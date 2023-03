Der „beste Schutz“ für ein 10 Monate altes Baby könnte eine VIERTE Covid-Spritzen sein

FDA genehmigt VIERTE Covid-Spritze für Säuglinge

[Entschuldigung, dass ich in den letzten Tagen nichts gesendet habe. Ich habe an einem Beitrag über Schurken und einem anderen über Banken gearbeitet. Dann kam DIESE Nachricht herein, und ich konnte sie mir nicht entgehen lassen].

Die FDA hat die VIERTE COVID-Spritze für Säuglinge zugelassen.

Die Vorlage von Pfizer erklärt:

Wenn die FDA den bivalenten Impfstoff als Auffrischungsdosis (vierte Dosis) zulässt, können Kleinkinder, die ihre erste Impfserie abgeschlossen haben…..und…..hätten Anspruch auf eine 3-µg-Auffrischungsdosis des bivalenten Impfstoffs mindestens zwei Monate nach Abschluss ihrer ersten Impfserie. Quelle

Was bedeutet das? Auf der Grundlage der aktuellen CDC-Empfehlungen könnte ein Baby COVID-Impfungen im folgenden Zeitrahmen erhalten. (mein Zusatz ist in ROT)

Diese Impfsequenz könnte innerhalb von vier Monaten nach dem Beginn mit sechs Monaten abgeschlossen werden. Ein 10 Monate alter Säugling könnte also vier mRNA-Covid-Impfstoffdosen erhalten.

Wenn Sie der Meinung sind, dass vier Dosen Covid-Impfstoff für ein 10 Monate altes Kind etwas zu viel sind, bedenken Sie Folgendes: Jede Mutter, die verrückt genug ist, ihren Säugling Covid-Impfstoffen auszusetzen, würde auch während der Schwangerschaft und der Stillzeit Covid-Impfstoffe erhalten.

Ich hoffe, dass ich mich nicht verrechnet habe, aber es ist durchaus denkbar, dass eine solche Mutter während der Schwangerschaft drei Covid-Impfungen erhält, wodurch ihr ungeborenes Kind exponiert wird, und eine weitere Auffrischungsdosis, wenn sie ihr Neugeborenes stillt.

Da Covid-Impfstoffe über die Muttermilch ausgeschieden werden, könnte ein 10 Monate altes Baby während seiner gesamten Lebensspanne, einschließlich der Zeit vor der Geburt, ACHT COVID-Impfungen erhalten.

Es gibt noch mehr Ungereimtheiten. Die klinische Studie mit 60 Kleinkindern, auf die sich Pfizer bezog, hatte keine veröffentlichten Ergebnisse. Sie wurde jedoch bei der FDA-Sitzung am 26. Januar erwähnt.

Die Folie mit den Kleinkindern enthielt die seltsamste Anzahl von Teilnehmern:

Vor der 4. Spritze waren es 21 Babys. Aber nach der Spritze waren es 23 Babys. Wie ist das überhaupt möglich? Und warum hat niemand der Anwesenden bei der FDA-Sitzung Fragen gestellt?

Ich habe diese „Covid-Impfung für Säuglinge“-Quacksalberei ein wenig satt, und mir gehen schon lange die akzeptablen Adjektive aus. Die Säuglinge tun mir leid. Es tut mir auch leid für die Mütter, die ihre Kinder rücksichtslosen Experimenten aussetzen. Dennoch hoffe ich, dass ich als Steuerzahler nicht finanziell für ihre geschädigte Gesundheit aufkommen muss, zumindest nicht, bevor Pfizer die Entschädigungsgelder ausgegangen sind.

Was meinen Sie dazu? Sind Sie als Steuerzahler zufrieden, wenn Sie trotz Ihrer Einwände Ihren Anteil an der Versorgung der geschädigten Kleinkinder zahlen?