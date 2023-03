Der britische Abgeordnete Andrew Bridgen meldet sich wieder einmal zu Wort. Über Weihnachten besuchte er Washington D.C., wo ihm gesagt wurde, dass das US-Verteidigungsministerium sowohl für das Coronavirus als auch für die Impfstoffe verantwortlich sei. Es wurde auf Fort Detrick und einen Standort in Kanada verwiesen.

Früher veröffentlichte Dokumente zeigten, dass das Ministerium von Anfang an für die Militäroperation, die wir als „Coronapandemie“ kennen, verantwortlich war. Die Dokumente wurden von der ehemaligen Pharmareferentin Sasha Latypova ausgegraben.

Bei den Impfstoffen handelt es sich übrigens nicht um Impfstoffe, sondern um so genannte „Gegenmaßnahmen“, die gegen die Bevölkerung eingesetzt werden.

Latypova fand heraus, dass man bereits 2012 oder 2013 mit der Planung dieser Militäroperation begann.

Bridgen rechnet damit, dass bis Ende des Monats Strafverfahren gegen die zahlreichen verantwortlichen Politiker und Beamten eingeleitet werden.

Ich kann bestätigen, dass ich bei meinem Besuch in Washington DC im vergangenen Weihnachts-/Neujahrsfest darüber informiert wurde, dass das US-Verteidigungsministerium sowohl für das Virus als auch für die Impfstoffe verantwortlich ist. Fort Detrick wurde genannt. Auch eine Einrichtung in Kanada. (1/2)

Ich rechne damit, dass bis Ende des Monats Strafverfahren gegen die zahlreichen Politiker und Beamten eingeleitet werden, die in der ganzen Welt dafür verantwortlich sind. (2/2)

Kürzlich enthüllte der Abgeordnete, dass die British Heart Foundation einen Bericht über einen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoffen und Herzentzündungen unter den Teppich gekehrt hat. Er forderte daraufhin die Aussetzung der Verwendung der Impfstoffe. Er sagte, die Probleme mit den Impfstoffen würden aufgrund finanzieller Verbindungen zu Big Pharma vertuscht.

Die wichtigste Parlamentsrede, die Sie sehen werden & sie kann Ihr Leben retten. Abgeordneter fordert Aussetzung des mRNA-Impfstoffs wegen beispielloser Schäden und geringem Nutzen. In der britischen Medizin ist etwas faul, und das schon seit Langem.

The most important parliamentary speech you will see & it may save your life. MP calls for suspension of mRNA vaccine because of unprecedented harms & little benefit. 'Something is rotten in British medicine & has been for a long time'