfte noch viel höher liegen.

Chinesische Hyperschallwaffen kosten zwischen 15 und 25 Millionen US-Dollar pro Rakete (Schätzungen der USA) für die High-End-Modelle (wie DF-17, DF-26 und DF-27A) und 99.000 US-Dollar pro Einheit für die Low-End-/Exportmodelle (wie YKJ-1000).

Laut dem China Military Power Report des US-Kriegsministeriums vom Januar 2026 nimmt China jedes Jahr Hunderte von Hyperschallraketen in Dienst, während die USA erst 2026 die Serienproduktion erreichen werden, mit einem Plan für 48 bis 72 Raketen pro Jahr bis 2030.

Aufgrund seiner Größen- und Kostenvorteile kann China mit Hyperschallraketen einen Sättigungsangriff gegen US-Flugzeugträgergruppen durchführen.

Ein Sättigungsangriff zielt darauf ab, die Verteidigungssysteme des Gegners zu überfordern, indem mehr Munition abgefeuert wird, als dessen Sensoren und Abfangraketen gleichzeitig bewältigen können.

US-Kriegssimulationen zeigen, dass China die Verteidigung einer US-Flugzeugträgergruppe mit weniger als 30 Millionen US-Dollar durch einen Schwarm von Raketen mit „High-Low-Mix” sättigen kann, während die USA über 200 Millionen US-Dollar für Abfangraketen ausgeben müssten, um nur die erste Welle zu überstehen.

Im Extremfall könnte China Dutzende von YKJ-1000 in einem Sättigungsangriff auf ein Ziel abschießen, der mathematisch unmöglich vollständig abgefangen werden kann, wodurch eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Mission Kill gewährleistet wäre.

Selbst im optimistischsten Szenario, in dem die US-Flugzeugträgergruppen den Schwarmangriff überleben, wäre der Kostenausgleich so unausgewogen, dass die USA einen hochintensiven Konflikt nicht aufrechterhalten könnten.

Warum die USA die Lücke in der physischen Leistungsfähigkeit gegenüber China nicht schließen können

Die Asymmetrie in der physischen Leistungsfähigkeit zwischen China und den USA ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen neoliberalen Wirtschaftspolitik, die kurzfristige finanzielle Renditen über langfristige industrielle Wettbewerbsfähigkeit stellt.

Das neoliberale Wirtschaftsdogma befürwortet Outsourcing und eine „asset light”-Unternehmensstrategie, die die Produktion ins Ausland verlagert und Kapitalinvestitionen in den Hintergrund rückt.

Infolgedessen haben sich US-Unternehmen auf die Bereiche konzentriert, in denen die Kapitalrendite am höchsten ist – Produktdesign, Marketing und Vertrieb.

Und sie haben die „Drecksarbeit” der physischen Lieferkette und Produktion an Werkstätten in armen Ländern der Dritten Welt delegiert.

Die besten Fallstudien für dieses Geschäftsmodell sind Apple und Nvidia, zwei der wertvollsten Unternehmen Amerikas.

Das Flaggschiffprodukt von Apple, das iPhone, wird in Kalifornien entworfen und in Dongguan hergestellt. Apple hat die schmutzige und margenschwache Arbeit der Telefonherstellung nach China verlagert, während das Unternehmen das Design, das Branding, das Marketing und den Vertrieb mit hoher Wertschöpfung im eigenen Land beibehalten hat.

Das Ergebnis ist, dass Apple zwar ein großartiges Telefon entwerfen kann, aber kein einziges davon in den USA herstellen kann.

Nvidia konzentriert sich ebenfalls ausschließlich auf das Design von GPU-Chips und sein CUDA-Software-Ökosystem, während die physische Arbeit der Chip-Herstellung an TMSC in Taiwan mit Maschinen von ASML in den Niederlanden ausgelagert wird.

Dieses extrem kapitalarme Geschäftsmodell beschert Nvidia eine Bruttomarge von über 80 % und eine Marktkapitalisierung von 4 bis 5 Billionen US-Dollar.

Wenn China jedoch eine Militäroperation gegen Taiwan startet, wird Nvidia keine physischen Chips mehr haben, um seine KI-Rechenzentrumskunden zu beliefern.

Während die Kapitalisten in den USA einen enormen Papierwohlstand geschaffen haben, hat das Land seine Fähigkeit verloren, physische Ergebnisse zu liefern.

Dieses neoliberale Wirtschaftsmodell hat dazu geführt, dass die USA zu einer finanzialisierten Scheinwirtschaft mit einem aufgeblähten Dienstleistungssektor und einem großen, aber flachen BIP geworden sind.

Parallel dazu ist das Regierungssystem zu einer „Vetokratie” verkommen, in der fragmentierte Interessengruppen regelmäßig kollektive Bemühungen blockieren.

Die Leistungsfähigkeit des Staates zeigt sich in seiner Neigung zu regulieren, zu debattieren und zu verzögern, anstatt zu produzieren und umzusetzen.

Das gesellschaftliche Ethos begünstigt Wucher, Rechtsstreitigkeiten, Software und Medienfantasien, während körperliche Arbeit mit Abneigung und Verachtung betrachtet wird. Talente werden in Spekulationen und Schnellreichwerd-Programme gelenkt.

China hat den umgekehrten Weg eingeschlagen und seine Ressourcen konsequent auf die „Realwirtschaft” konzentriert.

Die Kampagne von Präsident Xi in den letzten zehn Jahren, die Immobilienblase zum Platzen zu bringen, monopolistische, räuberische Internetplattformen zu zügeln, Ressourcen in die Belt and Road Initiative (BRI) zu stecken und in „Made in China 2025“ zu investieren, hat China vor der westlichen Todesspirale der Deindustrialisierung und Finanzialisierung bewahrt.

Dies ist die Ursache für Chinas physische Überlegenheit, und es gibt kein Zurück.