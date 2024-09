Der Aufstieg des globalen Konformismus

Bruce W. Davidson

Während einer feierlichen Zeremonie für die in den Ruhestand tretenden Professoren meiner Universität hatte jeder Ruheständler die Gelegenheit, eine kurze Rede zu halten. In meiner Rede erwähnte ich, dass meine letzten Jahre mit der Covid-Panik zusammenfielen. Was mich weit mehr schockierte als die Krankheit selbst, war das weltweite Massenbewusstsein, das über Nacht entstanden zu sein schien.

Überall auf der Welt waren die Menschen plötzlich einer allumfassenden Propaganda ausgesetzt und wurden unter Druck gesetzt, sich der gleichen Covid-Politik anzupassen. Im Gegensatz dazu sollte eine Universität ein Ort des Schutzes und der Förderung des individuellen Denkens sein, behauptete ich.

Abgesehen vom Covid-Phänomen habe ich in den vergangenen Jahren oft die Tendenz beobachtet, dass sich neue Ideen rasch in der Welt verbreiten und schnell zu einer etablierten Orthodoxie werden, die Debatte und Kritik ausschließt. Dies läuft auf eine Art toxischen globalen Konformismus hinaus.

“Toxischer Konformismus” kann definiert werden als aggressiv geförderte Anpassung an schlechtes und/oder schädliches Verhalten, um in den Augen anderer gut dazustehen. Als Reaktion auf Covid ist die universelle und rasche Verbreitung von toxischem Konformismus vielleicht einzigartig in der Geschichte.

Gegen Konformität an sich ist nichts einzuwenden, solange sie den vernünftigen Erwartungen einer gesunden Gesellschaft entspricht. Zum Beispiel ist die Einhaltung von Höflichkeitsnormen in den meisten Fällen sehr lobenswert, was jeder, der an einer Zivilgesellschaft wie der japanischen teilnimmt, nachvollziehen kann. Nur die Unreifen und Unangepassten glauben, dass die Missachtung vernünftiger Verhaltensnormen immer lobenswert ist.

Der Konformismus, den wir heute auf internationaler Ebene beobachten, ist jedoch weder organisch noch vernünftig. Sie wird von denen durchgesetzt, die Macht und Einfluss haben, trotz der Zweifel und Einwände vieler. Sie ist nicht das Ergebnis einer gesunden gesellschaftlichen Entwicklung und einer rationalen, freiwilligen Akzeptanz.

Ein großes Problem für die Japaner – wie auch für die Bürger anderer Nationen – ist heute nicht die Anpassung an die eigene Gesellschaft und Kultur, sondern die erzwungene Anpassung an mächtige internationale Organisationen wie die UNO und das WEF. Da deren Agenden oft dumm und unvernünftig sind, richtet die Anpassung an deren Erwartungen oft großen Schaden an.

Wenn ich von einer neuen Idee höre, die sich in den westlichen Medien und Kulturen schnell verbreitet – z.B. “Die Menschen sollten Käfer essen” – dann weiß ich, dass ich in ein paar Wochen oder Monaten die gleiche Idee in den japanischen Medien und anderswo hören werde. Nachrichten über Käferfarmen, Rezepte für Käfermahlzeiten und Propaganda, dass Käfer nicht abstoßend, sondern schmackhaft und nahrhaft sind, werden bald überall zu finden sein. Tatsächlich geschieht genau das bereits.

Gehorsam werden die meisten Menschen in Japan denken und tun, was man ihnen sagt, oder zumindest die höhere Weisheit und Tugend des Käferessens akzeptieren, auch wenn sie sich persönlich vielleicht nicht von Käfern angezogen fühlen.

Einige Jahre später (oder sogar früher) wird das Evangelium des Insektenessens wahrscheinlich auch in der religiösen Welt weitverbreitet sein, besonders unter akademischen Experten und Leitern von Megakirchen und Gemeinden. Sie werden die Bibel und die Kirchengeschichte mit einem Vergrößerungsglas nach Texten und Traditionen durchsuchen, die den Verzehr von Insekten unterstützen. Selbst Johannes der Täufer, der sich von Heuschrecken und Honig ernährte (Markus 1,6), wird auf diesen Zug aufspringen (dazu später mehr).

Das Tempo des globalen Konformismus hat sich durch die Macht der sozialen Medien und des Internets ins Unermessliche gesteigert. Deshalb sind internationale Organisationen wie das WEF und die UNO, aber auch nationale Regierungen sehr darauf bedacht, die Online-Kommunikation zu kontrollieren. Um es mit den Worten des französischen Denkers Jacques Ellul zu sagen: “Propaganda muss vollkommen sein”, sonst verfehlt sie ihr Ziel, die Menschen “psychologisch zu vereinheitlichen”.

Lange vor dem Internet analysierte Ellul in seinen Büchern Propaganda und Die technologische Gesellschaft die mächtigen modernen Einflüsse, die dazu neigen, einen Massengeist zu schaffen. Anstelle von seriöser Lektüre, die das rationale Denken fördert, lassen sich die Menschen heute häufig von emotional aufgeladenen (aber oft irreführenden) Bildern und verbalen Slogans aus Film und Fernsehen beeinflussen. Die jüngsten technologischen Innovationen haben Elluls Beobachtungen und Warnungen noch aktueller gemacht.

Vor allem dank der sozialen Medien ist es in den Augen vieler “cool” geworden, ein globaler Konformist zu sein. Während der experimentellen Covid- Injektionsmanie posteten viele auf Facebook “Ich habe meine Covid 19-Impfung bekommen”, sogar auf ihren Profilbildern.

In ähnlicher Weise wurden modische Schlagworte aus dem Ausland wie Diversität und Nachhaltigkeit in der japanischen Wirtschaft und im Bildungswesen schnell aufgegriffen, obwohl viele englische Muttersprachler diese Begriffe für vage und irrational halten. Ein japanischer Think-Tank-Berater sagte mir kürzlich über seine Geschäftspartner: “Diese Leute glauben wirklich, dass es so cool ist, sich SDG-Abzeichen an den Anzug zu heften – ich finde das peinlich”.

Die japanische Übernahme des Begriffs “Diversity” aus dem Ausland erscheint angesichts der scheinbar monokulturellen Gesellschaft Japans besonders seltsam. Tatsächlich war Uniformität oft ihre Stärke, im Guten wie im Schlechten. Außerdem diente die Fixierung auf Vielfalt als Vorwand, um Japaner und andere Asiaten bei der Zulassung zu amerikanischen Universitäten zu diskriminieren.

Eindrucksvolle Beispiele für den neuen globalen Konformismus finden sich auch an unwahrscheinlichen Orten, etwa in der traditionellen religiösen Welt. Wie Meghan Basham in ihrem Buch Shepherds for Sale zeigt, hat der neue Globalismus sogar viele evangelikale christliche Eliten erfasst. Obwohl der Apostel Paulus in einem seiner Briefe mahnte: “Stellt euch nicht dieser Welt gleich” (Römer 12,2), schließen sich viele evangelikale Führer heute eifrig verschiedenen globalistischen Anliegen an.

Der Bestsellerautor und Megakirchenführer Rick Warren etwa brüstet sich mit seinen Verbindungen zum WEF und zur UNO. Ein Anreiz für diese Führer ist es, Gelder von säkularen globalistischen Institutionen und wohlhabenden Einflussnehmern wie George Soros und der Rockefeller Foundation zu erhalten.

In ähnlicher Weise hat das Billy Graham Center am Wheaton College in Zusammenarbeit mit der CDC und den NIH die Website “Coronavirus and the Church” eingerichtet, um für Covid 19-Injektionen und andere staatliche Covid-Maßnahmen zu werben. Franklin Graham sagte unter anderem, dass Jesus eine Covid-Spritze erhalten würde.

Meiner Meinung nach sind solche Äußerungen prominenter religiöser Persönlichkeiten und Organisationen nicht nur ignorant und dumm, sondern auch beleidigend. Niemand ist moralisch verpflichtet, sich experimentelle Substanzen spritzen zu lassen. Es überrascht nicht, dass sich einige kluge Köpfe über Äußerungen wie die von Graham lustig machen, indem sie ihn in Memes als “Woke Jesus” darstellen, der darauf besteht, dass seine Anhänger Masken tragen und sich Covid spritzen.

Widerstand gegen den globalen Konformismus bedeutet jedoch nicht, sich in eine Haltung des Misstrauens und der Feindseligkeit gegenüber allem Fremden, Neuen oder Ungewohnten zurückzuziehen. Auch ohne den Druck der Mächtigen, die Wünsche der internationalen Eliten zu erfüllen, beeinflussen sich die verschiedenen Völker der Welt oft gegenseitig durch die Attraktionen und Errungenschaften ihrer jeweiligen Gesellschaften.

So haben unter anderem koreanische Dramen und japanische Anime inzwischen weltweit eine große Fangemeinde. Weiterhin haben viele koreanische und japanische Ärzte innovative und nützliche medizinische Praktiken aus dem Westen übernommen. Heutzutage werden jedoch durch einen aggressiven globalen Konformismus oft schädliche Praktiken und Ideen in der ganzen Welt verbreitet.

Bruce Davidson ist Professor für Geisteswissenschaften an der Hokusei Gakuen Universität in Sapporo, Japan.