Gesundheitsbeamte werden dabei ertappt, wie sie Angst schüren und Vertuschung inszenieren

Kürzlich wurden Beweise von Dr. Anthony Fauci aufgedeckt, die zeigen, dass er eine „Studie“ in Auftrag gegeben hat, um die Theorie des Laborlecks zu widerlegen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

In einem Memorandum vom 5. März 2023 legte das Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic Beweise vor, die zeigen, dass Dr. Anthony Fauci die Erstellung eines Papiers veranlasste, um die Theorie des Laborlecks zu „widerlegen“, und dass die Autoren dieses Papiers die verfügbaren Beweise verdrehten, um dieses Ziel zu erreichen

Dem Unterausschuss zufolge wird Dr. Jeremy Farrar – ehemaliger Leiter des Wellcome Trust und jetzt Chefwissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation – zwar nicht als Beteiligter an dem gefälschten Papier genannt, aber es gibt Hinweise darauf, dass er den Entwurfsprozess leitete und „direkte Änderungen“ an dem Papier vornahm

Der Telegraph hat mehr als 100.000 durchgesickerte WhatsApp-Nachrichten zwischen Gesundheitsbeamten, Ministern und anderen Regierungsbeamten ausgewertet, die zeigen, dass die britische Regierung absichtlich Panikmache betrieb, um die Einhaltung von Abriegelungen und anderen COVID-Maßnahmen zu erzwingen

Der damalige Gesundheitsminister Matt Hancock sagte, er wolle eine neue COVID-Variante „einsetzen“, um der Öffentlichkeit „einen gehörigen Schrecken einzujagen“. Einer seiner Medienberater, Damon Poole, stimmte dem Plan zu und sagte: „Ja, das ist es, was eine richtige Verhaltensänderung bewirken wird“

Die Nachrichten zeigen, wie sich Beamte über Reisende lustig machen, die unter Quarantäne gestellt werden, und andere bedauerliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Sie zeigen auch, dass Entscheidungen spontan getroffen wurden, eher aus politischen als aus wissenschaftlichen Gründen

Im Januar 2022 veröffentlichten die Republikaner des House Oversight Committee eine Reihe von E-Mails, die an die und von den National Institutes of Health (NIH) geschickt wurden aus denen hervorging, dass Wissenschaftler in den ersten Tagen der Pandemie stark vermuteten, dass es sich bei SARS-CoV-2 um ein gentechnisch hergestelltes Virus handelte.

Die Korrespondenz enthüllte auch, dass die Leiter der NIH – Dr. Anthony Fauci und der damalige NIH-Chef Dr. Francis Collins – nervös waren angesichts der Möglichkeit, dass sie die Schaffung dieses Virus finanziert hatten, und entschlossen waren, Fragen über seinen Ursprung zu unterdrücken.

Fauci, Collins und mindestens 11 Wissenschaftler trafen sich am 1. Februar 2020 zu einer Telefonkonferenz, in der sie die Beweise für genetische Manipulationen diskutierten. Doch nur drei Tage später, am 4. Februar, hatten vier der Teilnehmer bereits ein Papier mit dem Titel „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ verfasst, in dem sie die Möglichkeit eines Laborursprungs für das Virus ausschlossen.

Einer der Autoren dieses Papiers, Kristian Andersen, Ph.D., Professor am Scripps Research, hat bisher darauf bestanden, dass Fauci nicht versucht hat, die Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe zu beeinflussen.

In einem Brief an Sens. James Comer und Jim Jordan behauptete Scripps Research – das Fragen im Namen von Andersen beantwortete -, dass Andersen „alle ihm zur Verfügung stehenden Beweise objektiv gewichtet“ habe. In einem Memorandum vom 5. März 2023 legte der Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic Beweise dafür vor, dass diese Behauptung „nachweislich falsch“ ist.

Fauci und Collins gaben den Anstoß zur Schaffung des Begriffs ‚Proximal Origin‘

Laut dem Select Subcommittee zeigen die verfügbaren Beweise eindeutig, dass Fauci Andersen tatsächlich dazu veranlasst hat, „Proximal Origin“ zu schreiben, und zwar aus einem bestimmten Grund, nämlich um die Theorie des Laborlecks zu „widerlegen“. „Die Autoren dieses Papiers verdrehten die verfügbaren Beweise, um dieses Ziel zu erreichen“, schreibt der Unterausschuss.

Wie in dem Memorandum vermerkt, erklärte Andersen in einer E-Mail vom 8. Februar 2020: „Unsere Hauptarbeit in den letzten Wochen konzentrierte sich auf den Versuch, jede Art von Labortheorie zu widerlegen …“. Außerdem gab Andersen in einer E-Mail vom 12. Februar an die Zeitschrift Nature den Einfluss von Fauci und Collins offen und deutlich zu:

„Auf Anregung von Jeremy Farrah [sic], Tony Fauci und Francis Collins haben Eddie Holmes, Andrew Rambaut, Bob Garry, Ian Lipkin und ich einen Großteil der (vor allem) genetischen Daten ausgewertet, um agnostische und wissenschaftlich fundierte Hypothesen über die Ursprünge des Virus aufzustellen.“

Diese E-Mail widerspricht direkt der früheren Aussage von Scripps, dass Dr. Andersen „objektiv“ alle Beweise bezüglich der Herkunft von COVID-19 abwog. Stattdessen hat es den Anschein, dass Dr. Andersen Anweisungen erhalten hat und versucht hat, ungeachtet der verfügbaren Beweise eine Arbeit zu verfassen, die ein Laborleck widerlegen würde“, schreibt der Unterausschuss.

Pangolin-Narrative waren von Anfang an ein roter Hering

Der Unterausschuss hebt auch Beweise hervor, die zeigen, dass Andersen nicht die Wahrheit sagte, als er in einem Interview mit der New York Times im Juli 2021 erklärte, dass Merkmale von SARS-CoV-2, von denen man zunächst annahm, dass sie einzigartig seien, auch bei Coronaviren anderer Spezies, wie z. B. Schuppentieren, zu finden seien, und dass dies ihn davon überzeugt habe, dass das Virus zoonotischen Ursprungs sei.

Der Schriftverkehr mit der Zeitschrift Nature beweist, dass Andersen die Schuppentierdaten nicht überzeugend fand. Während der Begutachtung von „Proximal Origin“ bat ein Gutachter die Autoren um eine Stellungnahme zu zwei neueren Berichten über Coronaviren bei Schuppentieren. In seiner Antwort erklärte Andersen, dass „diese zusätzlichen CoV-Sequenzen bei Schuppentieren die verschiedenen in unserem Manuskript diskutierten Szenarien nicht weiter klären“. Ein anderer Gutachter kommentierte:

„Das Papier selbst ist interessant, aber unnötig spekulativ. Es ist nicht klar, warum die Autoren in ihrer kommenden Veröffentlichung über die Vorfahren von SARS-CoV-2 bei Fledermäusen und Schuppentieren einen hypothetischen Laborursprung nicht widerlegen … Sobald die Autoren ihre neuen Schuppentiersequenzen veröffentlichen, ist ein Laborursprung äußerst unwahrscheinlich. Es ist nicht klar, warum die Autoren sich mit einer spekulativen Perspektive beeilen, wenn ihre zentrale Hypothese durch ihre eigenen Daten gestützt werden kann. Bitte erklären Sie das.“

In seiner Antwort auf den zweiten Gutachter betonte Andersen: „Leider geben die neu verfügbaren Pangolin-Sequenzen keinen Aufschluss über den Ursprung von SARS-CoV-2 und widerlegen auch nicht den Ursprung im Labor. Daher ist der Gutachter in diesem Punkt nicht korrekt“. Er stellte außerdem klar, dass „die vorliegenden Daten keine Hinweise darauf liefern, dass die Schuppentier-CoVs in direktem Zusammenhang mit der COVID-19-Epidemie stehen.“

Während Andersen also öffentlich behauptete, die Schuppentierdaten seien ein zwingender Beweis für einen zoonotischen Ursprung, glaubte er dies privat überhaupt nicht. „Basierend auf diesen neuen Beweisen waren die Schuppentierdaten nicht der ausschlaggebende Faktor; bis heute war das einzige bekannte dazwischen liegende Ereignis die Telefonkonferenz mit Dr. Fauci am 1. Februar“, schreibt der Unterausschuss.

Farrars Beteiligung wurde verheimlicht

Neben Fauci und Collins scheint auch Dr. Jeremy Farrar, der damalige Direktor des Wellcome Trust in Großbritannien, eine wichtige Rolle bei der Schaffung von „Proximal Origin“ gespielt zu haben. Laut dem Memorandum des Unterausschusses:

„Die vorliegenden Beweise … deuten darauf hin, dass Dr. Farrar, der frühere Direktor des Wellcome Trust und derzeitige leitende Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation, mehr an der Abfassung und Veröffentlichung von Proximal Origin beteiligt war als bisher bekannt.“

Aus E-Mails geht hervor, dass Eddie Holmes, Ph.D., Farrar um die Erlaubnis bat, Dr. Ian Lipkin hinzuzuziehen. Lipkin, Professor für Epidemiologie an der Columbia University, nahm nicht an der Telefonkonferenz vom 1. Februar teil und war nicht an der ursprünglichen Ausarbeitung von Proximal Origin beteiligt.

Am 10. Februar 2020 schickte Holmes jedoch den Entwurf von Proximal Origin an Lipkin und bat ihn, ihn zu überprüfen, wobei er darauf hinwies, dass die Furin-Spaltstelle „immer noch ein Problem“ sei, das erklärt werden müsse. Lipkin antwortete, dass das Papier insgesamt „ein plausibles Argument gegen die Gentechnik“ liefere, aber „die Möglichkeit einer unbeabsichtigten Freisetzung nach einer Anpassung durch Selektion in der Kultur des Instituts in Wuhan nicht ausschließe“.

Lipkin merkte außerdem an: „Angesichts des Umfangs der dort betriebenen Fledermaus-CoV-Forschung und des Ortes, an dem die ersten menschlichen Fälle auftraten, haben wir einen Albtraum an Indizien zu bewerten.“ Holmes schrieb zurück und sagte:

„Ich stimme zu. Ich spreche in ein paar Minuten mit Jeremy [Farrar] … Es ist in der Tat erstaunlich, dass dieses Virus so eng mit SARS verwandt ist und sich doch so anders verhält. Es scheint von Anfang an für die Ausbreitung auf den Menschen präadaptiert worden zu sein. Es ist die Epidemiologie, die mich am meisten beunruhigt.“

Dem Unterausschuss zufolge wird Farrar zwar keine Beteiligung an „Proximal Origin“ zugeschrieben, doch deuten die Beweise darauf hin, dass er tatsächlich den Entwurfsprozess leitete und „direkte Änderungen“ an dem Papier vornahm. Zwei E-Mails, die dies beweisen, wurden am 17. Februar 2020 zwischen Lipkin und Farrar verschickt. Lipkin dankte Farrar für die „Betreuung dieses Papiers“, und Farrar bestätigte im Gegenzug, dass er „Nature“ zu dessen Veröffentlichung drängen würde.

Kann man Farrar angesichts seiner Beteiligung an der Erstellung und Veröffentlichung eines „wissenschaftlichen“ Papiers, das nichts anderes bezweckte, als die Öffentlichkeit in die Irre zu führen und ein falsches Narrativ zu zementieren, als Chefwissenschaftler der WHO wirklich trauen?

Schlimmer noch: Farrar spielte auch eine zentrale Rolle bei den Recovery- und Solidarity-Studien, bei denen Patienten durch eine Überdosis Hydroxychloroquin getötet wurden, offenbar um zu beweisen, dass das Medikament gefährlich ist und nicht gegen COVID eingesetzt werden kann.

Die Gefahren der Parteinahme

Wie der britische Journalist und Kolumnist Ian Birrell feststellte „Der wahre COVID-Laborskandal ist, wie leicht unsere Politiker und Wissenschaftler ihn abgetan haben. Diese pauschale Ablehnung eines Laborlecks als gefährliche Verschwörungstheorie zeigte die Gefahren der Parteilichkeit …“.

„… es sind erhebliche Indizien aufgetaucht, die den Verdacht auf ein Leck im Labor während der spekulativen Forschung in Wuhan erhärten“, schreibt Birrell. „Solche Befürchtungen werden durch Pekings beschämende Vertuschung früher Fälle und die eklatante Blockade der Untersuchungen in Wuhan noch verstärkt, obwohl es dringend notwendig ist, die Quelle aufzuspüren, um eine weitere tödliche Pandemie zu verhindern. Hinter dieser Frage verbirgt sich ein zweites Problem von großer Bedeutung, das ein schlechtes Licht auf die sich überschneidenden Welten von Politik, Journalismus und Wissenschaft wirft. Denn eine kleine Gruppe prominenter Wissenschaftler, die von den mächtigen Chefs von Fördereinrichtungen in Großbritannien und den Vereinigten Staaten angeführt wird, hat diese Debatte über die Entstehung der größten Krise der öffentlichen Gesundheit seit einem Jahrhundert absichtlich im Keim erstickt – trotz ihrer eigenen Bedenken über die Forschung in Wuhan und die ungewöhnlichen Eigenschaften des Virus. Sie beschuldigten diejenigen, die berechtigte Fragen stellten, Verschwörungstheorien zu verbreiten, und nutzten ihren immensen Einfluss, um „jede Art von laborgestütztem Szenario“ als unplausibel abzutun. Unterstützt wurden sie dabei von Sündenböcken, die Peking beschwichtigen, von Journalisten, die so abhängig von ihren Kontakten sind, dass sie ihre Arbeit nicht machen, und von weltberühmten Fachzeitschriften, die so enge Verbindungen zu China haben, dass sie ihren Ruf ruiniert haben. Das war die wahre COVID-Verschwörung, die jetzt aufgedeckt wird …“

Birrell, ein bekennender Liberaler, gibt zu, dass er anfangs skeptisch gegenüber der Theorie des Laborlecks war, aber als er anfing, sich damit zu befassen, „dauerte es nicht lange … bis er auf die privaten Bedenken vieler Wissenschaftler stieß“, sagt er. Er fand heraus, dass China den ersten Ausbruch der Krankheit vertuscht und Einzelheiten über die Übertragung zurückgehalten hatte. Er überprüfte auch die Studien, in denen Fälle für die Theorie des Laborlecks präsentiert wurden, und fand sie glaubwürdig. Er fügt hinzu:

„Die Wissenschaft ist, wie der Journalismus, auf heftige Debatten angewiesen, um Beweise und Theorien zu prüfen. Stattdessen sahen wir die Macht des Konsenses und des Gruppendenkens, um freies Denken zu unterdrücken; die Vereinnahmung von Fachjournalisten durch ihre Kontakte, um Skepsis zu unterdrücken; die zweifelhafte Rolle von Technologieriesen, um gültige Gründe für eine Debatte zu bestimmen; und die Risiken von Wissenschaftlern und Zeitschriften, die eher den Finanzierungsquellen als sicheren Beweisen folgen. Denken Sie noch einmal über das Auftauchen von COVID nach – und in Ermangelung stichhaltiger Beweise, warum um alles in der Welt hat es so lange gedauert, bis die Behörden zugaben, dass das Virus möglicherweise mit wissenschaftlicher Forschung in geheimen Labors in Wuhan in Verbindung steht?“

Nach dem, was wir über Faucis Beteiligung an der Vertuschung wissen, könnte eine mögliche Antwort auf Birrells Frage lauten, dass das NIH Forschungen finanziert hat, die zur Entstehung von SARS-CoV-2 beigetragen haben, was die Zukunft der gesamten Behörde – und der US-Regierung – gefährden könnte. Eine andere mögliche Antwort ist, dass die NIH selbst die Vermutung fürchteten, dass es sich um ein künstlich hergestelltes Virus handelt, weil dies zu einem weltweiten Verbot der Gentechnik von Viren führen könnte.

Die Lockdown-Dateien

Auf der anderen Seite des Atlantiks hat The Telegraph mehr als 100.000 durchgesickerte WhatsApp-Nachrichten zwischen Gesundheitsbeamten, Ministern und anderen Regierungsbeamten ausgewertet, die zeigen, dass die britische Regierung absichtlich Panikmache betreibt, um die Einhaltung von Abriegelungen und anderen COVID-Maßnahmen zu erzwingen.

„Der damalige Gesundheitsminister Matt Hancock sagte, er wolle eine neue COVID-Variante „einsetzen“, um der Öffentlichkeit „einen gehörigen Schrecken einzujagen“. Einer seiner Medienberater, Damon Poole, stimmte ihm zu und sagte: ‚Ja, das ist es, was eine echte Verhaltensänderung bewirken wird.'“

Wie der Telegraph berichtet:

„Der damalige Gesundheitsminister Matt Hancock wollte eine neue COVID-Variante „einsetzen“, um der Öffentlichkeit „Angst einzujagen“ und sicherzustellen, dass sie sich an die Abriegelung hält, wie aus durchgesickerten Nachrichten hervorgeht, die The Telegraph einsehen konnte … In einer WhatsApp-Konversation am 13. Dezember … informierte Damon Poole – einer von Hancocks Medienberatern – seinen Chef darüber, dass die Tory-Abgeordneten „bereits wütend über die Aussicht“ auf strengere COVID-Maßnahmen seien, und schlug vor, „wir können mit der neuen Variante loslegen“ … Herr Hancock antwortete daraufhin: „Mit dem neuen Stamm machen wir allen eine Heidenangst“. Herr Poole stimmte zu und sagte: „Ja, das wird eine echte Verhaltensänderung bewirken“ … „Wann setzen wir die neue Variante ein?“, fragte Herr Hancock … Dieser Austausch war nicht das einzige Mal, dass der ehemalige Gesundheitsminister und andere hochrangige Beamte Taktiken diskutierten, um die Öffentlichkeit zum Einlenken zu bewegen. Sechs Monate zuvor, im Juni 2020 – als das Vereinigte Königreich aus seiner ersten COVID-Sperre herauskam – zeigten sich Hancock und Sir Patrick Vallance, der wissenschaftliche Chefberater der Regierung, erfreut darüber, dass eine Studie über die Ausbreitung des Virus, die eine „positive Richtung“ aufzeigte, nicht veröffentlicht worden war, während eine „düstere“ Studie von den Medien aufgegriffen worden war. Wenn wir wollen, dass sich die Leute benehmen, ist das vielleicht keine schlechte Sache“, sagte Hancock in einer WhatsApp-Nachricht. Sir Patrick schien zuzustimmen und antwortete: ‚Schluckt ihre miserable Interpretation und übertreibt es‘ … Vier Monate später, im Oktober 2020, schlug Herr Poole in einem Gruppenchat vor, dass die Entscheidung, die Veröffentlichung einer so genannten Beobachtungsliste der Gebiete mit der höchsten Prävalenz des Virus einzustellen, für die Regierung hilfreich wäre, weil dadurch alle Gebiete des Landes über die Ausbreitung von COVID in einer zweiten Welle besorgt wären. Es hilft der Darstellung, dass die Dinge wirklich schlimm sind, wenn wir sie nicht veröffentlichen“, so Poole. Im Januar 2021 schlug Herr Case vor, dass der ‚Angstfaktor‘ bei der Bekämpfung der jüngsten COVID-Welle während der dritten Abriegelung ‚entscheidend‘ sein würde.“

Sie folgten nie der Wissenschaft

Die Nachrichten zeigen auch, wie sich Beamte über Reisende, die zur Quarantäne gezwungen wurden, lustig machen und andere beklagenswerte Verhaltensweisen an den Tag legen. „Haben Sie eine Ahnung, wie viele Menschen wir gestern in Hotels eingesperrt haben? fragte Case Hancock in einer Nachricht vom 16. Februar 2021. „Keine. Aber 149 haben sich entschieden, in das Land einzureisen und befinden sich nun aus freien Stücken in Quarantäne-Hotels!“ antwortete Hancock. „Sehr witzig“, schoss Case zurück.

Die Nachrichten offenbaren nicht nur unangenehme Persönlichkeitsmerkmale, sondern beweisen auch, dass Entscheidungen spontan und eher aus politischen als aus wissenschaftlichen Gründen getroffen wurden. So beschloss der damalige Premierminister Boris Johnson im Juni 2020, die Abriegelung nicht aufzuheben, weil Umfragen ergeben hatten, dass die Abriegelung zu beliebt war, um sie zu stören.

In einem anderen Fall wurde Johnsons Entscheidung, das Tragen von Atemschutzmasken in weiterführenden Schulen in ganz Großbritannien vorzuschreiben, nur getroffen, um einen Streit mit Nicola Sturgeon, der ersten Ministerin Schottlands, zu vermeiden, wo das Tragen von Atemschutzmasken für Schüler bereits geplant war. In der Zwischenzeit sagte ihm sein eigener Chefarzt Hancock, dass es „keine triftigen Gründe“ für das Tragen von Masken gebe, da das Infektionsrisiko gering sei.

Regierungsbeamte reagieren auf Enthüllungen

Sir Charles Walker, ein führendes Mitglied der COVID Recovery Group – einer informellen Gruppe konservativer Abgeordneter, die sich gegen Abriegelungen aussprachen und dagegen stimmten – erklärte gegenüber The Telegraph, er sei „bestürzt“ über die Gespräche, die nun ans Licht gekommen seien:

„Was mich so wütend macht, sind die Übel und die psychologische Kriegsführung, die wir gegen junge Menschen und die Bevölkerung eingesetzt haben, all diese Verhaltenspsychologen. Und es muss eine Abrechnung geben. Wir müssen den Schaden, den diese Art von Kampagnen angerichtet haben, verstehen und begreifen. Die Stimmen, die Bedenken äußerten, wurden einfach ausgegrenzt. Wir wurden als Anti-Einsperrer und rechte Spinner dargestellt. Und das Richtige tun zu wollen, ist nicht rechts. Wir haben den Jugendlichen schreckliche Dinge angetan. Wir haben einer großen Anzahl von Menschen schreckliche Dinge angetan. Wir müssen sicherstellen, dass wir diese Dinge nie wieder tun.“

Andere Mitglieder der COVID Recovery Group äußerten ähnliche Bedenken und Kritikpunkte. Craig Mackinlay, Tory-Abgeordneter für South Thanet, sagte dem „Telegraph“:

„Es wurde ein künstliches Klima der Angst geschaffen, das zu all den Folgeerscheinungen geführt hat, über die viele von uns, insbesondere in der COVID Recovery Group, besorgt waren. Anhaltende negative Gesundheitsprobleme, Bildungsprobleme – und nicht zuletzt die Zerstörung unserer Wirtschaft, da eine verrückte Idee nach der anderen ihren Weg in das Gesetzbuch fand.“

Sir John Redwood, ein weiteres Mitglied der COVID Recovery Group, stimmte dem zu und sagte, dass die angewandte Taktik „immer nach hinten losgeht, sie führt immer in die Irre und führt nicht zu einer guten Regierung“.

Ähnlich äußerte sich der Onkologie-Spezialist Professor Karol Sikora gegenüber The Telegraph dass er „entsetzt“ war, als er den WhatsApp-Austausch las, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil er „keinen Zweifel“ daran hat, dass viele Krebspatienten eine Behandlung aufgrund von COVID-Angst vermieden haben – Ängste, die eigentlich unbegründet waren, aber absichtlich geschürt wurden.

In der Tat zeichnen die Enthüllungen, die jetzt in England und den USA ans Tageslicht kommen, ein grobes und widerwärtiges Bild von Regierungsbeamten, die die Öffentlichkeit absichtlich belügen, und infolgedessen sind Menschen gestorben und Leben ruiniert worden. Positiv ist, dass der Ruf nach Rechenschaftspflicht endlich lauter wird, da die Menschen zu begreifen beginnen, was man ihnen angetan hat.

Allerdings werden die meisten dieser globalistischen Technokraten immer noch von anderen Kabalenmitgliedern in Schlüsselpositionen geschützt, so dass es abzuwarten bleibt, ob einer von ihnen jemals den Preis für seine Verbrechen gegen die Menschheit zahlen wird. Vieles wird von dem Rückgrat derjenigen in der Regierung abhängen, die nicht Teil der globalistischen Kabale sind.

