Der Aufstieg des Gefängnisstaates: Trumps Vorstoß für Megagefängnisse könnte uns alle einsperren

Von John & Nisha Whitehead

„Sie glauben, wir verhaften jetzt schon Leute? Warten Sie erst einmal, bis wir die Mittel bekommen, um das zu tun, was wir tun müssen.“ Tom Homan, Trumps Grenzbeauftragter

Amerika entwickelt sich rasch zu einer Nation der Gefängnisse. Nachdem Präsident Trump herausgefunden hat, wie er die Autorität des Präsidenten in außenpolitischen Angelegenheiten nutzen kann, um die Verfassung zu umgehen, nutzt er nun seine Befugnisse zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze, um die Nation einzusperren und abzuriegeln.

Schließlich braucht ein Polizeistaat einen Gefängnisstaat. Und niemand jubelt lauter als die privaten Gefängnisunternehmen, die mit Trumps Ausweitung der Bundeshaft massenhaft Geld verdienen.

Unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit und der öffentlichen Sicherheit plant die Trump-Regierung die größte Ausweitung der Inhaftierungs- und Haftbefugnisse in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Im Mittelpunkt dieser Kampagne steht Alligator Alcatraz, eine Bundeshaftanstalt, die in den Everglades in Florida gebaut wurde und vom Weißen Haus als Modell für die Zukunft der Bundeshaft gepriesen wird. Aber dies ist mehr als nur ein neues Gefängnis – es ist das architektonische Symbol eines Strafvollzugsstaates, der still und leise vor aller Augen errichtet wird.

Mit über 170 Milliarden Dollar, die durch Trumps Megagesetz bereitgestellt werden, erleben wir die Schaffung einer riesigen, permanenten Infrastruktur zur Durchsetzung von Gesetzen, die darauf abzielt, den amerikanischen Polizeistaat in einen Gefängnisstaat zu verwandeln.

Der Umfang dieser Ausweitung ist erschütternd.

Der Gesetzentwurf sieht allein 45 Milliarden Dollar für den Ausbau der Inhaftierung von Einwanderern vor – eine Maßnahme, die die ICE zur am besten finanzierten Bundespolizeibehörde in der Geschichte der USA machen wird, mit mehr Geld als das FBI, die DEA und das Bureau of Prisons zusammen.

Doch seien Sie gewarnt: Was mit der ICE beginnt, endet selten mit der ICE.

Trumps ursprüngliches Versprechen, gegen „gewalttätige illegale Kriminelle” vorzugehen, hat sich zu einem umfassenden Mandat entwickelt: einer massiven, quotenorientierten Razzienkampagne, bei der jeder festgenommen wird, den die Regierung als Bedrohung ansieht, unabhängig von seinem rechtlichen Status und auf Kosten der amerikanischen Steuerzahler: Einwanderer, Aktivisten, Journalisten, Unternehmer, Militärveteranen und sogar Ehepartner von amerikanischen Staatsbürgern.

Darüber hinaus handelt es sich bei der überwiegenden Mehrheit der Inhaftierten nicht um gewalttätige Kriminelle.

Laut dem Analysten Robert Reich haben 71,7 Prozent der ICE-Häftlinge keine Vorstrafen. Viele sind langjährige Einwohner, Arbeiter und Kleinunternehmer – Menschen, die seit Jahren einen Beitrag zur Wirtschaft leisten.

Diese Menschen aus dem Arbeitsleben zu entfernen und zu inhaftieren, zerstört nicht nur Familien und Gemeinschaften, sondern belastet auch die Steuerzahler und schwächt die Wirtschaft.

Nach Angaben des Heimatschutzministeriums kostet die Inhaftierung eines einzelnen Einwanderers mehr als 150 Dollar pro Tag – insgesamt über 3 Milliarden Dollar jährlich allein für die Inhaftierung durch die ICE. Unterdessen tragen Arbeitnehmer ohne Papiere schätzungsweise 96 Milliarden Dollar pro Jahr an Bundes-, Landes- und Kommunalsteuern bei und zahlen Milliarden mehr an Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern, die sie niemals zurückfordern können.

Dies sind die Arbeitnehmer, die die Industrie am Laufen halten – sie verrichten die Arbeiten, die viele Amerikaner ablehnen. Sie einzusperren spart kein Geld, sondern zerstört genau die Arbeitskräfte, die die Wirtschaft am Laufen halten.

Wie so viele der großspurigen Pläne der Trump-Regierung geht auch diese Rechnung nicht auf.

Genauso wie Trumps Zölle die amerikanische Industrie nicht wiederbeleben konnten, sondern stattdessen die Verbraucherpreise in die Höhe getrieben haben, wird diese Ausgabenorgie für den Internierungsstaat die Steuerzahler weit mehr kosten, als sie einspart.

Das ist nicht nur autoritär, sondern auch schlechte Wirtschaftspolitik, die Steuergelder in eine Bürokratie steckt, die den Staat aufbläht, ohne einen echten Nutzen für die Öffentlichkeit zu bringen.

Uns wird gesagt, es gehe um öffentliche Sicherheit und Grenzkontrolle – in Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine aufgeblähte, ineffiziente Bürokratie, die Milliarden aus produktiven Bereichen der Wirtschaft in ein schwarzes Loch aus Überwachung, Beton und Stacheldraht verschiebt.

Erschwerend kommt hinzu, dass viele dieser inhaftierten Einwanderer dann als billige Arbeitskräfte in genau den Einrichtungen ausgebeutet werden, in denen sie festgehalten werden.

Mit anderen Worten: Dies ist nicht nur eine Erweiterung des Strafvollzugs, sondern eine von den Steuerzahlern finanzierte Maschine, die den Menschen, die sie inhaftiert, Arbeit abverlangt, während sie der Wirtschaft Milliarden entzieht und die Branchen untergräbt, die sie angeblich schützen will, um Unternehmen zu höheren Gewinnen zu verhelfen.

Laut der New York Times wurden 2013 mindestens 60.000 Einwanderer in ICE-Haftanstalten zur Arbeit gezwungen – mehr als zu diesem Zeitpunkt bei jedem einzelnen privaten Arbeitgeber des Landes beschäftigt waren. Für nur 13 Cent pro Stunde – oder gar keinen Lohn – wurden diese zivilen Häftlinge für die Zubereitung von Mahlzeiten, die Reinigung der Einrichtungen und sogar für Dienstleistungen für andere Regierungsbehörden eingesetzt.

Im Gegensatz zu verurteilten Straftätern verbüßen diese Personen keine Haftstrafen. Die meisten sind Zivilhäftlinge, die auf ihre Einwanderungsanhörung warten, und etwa die Hälfte von ihnen darf letztendlich im Land bleiben. Doch während sie auf ein ordentliches Verfahren warten, werden sie eingesperrt, ihrer Rechte beraubt und gezwungen, für einen Hungerlohn zu arbeiten – während die Regierung und ihre Auftragnehmer die Zahlung des Mindestlohns umgehen und jährlich Millionen an Arbeitskosten einsparen.

Hier geht es nicht nur um Kosteneinsparungen. Es handelt sich um ein von den Steuerzahlern subventioniertes Geschäft – ein korporatistisches System, bei dem politisch vernetzte Unternehmen von der Großzügigkeit der Regierung profitieren und genau den bürokratischen Staat ausbauen, den die sogenannten Fiskalkonservativen einst bekämpft haben.

Diese Art der Ausbeutung ist nicht auf die Einwanderungshaft beschränkt.

Eine Untersuchung der Associated Press ergab, dass Gefangene in den Vereinigten Staaten – viele davon in privaten oder unzureichend regulierten Einrichtungen – Teil eines milliardenschweren Imperiums sind, das eine versteckte Arbeitskräfte-Lieferkette versorgt, die mit Hunderten von beliebten Lebensmittelmarken und Zulieferunternehmen verbunden ist.

Wie die Associated Press berichtet, „landen die von diesen Gefangenen hergestellten Waren in den Lieferketten einer schwindelerregenden Vielzahl von Produkten, die in den meisten amerikanischen Küchen zu finden sind, von Frosted Flakes-Cornflakes und Ball Park-Hotdogs bis hin zu Gold Medal-Mehl, Coca-Cola und Riceland-Reis. Sie stehen in den Regalen praktisch aller Supermärkte des Landes, darunter Kroger, Target, Aldi und Whole Foods. Einige Waren werden sogar exportiert, darunter auch in Länder, deren Produkte wegen Zwangs- oder Gefängnisarbeit mit einem Einfuhrverbot in die USA belegt sind.“

Es ist kein Zufall, dass 90 Prozent der Menschen in Einwanderungshaft in privat geführten Einrichtungen festgehalten werden. Diese Unternehmen profitieren von jedem zusätzlichen Insassen hinter Gittern – und haben sich aggressiv für eine Politik eingesetzt, die dafür sorgt, dass die Betten voll bleiben. Ihre Verträge garantieren oft eine Mindestauslastung, was perverse Anreize schafft, mehr Menschen länger in Haft zu halten, auf Kosten der Gerechtigkeit und der Menschenrechte.

Die Auswirkungen auf Trumps Haftimperium sind erschreckend.

In einer Zeit, in der die Regierung Massenabschiebungen verspricht, um die Hardliner unter den Einwanderungsgegnern zu beschwichtigen, baut sie gleichzeitig eine Parallelwirtschaft auf, in der inhaftierte Migranten zu fast kostenloser Arbeit gezwungen werden können, um den Bedarf von Branchen zu decken, die auf Migrantenarbeit angewiesen sind.

Was Trump aufbaut, ist nicht nur ein Gefängnisstaat, sondern ein Zwangsarbeitsregime, in dem Haft und Ausbeutung Hand in Hand gehen. Und das ist ein hoher Preis für eine Politik, die mehr Probleme schafft als sie löst.

Mit der Ausweitung der Razzien erweitert sich auch die Definition dessen, wer als Staatsfeind gilt.

Unter dem Banner von Recht und Ordnung wird diese permanente Infrastruktur der Inhaftierung und Strafverfolgung jetzt für den Einsatz von morgen aufgebaut – nicht nur gegen gewalttätige Kriminelle, die zufällig undokumentierte Einwanderer sind, sondern gegen jeden, den die Regierung für unerwünscht hält.

Zunehmend ist nicht einmal mehr die Staatsbürgerschaft ein Schutz vor dem Strafvollzugsstaat – wie ein aktueller Fall, in dem ein legaler Einwohner der USA wegen seiner politischen Ansichten verhaftet wurde, auf erschreckende Weise deutlich macht.

Die Trump-Regierung drängt nun darauf, die Staatsbürgerschaft von Amerikanern, die sie als Gefahr für die nationale Sicherheit ansieht, zu überprüfen und zu widerrufen – mit dem Ziel, sie zu verhaften, inhaftieren und deportieren zu lassen.

Leider ist die Definition der Regierung von „Bedrohung der nationalen Sicherheit“ so weit gefasst, vage und verfassungswidrig, dass sie jeden umfassen könnte, der sich an friedlichen, gewaltfreien und verfassungsmäßig geschützten Aktivitäten beteiligt – einschließlich der Kritik an der Politik der Regierung oder der Politik verbündeter Regierungen wie Israel.

In Trumps Gefängnisstaat ist niemand vor der Regierung sicher.

Fragen Sie einfach Mahmoud Khalil, einen legalen Einwohner der USA, der mit einer US-Bürgerin verheiratet ist und monatelang von der Einwanderungsbehörde ICE festgehalten wurde, weil er es gewagt hatte, sich friedlich gegen Israels Kriegshandlungen im Gazastreifen zu stellen. Khalils Verhaftung beruhte nicht auf einer Straftat, sondern auf seinen politischen Ansichten, die die Regierung unter Berufung auf ein selten angewandtes Gesetz, das es dem Außenminister erlaubt, Nichtstaatsbürger wegen Äußerungen, die als den außenpolitischen Interessen der USA zuwiderlaufend angesehen werden, auszuweisen, als Gefahr für die nationale Sicherheit einstufte.

Ein Bundesrichter ordnete schließlich Khalils Freilassung an, da er feststellte, dass die Inhaftierung in Verbindung mit den Schutzbestimmungen des Ersten Verfassungszusatzes wahrscheinlich gegen das Recht auf ein ordentliches Verfahren verstößt. Der Richter warnte, wenn ein solches Gesetz gegen Khalil angewendet werden könne, „könnten eines Tages auch andere, ähnliche Gesetze zur Anwendung kommen. Nicht nur im Zusammenhang mit der Ausweisung von Ausländern, sondern auch im strafrechtlichen Kontext, und zwar gegenüber allen Menschen.“

Mit anderen Worten: Die Ausübung Ihrer Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz kann Sie in eine Zelle bringen – egal, ob Sie Staatsbürger sind oder nicht.

Trotz der Bemühungen der Trump-Regierung, abweichende Meinungen zu kriminalisieren und die dafür notwendigen Mechanismen auszubauen, handelt es sich hierbei nicht um eine parteipolitische Ausweitung, sondern um eine strukturelle, die darauf ausgelegt ist, jede einzelne Präsidentschaft zu überdauern.

Bei genauerer Betrachtung erkennt man die Umrisse eines Systems, das nicht auf Gerechtigkeit ausgelegt ist, sondern auf Massenkontrolle und -kontrolle.

Das ist keine Spekulation. Wir haben diese Entwicklung schon einmal erlebt.

Kritiker des Sicherheitsstaates nach dem 11. September – Linke, Rechte und Libertäre gleichermaßen – haben lange davor gewarnt, dass die zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Kontrolle der Einwanderung gewährten Befugnisse letztendlich nach innen gerichtet und gegen Dissidenten, Demonstranten und normale Bürger eingesetzt werden würden.

Dieser Moment ist gekommen.

Einmal gewährte Macht schrumpft selten. Sie wechselt lediglich den Besitzer.

Deshalb haben die Gründerväter der Vereinigten Staaten von Anfang an Grenzen für die Macht der Bundesregierung gesetzt – weil sie wussten, dass selbst gut gemeinte Regierungsprogramme zu Tyrannei ausarten würden, wenn sie nicht kontrolliert würden.

Doch die lautstärksten Anhänger Trumps sind nach wie vor gefährlich davon überzeugt, dass sie von dieser expandierenden Überwachungsmaschinerie nichts zu befürchten haben. Die Geschichte – und die Verfassung – sagen jedoch etwas anderes.

Unsere Gründerväter haben verstanden, dass unkontrollierte Regierungsmacht, insbesondere im Namen der öffentlichen Sicherheit, die gefährlichste Bedrohung für die Freiheit ist. Deshalb haben sie Rechte wie ein ordentliches Gerichtsverfahren, ein Schwurgerichtsverfahren und den Schutz vor unbegründeten Durchsuchungen verankert.

Diese Schutzmaßnahmen werden nun ausgehöhlt.

Einwanderungsgerichte arbeiten bereits ohne Geschworene und erlauben unbefristete Inhaftierungen. Bürgerliche Freiheiten wurden durch präventive Polizeiarbeit, Razzien ohne Vorankündigung und pauschale Überwachung ausgehöhlt. Gesetze zur Einziehung von Vermögenswerten ermöglichen es der Regierung, Eigentum ohne Anklage zu beschlagnahmen.

Mit zusätzlichen Milliarden für die Inhaftierung werden diese Taktiken nun ausgeweitet und für einen breiteren Einsatz normalisiert.

Und die Öffentlichkeit wird darauf konditioniert, dies zu akzeptieren.

Die Inszenierung rund um Alligator Alcatraz dient nicht nur der Kapazität, sondern auch der Effekthascherei. Das Gefängnis, das in acht Tagen gebaut wurde, verfügt über mehr als 200 Überwachungskameras, mehr als 8.500 Meter Stacheldraht und 400 Sicherheitspersonal.

Dies ist keine Justizvollzugsanstalt. Es ist eine Warnung.

Eine Regierung, die mit Angst regiert, muss diese Angst aufrechterhalten.

Bei Trumps Ausweitung der Inhaftierungen geht es – wie bei den Massenüberwachungsprogrammen zuvor – nicht darum, Amerika sicherer zu machen. Es geht darum, den Blaupausen für autoritäre Kontrolle zu folgen, um das Land abzuriegeln.

Die Trump-Regierung behauptet, ihr ausgeweitetes Inhaftierungssystem diene der Eindämmung illegaler Einwanderung und Gewaltverbrechen. In Wirklichkeit erweitert der neue Bundeshaushalt den Auftrag und die Ressourcen der ICE erheblich, erweitert ihren Einflussbereich durch öffentlich-private Überwachungspartnerschaften und gewährt ihr weitreichende Polizeibefugnisse, um sogenannte innere Bedrohungen zu untersuchen, Untersuchungshaftanstalten zu betreiben und Personen ohne formelle Anklage unter Berufung auf Notstandsbefugnisse festzuhalten.

Das sind nicht die Werkzeuge einer freien Gesellschaft. Es sind die Instrumente eines permanenten Sicherheitsstaates.

Uns wird gesagt, wir müssten Freiheit gegen Sicherheit eintauschen. Aber wessen Sicherheit und zu welchem Preis?

Mit dieser Ausweitung bewegen wir uns von einer Nation der Gesetze zu einer Nation der Exekutivverordnungen, der präventiven Strafverfolgung und der Inhaftierung vor der Begehung einer Straftat. Bereits jetzt sind Gerichtssäle zu Fließbändern in Richtung Gefängnis geworden, die dem Staat dienen und nicht der Gerechtigkeit.

Die Ziele der Regierung mögen heute die Schwachen sein – aber die Infrastruktur ist für alle gebaut: Die Trump-Regierung schafft die rechtlichen Grundlagen für die unbefristete Inhaftierung von Bürgern und Nichtbürgern gleichermaßen.

Die Exekutivgewalt während eines erklärten Notstands kennt kaum Grenzen. Und diese Grenzen werden mit jedem neuen Gesetz, jedem neuen Internierungslager, jedem neuen Algorithmus weiter gelockert.

Hier geht es nicht nur um den Bau von Gefängnissen. Es geht um die Abschaffung der verfassungsmäßigen Schutzrechte, die uns frei machen.

Eine Nation kann nicht frei bleiben, wenn sie als Sicherheitsstaat funktioniert. Und eine Regierung, die Freiheit als Bedrohung betrachtet, wird bald auch ihre Bürger als Feinde betrachten.

Dies ist keine parteipolitische Warnung. Es ist eine verfassungsrechtliche Warnung.

Trumps Anhänger mögen jetzt noch die harten Maßnahmen bejubeln, aber was passiert, wenn diese Machtbefugnisse nach innen gerichtet werden?

Was passiert, wenn eine zukünftige Regierung – egal ob links, rechts oder anders – entscheidet, dass Ihre politischen Äußerungen, Ihre religiösen Ansichten oder Ihre Weigerung, sich einer Bundesverordnung zu fügen, eine Gefahr für die Ordnung darstellen?

Was passiert, wenn Sie unter Verdacht festgenommen, ohne Gerichtsverfahren inhaftiert und durch ein Gerichtssystem geschleust werden, das auf Schnelligkeit statt Fairness ausgelegt ist?

Was passiert, wenn Alligator Alcatraz zum Vorbild für alle Bundesstaaten wird?

Wir sind gefährlich nahe daran, die verfassungsmäßigen Schutzmechanismen zu verlieren, die die Macht in Schach halten.

Genau diejenigen, die einst vor einem übermächtigen Staat gewarnt haben – diejenigen, die den Überwachungsstaat, die Steuerbehörde IRS und die Übergriffe des Bundes angeprangert haben –, bejubeln jetzt den gefährlichsten Teil davon: die unkontrollierte Macht, Bürger ohne ordentliches Verfahren zu überwachen, festzunehmen und verschwinden zu lassen.

Eine begrenzte Staatsgewalt, nicht Masseninhaftierungen, ist das Rückgrat der Freiheit.

Die Gründerväter warnten, dass die größte Bedrohung für die Freiheit nicht ein ausländischer Feind sei, sondern die unkontrollierte Macht im eigenen Land. Genau damit sind wir jetzt konfrontiert. Eine Nation kann nicht behaupten, die Freiheit zu verteidigen, während sie ein von Überwachung angetriebenes Gefängnisimperium aufbaut.

Trumps Gefängnisstaat ist keine Verteidigung Amerikas. Er ist die Zerstörung all dessen, was Amerika eigentlich verteidigen sollte.

Wir können Gerechtigkeit anstreben, ohne die Verfassung aufzugeben. Wir können unsere Grenzen und unsere Gemeinden sichern, ohne jeden Amerikaner zu einem Verdächtigen zu machen und einen föderalen Gulag aufzubauen.

Aber wir müssen jetzt handeln.

Die Geschichte hat uns gezeigt, wohin dieser Weg führt. Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Pendant The Erik Blair Diaries deutlich mache, bleibt die Maschinerie der Tyrannei, sobald sie einmal aufgebaut ist, selten untätig.

Wenn wir diesen Weg weitergehen, wenn wir uns für größere Gefängnisse, umfassendere Polizeibefugnisse und eine unkontrollierte Exekutivgewalt einsetzen – wenn wir die gefährliche Vorstellung nicht ablehnen, dass mehr Gefängnisse, mehr Macht und weniger Rechte uns irgendwie sicherer machen, wenn wir es nicht schaffen, die grundlegenden Grenzen wiederherzustellen, die uns vor staatlicher Willkür schützen, bevor diese Grenzen endgültig verschwunden sind –, dann könnten wir eines Tages aufwachen und feststellen, dass die Gefängnisse und Konzentrationslager, die der Polizeistaat baut, nicht nur andere Menschen festhalten werden.

Eines Tages könnten sie uns alle beherbergen.