Der beste Weg, sich gegen die Gesundheitstyrannei zu wehren?

Mark Moss, ein Unternehmer und Finanzexperte, der seit mehr als 25 Jahren hauptberuflich als Investor tätig ist, setzt sich leidenschaftlich für Freiheit, Unabhängigkeit und persönlichen Reichtum ein.

Moss möchte die Menschen dazu befähigen, Wohlstand aufzubauen, nicht um gierig zu werden oder Geld zu horten, sondern weil Geld es ermöglicht, anderen Menschen zu helfen und Optionen im eigenen Leben zu haben

Um Ihre körperliche Gesundheit aufzubauen, sollten Sie Samenöle aus Ihrer Ernährung streichen, zeitlich begrenzte Mahlzeiten einnehmen und regelmäßig Sport treiben.

Um die Wahrheit in dieser Ära der Zensur zu erkennen, suchen Sie sich Menschen, die Sie für Experten auf dem Gebiet halten, und verfolgen Sie direkt, was sie tun; vermeiden Sie es, Google und soziale Medien zu diesem Zweck zu benutzen, da diese stark manipuliert sind.

Ich werde bei Moss‘ Live-Event in Miami, Florida, im November 2021 sprechen, wo er und andere Experten darüber sprechen werden, wie Sie Ihre finanzielle Zukunft während des Great Reset kontrollieren können

Dieser Artikel wurde bereits am 7. November 2021 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Mark Moss, ein Unternehmer und Finanzexperte, der seit über 25 Jahren hauptberuflich als Investor tätig ist, setzt sich leidenschaftlich für Freiheit, Unabhängigkeit und persönlichen Wohlstand ein. Ich beschäftige mich normalerweise nicht mit Finanzen, aber wir sind uns einig, dass Gesundheit die größte Form von Reichtum ist.

Ich werde im November 2021 auf Moss‘ Live-Veranstaltung in Miami, Florida, sprechen, wo er und andere Experten darüber sprechen werden, wie Sie Ihre finanzielle Zukunft während des Großen Umbruchs kontrollieren können. Aber im Video oben können Sie unser jüngstes Gespräch hören, in dem es um alles geht, von den Grundprinzipien der körperlichen Gesundheit bis hin zur Frage, wie man in dieser Ära der Zensur die Wahrheit erkennt.

Dies ist nur eine von drei öffentlichen Veranstaltungen, auf denen ich in diesem Jahr sprechen werde.

Aufbau von Gesundheit ist Reichtum

Moss möchte die Menschen dazu befähigen, Wohlstand aufzubauen, nicht um gierig zu werden oder Geld zu horten, sondern weil Geld es einem ermöglicht, anderen Menschen zu helfen und Optionen für das eigene Leben zu haben. Jetzt, wo die Spritzenverpflichtungen zunehmen, sind die Menschen gezwungen, sich zu entscheiden, ob sie ihren Job aufgeben oder ihre Gesundheit durch eine Spritze aufs Spiel setzen.

„Leider“, so Moss, „haben wir viele Menschen gefunden, die bei Ausbruch der Pandemie nicht einmal 400 Dollar gespart hatten. Wenn man dieses Geld nicht hat, wenn man diese Ersparnisse nicht hat, sitzt man in einer Sackgasse fest. Wenn man Geld gespart hätte, könnte man den Job kündigen und sich etwas anderes suchen.“

Angesichts der Tatsache, dass die bürgerlichen Freiheiten täglich beeinträchtigt werden, gibt der Aufbau von Wohlstand die Möglichkeit, den Wohnort in ein Land oder einen Staat zu verlegen, in dem die Freiheit eher geschützt als eingeschränkt wird. Er fuhr fort:

Deshalb konzentrieren wir uns auf Geld. Es geht nicht darum, gierig zu sein, es geht darum, Optionen zu haben … die werden Sie brauchen. Das Finanzsystem, wie auch das medizinische System, ist nicht wirklich zu Ihrem Vorteil ausgelegt. Es ist auf den Nutzen derjenigen ausgelegt, die das System betreiben. Wenn man anfängt, die Dinge ein wenig anders zu betrachten, und es ist wirklich viel einfacher, als die meisten Leute es erscheinen lassen, kann man anfangen, Wohlstand aufzubauen, seine Freiheit zu vergrößern, seine Möglichkeiten zu erweitern und so weiter. Natürlich betrachte ich auch die Gesundheit als einen Vermögenswert.

Man kann alles Geld der Welt haben, aber wenn man seine Gesundheit verliert, hat man nichts. Ich betrachte auch meine Freiheit als einen Vermögenswert. Wenn ich Reichtum habe, aber in meinem Haus eingesperrt bin, nützt mir das nichts.

Um das Leben in vollen Zügen genießen zu können, muss man alle drei Dinge haben: Gesundheit, Freiheit und sichere Finanzen – und genau darum geht es bei der Veranstaltung im November.

Nr. 1: So schützen Sie Ihre Gesundheit

Ihre Gesundheit ist unbezahlbar, und viele der wirkungsvollsten Gesundheitsstrategien kosten überhaupt nichts oder können sehr kostengünstig umgesetzt werden. Doch diese natürlichen Strategien werden nicht nur nicht an den herkömmlichen medizinischen Fakultäten gelehrt, sondern wenn Sie sich gegen die üblichen, auf Pharmazeutika basierenden Behandlungsmöglichkeiten wenden, können Sie angefochten, gemaßregelt oder Ihnen die Zulassung entzogen werden.

Dieser Prozess der Ächtung natürlicher Therapien begann 1910 mit der Veröffentlichung des Flexner-Berichts, der im Auftrag der Carnegie-Stiftung verfasst wurde. Der Flexner-Bericht eliminierte im Wesentlichen fast jede Form der Naturmedizin, weil sie eine Konkurrenz zu der aufkommenden Klasse von Pharmazeutika darstellte, die hauptsächlich aus Öl und Erdölprodukten gewonnen wurden und hinter denen Rockefeller stand.

Ähnlich wie im Finanzsystem, so Moss, sei es oft am besten, alles zu „vergessen“, was einem beigebracht wurde, und sich auf einen Neuanfang einzulassen. „Ich sehe das Gleiche im Finanzsystem. Wenn man z. B. ein Wirtschaftsstudium absolviert und dann einen Job in einem Finanzunternehmen bekommt, ist man nur noch eine Art Verkäufer, der die Produkte verkauft, die sie anbieten, und es fällt einem wirklich schwer, sich davon zu lösen und nach neuen Lösungen zu suchen.

In Bezug auf Ihre Gesundheit ist es wichtig, den allgemeinen Ratschlag zu ignorieren, pflanzliche Öle zu essen, die genauer als Samenöle definiert sind. Samenöle sind in praktisch allen verarbeiteten Lebensmitteln, auch in der Gastronomie, versteckt, und es gibt kaum etwas, das schädlicher für den Körper ist und Herzkrankheiten, Krebs, altersbedingte Makuladegeneration, Diabetes, Fettleibigkeit und Demenz hervorruft.

Hühner- und Schweinefleisch sind eine wichtige Quelle von Samenölen

Selbst wenn Sie auf verarbeitete Lebensmittel und andere Hauptverursacher von Samenölen wie Soßen und Salatdressings in Restaurants verzichten, können Sie immer noch von diesen schädlichen Giften betroffen sein, da sie in angeblich „gesunden“ Lebensmitteln wie Huhn und Schweinefleisch versteckt sind. Diese Tiere werden mit Getreide gefüttert, das mit dem Omega-6-Fett Linolsäure angereichert ist, das in den meisten Samenölen vorkommt und bei übermäßigem Verzehr, wie er heute üblich ist, gesundheitliche Schäden verursacht.

Viele Menschen essen viel Hühnchen, weil es als gesundes Lebensmittel gilt und preiswert ist, aber es ist eine wichtige Linolsäurequelle. Gesunde Fette, die Sie beim Kochen anstelle von Samenölen verwenden können, sind beispielsweise Rindertalg, Butter oder Kokosnussöl.

Zeitlich begrenztes Essen, Bewegung für bessere Gesundheit

Moss und ich sprachen auch über zeitlich begrenztes Essen, d. h. die Verdichtung der Mahlzeiten auf ein Zeitfenster von idealerweise sechs bis acht Stunden. Dies wird Ihre Gesundheit in vielerlei Hinsicht verbessern, vor allem durch die Verbesserung der mitochondrialen Gesundheit und der metabolischen Flexibilität. Es kann auch die Autophagie fördern, die dem Körper hilft, geschädigte Zellen zu beseitigen.

Moss erwähnte auch Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD), ein lebenswichtiges Signalmolekül, dem ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Langlebigkeit zugeschrieben wird. Dies ist zum Teil auf seine Rolle als wesentliches Substrat für Sirtuine zurückzuführen, die Enzyme sind, die mit Langlebigkeit in Verbindung stehen, sowie auf seine Rolle bei der DNA-Reparatur.

NAD moduliert die Energieproduktion und zahlreiche Enzyme und steuert so Hunderte von Prozessen im Körper, darunter das Überleben der Zellen und den Energiestoffwechsel. NAD wird täglich durch die Ernährung, das Maß an körperlicher Betätigung usw. beeinflusst und nimmt mit zunehmendem Alter ab, was zu Veränderungen im Stoffwechsel und einem erhöhten Krankheitsrisiko führt.

Sport, insbesondere Krafttraining mit eingeschränktem Blutfluss, ist eine der besten Möglichkeiten, den NAD-Spiegel und die Energie zu erhöhen, da er NAMPT aktiviert, ein Enzym, das für die NAD-Biosynthese verantwortlich ist.

Unten können Sie ein Interview sehen, in dem ich näher darauf eingehe. Sie können preiswerte Super BFR Bänder auf Amazon verwenden, aber wenn Sie das verwenden möchten, was viele professionelle Athleten verwenden und das, was ich praktisch jeden Tag benutze, können Sie mit diesem Link 10% Rabatt auf KAATSU erhalten.

Eine weitere Strategie zur Förderung Ihrer Gesundheit und Langlebigkeit ist der regelmäßige Besuch der Sauna. Wenn Ihr Körper einem angemessenen Maß an Hitzestress ausgesetzt ist, gewöhnt er sich allmählich an die Hitze, was eine Reihe von positiven Veränderungen in Ihrem Körper auslöst.

Zu diesen Anpassungen gehören die Erhöhung des Plasmavolumens und der Durchblutung von Herz und Muskeln (was die sportliche Ausdauer steigert) sowie die Zunahme der Muskelmasse aufgrund höherer Mengen an Hitzeschockproteinen und Wachstumshormonen.12 Durch das Schwitzen ist die Sauna auch eine wirksame Entgiftungsmethode.

Nie dagewesene Manipulation und Zensur

Die Möglichkeit, Informationen wie diese frei zu verbreiten, wird fast täglich bedroht. Da selbst ernannte Behörden die Darstellung der Pandemie kontrollieren, als Schiedsrichter darüber entscheiden, was richtig und was falsch ist, und alles, was dagegen spricht, als Fehlinformation deklarieren, wird eine offene Debatte unterdrückt und der freie Austausch von Informationen zensiert.

Aufgrund einer Reihe von sehr ernsthaften Drohungen gegen mich persönlich und mein Unternehmen haben wir kürzlich Inhalte aus 25 Jahren von Mercola.com entfernt. Dies war notwendig, um im gegenwärtigen Zensurklima durchzuhalten, da jeden Tag Regeln geändert werden, um Befürworter der Gesundheit zu entlarven. Obwohl diese Bedrohung der Freiheit jeden Tag neue Ausmaße annimmt, gibt es sie schon seit vielen Jahren.

Vor mehr als zwei Jahren hat Google mich aus seiner Suchmaschine entfernt und das Tool so manipuliert, dass man, wenn man nach mir sucht, nur schlechte Informationen findet, statt der jahrzehntelangen wertvollen Gesundheitsinformationen, die ich geliefert habe. Wenn man bedenkt, dass 93 % der weltweiten Online-Suchanfragen über Google laufen,13 kann man sehen, dass die Kontrolle tief sitzt und dass Google – zusammen mit anderen Social-Media-Plattformen – ein Hauptgrund dafür ist, dass diese pandemische Propagandakampagne zur Gehirnwäsche so erfolgreich war.

Laut Robert Epstein, einem in Harvard ausgebildeten Psychologen, der jetzt als leitender Forschungspsychologe für das American Institute of Behavioral Research and Technology tätig ist, wo er in den letzten zehn Jahren dazu beigetragen hat, die manipulativen und betrügerischen Praktiken von Google aufzudecken, wurde Google als Diktator mit beispielloser Macht bezeichnet, weil es sich auf Manipulationstechniken stützt, die es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat.

Google ist nicht nur eine Überwachungsbehörde – man denke nur an Produkte wie Google Wallet, Google Docs, Google Drive und YouTube – sondern auch eine Zensurbehörde, die in der Lage ist, den Zugang zu Websites im gesamten Internet einzuschränken oder zu sperren und damit zu entscheiden, was man sehen kann und was nicht.

Gedeihen im Zeitalter der wissenschaftlichen Zensur

„Ich glaube, das Problem war früher die Informationsbeschaffung“, sagte Moss. „Heute ist das Problem vielleicht zu viel Information. Wie kann man sie also erkennen? Und, was noch wichtiger ist, wenn eine Seite ausgelöscht wird? Es ist also ein komplexes Thema, aber was kann der Durchschnittsbürger tun, um erstens die Informationen besser zu unterscheiden und zweitens die richtigen Informationen zu finden?“

Zu lernen, wie man sich in dieser beispiellosen Löschkultur zurechtfindet und die Wahrheit herausfindet, ist möglich, aber in der Regel muss man sich außerhalb der typischen Social-Media-Plattformen umsehen. Suchen Sie nach Personen, die Sie für Experten auf diesem Gebiet halten, und verfolgen Sie deren Aktivitäten.

Viele dieser Experten haben ihre Konten auf Facebook, Twitter und sogar YouTube sperren lassen, so dass Sie direkt auf deren Website gehen müssen. Mit RSS-Feeds können Sie Informationen zu einer Vielzahl von Themen auf einmal sammeln, was die Sache etwas einfacher macht.

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass man fast keiner Suchmaschine trauen kann, auch nicht den Nicht-Google-Suchmaschinen, denn Google hat das effektivste und ausgeklügeltste Suchmaschinentool entwickelt, das es je gab, und fast jede andere alternative Suchmaschine nutzt Google als Suchdatenstruktur. Es gibt also keine Alternative – es würde Milliarden kosten, Hunderte von Milliarden, um eine Alternative zu schaffen.

Wenn man Informationen liest, sollte man sich auch fragen, wer von den Informationen profitiert und ob die Quelle in einem Konflikt steht. Es ist so wichtig, sagt Moss, dass man sich die Informationen, die man erhält, genau anschaut, sie von vertrauenswürdigen Quellen bezieht, die man gesammelt hat – vielleicht von gleichgesinnten Freunden – und einfach versucht, nicht allem zu vertrauen, was man auf Google oder YouTube sieht.

Der Aufbau einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten ist ebenfalls wichtig, und sich mit Menschen zu verbünden, die gesunde Gewohnheiten haben und nicht durch Propaganda einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, ist eine solide Strategie für die Zukunft.

Dies ist ein Hauptgrund für Moss‘ Live-Veranstaltung – um neue Verbindungen aufzubauen und ein starkes Unterstützungssystem für die Gemeinschaft zu schaffen. Es ist heute wichtiger denn je, dass wir uns gegenseitig unterstützen und zusammenarbeiten, um Ressourcen zu erhalten und die Kreativität zu entwickeln, eine Lösung für die Richtung zu finden, in die sich die Welt bewegt.

