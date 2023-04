Der Autor von Rich Dad Poor Dad warnt vor „dystopischen“ CBDCs, die es der Regierung ermöglichen, Einkäufe zu verfolgen

„Big Brother wird unsere finanziellen Aktivitäten ständig überwachen.“

Der Autor von „Rich Dad Poor Dad“, Robert Kiyosaki, hat davor gewarnt, dass die Einführung „dystopischer“ Zentralbankwährungen es der Bundesregierung ermöglichen wird, alle Käufe zu verfolgen.

Nachdem bereits elf Länder digitale Zentralbankwährungen eingeführt haben, hat die Federal Reserve kürzlich ein Papier veröffentlicht, wie ein digitaler Dollar in den Vereinigten Staaten eingeführt werden könnte.

Die Befürworter dieser Idee haben jedoch Bedenken geäußert, dass Bargeld als Zahlungsmittel völlig wegfallen und die Regierung die Kontrolle über die Finanzen des Einzelnen übernehmen könnte.

In einer kürzlich erschienenen Folge des Podcasts The Rich Dad warnte Kiyosaki, dass CBDCs die Tür für ein noch nie dagewesenes Maß an Überwachung der Amerikaner öffnen würden.

„Die größte Befürchtung bei FedCoin, dem CBDC, ist, dass es unsere Privatsphäre aushöhlt. Durch die Verfolgung jeder Finanztransaktion werden sie Zugang zu jedem Detail unserer Ausgaben haben, zu den Empfängern unseres Geldes und dazu, wie wir unsere Ressourcen verteilen“, sagte Kiyosaki.

„Im Wesentlichen wird damit George Orwells dystopische Gesellschaft aus dem Jahr 1984 nachgebaut. Big Brother wird unsere finanziellen Aktivitäten ständig überwachen, und genau das ist das Problem mit der digitalen Zentralbankwährung oder dem Fed Coin“, fügte er hinzu.

„Als Einzelperson werde ich bei dem Gedanken daran nervös. Ich möchte nicht, dass sie jede meiner Transaktionen überwachen oder in meine Ausgabengewohnheiten eingeweiht sind. Das ist eine Verletzung meiner Privatsphäre, und sie haben kein Recht zu wissen, wie ich meine Mittel einsetze“, warnte der Autor.

Angesichts dieser Bedenken hat der Abgeordnete Tom Emmer (R-MN) einen Gesetzesentwurf eingebracht, der der Federal Reserve die Einführung von CBDCs verbieten und die Fed zwingen würde, dem Kongress gegenüber transparent zu sein, was ihre Untersuchungen zu diesem Thema angeht.

CBDCs werden mit dem Argument beworben, dass sie die finanzielle Freiheit erhöhen, doch Kritiker haben behauptet, dass das System den Staat ermächtigen würde, Ausgaben zu begrenzen und zu entscheiden, was die Menschen kaufen dürfen.

Der Betrag, den ein Einzelner sparen kann, könnte auch über negative Sparzinsen, die in Sparkonten programmiert werden, kontrolliert werden.