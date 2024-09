In einer Zeit, in der der von den USA geführte Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland in der Ukraine in eine katastrophale Phase der Niederlage eingetreten ist, muss die westliche Elite alle kritischen Medien abschalten.

Absurde Anschuldigungen der Komplizenschaft bei Verbrechen sind ein Vorwand, um die freie Meinungsäußerung und kritische Informationen über westliche Regime zu unterbinden. So einfach ist das und so tyrannisch ist das.

Der Eigentümer von Telegram, Pavel Durov, könnte in Frankreich jahrelang festgehalten werden, während eine Untersuchung durchgeführt wird. Wird er für schuldig befunden, drohen ihm 10 Jahre Gefängnis. In diesem Fall gibt es unheilvolle Anklänge an die Verfolgung von Julian Assange.

Der Gründer und Eigentümer von Telegram Pavel Durov (39) wurde am 24. August von französischen Polizeibeamten verhaftet, als er aus seinem Privatjet stieg, der auf dem Flughafen Le Bourget nördlich von Paris gelandet war. Er war aus Aserbaidschan eingeflogen.

Nach vier Tagen Haft wurde Durov am Mittwoch unter der Bedingung freigelassen, dass er eine Kaution in Höhe von 5 Millionen Euro hinterlegt und Frankreich für die Dauer der Ermittlungen wegen Cyberkriminalität nicht verlässt. Durov lebt in Dubai, wo er neben der russischen und französischen auch die emiratische Staatsbürgerschaft besitzt.

Die französischen Behörden werfen ihm Mittäterschaft bei Straftaten vor, die von der Verwaltung einer sozialen Plattform, die kriminellen Organisationen den Drogenhandel und die Verbreitung von Kinderpornografie ermöglicht, bis hin zur Beihilfe reichen. Ihm wird auch vorgeworfen, nicht mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet zu haben, um kriminelle Netzwerke zu unterdrücken. Sein Verteidiger bestreitet alle Vorwürfe und behauptet, Telegram habe sich an alle europäischen Vorschriften für digitale Medien gehalten.

Die ganze Angelegenheit hat den Beigeschmack eines Dramas und eines drakonischen Vorgehens der französischen Behörden, um die Meinungsfreiheit und unabhängige Medien einzuschüchtern. Die angeblichen Straftaten sollen die breite Öffentlichkeit dazu bringen, Durov und sein Recht auf ein ordentliches Verfahren abzulehnen.

Verdächtigerweise hat sich der französische Präsident Emmanuel Macron in der vergangenen Woche zweimal öffentlich geäußert und behauptet, er habe nichts von der Verhaftung Durovs gewusst und nichts mit seiner Verhaftung zu tun gehabt. Macron erklärte weiter, Frankreich sei ein Land, das sich für Meinungsfreiheit und eine unabhängige Justiz einsetze.

Macrons eilige Distanzierung klingt wie ein Alibi. Französischen Medienberichten zufolge sagte Durov den verhaftenden Beamten, er sei unterwegs, um sich mit Macron zum Abendessen zu treffen. Es mutet seltsam an, dass der Telegram-Besitzer das Risiko einging, nach Paris zu fliegen, obwohl er wusste, dass die französischen Ermittler auf der Plattform des sozialen Netzwerks nach einem Vorwand suchten, um ihn unter Druck zu setzen.

Hat Macron dem russischstämmigen Unternehmer eine Falle gestellt, indem er ihm persönlich versicherte, dass er frei reisen könne? Es scheint, dass der Haftbefehl in aller Eile ausgeheckt wurde, nachdem das Privatflugzeug in den französischen Luftraum eingeflogen war. Auch hier deutet alles auf eine Falle hin.

Es wurde berichtet, dass sich Macron und Durov bereits bei früheren Gelegenheiten getroffen haben. Der französische Regierungschef hat sich bei dem Unternehmer dafür eingesetzt, dass er seine Telegram-Basis von Dubai nach Frankreich verlegt. Es wird vermutet, dass die Verleihung eines französischen Passes im Jahr 2021 Teil der Verlockung ist. Es ist bekannt, dass Macron versucht, Frankreich als globales Hightech-Zentrum neu zu erfinden.

Die Anklage gegen Durov ist nicht nur drakonisch, sondern auch absurd. Die Vorstellung, den Eigentümer einer sozialen Netzwerkplattform für den Inhalt des Netzwerks verantwortlich oder mitschuldig zu machen, ist absurd.

Warum sollte man nicht auch die Eigentümer von Telefongesellschaften nach der gleichen Logik verhaften? Das ist lächerlich und deutet auf einen Hintergedanken hin.

Telegram wurde 2013-2014 von Durov (und seinem älteren Bruder) gegründet. Er verließ Russland im Jahr 2014, weil er sich weigerte, den russischen Behörden den Zugang zur Privatsphäre der Nutzer zu gestatten. Im Laufe der Jahre hat sich Telegram weltweit zu einer der wichtigsten Messaging-Apps mit fast einer Milliarde monatlicher Nutzer entwickelt. Es hat sich einen Ruf für sichere Kommunikation und große Unabhängigkeit von Regierungen erworben.

Pavel Durov erzählte dem amerikanischen Journalisten Tucker Carlson in einem Interview Anfang des Jahres, dass er regelmäßig von US-Behörden bedrängt wurde, die Verschlüsselungscodes von Telegram herauszugeben, was er verweigert hat.

Im Gegensatz dazu ist bekannt, dass westliche Konkurrenz-Apps wie WhatsApp und westlich kontrollierte Internetunternehmen dem Druck der US-amerikanischen und europäischen Behörden nachgegeben haben und einen „Hintertür-Zugang“ zu vermeintlich privater Kommunikation zwischen Einzelpersonen und Gruppen ermöglichen.

Allerdings ist der Inhalt dieser westlichen Apps auch mit kriminellen Netzwerken und schrecklich schmutzigem Material behaftet. Warum sollten Mark Zuckerberg oder Elon Musk nicht als nächstes wegen ähnlicher Vorwürfe wie die gegen Pavel Durov erhobenen verhaftet werden?

Der Unterschied besteht darin, dass Telegram sich geweigert hat, mit westlichen staatlichen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, wie es zuvor mit den russischen Geheimdiensten der Fall war. Man könnte behaupten, dass der Eigentümer von Telegram ein „Absolutist der freien Meinungsäußerung“ ist.

Viel wichtiger als die marginale kriminelle Nutzung von Telegram (für die alle Apps anfällig sind) ist die überwiegende Nutzung der Plattform für die Verbreitung unabhängiger Nachrichten und Analysen.

Telegram hat sich einen beneidenswerten Ruf für seine genauen Informationen über den Krieg in der Ukraine erworben. Zahlreiche unabhängige Nachrichtenkanäle haben sich auf Telegram etabliert, um zuverlässige und kritische Informationen über den Konflikt zu verbreiten. Im Gegensatz zu westlichen Medien und sozialen Netzwerkplattformen, die einen Kotau vor den westlichen Regierungen und der NATO-Propaganda machen, hat Telegram eine viel sachkundigere Sicht auf den Krieg ermöglicht, die die westlichen Erzählungen als Betrug entlarvt. Verteidigung der ukrainischen Demokratie? Eher die Verteidigung eines Neonazi-Regimes und die Verteidigung der westlichen Kriegsökonomie.

Tatsache ist, dass Telegram zu einem weltweit wichtigen unabhängigen Mediennetzwerk geworden ist, das nicht von westlichen Regimen kontrolliert wird. Aus diesem Grund steht es im Fadenkreuz der Repression, nicht wegen angeblicher krimineller Aktivitäten seines Eigentümers. Der letztgenannte Grund ist ein erbärmlicher Vorwand.

Es ist kein Zufall, dass nach der empörenden Verfolgung des Wikileaks-Herausgebers Julian Assange (fünf Jahre Einzelhaft in einem britischen Kerker), weil er Kriegsverbrechen der USA und der NATO aufgedeckt hat, die Zahl der Fälle, in denen gegen freie Medien vorgegangen wird, steigt. Bei dem amerikanischen Kommentator Scott Ritter, der ein geschätzter Kritiker des Stellvertreterkriegs der USA in der Ukraine ist, wurde kürzlich vom FBI eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Andere unabhängige Journalisten wurden in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und in ganz Europa verhaftet oder schikaniert, weil sie sich kritisch über den Krieg in der Ukraine oder den vom Westen unterstützten israelischen Völkermord in Palästina geäußert haben. Die westlichen so genannten Demokratien gehen zunehmend mit faschistischen Springerstiefeln gegen den unabhängigen Journalismus und gegen die Gedankenfreiheit vor.

Die westlichen Eliten und ihre faschistische Macht können keine Kritik oder abweichende Meinung dulden, die für ihre Scharade der Autorität fatal ist. Emmanuel Macron mit seinem Größenwahn und spröden Egoismus verkörpert die westliche Elite.

Pavel Durov wartet auf das Ergebnis einer vagen und nebulösen Untersuchung der Cyberkriminalität, die Jahre dauern kann. Danach könnte er für weitere 10 Jahre inhaftiert werden und hohe Geldstrafen zahlen müssen. Frankreich, das für sich in Anspruch nimmt, die höchsten Grundsätze der Meinungsfreiheit hochzuhalten, hat sich zu einer Geiselnahme unschuldiger Menschen herabgelassen, um die freie Meinungsäußerung und die Unabhängigkeit des Denkens auf abscheuliche Weise zu töten.