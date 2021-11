Top Wissenschaftler der NIH, der bereit ist, Job und Lizenz zu verlieren, wird sich in Livestream der Ethiküberprüfung gegen Impfstoffmandate stellen

childrenshealthdefense.org: Ein hochrangiger Bioethiker, der ein Forschungsteam am National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) leitet, übernimmt bei den National Institutes of Health (NIH) die Führung in der Debatte über die Ethik der COVID-Impfstoffverordnungen.

Dr. Matthew Memoli, Direktor des Labors für Infektionskrankheiten an den NIH, wird während einer per Livestream übertragenen Rundtischsitzung am 1. Dezember, die für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, gegen Impfstoffmandate argumentieren.

„Innerhalb der NIH wird viel darüber diskutiert, ob [ein Impfstoffmandat] angemessen ist“, sagte David Wendler, ein leitender NIH-Bioethiker, der für die Planung der Sitzung verantwortlich ist, dem WSJ. „Es ist ein wichtiges, heißes Thema.“

Memoli spricht sich gegen ein Mandat für die COVID-Impfstoffe aus, die in den USA für den Notfalleinsatz zugelassen sind, und hat sich entschieden, nicht geimpft zu werden.

Memoli beantragte eine religiöse Ausnahme von der Impfpflicht, die von den Gesundheitsbehörden im District of Columbia, wo er als Arzt zugelassen ist, auferlegt wurde.

Memoli sagte, er sei bereit, seinen Arbeitsplatz und seine Zulassung für das Recht zu riskieren, sich nicht gegen COVID impfen zu lassen. Während des für Anfang nächsten Monats anberaumten Runden Tisches wird er sich gegen eine Impfpflicht aussprechen.

„Ich halte die Art und Weise, wie wir die Impfstoffe einsetzen, für falsch“, sagte Memoli in einer E-Mail vom 30. Juli an Dr. Anthony Fauci, den Direktor des NIAID, und zwei seiner Stellvertreter. Memoli nannte die vorgeschriebene Impfung „außerordentlich problematisch“.

Memoli sagte dem WSJ, einer von Faucis Kollegen habe ihm für seine E-Mail gedankt. Memoli sagte, er unterstütze COVID-Impfungen für Hochrisikopopulationen, einschließlich älterer und fettleibiger Menschen, aber er sagte: „Eine pauschale Impfung von Menschen mit geringem Risiko einer schweren Erkrankung könnte die Entwicklung einer robusteren Immunität behindern, die in einer ganzen Bevölkerung gegen Infektionen erworben wird.“

Memoli, der seit 16 Jahren an den NIH arbeitet, wurde diesen Monat für den NIH Director’s Award 2021 ausgewählt – eine hohe Auszeichnung des Leiters der Behörde für seine Leitung einer nationalen Studie über nicht diagnostizierte COVID-Fälle zu Beginn der Pandemie.

Memoli sagte, seine Kinder seien geimpft worden und er werde die Ergebnisse der ethischen Diskussion unabhängig vom Ausgang unterstützen.

„Ich führe Impfstoffstudien durch. Ich helfe sogar bei der Entwicklung von Impfstoffen“, sagte Memoli dem WSJ. „Ein Teil meiner Karriere besteht darin, meine Expertenmeinungen mitzuteilen, egal ob sie richtig oder falsch sind … Ich meine, wenn alle am Ende sagen, dass ich falsch liege, ist das in Ordnung. Ich möchte die Diskussion führen.“

Christine Grady, Leiterin der Bioethik-Abteilung des NIH Clinical Center und Faucis Ehefrau, genehmigte das Seminar am 1. Dezember – eine Sitzung, die „Grand Rounds“ genannt wurde.

Grady sagte in einer E-Mail, sie glaube, dass das Interesse an dem Thema in der gesamten Behörde vorhanden sei.

Wir hoffen, dass die „Grand Rounds“ im Dezember für die Debatten relevant sein werden, die im ganzen Land über Impfvorschriften geführt werden“, sagte eine Sprecherin der Behörde im Namen von Grady.

Ein Bundesberufungsgericht hat am Samstag das COVID-Impfmandat der Biden-Administration für private Arbeitgeber vorübergehend gestoppt und dabei „schwerwiegende gesetzliche und verfassungsrechtliche“ Probleme mit dieser Vorschrift angeführt.

„Da die Petitionen Anlass zu der Annahme geben, dass es schwerwiegende gesetzliche und verfassungsrechtliche Probleme mit dem Mandat gibt, wird das Mandat hiermit bis zu weiteren Maßnahmen dieses Gerichts ausgesetzt“, so das US-Berufungsgericht für den Fünften Bezirk in der Verfügung.

Die Klage wurde von mehreren Unternehmen und mehreren Bundesstaaten, darunter Texas, Utah, Louisiana, South Carolina und Mississippi, eingereicht. Sie argumentierten, dass die Anforderungen die Befugnisse der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) überschreiten, die die Vorschriften durchsetzen wird, und eine verfassungswidrige Übertragung von Befugnissen durch den Kongress an die Exekutive darstellen.

Die Regierung Biden hat am Montag das Bundesgericht gebeten, die Anordnung aufzuheben, die das Mandat für große private Arbeitgeber blockiert. Die Verwaltung sagte, die Petenten hätten keine „große Aussicht auf Schaden“ durch die Regelung, so dass das Gericht das Mandat zulassen sollte, während der Fall seinen Weg durch das System macht.

Das Weiße Haus sagte am Montag, dass die Unternehmen trotz der Anordnung eines Bundesgerichts, die Vorschriften vorübergehend auszusetzen, mit Bidens Impfstoffmandat für Privatunternehmen fortfahren sollten, wie CNBC berichtete.

„Die Menschen sollten nicht warten“, sagte die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, während eines Pressebriefings zu Reportern. „Sie sollten weiter vorankommen und dafür sorgen, dass sie sich am Arbeitsplatz impfen lassen“.

Die OSHA-Verordnung gilt für Arbeitgeber mit mindestens 100 Beschäftigten und stellt eine befristete Notvorschrift dar, die die Arbeitgeber verpflichtet, ihre Beschäftigten gegen COVID impfen zu lassen oder sich regelmäßigen Tests zu unterziehen. Eine Frist für die Einhaltung der Verordnung durch die Unternehmen wurde auf den 4. Januar festgesetzt.

Die Petenten erklärten, dass das Mandat, das von der OSHA als vorläufige Notfallnorm veröffentlicht wurde, aufgehoben werden sollte, da es die Befugnisse der OSHA im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes überschreitet.

Mehr als zwei Dutzend Bundesstaaten haben gegen die Biden-Administration wegen des Impfstoffmandats für große private Arbeitgeber in den Gerichtsbezirken 5, 6, 7, 8, 11 und D.C. geklagt. Das Bundesrecht schreibt vor, dass die Fälle zusammengelegt und von einem per Losverfahren ausgewählten Bundesberufungsgericht verhandelt werden.

Nach Angaben des US-Justizministeriums könnte die Auslosung am oder um den 16. November stattfinden, und der Fall könnte bis zum Obersten Gerichtshof gelangen.